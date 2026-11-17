Vendas de enlatados e conservas subiram 37% no Reino Unido após lançamento da campanha 'Be Ready' - (crédito: Getty Images)

Nas últimas semanas, governos na Europa têm pedido que seus cidadãos se preparem para emergências mantendo um kit de sobrevivência em suas casas.

O objetivo é garantir que a população consiga se sustentar sozinha por um determinado período caso ocorram interrupções graves nos serviços essenciais.

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A medida - que não é exatamente nova (leia mais abaixo) - faz parte de uma estratégia de preparação para crises, elaborada em resposta a um cenário cada vez mais marcado ataques cibernéticos, eventos climáticos extremos, guerras e outras situações que podem interromper temporariamente serviços essenciais.

O cenário fez com que a própria Comissão Europeia recomendasse que os Estados-membros sensibilizem suas populações sobre a importância de se preparar para uma catástrofe natural ou outras situações de emergência.

"Todos os cidadãos europeus devem saber como agir, como proteger as suas famílias e como ajudar os outros. A preparação começa nas nossas casas, nas nossas escolas e nas nossas comunidades", disse em comunicado a comissária europeia para a Gestão das Crises, Hadja Lahbib, na semana passada.

As novas diretrizes europeias também preveem a introdução da preparação para emergências nas escolas, por meio de capacitação específica para os professores e atividades que ensinem as crianças e os adolescentes a agir diante de situações de perigo.

Mas antes mesmo do alerta público da Comissão, muitos países já tinham seus próprios planos esquematizados e divulgados.

No Brasil, a Defesa Civil também emitiu avisos sobre preparação para emergências, mas logo esclareceu que a recomendação é preventiva e não há qualquer desastre específico em vista.

Getty Images Vendas de enlatados e conservas subiram 37% no Reino Unido após lançamento da campanha 'Be Ready'

No Reino Unido, o governo lançou no final de outubro a campanha "Be Ready" (Esteja Preparado, em tradução livre), no que especialistas classificaram como uma tentativa de "correr atrás" do tempo perdido. Segundo analistas, o país está anos atrás de outras nações europeias em termos de preparação.

A recomendação aos britânicos é que cada família tenha condições de sobreviver por pelo menos três dias sem depender de ajuda externa.

O kit sugerido inclui água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, carregadores portáteis para celular, rádio, medicamentos essenciais e cópias de documentos importantes.

A campanha também incentiva que cada residência tenha um plano para situações de emergência, incluindo formas de contato entre familiares caso as redes de comunicação sejam afetadas.

Mas o período para qual os cidadãos devem se preparar varia de acordo com o país.

Na Suécia, por exemplo, as autoridades recomendam que os moradores estejam preparados para viver por pelo menos uma semana sem ajuda externa.

O governo distribuiu milhões de exemplares de uma cartilha explicando como agir em cenários de guerra, crises graves ou interrupções prolongadas de serviços essenciais.

A Alemanha adota uma postura ainda mais cautelosa, com orientações da agência federal de proteção civil sugerindo que as famílias mantenham reservas suficientes para 10 dias, incluindo água, alimentos, medicamentos e outros itens de primeira necessidade.

França e Holanda também orientam os moradores a manter reservas básicas para aproximadamente 72 horas.

O que motivou a medida?

O plano europeu ganhou força após a invasão da Ucrânia pela Rússia e diante das crescentes preocupações com a segurança do continente.

Também pesaram episódios recentes de enchentes, incêndios florestais, tempestades e interrupções em sistemas digitais que afetaram diferentes países.

Durante o Fórum da Proteção Civil Europeia no início de novembro, a Comissão Europeia destacou que a preparação não deve ser vista como sinal de alarmismo, mas como uma medida preventiva semelhante à contratação de um seguro. As recomendações tampouco são obrigatórias para os membros.

"Não estamos em guerra, mas também não estamos em paz. Vivemos em uma perigosa zona cinzenta, e essa zona cinzenta pode se tornar vermelha num piscar de olhos", alertou a comissária europeia Hadja Lahbib, ressaltando que a União Europeia deve estar preparada para "o pior, inclusive um conflito armado na Europa".

No Reino Unido, o secretário de Defesa, Wes Streeting, afirmou que a recomendação não foi motivada por nenhuma "informação de inteligência específica", mas sim pelo objetivo de aprimorar a "resiliência nacional" de modo geral.

O anúncio do governo britânico foca em eventos climáticos extremos, que estão se tornando mais frequentes devido às mudanças climáticas. Mas Streeting também mencionou a ameaça de "ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados" contra empresas, bem como a interrupção de cadeias de suprimentos provocada por "atores estatais hostis ou terroristas".

Em entrevista ao jornal The Telegraph, o secretário de Defesa afirmou ainda que o Reino Unido tem pouco mais de 1.000 dias para se preparar, já que Rússia pode reunir, até 2030, capacidade militar e econômica suficiente para um ataque.

Lucy Easthope, especialista em planejamento para desastres e professora na Universidade de Durham, disse à BBC que vem pressionando o governo do Reino Unido a lançar esse tipo de campanha há "cerca de 16 anos".

GOV UK Governo britânico lançou a campanha 'Be Ready' em outubro

Segundo ela, sucessivas administrações têm demonstrado receio em "divulgar informações que possam gerar tensão", mas é importante garantir que os próprios cidadãos estejam preparados para facilitar a atuação dos serviços de emergência caso seja necessário.

"Se as pessoas tiverem seus medicamentos para o coração para um período adicional de 48 horas, isso evita que [as equipes de emergência] precisem encontrar, de imediato, um farmacêutico de plantão", disse.

Já na Suécia e na Finlândia, a preparação da população está diretamente ligada à segurança nacional e à deterioração das relações entre a Europa e a Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022.

No caso finlandês, o tema ganha ainda mais relevância por causa da extensa fronteira compartilhada com o território russo.

O país, aliás, é frequentemente apontado como um dos mais preparados do continente e mantém há décadas uma cultura de preparação para emergências que envolve cidadãos, empresas e órgãos públicos.

Como se preparar?

Embora cada país possa adaptar as orientações à sua realidade, as sugestões para os kits de emergência europeus geralmente incluem água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos de uso regular, lanternas, baterias, carregadores, rádio portátil, dinheiro em espécie e cópias de documentos importantes.

E embora a recomendação da Comissão Europeia fale em estocar alimentos e outros suprimentos para sobreviver por três dias, não significa que uma crise duraria apenas esse período.

Segundo a estratégia europeia, as 72 horas representam um limite mínimo considerado crucial para a resposta inicial a emergências.

É o intervalo durante o qual sistemas de transporte, energia, telecomunicações ou abastecimento podem sofrer interrupções antes que medidas de contingência sejam totalmente implementadas.

No Reino Unido, os alertas já começaram a mudar o comportamento dos consumidores. Dados da empresa de pesquisa de mercado Worldpanel by Numerator mostraram que, nos dez dias seguintes ao lançamento da campanha "Be Ready", as vendas de água engarrafada aumentaram 67%, enquanto as de alimentos enlatados e conservas cresceram 37%.

As compras de álcool em gel registraram alta de 83%, e o número de pessoas adquirindo carnes enlatadas aumentou 43%.

Segundo analistas da empresa de pesquisa de mercado, os números indicam que a população tem seguido as recomendações do governo, embora não haja sinais de corrida aos supermercados ou compras por pânico.

Necessidade de se preparar 'não é de agora'

Alertas como esses não são exatamente uma novidade na Europa, que tem um longo histórico de convivência com conflitos e mantém estruturas de defesa civil mais desenvolvidas do que muitas outras regiões do mundo.

Mas mesmo em períodos recentes, recomendações para uma preparação básica não são incomuns.

A Alemanha, por exemplo, apresentou sua primeira estratégia abrangente de defesa civil desde o fim da Guerra Fria em agosto de 2016.

O plano orientava os cidadãos a manter estoques de água e alimentos suficientes para vários dias em caso de ataques, desastres naturais ou falhas graves de infraestrutura.

Em 2018, a Suécia redistribuiu para cerca de 4,8 milhões de residências uma versão atualizada da cartilha"Om krisen eller kriget kommer" ("Se a crise ou a guerra chegar"), com orientações sobre como os cidadãos deveriam se preparar para interrupções prolongadas no abastecimento, apagões, ataques cibernéticos e até conflitos armados.

Os governos francês e dinamarquês também já orientavam seus cidadãos sobre a importância de um kit básico de sobrevivência antes de 2026.

A própria Comissão Europeia já havia publicado, em março de 2025, uma estratégia conjunta para todos os tipos de ameaças cujo objetivo era aproximar e harmonizar práticas que já existiam em vários países do bloco.