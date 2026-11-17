Charlie Clarke escondeu dos seus pais por anos a gravidade da sua condição e o sofrimento que ela acarretava - (crédito: Charlie Clarke)

Durante a adolescência, Charlie Clarke se "sentia horrível" com seu uniforme escolar, devido a uma deformidade física que a fazia se sentir tão complexada que se escondia dos seus colegas de classe.

Em casa, ela enrolava o peito com uma bata bem apertada, na esperança de esconder sua condição. Ela não contou a respeito nem mesmo aos seus pais.

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Clarke, agora, tem 26 anos de idade. Ela vive há anos com pectus excavatum, uma condição congênita da parede torácica que pode fazer com que seu peito pareça afundado ou oco.

Ela espera uma intervenção cirúrgica e afirma que os efeitos físicos e emocionais da sua condição eram "inimagináveis e impossíveis de serem ignorados".

"Ter pectus excavatum, uma incapacidade e uma deformidade que pode ser observada embaixo da camisa, às vezes, foi um inferno", declarou ela.

Suas piores recordações da adolescência são das vezes em que ela se escondeu no banheiro da escola durante a aula de educação física, para que as outras meninas não comentassem que ela tinha "quatro seios".

"Chegou um momento em que eu me sentia horrível ao usar o uniforme escolar, devido ao meu aspecto, e também pela forma como as pessoas me olhavam e pelos comentários que faziam sobre o meu peito", relembra Clarke. Ela mora no condado de Down, na região nordeste da Irlanda do Norte.

Esta condição afeta uma a cada 200 pessoas. Ela faz com que o coração e os pulmões da jovem fiquem comprimidos, gerando dificuldade para respirar e aumento do ritmo cardíaco, que pode fazer com que ela perca a consciência.

Charlie Clarke Charlie Clarke escondeu dos seus pais por anos a gravidade da sua condição e o sofrimento que ela acarretava

Clarke é uma das 85 pessoas que aguardam por cirurgia na Irlanda do Norte, devido a problemas torácicos. Muitas delas aguardam há menos de dois anos, mas cinco pacientes já acumulam mais de cinco anos na lista de espera.

O Departamento de Saúde norte-irlandês admitiu que alguns pacientes locais "precisaram suportar longas esperas", já que o volume de pacientes, aliado a "outras exigências do serviço de cirurgia torácica, contribuíram para a pressão sobre os tempos de espera."

Mas o organismo afirmou ter obtido mais verbas para realizar novas cirurgias, a fim de reduzir o número de pessoas em lista de espera. Com isso, surgiram vagas para mais intervenções cirúrgicas para corrigir pectus excavatum nos últimos três anos.

O departamento também indicou que foi aceita uma nova proposta "que deverá ajudar a reduzir tanto o número de pacientes em lista quanto o seu tempo de espera".

'Recebi o diagnóstico errado'

Quando a condição é diagnosticada a tempo, muitos pacientes podem ser tratados sem cirurgia.

Mas é fundamental obter o diagnóstico precoce. E o tratamento depende do tipo de pectus excavatum, da sua gravidade e da idade do paciente.

Clarke afirma que havia recebido "diagnóstico errado e chegaram a me dizer que eu tinha ansiedade".

"Só quando tirei a camisa em frente a uma profissional de saúde e ela me disse que não conseguia ver meu coração na ecografia, porque estava comprimido, fui encaminhada para um cirurgião torácico", ela conta.

Isso ocorreu quando a jovem já tinha 23 anos, uma idade considerada avançada para o tratamento não cirúrgico desta condição.

Charlie Clarke Charlie Clarke deseja conscientizar as pessoas sobre esta condição, que afeta uma a cada 200 pessoas

Tudo mudou quando Clarke encontrou alguém que realmente compreendia a sua experiência.

O cirurgião torácico Niall McGonigle, morador da Irlanda do Norte, é especializado em deformidades da parede torácica. Mas sua experiência é particularmente única porque ele próprio sofria de uma deformidade do tórax na infância e se submeteu a cirurgia aos 17 anos de idade.

"Na escola, me chamavam de esquisito e mutante", relembra ele. "Aquilo me afastou dos esportes porque eu precisava me trocar para a aula de educação física e sofri assédio escolar."

"Foi o que despertou meu interesse pela medicina... Fiquei profundamente interessado pela cirurgia e, especificamente, pelo tórax."

McGonigle declarou que esta condição não era reconhecida na Irlanda do Norte e que, frequentemente, os pacientes são menosprezados. Eles são acusados de estarem solicitando cirurgia estética, o que não é o caso.

Niall McGonigle Niall McGonigle se tornou cirurgião porque ele próprio sofria de uma deformidade do tórax

"Existem muitos estudos que demonstram a existência de restrições aos pulmões e ao coração, o que pode ser debilitador", afirma o cirurgião.

"Se forem diagnosticados a tempo, os pacientes podem ser tratados com serviços não cirúrgicos. Mas a Irlanda do Norte não os oferece e nossos jovens precisam ir à Inglaterra", lamenta ele.

McGonigle afirma que o limitado serviço de cirurgia do tórax da Irlanda do Norte é prejudicado pela irregularidade das verbas.

A operação de Clarke consistirá na colocação de duas barras de metal no seu peito e uma placa metálica no seu esterno, o que permitirá que seu coração e seus pulmões retornem à sua posição natural.

Ela declarou que vem falando ao público para conscientizar as pessoas sobre esta doença e ajudar outros pacientes que sofrem da condição, incluindo sua irmã de 11 anos.

"Não quero que ela precise esperar tanto tempo, que sua vida fique paralisada e que seu estado se torne potencialmente mortal", explica Clarke.

Sobre o pectus excavatum

O pectus excavatum, também conhecido como "tórax em funil", manifesta-se de forma diferente em cada pessoa. A maioria dos pacientes nasceu com a condição.

Nela, o esterno do paciente se curva para dentro, com uma fenda nas costelas, que pode deixar o peito com aparência afundada ou oca.

O pectus excavatum costuma ser mais notório na infância ou na adolescência.

Um dos seus tratamentos é a terapia com dispositivo a vácuo, que aplica sucção ao ser colocado sobre a parte afundada do peito, para erguer gradualmente o esterno para a frente.

Este aparelho funciona melhor em pessoas jovens, que possuem a parede torácica flexível e com deformidade relativamente leve.

Outro tratamento é o uso de um colete de compressão. Ele consiste de uma faixa especialmente adaptada e é mais eficaz em adolescentes. Mas, geralmente, sua eficácia é menor quando o peito adquire rigidez na idade adulta.

O Departamento de Saúde da Irlanda do Norte afirmou em comunicado que os trabalhos realizados em 2023 levaram à criação de um serviço de "tratamento não cirúrgico do pectus carinatum".

O organismo declarou entender que este serviço "pode, em pacientes adequadamente selecionados, eliminar a necessidade de cirurgia".

"O impacto deste serviço será avaliado, incluindo seu potencial de liberação de capacidade cirúrgica para as condições que só podem ser solucionadas mediante cirurgia", concluiu o órgão.

BBC A terapia com dispositivo a vácuo é um tratamento não cirúrgico que funciona melhor em pessoas jovens

No mês passado, pacientes e profissionais de saúde de todo o Reino Unido se reuniram na capital norte-irlandesa, Belfast, para trocar ideias sobre esta condição.

Simon Kendall, da organização beneficente Pectus Matters, declarou que o tratamento precoce economiza dinheiro do sistema de saúde a longo prazo.

"Se o paciente receber este tratamento quando é jovem e a parede torácica é mais flexível, é possível evitar grandes cirurgias no futuro", segundo ele.