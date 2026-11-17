Aviso: esta reportagem trata de suicídio.

Um especialista forense afirmou acreditar que a morte do criminoso sexual Jeffrey Epstein na prisão foi resultado de um homicídio, e não de suicídio.

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Em entrevista ao programa BBC Newsnight, o professor Michael Freeman disse que, após analisar os arquivos do Instituto Médico Legal de Nova York, acredita que Epstein foi estrangulado, provavelmente por trás.

O médico-legista que realizou a autópsia concluiu, em 2019, que os ferimentos de Epstein eram compatíveis com suicídio e que não havia evidências dos ferimentos de defesa esperados caso sua morte tivesse sido resultado de um homicídio.

Epstein foi encontrado morto na prisão em 10 de agosto de 2019, em Nova York, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Barbara Sampson, médica-legista-chefe na época da autópsia de Epstein, que classificou sua morte como suicídio, já havia declarado: "Mantenho firmemente nossa conclusão sobre a causa e as circunstâncias da morte do sr. Epstein". A BBC entrou em contato com Sampson para solicitar novos comentários.

Michael Freeman atuou como especialista em determinação da causa da morte para procuradores-gerais dos Estados Unidos em casos de mortes sob custódia policial, incluindo o de George Floyd, em Minnesota.

Ele publicou sua pesquisa e os arquivos do Instituto Médico Legal de Nova York depois de apresentar suas conclusões em Londres, na noite de segunda-feira (16/11).

A conclusão do perito

Freeman, que não examinou o corpo, baseou suas conclusões nos arquivos e nas fotografias do relatório do instituto, fornecidos pelo irmão de Epstein, Mark Epstein, que sempre sustentou que seu irmão foi assassinado.

Freeman afirmou que sua análise é independente e que não recebeu pagamento de Mark Epstein. Sua pesquisa não passou por revisão por pares.

Ele disse à BBC acreditar que há sinais que indicam uma agressão contra Epstein, incluindo uma hemorragia profunda no ombro esquerdo e ferimentos aparentemente compatíveis com golpes no rosto.

Freeman afirmou acreditar que as evidências são mais compatíveis com um estrangulamento por meio de um laço ou outro objeto constritor e que esse mesmo objeto provavelmente foi usado em seguida para suspender o corpo da cama de beliche.

Ele disse que pareciam existir marcas de unhas acima da marca deixada pelo objeto constritor no pescoço de Epstein, o que "seria compatível com um estrangulamento, especialmente por trás, e com a tentativa da vítima de remover o objeto que estava apertando seu pescoço".

Ele afirmou que "os ferimentos e a maneira como o corpo foi encontrado não são compatíveis entre si. Portanto, resta apenas uma explicação: a morte foi resultado de um homicídio".

O médico-legista que realizou a autópsia na época disse ao Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça dos EUA que os ferimentos de Epstein eram mais compatíveis com um suicídio por enforcamento do que com um homicídio por estrangulamento. Ele acrescentou que não havia evidências de ferimentos de defesa compatíveis com aqueles observados em vítimas de estrangulamento.

BBC Jeffrey Epstein morreu na prisão em 2019

Freeman disse que, em uma investigação sobre uma morte por enforcamento sob custódia, esperaria que houvesse uma fotografia do corpo antes de ele ser retirado da posição em que foi encontrado.

De acordo com uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre o período em que Epstein esteve preso, o agente penitenciário que encontrou Epstein chamou imediatamente um segundo colega para ajudar, colocou o corpo no chão e iniciou tentativas de reanimação.

A morte de Epstein ocorreu um mês depois de ele ter sido colocado temporariamente sob vigilância por risco de suicídio, segundo o relatório do Departamento de Justiça.

Questionado sobre quem poderia ter matado Epstein caso sua interpretação das evidências estivesse correta, Freeman respondeu que não fazia "a menor ideia".

"Não tenho opinião sobre isso. Essa não é uma questão que faça parte de nenhuma das investigações que realizei", afirmou.

Questionado sobre se suas opiniões não estariam entrando no terreno das teorias da conspiração, Freeman respondeu: "Tenho a vantagem de poder dizer: não acreditem apenas na minha palavra, deixem que todos examinem as evidências."

"Se vocês ainda acham que sou um teórico da conspiração porque estou analisando algo que parece um estrangulamento, digo que acredito ter sido um estrangulamento e não acho que possa ter sido um enforcamento, então me mostrem onde estou errado."

"Estou totalmente aberto a isso. Sou acadêmico. Fico perfeitamente à vontade para ouvir as teorias das pessoas sobre questões fundamentadas em evidências", afirmou.

Epstein foi condenado em 2008 por solicitar serviços de prostituição de uma menor de idade, o que fez com que fosse incluído no registro de criminosos sexuais. Ele escapou de uma pena de prisão severa em decorrência de um acordo judicial.

Onze anos depois, Epstein foi acusado de comandar uma rede de meninas menores de idade para exploração sexual. Ele aguardava julgamento em 2019 quando foi encontrado morto no Centro Correcional Metropolitano, em Nova York.