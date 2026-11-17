Até onde o dólar pode subir? Por que o real é a moeda que mais perdeu valor desde a reeleição de Lula - (crédito: BBC)

O real brasileiro foi a moeda, entre as 20 mais usadas no comércio exterior, que mais se desvalorizou no mundo nas últimas semanas — tendo perdido quase 14% do seu valor frente ao dólar americano.

Na segunda-feira, a moeda brasileira teve um novo momento de forte desvalorização. O dólar subiu 2,15% frente ao real e fechou o dia cotado a R$ 5,77 — o maior nível desde abril de 2025.

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Um levantamento feito pela BBC News Brasil das cotações, frente ao dólar, das 20 moedas mais usadas no comércio exterior mostra que a desvalorização do real desde 25 de outubro — dia em que foi realizado o segundo turno no Brasil — foi de 13,96%.

Naquele dia, antes de os mercados abrirem após o resultado das eleições, o dólar estava cotado a R$ 4,97 no Brasil.

A perda de valor do real é muito superior a das demais moedas que aparecem na sequência no ranking de desvalorização no período: dólar australiano (desvalorização de 4,25%), dólar da Nova Zelândia (3,54%), coroa norueguesa (3,47%), rand sul-africano (2,17%) e euro (1,99%).

O mais recente boletim Focus (levantamento feito pelo Banco Central) divulgado na segunda-feira mostra que os agentes de mercado esperam que o dólar vai fechar o ano cotado em R$ 5,40 - mas a moeda já está quase 7% acima deste patamar.

Mas as expectativas do mercado vêm se deteriorando. Há quatro semanas, o levantamento mostrava uma projeção de que o dólar terminaria o ano cotado a R$ 5,13.

Dólar mais forte em todo o mundo

O movimento de desvalorização do real nas últimas semanas acompanha uma tendência de alta do dólar nos mercados globais — apesar de a moeda brasileira ter um movimento de depreciação mais intenso.

O levantamento da BBC News Brasil mostra que desde o final de outubro apenas três moedas tiveram valorização frente ao dólar: o yuan chinês (0,10%), o peso mexicano (1,12%) e a rúpia indiana (1,59%).

Das 20 moedas mais usadas no comércio exterior, 17 perderam valor frente ao dólar desde o fim de outubro. Desde o começo do ano, foram apenas quatro moedas que se valorizaram diante o dólar. Desde 1º de janeiro, o real foi a sétima moeda que mais se desvalorizou no mundo.

BBC

Na segunda-feira, houve mais desvalorização de moedas e queda nas bolsas nos principais mercados. O índice Ibovespa, do mercado brasileiro, caiu 1,83% e o Dow Jones, de Nova York, fechou com baixa de 1,41%.

Analistas apontam que existe um movimento de investidores de saída de diversos mercados mundiais em direção aos Estados Unidos — com as perspectivas de os juros americanos virem a subir, à medida que a inflação segue alta na maior economia do mundo.

Muitos consideram que haverá um aumento de juros nos EUA no próximo mês e declarações recentes de autoridades monetárias americanas reforçaram essas expectativas.

Além disso, os mercados atravessam um momento de maior volatilidade, com queda das ações das empresas ligadas à inteligência artificial desde o começo da crise envolvendo a direção da fabricante de chips Nvidia.

"O principal foco das atenções está relacionado à inteligência artificial por uma combinação de fatores", disse Ricardo França, analista de Research da Ágora Investimentos, em transmissão realizada na segunda-feira para analisar o fechamento dos mercados.

"O fato é que as ações de semicondutores, elas continuam em um processo corretivo que já observamos na semana passada. O setor de semicondutores de maneira consolidada está caindo hoje 4,5%, sendo ele responsável por esse movimento de aversão a risco que acaba penalizando o setor de tecnologia, mas se espalha também em outros segmentos."

Real a R$ 4,80 ou R$ 6,10?

No Brasil, analistas também apontam as indefinições sobre a economia no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva — como quem será o próximo ministro da Fazenda e como será o ajuste fiscal.

A proposta de ajuste fiscal apresentada pela equipe econômica na última semana desagradou alguns setores do mercado.

Analistas de bancos e instituições financeiras consideraram as medidas insuficientes para reduzir de forma contínua o ritmo de aumento das despesas e reequilibrar as contas do governo.

"Em nossa visão, as propostas contribuem para um ajuste no curto prazo, mas não resolvem a tendência de crescimento estrutural da dívida pública e deterioração fiscal", escreveu em relatório enviado a clientes Rachel de Sá, estrategista do Research XP, área de análise e pesquisa da XP Investimentos.

Na outra ponta, grupos da esquerda atacaram a iniciativa dizendo que ela atendia a interesses do mercado financeiro e defenderam foco maior na arrecadação. Foram diversas as manifestações nas redes sociais e até na própria base do governo.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 do ajuste fiscal prevê medidas nas duas pontas, para reduzir despesas e aumentar receitas, com uma estimativa de impacto entre R$ 43 bilhões e R$ 54 bilhões, e integra o esforço da equipe econômica para que o resultado primário (a diferença entre arrecadação e despesas, sem contabilizar os gastos financeiros, como pagamento de juros da dívida) seja superavitário em 2027.

A votação no Senado, que começou na última quinta-feira (12/11), deve ser concluída nesta terça (17/11), passando depois à Câmara dos Deputados.

As definições sobre o ajuste fiscal devem ter impacto no câmbio.

Em relatório deste mês, a corretora XP afirmou que "depois de se mostrar resiliente durante boa parte de 2026, o real voltou a se depreciar no fim de outubro" e fez diferentes projeções sobre os rumos da moeda brasileira: no cenário mais otimista a moeda ficaria cotada a R$ 4,80; no mais pessimista, perto de R$ 6,10.

O cenário mais pessimista da XP prevê juros americanos em patamar alto e, no Brasil, "uma expansão fiscal sem medidas compensatórias piora a trajetória esperada da dívida pública".

No cenário otimista, a inflação americana cederia, com queda dos juros nos EUA. E no Brasil, "medidas fiscais permanentes" tornariam "mais provável a estabilização da dívida pública".

"Com atividade mais fraca e melhora das expectativas de inflação, o Banco Central retoma o ciclo de cortes de juros", afirma a XP, projetando um câmbio de R$ 4,80 nessa situação.

Segundo o relatório, o futuro do real dependerá em parte das medidas tomadas pelo governo Lula.

"Do lado doméstico, a credibilidade fiscal será importante para a direção da taxa de câmbio. Em 2023, o novo arcabouço fiscal ajudou a reduzir o prêmio de risco e os juros longos", diz o texto.

"Uma melhora semelhante poderia levar o câmbio a R$ 5,20 por dólar ao fim de 2027, se os determinantes do modelo evoluírem conforme nossas hipóteses. O inverso também se aplica: se o ajuste fiscal ficar aquém do esperado, a moeda pode se desvalorizar além dos níveis atuais."