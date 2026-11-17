Huang Shihua tem 27 anos e está vivendo o sonho chinês. Ele trabalha como engenheiro para uma importante empresa de robôs na cidade de Shenzhen.

A China promove a imensa metrópole no sudeste do país como a história da origem de um futuro de alta tecnologia alimentado por inteligência artificial, robótica e inovações desenvolvidas dentro do próprio país.

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Drones voam pelos céus da cidade para entregar o jantar, táxis sem motorista tocam músicas relaxantes durante a viagem e os robôs não se limitam a simplesmente servir o cappuccino. Eles também explicam a origem dos seus grãos de café.

"Criamos um milagre em Shenzhen", segundo Huang, rodeado por robôs humanoides que fazem café e jogam xadrez. "Muitos jovens de toda a China, cheios de paixão e de sonhos, se mudaram para cá."

Agora, todos eles passam seus dias idealizando formas de aumentar a inteligência dos robôs.

Os chineses chamam Shenzhen de "a cidade dos sonhos". É um apelido apropriado para uma das cidades mais ricas da China, próxima de Hong Kong e onde o crescimento explosivo do país decolou, décadas atrás.

Sua variedade industrial é um reflexo da ascensão chinesa: primeiro, foram as bonecas; depois, as TVs; mais tarde, iPhones, veículos elétricos e drones; e, agora, os robôs estão atraindo Huang e uma nova geração de chineses movidos pela ambição.

Os "milagres" sendo desenvolvidos por estes jovens engenheiros são fundamentais para a audaciosa visão do presidente Xi Jinping para o seu país.

Por isso, não haveria lugar melhor para exibir esta ambição do que Shenzhen, que será o palco da cúpula econômica global desta semana, com a presença do presidente americano, Donald Trump, do líder da Rússia, Vladimir Putin, e de outras autoridades mundiais.

Mas existe outro lado desta vistosa cidade litorânea, que eles não irão observar.

Quando nos afastamos dos imensos arranha-céus de Shenzhen, em direção aos distritos de Shajing e Songgang (de onde, antes, saía grande parte dos produtos eletrônicos mundiais), encontramos os desafios reais enfrentados pela China do presidente Xi.

BBC Jovens desenvolvedores ambiciosos transformaram Shenzhen em um 'milagre', segundo Huang Shihua

'Vida real' difícil

"A sensação de todos é que a vida é difícil", conta um operário da construção civil. "Muitas fábricas se mudaram e os trabalhadores perderam seus empregos."

A China segue sendo excepcionalmente boa em fabricar produtos. E Shenzhen é uma prova disso. Mas a cidade também traz evidências dos males que afligem a segunda maior economia do mundo.

A crise imobiliária ainda não terminou, o que prejudica a confiança no futuro. Shenzhen é uma das cidades mais caras da China, mas, ainda aqui, nosso motorista de táxi conta que sua casa vale apenas um terço do seu preço original.

O fraco mercado imobiliário e o baixo consumo fazem com que muitas famílias comprem menos. Com isso, as fábricas são cada vez mais dependentes das exportações.

Muitos fabricantes cortaram a produção, reduziram seu tamanho, se automatizaram ou se mudaram para outros lugares, em busca de mão de obra mais barata.

O resultado é um número cada vez maior de trabalhadores recorrendo a empregos temporários na economia informal, muitas vezes com salários menores e menos benefícios.

"Shenzhen não é um lugar mágico", explica um entregador na casa dos 40 anos de idade, que prefere não se identificar.

"Alguns dizem que existe ouro por toda parte em Shenzhen, mas não é mais assim. Não é uma cidade para onde você pode vir e progredir. Se você não trabalhar muito, não terá nada."

A BBC passou vários dias em Shenzhen, explorando as duas faces totalmente diferentes do progresso chinês: de um lado, a espetacular promessa da inteligência artificial e, de outro, a ansiedade dos profissionais que receiam que talvez não haja lugar para eles no futuro sendo criado pela IA.

BBC Os drones de delivery em Shenzhen se tornaram uma atração turística

Quarta-feira é dia de sanduíche e bubble tea nos escritórios da DexForce Technologies.

O elevador está repleto de jovens engenheiros e desenvolvedores. Eles se dirigem ao andar onde são servidos os carboidratos e o açúcar grátis para alimentar sua tarde.

No caminho, eles encontram suas criações: robôs amarelos do tamanho de seres humanos, com membros que se encaixam em todos os cantos disponíveis.

"Acredito que, daqui a uma década, os robôs conseguirão servir melhor a humanidade, assumindo as tarefas altamente repetitivas ou até perigosas", segundo Huang.

Estas tarefas podem variar desde servir café até trabalhar nas minas. E é neste laboratório que os robôs são treinados para suas funções futuras.

Aqui, as máquinas se debatem, se sacodem ou cambaleiam ao se movimentarem, para aprenderem a se comportar.

Para Huang, "Shenzhen é outra 'América', porque, como nos Estados Unidos, muitos jovens conseguiram realizar seus sonhos e conquistar a riqueza que desejavam."

É isso o que Xi quer ouvir, quando impulsiona a China para liderar o mundo no setor de alta tecnologia.

Shenzhen, de fato, é um lugar para buscar oportunidades há muito tempo. Mas Huang e seus colegas querem muito mais do que isso.

Eles não querem simplesmente manter a supremacia industrial chinesa. Eles desejam transformá-la.

BBC Os escritórios da empresa DexForce Technologies estão tomados por robôs e pela confiança em um futuro marcado pela tecnologia

Além de tornar "nossas vidas mais convenientes e confortáveis", Huang considera que a IA está ajudando "o mundo inteiro a se tornar uma família, uma aldeia global".

"A IA tem o potencial de fomentar a igualdade", segundo ele, "e a perspectiva da equidade impulsionada pela IA, para mim, é a possibilidade mais estimulante de todas."

Huang sorri entusiasmado e explica como ele espera que os robôs possam ajudar as economias emergentes da África e do sudeste asiático a alcançar o mundo desenvolvido, remodelando suas linhas de produção.

Este otimismo carregado de tecnologia está presente em todo o prédio. Mas ele não condiz com as incertezas reinantes em outras partes de Shenzhen, onde é impossível encontrar robôs, pelo menos por enquanto.

Mas esta é apenas a primeira diferença que encontramos.

No lado da cidade onde está Huang, os profissionais de finanças e tecnologia caminham para o escritório após o exercício matinal. Ali, um café provavelmente custa mais de 30 yuans (US$ 4,50, cerca de R$ 26).

No outro lado, motocicletas atravessam ruidosamente as ruas repletas de produtos sendo transportados entre as fábricas. Ali, vendedores oferecem pratos completos de café da manhã, com macarrão apimentado, por menos de 3 yuans (US$ 0,45, cerca de R$ 2,60).

BBC Existem diversos e profundos contrastes entre os dois lados da cidade de Shenzhen

No lado de fora de um dos arranha-céus mais altos da cidade, a Sra. Lu, de 50 anos, leva um celular no ouvido e uma caneta na mão direita, enquanto pega de um entregador uma sacola com a esquerda.

Ela grita quatro números para seu colega de trabalho. São instruções para outra mulher chinesa, que aguarda para retirar a entrega do elevador para alguém que está sentado na mesa deles.

Este é o horário de almoço no lado externo do edifício SEG Plaza, que tem 70 andares e abriga milhares de inquilinos. Lu já fez parte deste grupo.

"Eu tinha uma pequena empresa no segundo andar", ela conta. "Vendia placas de circuitos eletrônicos. Mas, agora, está ficando muito difícil fazer negócios e os aluguéis aumentaram."

Frequentemente chamada de Vale do Silício da China, Shenzhen viu os aluguéis dispararem com a chegada de novos capitais, o que expulsou as empresas menores e mais tradicionais.

Lu não conseguiu encontrar outro emprego até que os entregadores trouxeram um plano para ela.

A espera pelo elevador pode levar meia hora, o que representa desperdício de dinheiro para o motorista que tenta atender o máximo de pedidos possível. Foi assim que Lu se tornou um novo intermediário na economia informal, que não para de crescer.

"Os entregadores trazem as refeições até a portaria do edifício", explica ela, sem interromper seu trabalho.

"Nós recebemos e levamos para cima. Os motoristas nos pagam 2 yuans por pedido" (US$ 0,30, cerca de R$ 1,70).

Os entregadores ganham 4 a 8 yuans por pedido (US$ 0,60 a US$ 1,20, cerca de R$ 3,40 a R$ 6,80), de forma que Lu recebe uma parcela considerável da receita deles.

"O horário de pico do almoço dura apenas duas ou três horas", prossegue ela. "Se eles usarem os nossos serviços, podem conseguir mais pedidos para entregar e nós também podemos ganhar dinheiro."

"Mas o mercado está ruim. Atualmente, ganho apenas cerca de 200 yuans por dia" (US$ 30, cerca de R$ 170).

BBC Lu, tomando notas de pé na foto, começou a trabalhar no setor de delivery depois de perder o emprego em Shenzhen

Calcula-se que 200 milhões de trabalhadores chineses dependam de alguma forma da economia informal. Eles representam cerca de 40% da força de trabalho urbana do país.

Muitos entregadores de Shenzhen contam que optaram pelo trabalho temporário porque existem menos oportunidades nas fábricas do que no passado.

Um grupo de entregadores aguarda no lado de fora de uma fábrica de cigarros eletrônicos para fazer entregas industriais.

"Precisamos nos adaptar à situação em que nos encontramos", conta um entregador, "não aguardar que ela se adapte às nossas necessidades."

Outros acenam, concordando. Um deles diz que não tem escolha.

"Tenho dois filhos para criar e não posso parar de trabalhar. Não tenho tempo de pensar em mais nada."

Os trabalhos permanentes, normalmente, exigem o pagamento de contribuições para a previdência social e a aposentadoria, o que reduz o salário líquido. Mas a economia informal significa mais dinheiro na mão e horários flexíveis.

"A maioria dos profissionais prefere empregos por prazo fixo e mais curto", explica o agente de recursos humanos Li Xiaohe.

"Isso permite que eles tenham flexibilidade para se demitirem, saindo quando quiserem. Eles não desejam se tornar empregados permanentes."

Li vem colocando cada vez mais cartazes nas calçadas, anunciando empregos temporários nas fábricas, que pagam cerca de 22 yuans por hora (US$ 3,30, cerca de R$ 19) para montar pequenos circuitos eletrônicos.

Os agentes também parecem estar diminuindo e há diversas lojas fechadas, o que é mais um sinal da queda das indústrias tradicionais.

"O nosso negócio talvez não seja tão otimista quanto antes", reconhece Li. "Podemos sentir os efeitos da transformação que Shenzhen está atravessando."

BBC Li é um agente de recursos humanos que anuncia trabalhos temporários. Ele conta que seus negócios vêm enfrentando dificuldades

É difícil não perceber esta transformação.

Drones passam voando sobre os campos verdejantes de um "parque de talentos" construído propositalmente ao longo da orla da cidade. Eles descem e voltam ao ar, fornecendo refeições para uma plataforma específica. Turistas erguem os celulares para filmá-los aterrissando com o almoço.

"É incrível. A tecnologia é ótima. Gostaria que tivéssemos isso em casa", exclama um turista canadense.

Por 5 yuans (US$ 0,75, cerca de R$ 4,30), nosso pedido de café chegou em pouco mais de 15 minutos. O drone aterrissou perfeitamente para que pudéssemos receber o pedido.

"Soube que, muitos anos atrás, Shenzhen era uma aldeia de pescadores", conta Anle, visitante do Vietnã. "Ah, a vila de pescadores não existe mais."

Ele ri enquanto faz um pedido de chá com leite que será entregue por drone, para ele e para sua esposa.

Todas estas inovações parecem mais uma demonstração das possibilidades, não uma realidade mundana.

Os deliveries só estão disponíveis em alguns locais, até às 20 horas. Os carros sem motorista são outra novidade. Eles exigem um aplicativo separado para fazer o pedido e até oferecem massagens durante o trajeto.

À noite, ao brilho de mil luzes dançantes, os drones desempenham outra função. Eles voam sobre o parque, alertando as pessoas a se comportarem, sem causar problemas.

BBC Shenzhen ainda atrai milhões de trabalhadores migrantes de toda a China

Longe do céu brilhante, trabalhadores se reúnem em volta de mesas de plástico no lado de fora dos restaurantes, que servem hot pot barato e espetos de frutos do mar.

Existem restaurantes mais caros ao longo da rua, mas eles também sofreram com a redução do consumo. Um proprietário conta que seu negócio diminuiu em mais de 70% porque os trabalhadores hesitam em esbanjar dinheiro para jantar.

Muitas dessas pessoas moram aqui há décadas, como o sr. Wu, de 58 anos, trabalhador da construção civil. Ele chegou de Sichuan, no sudoeste do país, nos anos 1990, pouco depois que a China abriu Shenzhen para empresas estrangeiras.

Ele foi um dentre milhões de migrantes de províncias mais pobres, que vieram trabalhar nas linhas de produção ou na construção de arranha-céus. Eles continuam chegando até hoje.

Todas as pessoas com quem conversamos vieram de outros lugares. Elas costumam trabalhar até 14 horas por dia e moram em dormitórios compartilhados, sustentados pela perspectiva de trabalho estável e pagamentos decentes para poder enviar dinheiro para suas famílias.

BBC Dormitórios compartilhados abrigam trabalhadores há décadas

Para estes trabalhadores, a pandemia de covid-19, quando a indústria chinesa atingiu recordes de baixa, parece ter causado a primeira reviravolta.

"Depois da covid, nosso salário caiu em pelo menos um terço", relembra Wu. E os empregos nunca se recuperaram totalmente desde então.

"Vou continuar trabalhando", prossegue ele.

"Enquanto continuar trabalhando, você terá renda. Salário maior ou não? Não importa. Se a economia se retrair, todos nós nos retraímos. Se ela crescer, ficará melhor para todos nós."

Em todas essas décadas, Shenzhen sobreviveu com base em uma promessa: trabalhe com afinco e sua vida irá melhorar.

Mas, agora, em uma cidade que está sendo redefinida pela automação e pela IA, esta velha promessa soa menos confiável.