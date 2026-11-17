O 'exército das avós': os números que mostram as responsáveis pelo pico de comparecimento nas eleições - (crédito: BBC Geral)

No dia do segundo turno das eleições, as redes sociais foram inundadas por vídeos de idosos, muitos com dificuldade de locomoção, sendo levados para votar.

"São as imagens mais fortes que vi nestas eleições", chegou a declarar, chorando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as imagens, no dia seguinte à sua reeleição, em frente ao Palácio da Alvorada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os dados detalhados sobre a abstenção divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último fim de semana agora confirmaram que os vídeos mostravam muito mais do que uma trend no TikTok ou Instagram.

Foram os idosos - e especialmente as idosas - que mais fizeram o esforço de votar entre o primeiro e o segundo turno, fazendo a abstenção ter a maior queda entre turnos desde a redemocratização.

Entre os eleitores com mais de 70 anos, que não têm obrigação legal de votar, 58,32% compareceram às urnas no segundo turno. Uma variação positiva de 7,51 pontos percentuais (ou 1.295.980 pessoas), a maior entre as faixas etárias no país.

O aumento geral de comparecimento entre os dois turnos foi de 2,96 milhões de pessoas. Ou seja, os idosos com mais de 70 anos representaram 43,76% de todo o aumento eleitoral no segundo turno.

O número de eleitores com 70 anos é de 17,2 milhões. Eles representam cerca de 11% do eleitorado brasileiro

O movimento também foi mais forte entre as mulheres. Entre aquelas com 70 a 79 anos, o aumento foi de 8,04 pontos percentuais, contra um avanço de 6,6 pontos entre os homens. A tendência se repetiu na maioria das faixas etárias.

"Havia uma demanda reprimida para esse grupo participar das eleições", diz a cientista política Caroline de Paula, que coordena o Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública (LEMEP) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Conversando com idosos em grupos focais sobre as eleições, de Paula avaliou que eles sentiam uma falta de atenção dos candidatos e não se sentiam ouvidos.

"No fim, eles acabaram participando não porque receberam atenção de propostas dos candidatos. Foi por medo de mexer nos benefícios e aposentadorias", diz.

A possibilidade de rever as regras previdenciárias foi mencionada por integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro e reportagens mostraram discussões da equipe econômica sobre corrigir aposentadorias apenas pela inflação, sem repassar a esses pagamentos os aumentos reais do salário mínimo.

Pelos dados do TSE, não é possível saber com certeza que esses idosos que compareceram foram os responsáveis pela vitória de Lula, mas as pesquisas antes e depois das eleições mostraram de fato uma inclinação maior desse eleitor em votar no presidente.

Os vídeos que viralizaram nas redes sociais mostravam especialmente idosos com camisas e adesivos em alusão ao petista.

Na pesquisa que fez com eleitores após o resultado das eleições, a Quaest identificou que, entre as pessoas com mais de 60 anos, o presidente teria alcançado 61% dos votos, contra 39% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença em pontos percentuais só foi menor do que entre os pretos, que marcaram 62% para Lula contra 38% de Flávio.

Na última pesquisa antes das eleições, o Instituto Datafolha apontava que 47% das pessoas com mais de 60 anos votariam em Lula, contra 43% de Flávio. O cenário era de empate técnico, já que a margem de erro era de 4 pontos percentuais.

Como esses brasileiros com mais de 70 anos não são obrigados a votar, as campanhas tiveram que, além de buscar conquistar sua preferência, convencer esse grupo de que valeria a pena sair de casa e comparecer às urnas.

Para Caroline de Paula, a campanha de Lula foi mais feliz nesse convencimento a partir de três pontos: a mobilização do "Exército do Lula", do deputado André Janones (Rede-MG), que pedia a pessoas mais jovens para levarem idosos a votar; a desconstrução da imagem de Flávio a partir da campanha petista na TV, já que o público idoso consome mais esse tipo de mídia; e a identificação com o próprio Lula, um idoso de 81 anos.

"E ainda precisamos mencionar o debate na Band TV. Não temos dados específicos, mas foi percebido um tom muito ruim do comportamento de Flávio Bolsonaro, acuando Lula, um idoso. Tanto que a postura mudou para o debate seguinte, na Globo", avalia de Paula.

Segundo a pesquisadora, a rejeição desse comportamento acontece ainda mais forte entre as mulheres, que tradicionalmente estão mais afastada do bolsonarismo, segundo as pesquisas. "A mobilização de adesão ao Lula também foi antibolsonarista. Não foi só voto em Lula, mas anti-Bolsonaro."

Uma análise feita pela FGV a pedido da BBC News Brasil mostrou que, nessas eleições, quanto mais mulheres eleitoras há em uma urna, maior foi a vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro, uma indicação da vantagem do presidente nesse segmento.

Para Carla Beatriz Raulino, doutora em ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais que fez pesquisas sobre participação de idosos nas eleições, os mais velhos também votaram por uma memória mais forte em relação aos antigos governos Lula, seja pelos benefícios ou pelas pendências deixadas.

Numa eleição tão polarizada, em que seu candidato corre o risco real de perder, isso se soma a um fator geracional.

"Esta é uma geração que valoriza mais o ato de votar, inclusive por ter sido vivido o momento de privação dos direitos políticos", explica Raulino

"Então essa polarização e valorização do voto fizeram com que idosos, até mesmo aqueles acamados, mais fragilizados, fossem exercer o direito."

O dia da eleição ainda é considerado, segundo entrevistas feitas por Raulino, um momento de sociabilidade, quebrando a rotina e levando ao encontro com conhecidos nas ruas.

"Esse eleitor idoso precisa ser visto como ator politico que tem potencial de definir uma eleição. E esse potencial pode ser maior ou menor dependendo do comparecimento", diz a pesquisadora.

Outros destaques do comparecimento

Além das mulheres idosas, os dados do TSE mostram outros perfis de quem mais compareceu entre os turnos da eleição.

Os Estados com mais participação de eleitores entre o primeiro e segundo turno foram Bahia (+3,25 pontos percentuais) e Pernambuco (+2,98). Os dois estão no Nordeste, região com maior vantagem para Lula.

E, entre os grupos de eleitores por faixa etária, foram os idosos com mais de 80 anos da Bahia que mais compareceram entre os turnos. O comparecimento foi de 50,79% no segundo turno, contra 36,31% do primeiro, um avanço impressionante de 14,48 pontos percentuais.

Em seguida, vieram os idosos de 80+ do Ceará (+13,64), da Paraíba (+12,63), de Sergipe (+11,43) e de Pernambuco (+11,09).

No lado oposto, os que menos diminuíram participação foram os jovens de 18 a 20 anos do Amapá (-12,39), seguidos por 21 a 24 anos (-12,39) e 16 e 17 anos(-11,34) do mesmo Estado.

O avanço no comparecimento também ocorreu entre pessoas analfabetas, especialmente mulheres. De 70 a 79, elas saltaram de 34,72% de comparecimento para 47,82%. avanço de 13,10 pontos percentuais.

*Gráficos por Laís Alegretti, da equipe de jornalismo visual da BBC News Brasil