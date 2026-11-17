'Perturbador': mulher que acusa Russell Brand reage à mensagem que ele enviou de dentro da prisão - (crédito: BBC Geral)

Uma mulher que acusa o comediante britânico Russell Brand de estupro disse que considera "perturbador" e "realmente chocante" que ele tenha se manifestado de dentro da prisão alegando a própria inocência, após ter sido condenado a mais de dez anos por estupro e agressão sexual.

Brand começou a cumprir a pena de prisão na semana passada. Depois de preso, a esposa do comediante, Laura, leu uma mensagem do comediante em um programa no YouTube.

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Mia Latter — que alega ter sido estuprada pelo comediante quando tinha 16 anos — disse à BBC que achou "terrível" ouvir "essa 'mensagem cristã' ao lado de completas mentiras".

"Senti muita compaixão por aquelas mulheres que estiveram no julgamento e por tudo o que passaram", disse ela.

Latter, de 37 anos, não está entre as mulheres que processaram Brand no julgamento que levou à condenação do comediante. Brand nega as acusações dela.

Brand está atualmente cumprindo uma pena de prisão de 10 anos e meio após ter sido considerado culpado por estupro e três casos de agressão sexual, envolvendo quatro mulheres.

Nos últimos anos, ele vem atuando como influenciador cristão e possui um grande número de seguidores, inclusive nos EUA. Na mensagem lida por sua esposa em seu programa, Brand disse: "Não sou culpado dos crimes pelos quais fui preso."

Latter disse que a transmissão "foi realmente chocante para mim... foi horrível, francamente, foi perturbador assistir".

"Para ele dizer: 'Sou inocente, não sou culpado' - bem, você é, agora você é um estuprador condenado. Não há como discutir com isso", disse Latter.

Um porta-voz do premiê britânico, Andy Burnham, afirmou na segunda-feira (16/11) que espera que medidas sejam tomadas caso se confirme que Brand violou as regras da prisão.

O secretário de Justiça, Alex Norris, afirmou que "os presos estão corretamente proibidos de fazer declarações que causem sofrimento às vítimas".

Novas acusações

Latter disse que tinha 16 anos quando conheceu Brand, que tinha 30 anos na época.

Ela foi uma das seis mulheres que fizeram acusações contra ele como parte de uma investigação conjunta dos jornais The Times e Sunday Times e do programa Dispatches do Channel 4 em 2023. Nenhuma das mulheres esteve envolvida no julgamento recente.

Em entrevista ao Sunday Times esta semana, Latter disse que Brand pediu que ela não revelasse o relacionamento às suas amigas de escola e afirmou que ele se referia a ela como "a criança" na frente de seu grupo de amigos.

Ela abriu mão do seu direito ao anonimato para fazer campanha pela introdução de uma idade de consentimento escalonada no Reino Unido, que tornaria ilegais as relações sexuais entre jovens de 16 e 17 anos e adultos.

Latter disse ao Sunday Times que os promotores de acusação decidiram não incluí-la no julgamento criminal de Brand, mas a polícia queria que ela participasse de procedimentos "subsequentes". Ela declarou ao jornal que não daria continuidade ao processo criminal para poder se concentrar em sua campanha.

Latter disse à BBC que uma diferença na idade de consentimento poderia ter interrompido abruptamente seu relacionamento com Brand.

Ela disse: "Com certeza teria feito diferença, porque meus pais tentaram impedir o relacionamento."

"Eles tentaram me impedir de vê-lo... Mas se fosse crime ele ter um relacionamento comigo, nenhum dos abusos subsequentes teria acontecido, porque eles teriam conseguido interromper o relacionamento imediatamente."

Latter também disse que ela e as mulheres que denunciaram Brand foram acusadas de serem "gananciosas".

Ela disse que inicialmente estava relutante em se manifestar porque "sabia que o público que ele havia cultivado nos últimos anos viria atrás de mim".

"É um julgamento criminal, não há dinheiro envolvido", diz.

"Eu falando com o Times, eu falando com você, eu dando qualquer entrevista, não ganho dinheiro, não ganho um centavo. Estamos fazendo isso apenas em busca de justiça."

Mas Latter afirma que Brand está "monetizando todas essas plataformas" durante seu julgamento, continuando a produzir vídeos com anúncios nas redes sociais.