Segundo seus advogados, Matthew McConaughey, vencedor do Oscar, foi o primeiro ator a usar a lei de marcas registradas para proteger sua imagem do uso indevido por inteligência artificial - (crédito: AFP via Getty Images)

"Humano" é a palavra do ano do Dicionário Cambridge — definida como "ter as qualidades, defeitos e sentimentos que as pessoas têm, em oposição a deuses, animais ou máquinas".

"O crescimento da IA, a inteligência artificial, significa que agora é necessário dizer explicitamente 'humano' para coisas que antes só podiam ser feitas por humanos", disse o editor-chefe Colin McIntosh.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Exemplos de uso atual da palavra incluem a atriz Scarlett Johansson contestando "um ataque à criatividade humana" e Matthew McConaughey se protegendo contra a reprodução digital não autorizada de sua voz ou imagem.

"A medida do sucesso da IA deve ser o quanto ela melhora a vida humana", disse Bill Gates, cofundador da Microsoft, ao saber da escolha do dicionário.

McIntosh afirmou que os editores de dicionários precisam estar atentos a como as palavras podem mudar ao longo do tempo "para refletir o que as pessoas dizem e o que escrevem".

Sua pesquisa revelou um uso quádruplo da palavra "humano" desde 1900.

"Antigamente, 'homem' era usado com muito mais frequência nesse sentido, mas agora não é aceitável usar 'homem' para se referir a homens e mulheres", acrescentou.

"A palavra 'humano' só passou a ser usada no inglês comum no século XIV, vinda do francês. Shakespeare a usou, mas depois disso seu uso se tornou muito restrito."

Também houve um aumento no uso de palavras compostas, como "feito pelo homem" e "impulsionado pelo homem", para distinguir os trabalhos, as qualidades e as habilidades das pessoas em relação à Inteligência Artificial.

"O receio sobre o que os humanos podem perder ao terceirizar nosso pensamento nos fez reconsiderar até que ponto dependemos da IA, desde os melhores matemáticos até os professores de crianças pequenas", disse McIntosh.

AFP via Getty Images Segundo seus advogados, Matthew McConaughey, vencedor do Oscar, foi o primeiro ator a usar a lei de marcas registradas para proteger sua imagem do uso indevido por inteligência artificial

Gates defendeu recentemente a criação de "empregos reservados para humanos", como o de cuidador, e reiterou seu apelo por um imposto sobre robôs para ajudar a financiar o treinamento de pessoas que perderem seus empregos para a IA.

Outros exemplos incluem o ganhador do Prêmio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, descrito como o padrinho da IA, que alertou: "Estamos criando seres alienígenas. Estou disposto a ser egoísta e escolher os humanos".

O Papa Leão XIV falou sobre novas formas de "desumanização" e o "dever premente de permanecer profundamente humano".

"Neste momento, nossa compreensão da humanidade está mudando", disse o Dr. Tom McClelland, filósofo da ciência da Universidade de Cambridge.

"Estamos tentando entender a diferença entre uma mente humana e uma mente artificial, entre seres vivos como nós e seres artificiais que estamos criando. O que nos diferencia? É a consciência, a criatividade ou a compaixão?"

Cambridge University Press & Assessment Quando queremos especificar que algo foi feito por humanos e não por máquinas ou IA, agora precisamos dizer isso explicitamente, afirmou Colin McIntosh

Em resposta ao aumento do conteúdo criado por IA, acadêmicos esperam desenvolver um símbolo universalmente reconhecido para denotar algo que foi "feito pelo homem", semelhante ao selo "Fairtrade" que surgiu na década de 1980 e indica produção sob rigorosos critérios sociais, econômicos e ambientais.

A professora Rachel Adams, especialista em governança de IA e direitos humanos da Universidade de Cambridge, disse: "A IA nos leva de volta a perguntas que fazemos há milênios: quem somos nós? O que significa ser humano?"

"A inteligência artificial será um teste profundo para a humanidade. Existe um risco real de que ela aprofunde as desigualdades existentes, mas também tem o potencial de resolvê-las."