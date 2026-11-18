Entre os motivos mais citados por passageiros que têm medo de avião estão a sensação de perda de controle e experiências anteriores com turbulência - (crédito: Getty Images)

Cinco pessoas precisaram de atendimento médico depois que um voo da JetBlue enfrentou forte turbulência no trajeto entre Porto Rico e Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, na terça-feira (17/09).

O avião pousou por volta das 7h no horário local (9h em Brasília), segundo o Corpo de Bombeiros do Condado de Broward, que informou que uma equipe aguardava no terminal para avaliar os passageiros que relataram ferimentos. Ninguém precisou ser levado ao hospital, e as autoridades disseram que não houve danos estruturais à aeronave.

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Em nota à imprensa, a JetBlue confirmou o incidente com o voo 1717 e afirmou que "a segurança de nossos clientes e tripulantes continua sendo nossa principal prioridade".

No Brasil, o tema voltou às redes no início de novembro, quando a atriz Giovanna Antonelli relatou em vídeo o susto que passou em um voo que saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro.

A aeronave enfrentou forte turbulência durante uma tempestade, arremeteu e voltou ao aeroporto de origem. No vídeo, publicado no Instagram por um amigo que viajava com ela, a atriz disse que mandou mensagens de despedida para a família e que aquele foi "o maior medo" que já passou na vida.

Episódios como esses tendem a ficar mais frequentes. Segundo pesquisadores, a turbulência em voos está aumentando como consequência das mudanças climáticas causadas pela ação humana.

Turbulência invisível

O tipo que mais preocupa os cientistas é a chamada turbulência em céu claro, conhecida pela sigla em inglês CAT. Diferentemente da turbulência associada a tempestades, como a enfrentada pelo voo da atriz, ela é invisível a satélites, radares e ao olho humano. Por isso, é difícil desviar dela.

Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, publicado em 2023 na revista científica Geophysical Research Letters, mostrou que a duração anual da turbulência severa em céu claro em um ponto médio sobre o Atlântico Norte, uma das rotas aéreas mais movimentadas do mundo, aumentou 55% entre 1979 e 2020. O período passou de 17,7 horas para 27,4 horas por ano.

Rotas sobre os Estados Unidos, a Europa, o Oriente Médio e o Atlântico Sul também registraram alta significativa.

De acordo com os autores, o ar mais quente resultante das emissões de gás carbônico está aumentando o cisalhamento do vento nas correntes de jato, faixas de ventos fortes em grandes altitudes, o que intensifica esse tipo de turbulência.

Projeções citadas por pesquisadores indicam que a turbulência pode triplicar até a década de 2050, com impacto significativo em rotas sobre o leste da Ásia e o Atlântico Norte.

Um dos casos mais graves dos últimos anos aconteceu em 2024, quando um voo da Singapore Airlines entre Londres e Singapura enfrentou forte turbulência sobre Mianmar. Um passageiro britânico de 73 anos morreu, e dezenas ficaram feridos.

Para além do susto

Na maior parte das vezes, a turbulência causa desconforto, e não ferimentos. Mas ela também gera custos para as companhias aéreas: aumenta o desgaste das aeronaves e alonga alguns voos, quando os pilotos mudam de rota para evitá-la, o que eleva o consumo de combustível e as emissões.

Segundo a Universidade de Reading, só nos Estados Unidos a turbulência custa ao setor entre US$ 150 milhões e US$ 500 milhões por ano.

Entre os motivos mais citados por passageiros que têm medo de avião estão a sensação de perda de controle e experiências anteriores com turbulência.

Asas que se ajustam e inteligência artificial

Diante desse cenário, empresas e cientistas buscam formas de reduzir o problema. A austríaca Turbulence Solutions desenvolveu pequenos flaps que podem ser acoplados às partes móveis das asas. Eles ajustam o ângulo para compensar mudanças no fluxo de ar, com base em medições de pressão feitas logo à frente, na borda da asa, de forma semelhante ao modo como as aves movem as penas durante o voo.

A empresa afirma que a tecnologia pode reduzir em mais de 80% a turbulência sentida pelos passageiros. Até agora, ela foi testada apenas em aeronaves de pequeno porte, mas o CEO, Andras Galffy, disse à BBC estar confiante de que poderá ser adaptada a aviões maiores.

"A visão comum é que você pode evitar a turbulência ou aceitá-la e lidar com isso apertando o cinto e reforçando a asa", afirmou. "Nós afirmamos que não é preciso aceitá-la."

Outra frente é a inteligência artificial. Para Ricardo Vinuesa, pesquisador do KTH Royal Institute of Technology, em Estocolmo, na Suécia, a turbulência "talvez seja a aplicação perfeita" para a tecnologia, porque o aprendizado de máquina é bom em encontrar padrões em grandes volumes de dados complexos.

Em um experimento, Vinuesa e colegas do Barcelona Supercomputing Center, na Espanha, e da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, testaram um sistema de IA que controlava jatos de ar em uma asa de avião simulada. O modelo aprendeu por tentativa e erro, em um processo chamado aprendizado profundo por reforço.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa Langley, da Nasa, também testaram um microfone capaz de captar sons de frequência muito baixa (infrassom) gerados pela turbulência em céu claro a até 480 km de distância. E há anos se estuda o uso do Lidar, um sensor a laser que mapeia o ar em 3D ao redor do avião, semelhante ao usado em carros autônomos. Em grandes altitudes, porém, esses equipamentos ficam grandes, pesados e consomem muita energia, o que ainda impede seu uso em aviões comerciais.

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Previsão melhor, mas não perfeita

Hoje, antes da decolagem, os pilotos consultam boletins meteorológicos, mapas das correntes de jato e ferramentas de previsão de turbulência. Paul Williams, professor de ciência atmosférica da Universidade de Reading e coautor do estudo sobre o aumento da turbulência, disse à BBC que essa previsão melhorou.

"Há cerca de 20 anos, conseguíamos prever em torno de 60% da turbulência", afirmou. "Hoje, esse número está mais perto de 75%."

Segundo ele, o principal obstáculo para avançar é o acesso aos dados de turbulência registrados pelas próprias aeronaves. "Os pesquisadores precisam comprar esses dados, e eles não são baratos."

Um sistema da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), chamado Turbulence Aware, compartilha de forma anônima e em tempo real dados de turbulência entre companhias aéreas como Air France, EasyJet e Aer Lingus.

Para passageiros, há aplicativos que mostram previsões de turbulência por rota, como o Turbli. Williams diz que usa o aplicativo e que o considera razoavelmente preciso, mas faz uma ressalva: "É um pouco como um hipocondríaco pesquisando os próprios sintomas no Google. Não tenho certeza de que isso sempre ajuda."