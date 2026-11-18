Nos anos 1950, Yalta já havia se tornado, para alguns, sinônimo de um pacto com o diabo - (crédito: Getty Images)

Os preparativos para o primeiro encontro trilateral entre os líderes da China, da Rússia e dos Estados Unidos provocaram apreensão na Europa, onde alguns veem paralelos com a divisão do mundo em esferas de influência após a Segunda Guerra Mundial.

Em 4 de novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, visitava uma exposição no Manege de Moscou, na Praça Vermelha, acompanhado de um grupo de estudantes, quando parou diante de uma grande escultura que retratava o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o líder soviético Joseph Stalin na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945.

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"Esses eram os líderes das três principais potências, que se reuniram para discutir como o mundo deveria ser organizado depois da guerra", disse Putin aos estudantes.

No dia anterior, o Ministério das Relações Exteriores da China e o Kremlin haviam anunciado consultas para um encontro entre Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, nos dias 18 e 19 de novembro, quando estarão na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, na China. Na sexta-feira (13/11), a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, confirmou que o encontro aconteceria.

Quando as primeiras notícias de que o Kremlin estava propondo um encontro desse tipo surgiram, em meados de outubro, elas provocaram preocupação na União Europeia — e na Ucrânia —, ao lembrar muitos da reunião dos líderes da coalizão anti-Hitler na antiga residência dos czares russos às margens do Mar Negro, em Yalta.

Em troca da concordância de Stalin em entrar na guerra contra o Japão após a vitória sobre a Alemanha, foi aceita a expansão da influência soviética por toda a Europa Oriental.

Um acordo secreto sobre o Leste Asiático também concedeu à União Soviética os territórios japoneses do sul de Sacalina e as Ilhas Curilas, além de restabelecer a base naval soviética na cidade chinesa de Porto Artur e os interesses econômicos especiais na Manchúria.

Desde então, na Europa Oriental, "Yalta" se tornou uma expressão frequentemente usada como sinônimo de um acordo cínico entre grandes potências para dividir o mundo em esferas de influência, sem levar em consideração os países menores, inclusive aqueles cujos territórios estavam sendo repartidos.

Getty Images Nos anos 1950, Yalta já havia se tornado, para alguns, sinônimo de um pacto com o diabo

"Não quero, de forma alguma, que isso se transforme em Yalta 2, 3 ou 4, em que as esferas de influência são simplesmente redistribuídas", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Depois do Alasca, isso representaria uma segunda grande vitória diplomática para a Rússia, caso os acontecimentos se desenrolem da maneira que as autoridades russas estão sugerindo atualmente em relação ao desejo de um novo 'Yalta'."

Enquanto isso, o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que qualquer discussão sobre o fim da guerra na Ucrânia deve envolver a Europa. "A Europa deve e quer desempenhar um papel nesse processo", disse ele.

"Questões fundamentais de um acordo de paz, sejam as sanções ou a futura estrutura de segurança, só podem ser resolvidas com a participação de nós, europeus — e todos os envolvidos sabem disso", acrescentou Merz.

'Formato incomum'

Embora Putin possa de fato estar tentando obter apoio para encerrar a guerra na Ucrânia em termos favoráveis à Rússia, como sugeriu o jornal americano Wall Street Journal, ainda não está claro o que exatamente ele pretende discutir com Trump e Xi.

"A Ucrânia inevitavelmente será abordada de uma forma ou de outra", afirmou Yuri Ushakov, assessor do presidente russo. Mas acrescentou: "Até agora, existem apenas esboços preliminares do que poderia ser discutido em uma reunião de alto nível e em um formato tão incomum".

Trump negou que a Ucrânia esteja na pauta e afirmou que, em vez disso, "poderíamos nos reunir para discutir armas nucleares e desarmamento nuclear".

A China não tem interesse em participar de negociações sobre a Ucrânia das quais a Europa esteja excluída, já que está fazendo todo o possível para enfraquecer a percepção de que apoia a Rússia na guerra, segundo Joseph Torigian, professor associado da American University, em Washington.

Embora as elites chinesas tenham passado a dar cada vez menos importância à União Europeia nos últimos anos, elas continuam interessadas em manter boas relações com os países europeus, parceiros comerciais fundamentais.

Mas Pequim também demonstra ceticismo em relação às negociações sobre armas nucleares, observa Torigian. "Eles consideram que, por terem um programa nuclear menor, uma de suas vantagens é justamente a falta de transparência", afirma ele.

'Promovendo a paz'

O interesse da Rússia em um encontro desse tipo é evidente: excluir a Europa das negociações sobre a Ucrânia e demonstrar, mais uma vez, que Moscou não pode ser isolada no cenário internacional.

O apelo para o líder americano também é claro. "Trump está empolgado com a ideia por causa da pompa e da atmosfera cerimonial", observa Torigian.

"Ele poderá contar a história de como é maravilhoso que essas grandes potências tenham se reunido, de que foi o primeiro a fazer isso e de que está promovendo a paz", acrescenta o analista.

Mas, para Pequim, os benefícios são muito menos evidentes. "Yalta não é uma lembrança agradável para os chineses", observa Torigian.

Os chineses ficaram indignados com o fato de Stalin ter garantido interesses especiais para a União Soviética na Manchúria.

"Até mesmo Mao Tsé-Tung, após a vitória comunista na China, em 1949, considerava que tudo o que os soviéticos haviam pedido em Yalta e continuavam exigindo era um enorme ponto de atrito", observa Torigian.

Essas disputas ajudam a explicar, em parte, a ruptura posterior entre a China e a União Soviética.

No que diz respeito à Europa Oriental, historiadores ainda debatem até que ponto a expansão da esfera de influência soviética foi simplesmente o reconhecimento de uma realidade inevitável. Em fevereiro de 1945, o Exército Vermelho já ocupava a Romênia, a Bulgária e grandes partes da Polônia, da Hungria e da Tchecoslováquia.

Mas, hoje, as Forças Armadas russas sequer controlam todo o território no leste da Ucrânia que o Kremlin já reivindicou como russo — e, diferentemente de 1945, apenas um dos possíveis participantes da cúpula está diretamente envolvido na guerra.

Prestígio internacional

A Rússia também é o único país que ainda tem interesse em uma divisão clara do mundo em esferas de influência, afirma Torigian.

Apesar de a Estratégia de Segurança Nacional adotada durante o governo Trump descrever o Hemisfério Ocidental como uma esfera de influência dos EUA, o país não está disposto a abandonar seu apoio a Taiwan. E a presença da China na América Latina continua sendo importante para Pequim.

A Rússia se considera uma superpotência em pé de igualdade com os EUA e a China — e as declarações oficiais chinesas frequentemente descrevem os russos como iguais.

"Mas a portas fechadas nem os especialistas chineses nem a liderança do país consideram a Rússia uma potência em pé de igualdade com a China", afirma Marcin Kaczmarski, da Universidade de Glasgow, na Escócia.

"O único país que a liderança e as elites chinesas realmente consideram estar em pé de igualdade com a China são os EUA", ele observa.

Uma cúpula trilateral poderia elevar o prestígio internacional de Pequim, afirma Kaczmarski, projetando Xi como um estadista global a quem os líderes de outras grandes potências viajam para se encontrar.

AFP 'Chega de Yaltas', declarou George W. Bush na Lituânia em 2002

Mas a posição de Trump no cenário internacional também se tornou menos segura após a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA.

A questão, segundo Kaczmarski, é se a China deseja fortalecer a posição internacional de Trump. Ele acrescenta: "Ainda tenho muitas dúvidas sobre o próprio encontro".

Durante visitas à Europa Oriental nos anos 2000, o então presidente dos EUA, George W. Bush, classificou repetidamente os acordos de Yalta como um mal histórico.

Segundo o jornal New York Times, as declarações eram dirigidas especificamente a Putin. Bush dizia que a Rússia não tinha o direito de interferir nos assuntos de seus países vizinhos e deveria pedir desculpas pelas ações da União Soviética.

"Chega de Yaltas", declarou Bush em 2002, na capital lituana, Vilnius.

Se, quase 25 anos depois, Putin conseguir garantir um encontro com os líderes dos EUA e da China em um formato que se assemelhe ainda que remotamente à Conferência de Yalta, isso representará uma vitória simbólica para ele — mesmo que a reunião não produza resultados concretos.