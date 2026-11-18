É, de Gonzaguinha, foi um sucesso em meio aos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, presidida por Ulysses Guimarães - (crédito: SEDI/Câmara dos Deputados)

Luiz Gonzaga do Nascimento Junior (1945-1991), o Gonzaguinha, seguia atento em 1988.

À época, assim como o Brasil em processo de redemocratização, o compositor carioca entrava em uma outra fase. O novo álbum se chamava Corações Marginais e era o primeiro lançado por seu próprio selo, o Moleque.

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Produzido em um estúdio na casa de Jota Moraes, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, o disco era resultado da parceria musical de uma década entre o cantor e o tecladista, nascida em Gonzaguinha da Vida, de 1978.

Responsável pelos arranjos das canções, Moraes — que até hoje mora na mesma casa — conta à BBC News Brasil que em boa parte de Corações Marginais a ideia foi a de combinar as programações eletrônicas de teclados com o som feito pelos músicos da banda.

Mas o destaque do disco, com o singelo título de É, ganharia tratamento diferenciado.

"Em É, a gente já sabia: era uma música que seria resolvida no estúdio", explica Moraes. "A gente tocando [junto], ela tinha de ser muito orgânica. Ia ter percussão, couro, é um samba. E íamos tratá-la igual a um samba porque samba não se sequencia, você toca na hora. É muita gente, é muita energia, não tem como disfarçar [risos]."

Seu tema, de acordo com o instrumentista, também era nítido. "Realmente, essa letra é baseada na Constituinte de 1988, que já se discutia [então]."

Em meio aos trabalhos do Congresso, noticiados por TVs, jornais e revistas, É se tornou um sucesso instantâneo, um dos maiores êxitos da carreira de Gonzaguinha, com os inesquecíveis versos:

"[...] É! / A gente não tem cara de panaca/ A gente não tem jeito de babaca/ A gente não está/ Com a bunda exposta na janela/ Pra passar a mão nela [...]"

É venceu o Prêmio Sharp de 1989 como melhor música de MPB, entrou na trilha sonora da novela Vale Tudo, espalhou-se pelas rádios do país.

Após ganhar a premiação, o cantor foi aos estúdios da TV Globo para participar do Jornal Hoje. Em entrevista à apresentadora Leda Nagle, ele falava um pouco sobre É: "Essa música fala fundamentalmente da valorização do ser humano, né? Daquilo que a gente tem, do amor que a gente tem, do suor que a gente coloca o dia inteiro."

Pesquisador e roteirista do documentário Gonzaguinha, da maior liberdade (2026), Rodrigo Alzuguir a vê como uma mistura de esperança e crítica. "É bastante objetiva, quase uma lista de coisas que precisam ser atendidas, de condições para que essa democracia se realize de verdade", afirma. "[A música] Tem uma objetividade e uma crueza muito interessantes, que ganham força com a letra na primeira pessoa do plural."

Já o historiador e escritor Fred Coelho, ao pensar na canção, ainda se lembra da alegria quando escutava a música naqueles tempos.

"Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, na Penha", recorda, na conversa com a BBC News Brasil. "E ouvia por causa de meu pai [Érico] porque, em 1988, eu tinha 14 anos. Ele era fanático por Gonzaguinha porque as músicas dele causavam um impacto imediato, que a gente entendia, aquela realidade do trabalhador que está podendo finalmente ter uma esperança", lembra.

Para Fred Coelho, hoje coordenador do programa de pós-graduação em literatura, cultura e contemporaneidade da PUC-Rio, É significava também um grito de alerta.

"O Gonzaguinha não idealiza o trabalhador. Então, quando ele fala 'A gente não tem cara de panaca/A gente não tem jeito de babaca', o que ele está dizendo? Está dizendo pra galera que está ouvindo 'a gente tem de ficar esperto porque acham que somos otários'", argumenta Coelho. "Ele conhecia a linguagem, a vida dessa população – não era um cara que escrevia sobre, era um cara que escrevia dentro disso", diz.

"Ele nasceu em comunidade, foi criado em comunidade. E o pessoal de comunidade não esquece as origens, não. O Gonzaguinha era assim, não esquecia as origens dele", explica Jota Moraes, referindo-se ao amigo, cria do morro de São Carlos, no Estácio.

É foi um dos últimos sucessos de Gonzaguinha, que morreu em um acidente de carro no Paraná em 29 de abril de 1991.

SEDI/Câmara dos Deputados É, de Gonzaguinha, foi um sucesso em meio aos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, presidida por Ulysses Guimarães

O menino desceu o São Carlos e partiu

Filho da cantora Odaléia Guedes dos Santos e de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, o garoto Luizinho perdeu a mãe aos 2 anos de idade, por tuberculose, e viu o pai se afastar devido a sua rotina de artista e vida de viajante.

Foi então criado pelos padrinhos Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, o Baiano do Violão, grande amigo de Gonzagão no Rio de Janeiro.

Em sua apresentação no programa Ensaio, da TV Cultura, em 1990, Gonzaguinha falava com amor de Odaléia e de Gonzaga, mas também homenageava os pais de criação.

"São pessoas que me ensinaram a ter paciência pra chegar onde a gente quer, me ensinaram a não deixar nunca de sonhar com as coisas e acreditar nas pessoas. E eu acredito nas coisas e nas pessoas. E tenho uma paciência danada comigo."

O samba Com a perna no mundo, de 1978, contava um pouco de sua história. "Sentava bem lá no alto/Pivete olhando a cidade/Sentindo o cheiro do asfalto/Desceu por necessidade/Ô, Dina/Teu menino desceu o São Carlos/Pegou um sonho e partiu."

Pelas vielas, morros e escadarias da comunidade, localizada na zona central do Rio de Janeiro, o cantor moldou a veia poética.

"Ele é um cara que cresce vendo a realidade social de um jeito totalmente diferente e traz isso pra composição dele. Por isso, é um letrista que fala de uma forma muito legítima e muito verdadeira da situação do trabalhador urbano", diz Fred Coelho. "Quantas músicas o Gonzaguinha tem com esse personagem, que é o cara na ralação, na luta cotidiana."

O historiador destaca um exemplo da verve em Dias de Santos e Silvas, de 1977. "Um despertador bem barulhento/Badala, bem dentro, em meu ouvido/Levanto, engulo o meu café/Corro e tomo a condução/Que, como sempre, vem cheia/Anda, para e me chateia", canta Gonzaguinha, para adiante mostrar otimismo. "Mas sonhei/E fiz a fé no avestruz/Que vai me dar uma luz/Levo uma nota pra mão", citando o jogo do bicho.

"É um lugar do malandro, do samba carioca sem ser o samba. Ele também faz samba, só que é diferente porque é muito peculiar dele", explica Coelho.

Essa visão de mundo desaguaria anos mais tarde em versos como "a gente não está/Com a bunda exposta na janela/Pra passar a mão nela", de É, os preferidos do escritor e pesquisador Rodrigo Alzuguir naquela canção.

"Para mim, é o ápice da música", afirma ele à BBC News Brasil. "Ali aparece um sarcasmo muito Gonzaguinha, uma espécie de sujeira deliberada, a escolha de uma expressão meio chula, que quebra a expectativa de um suposto 'bom gosto'. Isso tem muito a ver com o Gonzaguinha dos anos 1970, que gostava de por o dedo na ferida, de incomodar, de não ser agradável."

Wilton Montenegro Ao longo de sua carreira, Gonzaguinha fez músicas com críticas políticas

Perseguido pela censura, vigiado pelo regime militar

Comportamento Geral marca o início da trajetória artística do cantor. Lançada em seu primeiro álbum, Luiz Gonzaga Jr., em 1973, ela fora "liberada para gravação e divulgação pública" pelos censores em documento datado de 13 de outubro de 1972.

Após uma apresentação de Gonzaguinha no programa do apresentador Flávio Cavalcanti, no entanto, vira um espantalho ao regime e tem a radiodifusão proibida.

A letra não trazia dúvida sobre o tema. "Você deve aprender a baixar a cabeça/E dizer sempre 'Muito obrigado'/São palavras que ainda te deixam dizer/Por ser homem bem disciplinado/Deve pois só fazer pelo bem da nação/Tudo aquilo que for ordenado."

A partir daí, ele passa a ser visado pela Divisão de Censura de Diversões Públicas. Se uma canção como Assim Seja, Amém (uma parceria entre ele e Miltinho, do MPB4, que traz entre os versos "Minha mãe calava/E calada chorava/E chorando vinha me pegar/Me pegava e abraçava/E abraçando falava/'Esta vida eu sei que um dia vai mudar'") ganhava aprovação do serviço, outra, do mesmo disco, de 1975, não.

A faixa de abertura de Plano de Voo, a instrumental O Começo da Festa, chega a ser vetada, mas ao perceberem que ela não tinha letra, a censura a libera.

Diversas músicas da época, enviadas com a assinatura Luiz Gonzaga Jr., não tiveram igual destino, como Arame (depois lançada como Eu nem ligo), Cama de gato (adaptada mais tarde em Geraldinos e Arquibaldos), Obrigado, sempre obrigado, O Bandoleiro, E o vento não leva, A família Silva, Não me leve a sério. Todas vetadas.

"Ele aparece com uma lírica, digamos – a palavra é dura –, mas uma lírica de alguém com muita raiva do que estava acontecendo. Ele era um comentarista ácido", afirma o historiador Fred Coelho.

Wilton Montenegro Gonzaguinha teve músicas censuradas pela ditadura militar

"E é evidente que ele não ia relaxar enquanto a situação estivesse daquele jeito porque aquilo não só o afetava profissionalmente, por conta da censura, mas o afetava pessoalmente porque ele sempre foi um cara com uma visão do que é a vida popular, do que é a vida do trabalhador."

Quem acessa o site do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) pode encontrar documentos do Serviço Nacional de Informações sobre Gonzaguinha.

Um deles se refere à apresentação do artista em Aracaju (SE), em 30 de setembro de 1977. No registro, de 4 de outubro daquele ano, lê-se que "O cantor Luiz Gonzaga Junior, no intervalo de seu show fez um comentário sobre a letra de uma música sua que fora feita em 1966, dizendo que aquela música estava completando 11 anos, 'quase da idade desta coisa que está aí no Brasil', tecendo outros comentários, criticando, de maneira indireta mas bastante clara, a Revolução de 1964".

Há inclusive um dossiê do compositor, de 4 de agosto de 1983, que se inicia com duas frases. "Luiz Gonzaga Junior é um dos artistas a serviço da subversão na área estudantil. Em suas músicas sempre procurou fazer críticas ao Governo."

No documento de três páginas, um histórico com oito datas durante os anos 1970 informava a respeito de shows de Gonzaguinha. Na nota de 22 de setembro de 1978, por exemplo, referente a uma apresentação com a cantora Marlene, em Recife (PE), escreviam que "aquela dupla se concentrou em ataques jocosos ao atual regime".

Em suas pesquisas para o documentário Gonzaguinha, da maior liberdade, Rodrigo Alzuguir encontrou um artista em confronto com a ditadura. "Eu sabia que ele tinha enfrentado muita censura, mas não imaginava a intensidade do monitoramento a que foi submetido pelos órgãos de informação e repressão nem a quantidade de documentos produzidos sobre ele e de músicas que tiveram problemas com a censura."

O filme dirigido por Susanna Lira resgata o show do cantor no festival em comemoração ao Dia do Trabalhador, na véspera da data, em 30 de abril de 1981, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Gonzaguinha se apresentava no palco e foi o responsável por informar ao público dos atentados no Riocentro.

"No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse explodiram, duas bombas. Essas duas bombas que explodiram foram mais duas tentativas de acabar com a realização dessa festa que foi conseguida. Essas duas bombas representam exatamente uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos: uma democracia, uma liberdade", disse o artista à plateia.

Aos trancos e barrancos o país caminhava para a abertura, e Gonzaguinha ganhava fama nacional ao combinar canções românticas, como Não dá mais pra segurar (Explode coração), Diga lá, coração e Sangrando, com temas engajados, casos de E vamos à luta e E por falar no rei Pelé?!

"Conforme o processo político brasileiro foi se transformando e o país se redemocratizando nos anos 1980, a lírica dele também foi sensível a isso", explica Fred Coelho. "E ele entendeu, em algum momento da vida, que a principal solução, a principal proposta que poderia colocar como um músico popular era um chamamento através da alegria."

Surgiam aí Eu apenas queria que você soubesse, O que é O que é? e Lindo lago do amor.

"Se você pega a obra dele do início ao fim, se estudar comparativamente Comportamento Geral, de 1973, e É, de 1988, você vê uma diferença no tipo de exigência que ele faz, no tipo de coisa que ele demanda", afirma à BBC News Brasil Daniella Bertocchi Moreira, doutora em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo com uma tese sobre a obra de Gonzaguinha.

"Comportamento Geral tem [na letra] 'você deve fazer isso', ele está ironizando aquela repressão da ditadura. 'Baixe a sua cabeça, aceita o que vem.' E quando você pega É, já quase no momento de eleição direta, em 1989, o Gonzaguinha já está falando 'A gente quer direito'. Ele não podia falar isso na década de 1970, né? Então, vejo que, pela obra dele, a gente consegue estudar um pouco da história do Brasil."

Em 1988, sem a promulgação da Constituição Federal, que só ocorreria em 5 de outubro daquele ano, as canções do disco Corações Marginais ainda foram enviadas à apreciação da censura (ela deixaria de existir com o artigo 220 da Carta: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição").

Entre elas, estava Tanacara, em que Gonzaguinha cantava "o Brasil não conhece a África/Mas a África sabe bem do Brasil/O Brasil não conhece a África/O Brasil não sabe bem do Brasil", e Meninos do Brasil, dos versos "Césio, lá de Goiânia/Adora brilhar no escuro/Nana, que é de Belém, só brinca em cima do trem". Tudo aprovado.

'A gente quer viver pleno direito'

Gonzaguinha, da maior liberdade Cantor é tema do documentário Gonzaguinha, da maior liberdade

"O Gonzaguinha gostava muito de samba-enredo. Na verdade, O que é O que é? tem o formato de samba-enredo. Ele fez Com a perna no mundo em formato de samba-enredo. Mas o É ficou diferente por causa do toque do baixo, que era o Jamil Joanes. O Jamil era funkeiro!", conta Jota Moraes, mencionando o membro da Banda Black Rio, grupo dos anos 1970, que unia funk, samba de gafieira e o som das discotecas.

"O Jamil tinha toda aquela levada do subúrbio, sabe? E ele trouxe um pouquinho disso pra essa música. Ela é meio funkeada se você prestar atenção. E a gente já levou pra esse caminho de propósito, pra diferenciar um pouco do O que é O que é?, do Com a perna no mundo."

O álbum Corações Marginais também tem reggae, canções românticas, bossa nova. E lista nos créditos ainda Pascoal Meirelles (bateria), Ricardo Pontes (sax alto, soprano e flauta), Mingo (percussão), Jaime Alem (guitarra, viola e violão), Rose (voz em É) e o próprio Jota Moraes (arranjos, teclados, piano e flauta).

Quarta faixa do disco, É funciona em progressão tanto musicalmente quanto no discurso. Enquanto os instrumentos entram aos poucos, Gonzaguinha passeia por uma lírica que vai da afetuosa, otimista, sensual à sarcástica, crítica, política.

"E ele fala uma frase que é impressionante: 'A gente quer viver pleno direito'", cita o historiador Fred Coelho. "Ele não diz que eles querem viver direitos. Eles sabem que têm direitos, [mas] ele quer os direitos plenos de vida! Então, a música é toda reivindicando finalmente a chegada da justiça social pro trabalhador, pro popular."

Para Rodrigo Alzuguir, a canção não ficou nem um pouco datada.

"O Gonzaguinha tinha essa capacidade de olhar para aquele momento com esperança, sem tirar o dedo da ferida, porque era preciso que a conquista da democracia e a promulgação de uma nova Constituição se traduzissem em melhorias para todos", afirma ele.

"A liberdade para o Gonzaguinha não era uma ideia abstrata nem exclusivamente política. Tinha a ver com a possibilidade de as pessoas viverem com dignidade, de terem direitos, de poderem participar da construção do país em que vivem. A democracia precisa ser construída, defendida e ampliada. E acho que a canção nos remete a esse compromisso, à ideia de que um país melhor não depende apenas das instituições, mas também da participação das pessoas e da nossa capacidade de imaginar e construir outras possibilidades de vida coletiva."