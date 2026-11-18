





Saída de Jensen Huang da Nvidia pode frear a onda da IA? - (crédito: BBC Geral) Michael Race - Repórter de Negócios

A Nvidia e seu cofundador, Jensen Huang, estão no centro da onda de investimentos em inteligência artificial (IA).

Poucas empresas ou executivos tiveram tanta influência sobre o desenvolvimento da IA nos últimos anos. Sob o comando de Huang, a fabricante americana de chips se tornou essencial para o avanço dessa tecnologia que está transformando o mundo.

Essa parceria chegou ao fim com a renúncia de Huang na semana passada, após a revelação de casos extraconjugais, um deles supostamente com uma espiã chinesa.

O escândalo abalou a Nvidia, que perdeu centenas de bilhões de dólares em valor de mercado. A saída de Huang também gerou dúvidas sobre as consequências de sua ausência para os negócios da empresa.

Embora seja menos conhecida do público do que outras gigantes de tecnologia, como Apple, Amazon e Microsoft, a Nvidia também teve um papel importante na forte valorização das ações nos EUA nos últimos anos.

Os bilhões de dólares investidos em IA e na construção de centros de dados impulsionaram a economia americana, e a Nvidia está entre as empresas que mais investem no setor.

No início, a empresa fabricava chips para processar gráficos de jogos de computador. Depois, passou a desenvolver chips para sistemas de IA e hoje domina esse mercado.

A Nvidia está entre as empresas mais valiosas, avaliada em US$ 3,8 trilhões (cerca de R$ 22 trilhões, considerando a cotação atual). Na terça-feira (17/11), a companhia afirmou que seu crescimento acelerado deverá continuar, depois de registrar vendas trimestrais duas vezes maiores do que no mesmo período do ano anterior.

Mas agora há incertezas sobre os rumos da empresa. Huang teve um papel fundamental na empresa, liderando sua entrada no mercado de IA, e exercia um controle rigoroso sobre as operações. Até 200 funcionários respondiam diretamente a ele.

Dan Coatsworth, diretor de mercados da empresa de investimentos AJ Bell, afirma que Huang também desempenhava um papel importante na divulgação dos avanços da IA, ajudando a despertar interesse e atrair investimentos para o setor.

Por isso, segundo Coatsworth, sua saída representa um "risco real" de a Nvidia mudar de estratégia e reduzir os investimentos.

Essa decisão poderia desacelerar os investimentos em IA em todo o setor, com consequências para a economia. Mas qual seria o tamanho desse impacto? Segundo Coatsworth, ainda é "incerto".

"Se eles decidirem adotar uma postura muito mais cautelosa... isso poderá provocar um efeito em cadeia, fazendo com que várias empresas de infraestrutura de IA percam repentinamente uma importante fonte de financiamento", afirma Coatsworth.

Kunjan Sobhani, analista do setor de tecnologia da Bloomberg Intelligence, espera que o impacto da saída de Huang seja "limitado" por enquanto, já que a Nvidia tem compromissos comerciais firmados e uma grande carteira de pedidos. Mas, segundo Sobhani, esse cenário poderá mudar no longo prazo.

Uma complexa rede de acordos

Ao se tornar líder da indústria de IA, a Nvidia criou uma complexa rede de acordos por meio de uma prática conhecida como "financiamento circular".

A empresa não apenas vende chips a clientes como Meta, SpaceX e OpenAI, mas também financia essas companhias e outras que integram sua cadeia de fornecedores, seja concedendo empréstimos, seja investindo diretamente nelas.

Esse modelo preocupa alguns investidores, que temem as consequências de uma possível redução do financiamento oferecido pela Nvidia. Sem esses recursos, outras empresas do setor poderiam cortar gastos ou demitir funcionários? E esses efeitos poderiam atingir o restante da economia dos EUA?

Esse risco talvez explique por que executivos do setor de tecnologia, como Elon Musk e Tim Sweeney, presidente-executivo da Epic Games, empresa responsável pelo jogo Fortnite, pediram que Huang volte ao comando da Nvidia.

Musk afirmou que "acordos fundamentais" envolvendo a tecnologia da Nvidia seriam perdidos após a saída de Huang. A renúncia dele também levou acionistas e apoiadores a lançar uma campanha chamada Bring Jensen Back ("Tragam Jensen de Volta", em tradução livre).

O próprio Huang afirmou que está disposto a voltar à empresa, poucos dias depois de renunciar.

Coatsworth afirma nunca ter visto o financiamento circular ser usado em uma escala tão grande, mas reconhece que a existência de empresas concorrentes poderia proteger o restante da indústria de IA de uma eventual desaceleração da Nvidia.

Após as revelações sobre os relacionamentos de Huang, as ações da Nvidia despencaram. Em contrapartida, as de fabricantes de semicondutores concorrentes, como AMD, Broadcom e Marvell Technology, dispararam.

"Não acho que toda a atividade de IA vá parar se a Nvidia desacelerar e reduzir parte do financiamento, mas isso muda a maneira como as pessoas enxergam toda a situação", acrescenta Coatsworth.

'Nenhum CEO é insubstituível'

A possibilidade de desaceleração já provocou turbulências nos mercados de ações. Os avanços do Partido Democrata nas eleições legislativas de meio de mandato nos EUA preocuparam investidores, já que muitos candidatos do partido defenderam regras mais rígidas para as empresas de IA durante a campanha.

Também há dúvidas sobre se os enormes investimentos em IA realmente trarão retorno financeiro.

Segundo o banco de investimentos Goldman Sachs, os investimentos em IA devem ultrapassar US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,8 trilhões, considerando a cotação atual) em 2026. O banco afirmou que a tecnologia continuará sendo o "principal motor do crescimento dos investimentos empresariais" no próximo ano.

Colette Kress, que assume o comando da Nvidia por enquanto, afirmou que a empresa continua "funcionando normalmente" sem Huang na liderança e que seu rápido crescimento segue conforme o previsto.

A alta das ações das gigantes de tecnologia tem ajudado a proteger a economia americana de crises e outros impactos econômicos internacionais, incluindo os efeitos das tarifas comerciais. Essa valorização também beneficia investimentos e fundos de aposentadoria de pessoas em todo o mundo.

Embora Huang tenha afirmado que seria "uma honra" voltar ao comando da Nvidia, o conselho de administração declarou que não considera sua reintegração.

E, embora Coatsworth acredite que "nenhum CEO é insubstituível", ele reconhece que quem assumir o lugar de Huang enfrentará uma grande pressão.

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