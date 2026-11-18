Análise: por que encontro histórico com Xi e Trump já é uma vitória para Putin - (crédito: BBC Geral)

A reunião ainda nem aconteceu. Mas a minicúpula de quinta-feira (19/11) entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping já parece uma vitória para o Kremlin. Seja qual for o resultado.

Basta lembrar o ano de 2022. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Putin tornou-se um pária internacional. Os líderes ocidentais estavam determinados a isolá-lo, bem como ao seu país, devido à guerra na Ucrânia.

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Agora voltando para 2026: Vladimir Putin garantiu um encontro histórico em Shenzhen. Pela primeira vez na história, os líderes da China, Rússia e Estados Unidos se reunirão – apenas os três – para negociações.

Isso coloca Putin exatamente onde ele quer estar: no topo da política global, em contato direto com os líderes das duas grandes potências.

Isso permite que ele se vanglorie de que a pressão ocidental sobre a Rússia fracassou.

"Vemos exemplos disso nas tentativas fracassadas de isolar nosso país, a Rússia, que tem enfrentado uma pressão sem precedentes de sanções", disse Putin em um fórum empresarial da organização de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Isso foi seguido por uma reunião com Xi Jinping.

Mas o Kremlin afirma que o evento "de maior destaque" em Shenzhen será o encontro trilateral de Putin com Xi e Trump.

Isso lhe permite desempenhar o papel de estadista global, mesmo enquanto os militares russos continuam bombardeando cidades e vilas ucranianas e o Kremlin continua rejeitando a ideia de um cessar-fogo incondicional e abrangente.

Uma breve reunião dificilmente mudará o mundo. Mas o que importa é a imagem. A foto. Três líderes, três grandes potências, discutindo grandes questões.

De certa forma, Vladimir Putin usará este encontro para enviar um cartão-postal de Natal ao resto do mundo. Em vez de "Gostaria que você estivesse aqui", ele assinará: "Veja: eu estou aqui".

Mas e aqueles que não estão à mesa?

Entre os líderes europeus, e especialmente na Ucrânia, existe a preocupação de que o encontro tripartite possa produzir algo mais do que apenas uma imagem positiva, e não de uma forma favorável para Kiev.

Donald Trump já afirmou que em Shenzhen deseja discutir seu "assunto favorito" — a guerra na Ucrânia. O Kremlin provavelmente gosta da ideia de ter a oportunidade de apresentar seus argumentos a Trump e Xi sem a presença de autoridades ucranianas ou líderes europeus.

No mês passado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou preocupação de que o encontro entre Putin, Trump e Xi pudesse se assemelhar à Conferência de Yalta de 1945. Naquela ocasião, os líderes da União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos – Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt – se reuniram para reorganizar a Europa pós-Segunda Guerra Mundial.

"Não queremos mesmo que isto se transforme em 'Yalta 2, 3, 4', com uma redistribuição de influência", disse Zelensky.

Não está claro se a China deseja que a guerra na Ucrânia esteja na agenda em Shenzhen. Em suas declarações oficiais sobre a próxima reunião trilateral, Pequim tem falado de forma mais geral sobre a necessidade de discutir a "salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica".

Em Shenzhen, a Rússia aproveitará ao máximo a situação para gerar repercussão. Mas uma vitória diplomática não é o mesmo que uma vitória militar.

Quase cinco anos depois de Putin ter lançado a sua chamada "operação militar especial", a Rússia ainda luta para vencer a guerra contra a Ucrânia.

Ao longo desse tempo, sofreu enormes perdas no campo de batalha.

E o ataque ucraniano à ponte rodoviária que liga a Rússia à península da Crimeia – realizado na véspera da cúpula – foi um golpe para o prestígio de Moscou. O ataque danificou gravemente parte da ponte multimilionária construída pela Rússia após a anexação da Crimeia da Ucrânia.

Os danos não representam apenas uma dor de cabeça logística para as autoridades russas.

Isso serve de lembrete de que a "operação especial" do Kremlin não correu como planejado.

A cúpula de Shenzhen pode dar a Vladimir Putin um grande palco e muita visibilidade.

Isso não o aproxima necessariamente da vitória na guerra.