Quem são os sete jovens fundadores da Anthropic que estão prestes a se tornarem multibilionários - (crédito: Finn Gomez/Getty Images)

Em apenas cinco anos, a Anthropic passou de uma startup desconhecida a uma gigante da tecnologia, avaliada em mais de US$ 1 trilhão.

A empresa por trás da plataforma de inteligência artificial (IA) Claude foi formada por sete pessoas que deixaram a concorrente OpenAI em 2021 e, em questão de horas, se tornarão multibilionárias — pelo menos no papel.

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A Anthropic está abrindo o capital da empresa na bolsa de valores dos EUA e venderá suas ações por um preço entre US$ 70 e US$ 78 cada.

Pelo preço mais alto, as participações acionárias dos fundadores valerão pelo menos US$ 18,5 bilhões cada uma.

Então, quem são essas pessoas, todas na faixa dos trinta e quarenta anos, que estão prestes a ficar incrivelmente ricas?

Dario Amodei

Finn Gomez/Getty Images

Em 2020, Dario Amodei trabalhava na OpenAI, a empresa que popularizou a inteligência artificial generativa, quando lançou o Chat-GPT.

Ele decidiu que queria fazer as coisas do seu jeito e foi embora, levando consigo sua irmã Daniela e cinco colegas.

Amodei cresceu em São Francisco, impressionando os colegas de escola não apenas com seu talento acadêmico, mas também com sua velocidade na pista de corrida e sua preocupação com questões filosóficas e tecnológicas, incluindo o potencial das máquinas para adquirir consciência e a longevidade humana.

Inicialmente, ele estudou Física em Princeton e Stanford. Mas, após a morte de seu pai por hepatite C, ele mudou para Biologia e Ciências Biomédicas.

Antes de ingressar na OpenAI, Amodei trabalhou na gigante chinesa de tecnologia Baidu e no Google.

Mas ele disse que começou a se preocupar com o fato de algumas pessoas dentro da empresa estarem priorizando o lucro em detrimento da segurança, o que o levou a tomar a decisão de abandonar o barco.

Agora, com 43 anos, ele é o diretor executivo da Anthropic e a pessoa que, nas palavras de sua irmã, torna a empresa "ambiciosa".

Daniela Amodei

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Dario e Daniela Amodei eram muito próximos desde a infância e, mais tarde, dividiram um apartamento em São Francisco com outros amigos. Ela o acompanhou na OpenAI e se juntou a ele quando ele saiu para fundar a Anthropic.

Ela e o irmão sempre gostaram muito um do outro, diz ela, mas a única coisa que ela fez primeiro foi quando ela tornar vegetariana e ele fez isso também.

Amodei estudou Literatura Inglesa na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, e, posteriormente, trabalhou para o ex-deputado democrata Matt Cartwright.

Ela também trabalhou na plataforma de serviços financeiros Stripe, onde foi chefe de operações de risco.

Aos 39 anos, ele é presidente da Anthropic, gerencia a equipe executiva e lidera as áreas de pesquisa, engenharia, produto, governança e comercial da empresa.

Tom Brown

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Tom Brown, agora com 39 anos, seguiu os irmãos Amodei quando eles saíram para fundar seu novo negócio.

Ele liderou a engenharia do GPT-3 na OpenAI e, antes disso, trabalhou no projeto DeepMind do Google.

Brown consolidou suas credenciais empreendedoras ao cofundar um aplicativo chamado Grouper, que ajuda a organizar encontros para tomar bebidas entre grupos de amigos.

Ele apoiou a defesa do presidente Donald Trump sobre os datacenters, argumentando que eles são "uma enorme fonte de prosperidade".

Agora, como diretor de computação da Anthropic, ele é responsável pela forma como a empresa protege e utiliza seus recursos computacionais.

Jack Clark

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Jack Clark é outro graduado em artes entre os membros fundadores da startup original e o único que não é da América do Norte.

Natural de Brighton, no Reino Unido, estudou literatura inglesa e escrita criativa na Universidade de East Anglia e tornou-se jornalista de tecnologia, escrevendo para publicações como ZDNet UK, The Register e Bloomberg.

Ele se deixou contagiar pelo entusiasmo da inteligência artificial e ingressou na OpenAI, onde trabalhou inicialmente na área de comunicação, tornando-se posteriormente diretor de políticas.

Agora, com 37 anos, Clark é chefe da área de relações públicas na Anthropic. Ele também lidera o Instituto Anthropic, um centro de estudos sobre inteligência artificial.

Jared Kaplan

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Jared Kaplan, de 42 anos, é diretor científico da Anthropic e chefia sua pesquisa técnica. Ele também é professor associado na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.

Ele tem doutorado em física pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

De acordo com a Anthropic, seu trabalho sobre leis de escala — que descrevem padrões matemáticos que mostram que modelos de IA maiores, treinados com mais dados, tendem a ser mais consistentes — ajudou a fornecer às empresas do setor uma estrutura para prever o comportamento da tecnologia.

Chris Olah

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Chris Olah é descrito como "líder de pesquisa em interpretabilidade", com foco principal em como os modelos de IA interagem entre si.

Mas, de acordo com o New York Times, Olah passou grande parte do último ano convocando reuniões com líderes religiosos.

Descrito pelo jornal como "com aparência juvenil", mas com "o zelo de um evangelista", o jovem de 34 anos estaria explorando a relação entre moralidade e inteligência artificial.

Ele liderou anteriormente a pesquisa de interoperabilidade na OpenAI e, antes disso, foi cientista pesquisador no Google Brain.

O canadense abandonou a Universidade de Toronto antes do previsto, mas posteriormente garantiu uma bolsa Thiel de US$ 100 mil, destinada a ajudar pessoas talentosas a ingressarem na pesquisa sem a necessidade de um diploma.

Sam McCandlish

Anthropic

Sam McCandlish, de 36 anos, tem um papel menos público do que os outros fundadores, mas, assim como eles, deterá cerca de 1,6% da empresa após a abertura de capital.

Como resultado, ele também verá sua participação se consolidar em um ativo extremamente valioso.

McCandlish é o arquiteto-chefe da Anthropic e ajuda a moldar e implementar a política da empresa destinada a mitigar os riscos da IA. Anteriormente, trabalhou na área de segurança da OpenAI.

Ele tem doutorado em física pela Universidade de Stanford e é graduado em matemática e física pela Universidade de Brandeis, nos arredores de Boston.