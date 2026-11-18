As mães Ashley Pullman (esq.) e Elizabeth Wilcox contam que as duas famílias se dão bem - (crédito: Elizabeth Wilcox)

Elizabeth e Tom Wilcox subitamente perceberam que nunca conseguiriam comprar a casa que eles queriam, para o casal e seus dois filhos. Até que eles tomaram uma decisão inusitada.

Eles começaram a procurar outro casal com filhos pequenos, totalmente desconhecidos. Sua intenção era propor a compra de um imóvel em partes iguais, para que todos pudessem se mudar juntos.

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Os Wilcox moram em Vancouver, no Canadá. E, há tempos, os custos de moradia na cidade estão entre os mais altos do país.

Eles estavam desesperados para comprar uma casa que tivesse um jardim nos fundos, onde seus filhos pudessem brincar.

"Queríamos uma casa com um quintal onde coubesse uma cama elástica, em um bairro onde pudéssemos caminhar, mas não tínhamos condições", contou Elizabeth Wilcox, chefe de projetos no setor de saúde.

Seu orçamento era de um milhão de dólares canadenses (cerca de US$ 700 mil, ou R$ 4 milhões). Este valor só permitia que eles procurassem um pequeno apartamento, na melhor das hipóteses com sacada.

Foi então que ela teve a ideia de comprar o imóvel em conjunto com outra família.

'Economizamos dezenas de milhares de dólares'

Os Wilcox publicaram um anúncio no boletim eletrônico de uma imobiliária local. Mas foram necessários dois anos para que eles, finalmente, conhecessem a família com a qual se associariam: Ashley Pullman, seu marido e seus dois filhos.

Em 2023, os Wilcox e os Pullman compraram em conjunto uma casa unifamiliar com seis dormitórios, mais um jardim nos fundos, por CAN$ 1,85 milhões (cerca de US$ 1,3 milhão, ou R$ 7,5 milhões, pelo câmbio atual).

As duas famílias dividiram a entrada de CAN$ 250 mil (US$ 175 mil, R$ 1 milhão) e continuam pagando em partes iguais as parcelas da hipoteca, que somam CAN$ 3,9 mil por mês (cerca de US$ 2,7 mil, ou R$ 15,8 mil).

Eles também dividem equitativamente as contas e outras despesas, como os reparos necessários na moradia.

Para Elizabeth Wilcox, o acordo fez com que as duas famílias economizassem "dezenas de milhares de dólares".

Elizabeth Wilcox As mães Ashley Pullman (esq.) e Elizabeth Wilcox contam que as duas famílias se dão bem

Não existem dados oficiais sobre o número de pessoas que compram moradias com pessoas que não conheciam anteriormente.

Parimal Gosai é o fundador e CEO (diretor-executivo) do aplicativo e website Husmates, que conecta pessoas que desejam comprar casas com desconhecidos em Toronto, a maior cidade do Canadá. Ele afirma ter observado forte aumento de interesse na cidade, em resposta aos altos preços dos imóveis.

Segundo Gosai, este pode ser considerado "um relacionamento financeiro, o que elimina o componente emocional".

Não se sabe ao certo até que ponto esta prática é comum em outras partes do mundo.

David Hollingworth, da agência hipotecária britânica L&C, acredita que também haja no Reino Unido pessoas que comprem imóveis em conjunto, embora não tenha presenciado nenhum caso pessoalmente. Mas é algo muito pouco frequente, segundo ele.

"Recordo que, antes da covid-19, houve um evento em um pub de Londres, como os que existem para formar casais, mas para pessoas que procuravam comprar casas com desconhecidos", ele conta. "Não sei até que ponto aquilo teve sucesso."

Elizabeth Wilcox Os Wilcox e os Pullman juntaram recursos para comprar uma casa unifamiliar em Vancouver, no Canadá

Três anos se passaram e os Wilcox e os Pullman garantem que continuam mantendo boa convivência.

Cada família tem alguns espaços privados, como suas próprias cozinhas. Mas eles compartilham uma grande sala de estar no porão, que inclui uma academia em um dos cantos e um congelador compartilhado.

"Quando alguém diz que irá ao porão fazer exercício, sabemos que não devemos entrar por um momento", conta Elizabeth Wilcox. "E nunca houve nenhum problema."

Ashley Pullman concorda que não há desentendimentos entre as duas famílias.

"Pode ser arrogância, mas meu marido e eu achávamos que éramos o tipo de pessoas que conseguiria conviver com desconhecidos", afirma ela.

Reuniões de coproprietários

A consultora de negócios independente de Toronto Sabrina Bowman é coproprietária de uma residência com duas outras pessoas, desde 2018.

Quando assinou o contrato e se mudou, Bowman não conhecia um dos outros dois coproprietários.

Ela não se sente à vontade para divulgar os detalhes financeiros, mas conta que eles decidiram dividir o depósito e as parcelas da hipoteca em função da renda de cada um.

Bowman acredita que é possível resolver eventuais desentendimentos domésticos a tempo com conversas abertas.

"Para nós, o importante é contar com mecanismos para nos comunicarmos sobre tudo o que acontece em casa", explica ela.

Eles têm reuniões periódicas para discutir as tarefas domésticas, temas financeiros, comemorações de aniversário e possíveis desentendimentos.

"É excelente observar as pessoas sendo honestas sobre algo que talvez as incomode e poder encontrar uma solução", conta Bowman.

Sabrina Bowman Sabrina Bowman acredita ser importante manter comunicação aberta entre os coproprietários

Tanto na casa de Sabrina Bowman em Toronto, quanto no lar dos Wilcox e dos Pullman em Vancouver, existem contratos legais para o caso de alguém desejar vender o imóvel e se mudar.

Nas duas moradias, são especificados prazos razoáveis de aviso prévio. No caso de Toronto, o comorador que decidir se mudar é obrigado a oferecer primeiramente aos que ficarem a oportunidade de comprar sua parte.

A advogada imobiliária Tanya Walker, de Toronto, destaca que estas garantias legais são fundamentais.

"É preciso ter algo que vincule legalmente os moradores em vez de uma porção de correios eletrônicos e mensagens no Facebook que podem ser muito difíceis de reunir no caso de uma eventual disputa", explica ela.

Em Vancouver, Elizabeth Wilcox afirma que nenhuma das duas famílias determinou por quanto tempo irão morar naquela casa.

"Todos nós estamos muito satisfeitos com a distribuição e a localização, de forma que seria difícil nos mudarmos", ela conta.

"Não consigo expressar com palavras a emoção que senti ao ver as crianças pularem na cama elástica pela primeira vez ou correr em círculos pelo nosso pequeno gramado."