Existe o receio de que hackers possam identificar a falha, se a vulnerabilidade não for corrigida - (crédito: Getty Images)

Uma empresa de cibersegurança utilizou inteligência artificial (IA) para descobrir uma vulnerabilidade crítica na popular linguagem de programação Java.

A empresa emergente no setor de tecnologia Calif encontrou a falha nas funções de memórias do Java. Esta é a mesma companhia que identificou recentemente uma vulnerabilidade de cibersegurança em outra linguagem de programação (PHP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Java é uma linguagem popular, utilizada pela maioria das principais empresas do mundo, como a Apple e a Amazon, além de muitos bancos, governos e hospitais.

Seu objetivo é fazer com que o mundo da informática gerencie a memória online com mais segurança, segundo o professor e cientista da computação Toby Walsh. E é por isso que "esta é uma falha tão grave e improvável", explica ele.

A descoberta surge após uma série de graves problemas tecnológicos, que incluíram a interrupção em massa dos serviços da Microsoft.

Na terça-feira (17/11), a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) informou que suas comunicações internas ficaram fora de serviço devido a uma "manutenção programada de rotina".

A agência não especificou se a interrupção dos serviços tinha relação com o erro detectado na linguagem Java.

A Apple também informou que diversos dos seus serviços foram totalmente interrompidos devido a uma atualização interna. E, paralelamente, uma falha de rede provocou o cancelamento de todos os voos nos Estados Unidos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que não há "nenhuma evidência" de que estes incidentes estejam relacionados.

Java lança atualização crítica

Com ajuda da IA, a Calif descobriu uma grave vulnerabilidade de segurança, batizada por eles de Java4Shell. Ela permitia a um adversário executar remotamente comandos indesejados no sistema de memória do Java.

Neste caso, o adversário foi o modelo GPT-6 Cyber da OpenAI, lançado recentemente e que ainda não está disponível para o público.

A Oracle, proprietária do Java, publicou na terça-feira (17/11) uma "atualização crítica" que, segundo a empresa, contém correções de vulnerabilidades de segurança, incluindo a falha recém-descoberta.

Até o momento, não se sabe ao certo se alguma plataforma ou empresa foi afetada por este incidente.

Mas a vulnerabilidade do Java continua sendo uma grande preocupação para os especialistas em cibersegurança. Eles afirmam que sobrecarregar a memória de um sistema é um dos meios mais comuns utilizados pelos hackers para explorar ou derrubar um sistema.

A BBC entrou em contato com a Oracle, pedindo comentários a respeito.

Getty Images Existe o receio de que hackers possam identificar a falha, se a vulnerabilidade não for corrigida

Praticamente todos os setores críticos, incluindo os bancos, os sistemas de segurança nacional, a aviação e as telecomunicações, dependem do Java.

A investigação da Calif indicou que a linguagem de programação e o sistema de informática, lançados pela primeira vez em 1995, são, agora, o "motor da economia moderna".

Uma das suas principais funções é gerenciar e proteger a memória, declarou à BBC o destacado pesquisador especializado em inteligência artificial Toby Walsh.

Toda vez que transferimos informações via internet, recebemos um arquivo de um usuário ou precisamos iniciar sessão em um sistema de informática com uma senha, a plataforma sendo utilizada provavelmente depende de um programa em Java.

Esta grave falha poderia comprometer "sistemas financeiros críticos, dados de clientes e de organizações", afirma o especialista em cibersegurança Pedram Hayati.

Somente na Austrália, quase todos os bancos utilizam Java para gerenciar dados de transações críticas, destaca ele.

Infraestruturas obsoletas

Os incidentes mais recentes deixam claro que praticamente todos os setores críticos, incluindo os sistemas de segurança nacional, a aviação e as telecomunicações, dependem de infraestruturas obsoletas na internet.

No início desta semana, milhares de clientes dos principais bancos americanos, como o JP Morgan Chase, Wells Fargo e Bank of America, informaram sobre problemas de acesso aos seus serviços.

A descoberta sobre o Java surge após uma grave vulnerabilidade de cibersegurança identificada na linguagem de programação PHP, também identificada pela Calif.

O PHP é o código utilizado por websites como a Wikipédia pare coletar informações e apresentá-las na web de forma legível.

O professor Alan Woodward, do Centro de Cibersegurança de Surrey, no Reino Unido, afirmou que a vulnerabilidade do PHP afetou cerca de 30 milhões de websites, que ficaram expostos a ataques maliciosos.

Naquele momento, solicitou-se aos proprietários que verificassem se seus sites foram afetados e, em caso afirmativo, que instalassem atualizações para solucionar o problema, ou considerassem a possibilidade de se desconectar temporariamente.

As falhas de segurança do PHP passaram despercebidas por pelo menos uma década, algo similar ao que ocorreu com o Java, segundo Walsh.

"Ficou oculto à vista de todos por 12 anos", afirma ele. "Agora, a IA está expondo mais falhas com muito mais rapidez."

Estas falhas incluem algumas que poderiam ter sido tão difíceis e obscuras que os seres humanos não teriam conseguido descobrir sozinhos.

No início de novembro, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, anunciou que sua empresa destinará 25% dos seus funcionários para se concentrar nas necessidades de cibersegurança.