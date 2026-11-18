Encontro chamou atenção porque os awás evitam contato com pessoas fora da comunidade; governo brasileiro monitora situação - (crédito: Guajajara/Survival International)

Um encontro raro entre indígenas awás, que vivem isolados na floresta amazônica, e integrantes de uma aldeia vizinha foi registrado na segunda-feira (16/11), no Maranhão. O episódio levou o governo brasileiro a adotar medidas de proteção para o grupo.

Segundo a organização internacional Survival International, responsável pela divulgação dos registros, cerca de 20 indígenas awás apareceram diante de um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, e entraram em contato com indígenas guajajaras da aldeia Tawari.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As imagens mostram adultos e crianças awás, alguns deles carregando arcos e flechas e usando adornos de penas e colares. Os guajajaras ofereceram inhame aos awás, que são exímios caçadores-coletores. Depois, o grupo retornou à floresta.

A aproximação foi confirmada pelo Ministério dos Povos Indígenas, que informou, na terça-feira (17/11), estar acompanhando a situação.

Segundo o governo, os awás fazem parte do cadastro oficial de povos indígenas isolados da Funai e são monitorados permanentemente por uma equipe especializada.

Servidores da Funai e profissionais de saúde indígena já estão na região, informou o governo brasileiro. As autoridades também acionaram uma Sala de Situação para coordenar as ações e avaliar possíveis situações de contato e riscos à saúde dos indígenas.

O ministério ressaltou, porém, que as informações ainda são preliminares, diante da complexidade e da natureza dinâmica do caso.

Por que a aproximação preocupa

Guajajara/Survival International Encontro chamou atenção porque os awás evitam contato com pessoas fora da comunidade; governo brasileiro monitora situação

O encontro chama a atenção porque os awás são um povo que evita o contato com pessoas de fora de sua comunidade.

Segundo a Survival International, os indígenas enfrentam uma pressão cada vez maior sobre seu território, que vem sendo invadido por madeireiros ilegais, caçadores e criadores de gado. A organização avalia que essa situação pode explicar por que o grupo saiu em busca de alimento.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press (AP), Sarah Shenker, diretora da Survival Brasil, braço brasileiro da organização, classificou o episódio como "um momento de crise, um verdadeiro alerta".

O risco de doenças é uma das preocupações mais imediatas das autoridades. Povos indígenas isolados podem apresentar maior vulnerabilidade a infecções por terem tido pouca exposição histórica a agentes infecciosos comuns na população em geral.

"Além das questões territoriais e culturais, há uma preocupação fundamental com a saúde. Povos indígenas isolados podem apresentar alta vulnerabilidade epidemiológica devido à exposição historicamente limitada a determinados agentes infecciosos", informou o governo.

O comunicado acrescentou que toda atuação institucional deve priorizar a proteção da vida, a prevenção de doenças, a integridade territorial e o respeito à autodeterminação dos povos indígenas.

As autoridades brasileiras ressaltaram que a política do governo não busca promover o contato com esses grupos, mas garantir o direito dos awás de permanecerem isolados e decidirem por conta própria se querem estabelecer relações com pessoas de fora de sua comunidade.

O Ministério dos Povos Indígenas também alertou que um encontro pontual não significa necessariamente que um grupo tenha deixado o isolamento ou decidido estabelecer contato permanente com o mundo exterior.

Apesar da repercussão das imagens, Sarah Shenker disse que preferia que os awás continuassem fora dos holofotes, vivendo sem interferências na floresta.

"Preferiríamos não ter imagens ou vídeos dos awás isolados, se isso significar que eles podem continuar vivendo na floresta como escolheram, seguindo suas vidas — caçando, pescando e coletando alimentos — sem interferências", afirmou.

A Survival International já estimou que cerca de 100 awás permanecem sem contato com o mundo exterior, embora esse número não represente necessariamente a situação atual do grupo.

Outros integrantes do povo awá vivem em aldeias e mantêm contato com pessoas de fora de sua comunidade.