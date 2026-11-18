Críticos afirmam que a relação entre Jason e Lucia é fundamental para o jogo - (crédito: Rockstar)

Após 13 anos de espera, trailers que quebraram recordes e longos atrasos, os críticos deram sua resposta a uma das maiores perguntas do ano.

Será que Grand Theft Auto 6, certamente o jogo mais aguardado de todos os tempos, corresponde às expectativas?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as primeiras avaliações, a resposta é um sim retumbante.

O Metacritic, que agrega avaliações de críticos, atribui uma média de 99 em 100, empatando com The Legend of Zelda: Ocarina of Time, da Nintendo, que detém o recorde desde 1998.

A grande maioria dos críticos concordou que o jogo de ação em mundo aberto era um título ambicioso e inovador e que valeu a pena a espera.

Nem todos estão gostando dos elogios entusiasmados — alguns usuários de fóruns online criticaram o que um deles chamou de "exageros dos fãs".

Mas não há dúvida de que os críticos foram efusivos em seus elogios, com o site de jogos IGN classificando GTA 6 como "sem precedentes", "inacreditável" e "imperdível".

Enquanto isso, em sua avaliação de cinco estrelas, a Eurogamer afirmou que a desenvolvedora Rockstar "mais uma vez expandiu os horizontes dos videogames" com seus gráficos, narrativa e construção de mundo.

"O deslumbramento faz parte da proposta, é claro, e GTA 6 é, no mínimo, incrível", escreveu o crítico Chris Tapsell, acrescentando, porém, que "também há alguns pontos a serem criticados".

Para o The New York Times, uma dessas ressalvas era se o realismo do jogo poderia diminuir o caos divertido de seus antecessores.

O crítico Yussef Cole afirmou que GTA 6 "amadureceu, deixando para trás as memoráveis cenas de acidentes de carro e assaltos", com consequências para cada ação.

Mas "alguns dos meus momentos favoritos foram percorrendo as ruas em alta velocidade com carros da polícia em perseguição implacável", escreveu ele.

Rockstar Críticos afirmam que a relação entre Jason e Lucia é fundamental para o jogo

Os gráficos do jogo eram muito aguardados e até agora não decepcionaram os críticos.

O jornal The Guardian descreveu Leonida, o cenário inspirado em Miami, como "tão realista que às vezes chega a ser inacreditável".

E a relação entre os personagens principais, Jason e Lucia, também surpreendeu os críticos.

"Eles parecem pessoas reais, e não marionetes dançando conforme a nossa vontade", escreveu Keza MacDonald, do The Guardian, acrescentando: "Achei impossível não me importar com eles".

Escrevendo para a Forbes, Paul Tassi disse: "Não consigo imaginar ter visto uma relação melhor no mundo dos videogames do que a que eles têm".

O Washington Post afirmou que GTA 6 "eleva o padrão em todos os níveis", enquanto Jason Schreier, da Bloomberg, o chamou de "obra-prima" em sua avaliação de cinco estrelas.

"É difícil não ficar impressionado com o que a Rockstar fez aqui", escreveu ele. "Não há nada igual."

"Enquanto jogava este jogo, muitas vezes me peguei pensando em como ele sequer existe."

A Rockstar não revelou o custo do jogo, mas algumas estimativas apontam para um valor superior a US$ 1 bilhão (R$ 5,84 bilhões).

Rockstar Custo da produção de GTA 6 não foi oficialmente revelado

O jornalista de games Jordan Middler é um dos poucos sortudos no Reino Unido que teve acesso antecipado ao jogo, oferecido pela Rockstar, e disse à BBC que este é o "jogo que marca uma geração".

Ele já tinha jogado por cerca de cem horas quando os créditos começaram a aparecer e diz que ainda tem muito o que fazer.

Middler, no entanto, apontou um ponto negativo: ele constatou que o jogo pode "ficar mais lento" devido à quantidade de coisas acontecendo simultaneamente.

Ele também afirma que "já estava na hora" de haver uma protagonista feminina em Lucia.

"A forma como os jogos anteriores da série GTA lidaram com as mulheres foi uma abordagem de clube do bolinha", diz ele.

"Apresentar Lucia sem transformá-la em uma personagem meramente simbólica faz com que ela se encaixe perfeitamente. Sem dúvida alguma, ela se tornará uma das favoritas dos fãs."

Indicações a prêmios

O The Game Awards — a cerimônia mais assistida do gênero na indústria — deu aos jogadores uma prévia da recepção da crítica ao revelar, na terça-feira (17/11), as indicações para 2026.

Apesar de ainda não ter sido lançado na época, GTA 6 foi o título com o maior número de indicações. O jogo concorrerá a oito prêmios, incluindo jogo do ano e melhor música.

A indicação de Manni L. Perez na categoria de melhor atuação confirmou as amplas especulações de que ela é a atriz por trás da personagem principal, Lucia, em GTA 6 — um fato que a Rockstar não havia confirmado oficialmente até então.

O júri do evento é composto, em grande parte, por jornalistas de jogos de todo o mundo, que receberam cópias antecipadas para análise.

Alguns, no entanto, questionaram como um jogo recém-lançado conseguiu receber críticas tão positivas e indicações a prêmios.

Em alguns fóruns online, há quem diga que a expectativa em torno do jogo saiu do controle, como demonstra o comentário de um usuário: "Acho que todo mundo está cansado de ouvir falar desse jogo — eu nem quero mais jogar."

Ao que tudo indica, porém, essa provavelmente será uma visão minoritária.

*Com reportagem de Jasmine Sandhar.

BBC

Ouça o Newsbeat ao vivo às 12h45 e 17h45 nos dias úteis - ou ouça novamente aqui.