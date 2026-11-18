Inseto infectado costuma morrer num local que facilita o espalhamento dos esporos - (crédito: Tales Alves Junior)

Pesquisadores encontraram evidências de uma possível fase até então pouco conhecida do ciclo de vida dos chamados "fungos zumbis" na Amazônia: eles também podem viver associados a plantas.

Embora estudos anteriores já tivessem identificado espécies desse gênero dentro de tecidos de vegetais, essa relação ainda era pouco investigada entre os fungos que infectam e manipulam o comportamento de formigas, principalmente em florestas tropicais.

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Com a ajuda de ferramentas de análise genética, o estudo identificou DNA dos fungos zumbis em amostras de briófitas, um grupo que inclui musgos e hepáticas.

Isso sugere que esses micro-organismos podem ter uma fase do ciclo de vida associada a essas plantas.

Entenda a seguir os detalhes do trabalho e o que ele revela sobre os fungos zumbis, que ganharam popularidade graças a obras como os jogos de videogame e a série de televisão The Last of Us.

Um terceiro personagem na história

Até o momento, se sabia que os fungos zumbis, como os Ophiocordyceps, infectavam insetos, como as formigas, e manipulavam o comportamento delas, para que morressem num local vantajoso para a reprodução do fungo.

Isso permite o espalhamento dos esporos do fungo, que dão início a novos ciclos de infecção.

Mas os cientistas que trabalham nessa área notaram algo curioso.

"Eu sempre percebi que existia uma preferência, em que uma espécie de fungo infecta uma espécie de formiga específica. Algo bem direto mesmo", observa o pesquisador João Paulo Machado de Araújo, curador de Micologia no Museu de História Natural da Dinamarca e professor Assistente na Universidade de Copenhague.

Outro padrão notado pelos especialistas é que os insetos infectados quase sempre morrem no mesmo lugar, como a folha de uma palmeira, os espinhos de uma árvore ou num tapete de musgos.

"Eu via que tudo isso tinha um padrão, não era uma coisa randômica", complementa Araújo, que foi um dos orientadores da pesquisa recente, publicada na plataforma IMA Fungus.

Tales Alves Junior Inseto infectado costuma morrer num local que facilita o espalhamento dos esporos

Coletas e resultados surpreendentes

Araújo propôs ao biólogo Tales Alves Júnior que investigasse essa questão em seu projeto de mestrado.

O pesquisador então coletou formigas e outros insetos infectados por fungos zumbis, que eram encontrados no meio de musgos.

Ele conta que precisou fazer mais de dez viagens à Reserva Florestal Adolpho Ducke, que fica ao norte de Manaus, para conseguir pegar um número suficiente de amostras.

Alves Júnior também coletou amostras de briófitas que estavam a pelo menos dez metros de distância dos locais onde havia insetos infectados, para que servissem de controle nas análises.

"Nós fizemos a esterilização, identificamos o musgo, a formiga, o fungo e usamos uma técnica chamada metabarcoding para fazer o sequenciamento de tudo que tinha de fungo nas amostras", descreve o biólogo, que atualmente faz doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Os resultados do sequenciamento genético geraram surpresa nos próprios pesquisadores: foi encontrado DNA do fungo zumbi nas amostras de musgo, o que indica que ele pode ter uma fase da vida que está de alguma maneira associada a essas plantas.

E mais: os fungos foram detectados até mesmo em amostras de briófitas coletadas a pelo menos dez metros dos locais onde insetos infectados haviam morrido.

"Tomamos um susto [com esses resultados]", admite Tales Júnior.

"No início, até nos questionamos se não tinha algo de errado no sequenciamento, mas estava tudo certo", complementa ele.

A descoberta sugere que há um terceiro personagem nesses ciclos: além do fungo zumbi e do inseto, as plantas também podem ter um papel aqui.

Um trabalho feito na China em 2020 já havia encontrado evidências de uma associação semelhante entre outra espécie de Ophiocordyceps e as plantas.

Mas esta foi a primeira investigação desse tipo envolvendo fungos que manipulam formigas em uma floresta tropical.

Tales Alves Junior Os cientistas ainda não sabem qual é a interação exata entre fungos zumbis, insetos e plantas

A relação ainda misteriosa entre fungos zumbis, insetos e plantas

Ainda não se sabe qual seria o papel das plantas nessa história.

"Será que, num período de escassez nutricional, o fungo não estaria usando as plantas como reservatório? Será que a planta não é um dos vetores do fungo, e contamina insetos herbívoros que se alimentam dela? Será que a planta tem algum papel no processo de reprodução do fungo?", questiona Tales Júnior.

Todos esses pontos serão avaliados em novos estudos, que vão investigar se os fungos zumbis realmente colonizam os tecidos de plantas.

Os cientistas também querem entender se essa associação fungo-inseto-planta também acontece entre outras espécies do reino vegetal.

"Nós conhecemos muito pouco ainda sobre esse universo", analisa o biólogo Thiago Kloss, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.

"Sabemos que o fungo está dentro dessas plantas. E isso abre uma porta gigantesca de novas investigações", antevê o especialista, que não esteve envolvido diretamente com a pesquisa.

O estudo recente, inclusive, é só mais um exemplo de como ainda se conhece muito pouco sobre os fungos e tudo que eles fazem na natureza.

"Há uma enorme quantidade de informações completamente novas e desconhecidas sobre o que temos em florestas tropicais", destaca Kloss.

Araújo relata que visita a Reserva Florestal Adolpho Ducke há 15 anos.

"E toda vez que vou lá, eu encontro uma nova espécie de fungo, que nunca vi na vida. É algo incrível", conclui ele.