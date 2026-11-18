As sondas Voyager foram lançadas ao espaço com os discos de ouro em 1977 - (crédito: Getty Images)

No profundo espaço sideral, existe uma mensagem da nossa espécie destinada a qualquer outra que seja capaz de decifrá-la, explicando quem somos e como encontrar o nosso planeta.

Estas informações estão gravadas em dois discos de ouro, parecidos com os discos musicais de vinil, fixados às sondas Voyager 1 e 2, enviadas pela Nasa ao espaço na década de 1970.

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Nesta quarta-feira (18/11), a Voyager 1 conquistou mais uma façanha. O objeto produzido pelos seres humanos que chegou até mais longe no espaço atingiu, depois de 50 anos, o equivalente a um dia-luz da Terra — a distância que a luz percorre em 24 horas, ou cerca de 26 bilhões de quilômetros.

Os discos são projetados para durar um bilhão de anos. Por isso, seu conteúdo continuará viajando rumo às estrelas, independentemente se a nossa espécie permanecer ou não na Terra.

O que não se sabe ao certo é como uma hipotética espécie extraterrestre conseguirá decifrar o conteúdo dos discos, se alguém chegar a encontrá-los algum dia.

Getty Images As sondas Voyager foram lançadas ao espaço com os discos de ouro em 1977

Sobre os ombros de gigantes

As naves espaciais Voyager tinham uma missão inédita nos anos 1970. Elas seriam os primeiros objetos criados por seres humanos a deixar o Sistema Solar.

A professora de física e astronomia Priyamvda Natarajan, da Universidade Yale, nos Estados Unidos, explicou à BBC que, para isso, era preciso superar as limitações tecnológicas da época.

"Nós simplesmente não tínhamos um foguete suficientemente forte para sair do nosso sistema solar", explica ela. "Os foguetes não conseguiam ser impulsionados às velocidades necessárias para escapar da força de gravidade do Sol."

Mas os estudantes de pós-graduação Michael Minovitch (1935-2022) e Gary Flandro encontraram a solução. Eles propuseram utilizar o impulso gravitacional dos planetas e "roubar" energia das suas órbitas.

Getty Images Os discos foram posicionados na parte externa das sondas espaciais

Com isso, as sondas receberiam um empurrão, sem necessidade de utilizar combustível adicional.

Mas um ou dois planetas sozinhos não seriam suficientes. Seria preciso aproveitar o impulso das órbitas de diversos planetas do Sistema Solar, para conseguir atingir velocidade suficiente para que a nave escapasse da atração gravitacional do Sol.

Para isso, seria necessário que os planetas se alinhassem perfeitamente.

"Este alinhamento, que permitiria aproveitar a gravidade com grande eficiência, ocorre apenas a cada 175 anos", explica Natarajan.

"Por isso, o que a Voyager fez, de certa forma, foi se impulsionar passando da zona de influência de um planeta para a do seguinte."

Comunicação com o espaço exterior

Os astrônomos Carl Sagan (1934-1996) e Frank Drake (1930-2022) consideraram esta travessia única para o espaço exterior uma oportunidade de ouro para tentar se comunicar com possíveis extraterrestres.

Eles formaram um pequeno grupo e delegaram uma grande tarefa: criar uma mensagem para os extraterrestres, explicou à BBC o diretor de projeto do disco de ouro, Jon Lomberg.

"Foi uma loucura, nós tínhamos apenas algumas semanas, sem orçamento, quase sem pessoal. Foi uma tremenda correria, quase não dormi", relembrou ele à BBC.

Aquela não foi a primeira vez em que a Nasa tentou se comunicar com eventuais extraterrestres. Já se havia tentado enviar ondas radiomagnéticas e uma missão anterior, a Pioneer, levou consigo uma placa metálica com gravações em relevo.

Mas os discos de ouro tinham um potencial muito maior, segundo a documentarista de ciência e viúva de Sagan, Ann Druyan.

"A placa da Pioneer é uma espécie de placa de automóvel, revolucionária para sua época", explica ela à BBC.

"Mas, em um disco, um disco fonográfico, é possível comprimir uma enorme quantidade de imagens, música e informações. Era o mecanismo ideal de envio de informações que tínhamos à disposição naquele momento."

O aumento da capacidade de envio de dados fez com que a tarefa se concentrasse na mensagem que deveria ser codificada.

Getty Images O astrônomo Carl Sagan foi um dos idealizadores dos discos de ouro

A mensagem

O primeiro dilema enfrentado pela equipe encarregada do projeto dos discos de ouro foi o de se comunicar com uma inteligência da qual não existe nenhuma evidência de que realmente exista.

"Os seres humanos são românticos", declarou à BBC a astrobióloga Betül Kaçar, da Universidade de Wisconsin em Madison, nos Estados Unidos.

"É uma mensagem enviada para o universo, sem saber se alguém irá recebê-la. Criamos uma mensagem para destinatários que nem mesmo sabemos se existem."

Havia também o problema de explicar a essa possível inteligência como tocar o disco.

"A frente do disco, na verdade, é uma série de instruções sobre o que fazer com o artefato", explica Lomberg. "Também incluímos com o disco uma cápsula e uma agulha para poder tocá-lo."

Eles acreditavam que a física e a matemática seriam a linguagem que poderíamos ter em comum com outra espécie capaz de viajar pelo espaço, já que suas regras são aplicáveis em todas as regiões do universo.

NASA/JPL-CALTECH Na parte inferior esquerda da frente do disco de ouro, existe um mapa mostrando a localização do nosso Sistema Solar

Os projetistas usaram um diagrama da estrutura molecular de um dos elementos mais simples e comuns do universo (o hidrogênio) para ilustrar um salto no tempo. Este processo ocorre da mesma forma em qualquer lugar do cosmos.

Com isso, esperava-se que uma eventual inteligência extraterrestre que interceptasse a sonda pudesse interpretar este salto como uma unidade de tempo.

Usando esta unidade de tempo, multiplicada pelo código binário impresso na capa do disco, essa inteligência extraterrestre poderá identificar a velocidade necessária para reproduzir o disco. E, se conseguirem decifrar tudo isso, eles poderão nos ouvir dizendo "olá" em pelo menos 55 idiomas.

Em seguida, eles ouviriam uma coleção de sons do nosso planeta. E seria impossível fazer um disco sem incluir músicas que refletissem a nossa diversidade, segundo Druyan.

"Quisemos incluir música do gamelão javanês, do shakuhachi japonês, flautas peruanas e percussão senegalesa", relembra ela.

"Aquilo nos dominava por completo e tínhamos consciência disso. Por isso, procurávamos muitos compositores, músicos e etnomusicólogos."

Getty Images Cientista mostra os discos de ouro

O que ficou de fora

Outros elementos fascinantes dos discos são as suas 116 imagens.

Elas só poderão ser observadas se quem os encontrar compreender que alguns dos sons gravados, na verdade, são dados. Cada pico de áudio corresponde a um tom de cinza e, juntos, eles formam uma fotografia.

Lomberg foi encarregado de escolher as imagens: diagramas de biologia e anatomia humana, paisagens, tecnologia, animais. Mas ele admite que era impossível fazer uma seleção completa.

"Você não consegue representar a Terra em 100 imagens", declarou ele à BBC. "Nem em mil."

"Como deixamos passar as pirâmides? A arte rupestre? Os gatos?"

Druyan pediu a Sagan a inclusão de algo muito mais pessoal: suas próprias ondas cerebrais, gravadas enquanto meditava.

Sagan e ela haviam acabado de se declarar apaixonados um pelo outro e sua esperança era que uma civilização distante pudesse, algum dia, decifrar o que eles sentiam.

"Carl me ofereceu seu deslumbrante sorriso e me disse: 'Bem, 1 bilhão de anos é muito tempo, Annie. Pode fazer'."

NASA/JPL/JPL-CALTECH Em 1998, a sonda Voyager 1 passou a ser o objeto produzido por seres humanos que viajou mais longe no espaço, ao superar a Pioneer 10, também da Nasa

A capa também tem uma outra função, que é indicar onde estamos no universo.

As linhas mostram a posição do nosso planeta em relação a 14 pulsares, que são estrelas que giram em grande velocidade, cada qual com um ritmo único e que poderiam servir de faróis para a nossa localização.

Críticos destacaram que o retrato da humanidade é excessivamente otimista. Não há guerras, nem genocídios, nem fome.

"Queríamos que eles nos recordassem por Mozart, não por Hitler", explicou Lomberg.

Ainda assim, as tensões da época se fizeram presentes. Durante sua meditação, Druyan não conseguiu deixar de pensar na Guerra Fria (1947-1991) e na ameaça nuclear.

Quando confessou o ocorrido a Sagan, ele achou perfeito. O astrônomo acreditava que admitir os fracassos da nossa espécie faria com que eles parecessem menos ameaçadores.

É claro que nada disso importa se ninguém encontrar os discos.

"Sou astrobióloga, procuro vida no universo", declarou Kaçar. "É possível ter esperança."

"Mas outra pergunta totalmente diferente é se uma espécie extraterrestre conseguirá ou não inventar tecnologia e usá-la da mesma forma que nós para decodificar o que enviamos."

Druyan prefere pensar a longo prazo.

"Daqui a um bilhão de anos, a Terra será irreconhecível. Tudo o que amamos terá desaparecido. Mas as Voyagers continuarão cantando por nós."