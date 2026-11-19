Painel na Bolsa de Valores de Nova York anuncia que Anthropic estava preparando IPO - (crédito: Getty Images)

Foi em novembro de 2020 que, em algum lugar de São Francisco, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Daniela Amodei telefonou para uma amiga, pedindo conselhos.

Daniela supervisionava a segurança e as políticas da OpenAI, uma das empresas de inteligência artificial (IA) mais conhecidas do mundo.

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Mas Daniela e seu irmão Dario, que também trabalhava lá, tinham dúvidas sobre os níveis de segurança na OpenAI. Eles pensavam que talvez fosse hora de sair.

Então, ela fez o que muitos fazem quando não conseguem tomar uma decisão: ligou para uma amiga. A resposta desta foi direta e objetiva: "Você não precisa falar comigo ao telefone. Você já sabe a resposta."

Os irmãos Amodei e alguns outros colegas se demitiram. Juntos, eles criaram uma empresa concorrente, a Anthropic.

Seis anos depois, a Anthropic, criadora do modelo de IA Claude, prevê receitas de US$ 52 bilhões em 2026 e US$ 135 bilhões em 2027, de acordo com estimativas de analistas.

Nesta quarta-feira (18/11), a empresa conseguiu a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história em sua estreia na Nasdaq, bolsa de valores em Nova York, superando o recorde anterior, da SpaceX de Elon Musk.

O preço inicial da ação será de US$ 83 quando começar a ser negociada nesta quinta-feira na Nasdaq. Com esse preço, o valor de mercado da Anthropic está avaliado em US$ 1,5 trilhão.

Esses valores são superiores aos informados pela empresa no início deste mês. A estimativa inicial era de que suas ações seriam vendidas por um valor entre US$ 70 e US$ 78, o que colocava a avaliação da companhia em até US$ 1,3 trilhão. Mas a demanda por ações da Anthropic foi grande no IPO de quarta-feira.

A oferta pública inicial ocorreu em um momento crucial, quando muitos se perguntam se, em meio à crescente preocupação com o potencial da IA, a bolha do setor está dando sinais de estouro.

Se antes os investidores apostavam tudo em uma revolução tecnológica que rivalizaria com as ferrovias, o automóvel, a eletricidade e a internet no impacto da inovação, alguns agora estão cautelosos, em meio a argumentos de que os preços da IA cairão à medida que a tecnologia se tornar mais comum. Também há preocupações de que uma parcela considerável do investimento em IA seja composta por gigantes da tecnologia investindo umas nas outras.

As ações de empresas que fornecem a capacidade computacional bruta por trás da IA, como Coreweave e Nebius, viram seu valor cair pela metade, enquanto até mesmo a poderosa Nvidia perdeu sua coroa de empresa mais valiosa do mundo, com suas ações caindo 30% — uma queda impressionante de US$ 2 trilhões em valor.

Será que o IPO da Anthropic conseguirá reinflar a bolha? Ou será lembrado como o último suspiro de uma explosão que caminha para o colapso?

Um teste do valor da IA

Getty Images Painel na Bolsa de Valores de Nova York anuncia que Anthropic estava preparando IPO

Em um evento na semana passada, o CEO (diretor executivo) da Anthropic, Dario Amodei, disse ao CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que seu princípio orientador é: "Nunca deixar sua empresa valer um único dólar a mais do que realmente vale".

Há um ditado antigo que diz que, em uma corrida pelo ouro, você deve comprar empresas que vendem as ferramentas, em vez daquelas que apostam tudo na descoberta do metal. No caso da Anthropic, as empresas de ferramentas são as fabricantes de chips, as construtoras de centros de dados e as fornecedoras de energia. Mas a Anthropic é, sem dúvida, o próprio ouro, segundo Fiona Cincotta, analista do mercado financeiro.

"Acho que a razão pela qual este IPO é tão importante é basicamente porque representa a primeira oportunidade para investidores públicos acessarem uma empresa focada exclusivamente em IA", afirmou à BBC, acrescentando que ofertas anteriores se concentraram em componentes e estruturas como semicondutores, chips e centros de dados.

"Esta é a primeira vez que conseguimos, de fato, acessar o provedor de IA."

O valor de uma empresa depende quase inteiramente da previsão de lucros futuros.

Estarão os usuários atuais e futuros da IA dispostos a pagar o suficiente para justificar os trilhões gastos em chips, centros de dados, energia e funcionários — alguns dos quais podem receber salários anuais superiores a US$ 100 milhões?

"A inteligência artificial certamente está em uma bolha financeira. Embora os LLMs [grandes modelos de linguagem] ofereçam utilidade genuína e, sem dúvida, vieram para ficar, a lógica econômica não fecha", afirmou Gary Marcus, professor emérito da Universidade de Nova York, em uma palestra no início deste ano.

"Quanto mais empresas criam modelos de IA, mais a tecnologia se torna uma commodity, eliminando vantagens competitivas significativas e reduzindo os preços."

Até o momento, as taxas de crescimento da receita da Anthropic são extraordinárias. Mas elas escondem um problema em potencial: cerca de um quarto dessa receita veio de apenas algumas empresas, entre elas o Google e a Amazon.

A empresa também está concentrada nos EUA, que representam dois terços de sua receita.

Existe também um impressionante ciclo de financiamento dentro do mundo da IA. Por exemplo, a Anthropic tem acordos para comprar ou arrendar centenas de bilhões de dólares em chips e poder computacional de um grupo seleto de empresas, incluindo Broadcom, Google e Amazon. Muitas dessas empresas também são investidoras da Anthropic e grandes clientes de seus produtos.

Dúvidas do público

Não são apenas alguns investidores de Wall Street que questionam se a IA é tudo aquilo que se diz. Nas ruas, as pessoas também têm suas preocupações.

Com os EUA impulsionando boa parte do crescimento global da IA, a reação à tecnologia — que ameaça substituir milhões de empregos e consumir vastas quantidades de energia e água — esteve presente nas recentes eleições de meio de mandato (midterms).

Muitas regiões dos EUA aprovaram moratórias para o desenvolvimento de centros de dados, e muitos candidatos considerados próximos das grandes empresas de tecnologia viram essa associação como um obstáculo político em vez de uma vantagem. Alguns democratas se opuseram publicamente ao desenvolvimento de centros de dados e venceram.

Além disso, o até então CEO da fabricante de chips Nvidia Jensen Huang renunciou na semana passada após admitir ter sido "infiel" à sua esposa, na sequência de relatos de que teria tido um caso com uma suposta espiã chinesa, Alice Huang.

A queda dramática de Huang e a desvalorização de 30% das ações da Nvidia em relação ao seu pico deixaram os investidores em IA em busca de um novo queridinho para o sucesso da IA que sustentou o mercado de ações dos EUA e, possivelmente, grande parte de sua economia nos últimos dois anos.

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images Os irmãos Dario e Daniela Amodei fundaram juntos a Anthropic

Se a Anthropic e seu CEO forem mesmo os novos queridinhos da IA, eles representarão uma imagem diferente da do otimista e incansável Huang, com sua jaqueta de couro.

Enquanto Huang desejava que o desenvolvimento da IA continuasse a todo vapor, a Anthropic foi construída com base em receios sobre os níveis de segurança e responsabilidade que os ex-funcionários da OpenAI observaram no desenvolvimento de uma tecnologia capaz de mudar a sociedade.

Amodei alertou que as capacidades da IA podem viabilizar o desenvolvimento de armas biológicas, a vigilância em massa, o autoritarismo e a substituição de milhões de trabalhadores de escritório que pagam impostos.

Ele pediu uma desaceleração em seu desenvolvimento, pois seus poderes estão crescendo a uma taxa tão exponencial que muito em breve poderão escapar de qualquer supervisão humana.

Dito isso, suas declarações tidas como paternalistas foram recebidas com ceticismo por aqueles que apontam que o desenvolvimento de novos modelos mais poderosos pela Anthropic não demonstra nenhum sinal da desaceleração como a que ele defende para o restante da indústria.

Medo de ficar de fora

Apesar de todas as preocupações, assim como aconteceu com a SpaceX, a expectativa e o "FOMO" (sigla que representa em inglês o medo de ficar de fora de algo relevante, ou "fear of missing out") em relação a um momento inegavelmente importante no desenvolvimento tecnológico e talvez humano fizeram com que o interesse de compra na estreia da Anthropic na bolsa fosse tão alto.

A demanda por ações da empresa excedeu em mais de seis vezes o número de ações oferecidas. Mas tamanha procura inicial não diz muito sobre o retorno a longo prazo.

Usando a SpaceX como exemplo novamente, as ações subiram quase 70% a partir de seu IPO, de US$ 135 para US$ 225. Atualmente, as ações da SpaceX estão cotadas a US$ 145.

O IPO da Anthropic pode injetar um pouco de ar fresco no que alguns ainda consideram uma bolha.

Eileen Burbidge, fundadora da Passion Capital, empresa de investimentos em tecnologia, é uma das pessoas que rejeitam a ideia de que a IA seja uma bolha prestes a estourar.

"Talvez o crescimento da bolha tenha diminuído um pouco, mas, na verdade, eu não diria que ela está prestes a estourar", afirma Burbidge. "Acho que esse IPO pode significar que todos podem voltar a acelerar."

Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O IPO da Anthropic pode ser um sucesso estrondoso — o FOMO é uma emoção poderosa nos mercados financeiros. Mas seu sucesso não apagará a constatação de que nem todas as empresas, investidores e cidadãos enxergam na IA uma resposta infalível para os problemas da humanidade.