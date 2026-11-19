As denúncias de assédio sexual no McDonald's no Reino Unido: 'Eles estavam esperando as meninas mais novas completarem 18 anos' - (crédito: Getty Images)

Um juiz no Reino Unido rejeitou esta semana a tentativa da rede de lanchonetes McDonald's de arquivar processos movidos por funcionários. A rede voltou a ser alvo de denúncias de ex-funcionários — após uma investigação feita pela BBC em 2023.

Uma ex-funcionária do McDonald's no Reino Unido disse em entrevista à BBC que um gerente não a protegeu quando ela foi assediada sexualmente por clientes. Ela pede que a empresa "mude a forma como trata os funcionários mais jovens".

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Hope, que trabalhava em uma lanchonete da rede na região central da Inglaterra em 2023, também contou à BBC News que viu colegas mais velhos demonstrando interesse em funcionárias de 16 e 17 anos e comentando que gostariam de dormir com elas quando completassem 18 anos.

Hope é uma das centenas de trabalhadores que entraram com um processo na Justiça britânica por discriminação contra o McDonald's. A decisão do juiz de rejeitar a tentativa do McDonald's de arquivar os processos foi comemorada por Hope.

O McDonald's afirmou: "Garantir um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo em todos os nossos restaurantes e escritórios continua sendo uma prioridade fundamental."

Os mais recentes casos surgem após uma investigação da BBC em 2023, que revelou que funcionárias, algumas de apenas 17 anos, estavam sendo apalpadas e assediadas.

No ano passado, funcionários do McDonald's nos disseram que ainda enfrentavam abusos e assédio sexual.

Hope, que agora tem 22 anos, diz que a filial do McDonald's onde trabalhava tinha um ambiente muito sexualizado e "tóxico".

Ela contou sobre uma vez em que um gerente se aproximou por trás e colocou as mãos em seus ombros. A partir daquele momento, sempre que o via se aproximando, ela diz que tratava de sair de perto imediatamente.

Em outra ocasião, ela afirma que um gerente não a protegeu quando, segundo ela, foi sexualizada e objetificada por dois clientes durante um turno da noite.

Hope disse que contou ao gerente o que estava acontecendo, mas ele lhe disse para "simplesmente aguentar e lidar com a situação".

Sua principal preocupação, no entanto, é com as adolescentes mais jovens, que, segundo ela, não recebiam os cuidados necessários.

"Dava para perceber que havia outros funcionários esperando as adolescentes completarem 18 anos. Havia uma cultura tóxica de pensar: 'Agora ela já tem 18 anos, então não é mais ilegal'. Era esse o sentimento de muitos deles", diz ela.

"E por que você faria isso? Ela ainda é literalmente uma criança."

Ação na Justiça

Centenas de funcionários atuais e antigos do McDonald's estão movendo um processo judicial por discriminação contra a empresa.

A rede de fast-food tentou arquivar as queixas, mas esta semana, no Tribunal Central do Trabalho de Londres, o juiz decidiu que 450 casos poderão prosseguir. Acredita-se que eles serão julgados em abril.

A BBC apurou que esses casos na Justiça se referem à discriminação indireta, e não a assédio sexual.

Hope disse que não está participando do processo judicial por dinheiro, e não sabe se irá receber alguma indenização. Em vez disso, ela disse que quer tentar "mudar a forma como os funcionários mais jovens são tratados".

"Isso vai mudar a forma como eles [o McDonald's] lidam com as denúncias. Vai revolucionar todo o processo interno e facilitar a vida dos jovens que estão conseguindo seus primeiros empregos. E também vai tornar tudo muito mais seguro, eu acho. E isso é algo que não tem preço, a segurança dos jovens hoje em dia."

Ela também acusou o McDonald's de tentar "adiar o inevitável" ao tentar arquivar o processo.

"E o juiz, com toda a razão, olhou para eles e disse: 'Não. Não vamos fazer isso'", diz Hope.

Getty Images

As acusações foram apresentadas pelo escritório de advocacia Leigh Day, que representa os funcionários atuais e antigos.

As alegações de discriminação focam na vulnerabilidade de trabalhadores jovens ou mulheres no local de trabalho e surgem na esteira de denúncias de assédio e discriminação generalizados nos restaurantes McDonald's no Reino Unido.

Kiran Daurka, sócia da Leigh Day, disse à BBC: "Estamos muito satisfeitos com a decisão do juiz de permitir que essas ações sejam levadas a julgamento completo. É fundamental para o acesso à justiça que esses casos sejam analisados."

Um porta-voz do McDonald's disse que não poderia comentar os detalhes específicos dos processos judiciais em andamento.

Em comunicado, a empresa disse que "incorporou um extenso conjunto de iniciativas robustas e de longo alcance" como parte de seu "compromisso inabalável" com seus funcionários, acrescentando que esse trabalho continua.

"Qualquer forma de assédio, discriminação ou comportamento inadequado é inaceitável e não tem lugar nos nossos restaurantes ou escritórios. Estamos confiantes de que, com a orientação e parceria de especialistas externos, nós e os nossos franqueados temos em vigor medidas de proteção líderes do setor", disse o porta-voz.