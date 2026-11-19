Trump, Xi e Putin em encontro histórico na China: o que cada um falou e quer na cúpula - (crédito: BBC Geral)

Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin se reunem nesta quinta-feira (19/11) em Shenzhen, no sul da China, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

O presidente chinês afirmou que a reunião é a primeira desse tipo na história e tem "importância pioneira".

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Ele acrescentou que os três países devem trabalhar juntos para enfrentar os desafios globais e "dar o exemplo" para o resto do mundo.

Trump concordou com Xi, dizendo que a reunião trilateral está "realmente fazendo história" e que o trio tem uma "responsabilidade especial" de manter um diálogo produtivo.

Ele acrescentou: "Nenhuma paz jamais foi construída recusando oportunidades de diálogo."

Já Putin enfatizou que os três têm a responsabilidade de preservar a paz internacional. Ele afirma que a Rússia, a China e os EUA podem fortalecer a estabilidade global se cooperarem de forma construtiva.

Trump quer discutir o fim da guerra e ampliar as vendas à China

Antes da conversa a três, Trump se reuniu separadamente com os presidentes russo e chinês. Trump chamou Putin de "amigo" e disse que os dois têm uma "ótima relação".

A guerra na Ucrânia foi o principal tema da conversa entre Trump e Putin, segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente russo.

Na reunião com Xi, Trump afirmou que EUA e China queriam ver o fim da guerra. Pequim se declara neutra no conflito, mas Xi se recusou a condenar Putin pela invasão.

A China compra petróleo e gás da Rússia e é acusada de fornecer componentes que Moscou pode usar na guerra.

Segundo Laura Bicker, correspondente da BBC na China, a frustração com a falta de pressão chinesa sobre Moscou cresceu em círculos europeus.

Na avaliação de Bicker, o fim da guerra ajudaria a trazer mais estabilidade à Europa, enquanto uma derrota russa poderia desestabilizar um vizinho e aliado da China.

Como observou Steve Rosenberg, editor da BBC para a Rússia, a reunião deu a Putin a oportunidade de se sentar à mesma mesa que os líderes dos Estados Unidos e da China enquanto a Rússia prossegue com a guerra.

Comércio, Irã e Taiwan

Na conversa bilateral, Xi descreveu as relações entre China e EUA como estáveis e em melhora.

Na avaliação de Bicker, a dependência chinesa das exportações ajuda a explicar por que Pequim quer evitar uma nova escalada tarifária com Washington.

Trump, por sua vez, indicou que pediria à China que comprasse mais produtos agrícolas americanos.

Trump também afirmou que os dois países têm interesse em manter o fluxo de energia pelo estreito de Ormuz e em impedir que o Irã desenvolvesse uma arma nuclear.

Taiwan, ilha com governo próprio reivindicada por Pequim, disse que manteve contato com Washington antes da reunião.

A venda de armas americanas a Taiwan é um ponto de atrito entre Pequim e Washington. Pequim quer que Washington interrompa as vendas, enquanto os EUA argumentam que elas ajudam a ilha a se defender. Taiwan é membro pleno da Apec, fórum cujos membros são reconhecidos como economias.

'Momento como este parecia impensável'

Segundo Nada Tawfik, correspondente da BBC na América do Norte, "até pouco tempo atrás, um momento como este parecia impensável".

"O fato de esse encontro acontecer agora diz muito sobre o momento geopolítico que vivemos, mas diz ainda mais sobre a personalidade dos três líderes e a relação entre eles. Nas interações que tiveram aqui, pareciam velhos amigos", afirmou.

"Por trás das cordialidades, os três têm objetivos e motivações muito diferentes para esta reunião. Por isso, muita gente duvida que haja avanços significativos. Ainda assim, o que for dito aqui pode influenciar a política externa, especialmente em relação às guerras no Irã e na Ucrânia."

"Trump se gaba da relação pessoal que tem com Xi e Putin e admira a forma como os dois mantêm o controle do poder. Isso tem causado inquietação entre os aliados de Washington. Em um mundo incerto, a grande questão agora é se esse formato trilateral vai sobreviver ao fim do mandato de Trump."