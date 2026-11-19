Muitos marcos importantes acompanham o lançamento do sexto título da franquia de videogames Grand Theft Auto (GTA), aguardado pelos jogadores há 13 anos. É o jogo mais caro já produzido e muitos apostam em seu potencial para se tornar um dos maiores sucessos comerciais do entretenimento.

Mas GTA 6 também é o primeiro jogo da série de quase 30 anos a apresentar uma protagonista feminina com falas: Lucia Caminos, uma jovem latina.

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Nos principais mercados, como os EUA, a Europa e o Reino Unido, quase 50% dos jogadores são mulheres. Mas os títulos mais populares têm se concentrado em protagonistas masculinos e em histórias dominadas por homens. Embora tenha havido um aumento significativo de jogos com protagonistas femininas nos últimos anos, eles ainda são uma minoria dos lançamentos.

Caminos é uma das coprotagonistas de GTA 6, destaca a professora Adrienne Shaw, da Universidade Temple, nos EUA. O jogo alterna entre ela e um personagem masculino, seu parceiro no amor e no crime, Jason Duval.

"Eu teria cuidado em comemorar demais", diz Shaw à BBC. "Os criadores de Grand Theft Auto levaram 30 anos para perceber que uma mulher poderia ser protagonista."

"Pelo que vimos do jogo, ela é uma personagem muito complexa e interessante. Mas não é como se GTA estivesse sendo feito a partir da perspectiva de uma mulher."

Getty Images Cartaz de GTA 6 em Hong Kong; casal heterossexual protagoniza o jogo

A streamer e podcaster Athena Garcia diz à BBC: "Quando comecei a jogar videogame, não havia protagonistas femininas. E as personagens femininas sempre tinham que ser salvas por um homem."

Garcia relembra a controvérsia em torno de Assassin's Creed Odyssey. Lançado em 2018, o jogo supostamente teria uma protagonista feminina, Kassandra. Mas, devido ao temor de uma reação negativa por parte dos jogadores homens, os desenvolvedores criaram uma opção masculina.

"Aparentemente, os executivos temiam que os homens não quisessem jogar com personagens femininas. Mas por que é aceitável que as mulheres joguem com personagens masculinos?", questiona Garcia.

"A diversidade de gênero e racial nos jogos é importante."

"Nós, mulheres gamers, queremos nos divertir jogando, mesmo aqueles jogos considerados mais masculinos."

"Eu jogaria GTA 6 mesmo sem uma protagonista feminina, porque os jogos geralmente têm personagens e histórias incríveis. Mas é fantástico que a franquia tenha uma personagem como Lucia. Isso mostra que estamos conquistando espaço."

BBC

Um estudo de 2023, publicado na revista científica Royal Society Open Science, descobriu que 30% dos mais de 13.000 personagens analisados eram femininos. Mas em 47 dos 50 jogos estudados, elas tinham menos falas do que os personagens masculinos.

Stephanie Rennick, coautora do estudo e professora da Universidade de Stirling, no Reino Unido, comenta a novidade trazida por GTA 6.

"É importante quando um grande estúdio de jogos faz algo que pode ditar tendências. Portanto, o fato de GTA ter feito algo diferente sugere uma disposição para explorar mais possibilidades", aponta.

Mas, para o outro coautor, Sean G. Roberts, a empresa por trás de GTA, a Rockstar Games, está apenas "seguindo uma tendência de mercado".

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Geena Davis, com sede nos EUA e fundado pela atriz de Hollywood que dá nome à organização, sugere que 60% dos homens são mais propensos a jogar um jogo com mulheres como personagens.

"A maioria das pessoas que jogam videogames são adultas", aponta Sean Roberts, professor da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. "E a maioria dos jogadores, como sugerem pesquisas recentes, deseja mais diversidade."

Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog Ellie Williams, da franquia The Last of Us, é um raro exemplo de protagonista LGBTQ+ em jogos populares

Os dados do instituto também indicam que 45% dos americanos com mais de 49 anos jogam videogames. Mas personagens da mesma faixa etária raramente são vistos.

A presidente do instituto, Madeline di Nonno, afirma que "a representação dos personagens mais velhos também carece de diversidade, com a maioria aparecendo como homens brancos."

A nova protagonista de GTA pode ser latina, mas definitivamente é jovem e, como diz a professora Adrienne Shaw: "Eles [a Rockstar] automaticamente colocaram Lucia em um relacionamento heterossexual."

O jogo de sucesso The Last of Us Part II, lançado em 2020, apresenta uma protagonista lésbica cujo relacionamento amoroso é uma parte fundamental da narrativa. Mas menos de 2% dos jogos nas principais plataformas têm personagens LGBTQ+, segundo um estudo de 2024 da organização GLAAD.

Em busca de uma representatividade orgânica

O gamer e escritor brasileiro André Gordirro concorda que os estúdios de jogos precisam entender as mudanças em seu público, mas alerta contra o "design de jogos através de uma lista de verificação" de grupos estigmatizados a serem retratados.

Para ele, a representatividade não pode ser "o principal fator determinante das produções culturais".

"O mais importante é uma história e personagens fortes", diz à BBC. "Caso contrário, você acaba criando uma receita em vez de algo orgânico."

No entanto, a chegada de uma protagonista feminina no GTA já estava mais do que na hora, opina.

"Não estamos falando de um jogo que mostre soldados aliados lutando em batalhas da Segunda Guerra Mundial, o que seria um cenário masculino", diz Gordirro.

"GTA se passa em mundos que espelham cidades americanas reais. Para ser sincero, a chegada de alguém como Lucia deveria ter acontecido antes."