Com juros altos e Congresso mais à direita, quarto mandato de Lula será mais difícil, diz The Economist - (crédito: BBC Geral)

Luiz Inácio Lula da Silva chegará ao quarto mandato aos 81 anos, depois de uma campanha em que adotou, segundo a revista britânica The Economist, um estilo de comunicação nas redes sociais que nunca havia usado antes.

A revista descreve a vitória como impressionante e resume assim o que espera do próximo mandato: "Governar será mais difícil".

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Entre os fatores que sustentam essa avaliação estão o avanço dos partidos de direita no Congresso, os juros elevados e as mudanças na economia e no mercado de trabalho.

A revista volta à eleição de 2002 para explicar como Lula mudou ao longo de sua trajetória. Depois de três derrotas presidenciais, o ex-líder sindical moderou suas posições e, ao assumir o governo, escolheu nomes de centro para comandar o Banco Central e a área econômica.

Segundo a revista, Lula também se beneficiou da demanda chinesa por commodities brasileiras, que ajudou o país a pagar dívidas externas, ampliar programas sociais e reduzir o ritmo do desmatamento.

Na leitura da publicação, a prisão e a idade moderaram ainda mais o radicalismo de Lula, "com a lealdade se tornando seu princípio orientador".

A Economist cita como exemplo a indicação do advogado do próprio presidente, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na economia, a publicação avalia que a expansão dos gastos públicos e a aposta na política industrial durante o terceiro mandato impulsionaram o crescimento, mas levaram o Banco Central a elevar os juros, num período em que a dívida subiu mais de dez pontos percentuais.

A revista também descreve um país diferente daquele em que Lula construiu sua carreira política. O texto comenta que a agricultura voltou a ser o principal motor da economia, enquanto os sindicatos estão enfraquecidos. Também afirma que um número crescente de trabalhadores autônomos e de aplicativos vê um Estado grande como um peso.

O artigo ainda observa que os evangélicos passaram a representar uma parcela maior dos fiéis, enquanto a base religiosa de Lula é católica.

Mesmo com a direita fortalecida no Congresso, Lula terá, segundo a análise, um número incomum de vagas a preencher no STF e nas agências reguladoras.

Para a revista, essas nomeações dão ao presidente a oportunidade de influenciar a distribuição de poder no país por uma geração. A The Economist defende que as escolhas sejam imparciais para fortalecer a democracia e que o governo leve a sério a reforma fiscal.

"Sua preocupação será seu legado", diz o texto. A publicação avalia que Lula quer ser lembrado como defensor dos pobres, da democracia e do meio ambiente.

A revista considera que insistir no que chama de populismo não ajudará o presidente a alcançar esse objetivo.

"O Brasil mudou. A abordagem de Lula também precisa mudar", conclui a análise.