O café da manhã de muitas famílias nesta quarta-feira (19/11) pode ter sido acompanhado de uma pergunta indigesta: "Pai/mãe, por que não posso jogar Grand Theft Auto VI, o GTA 6, maior lançamento da história dos videogames?"

Se levada em conta a classificação indicativa de 18 anos obtida pela desenvolvedora do game junto ao Ministério da Justiça — em razão das cenas de violência, sexo e uso de drogas presentes na história —, a resposta é simples: não.

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Na prática, porém, a decisão envolve dilemas mais complexos. Como lidar com filhos de diferentes idades dentro de casa? E quando os próprios pais também querem se divertir com o game? Há, ainda, o receio de que restringir o acesso ao jogo acabe excluindo a criança das conversas e interações com os amigos na escola.

Para os especialistas em saúde mental consultados pela BBC News Brasil, os pais devem respeitar a classificação indicativa.

"A classificação está lá por um motivo. Há uma pesquisa por trás do por que tais jogos não podem ser mostrados para esse público. Quanto mais nova a criança é, mais suscetível ela é ao efeito de mídias em geral, não só de jogos", diz Livia Scienza, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, que estuda o impacto de videogames no comportamento de crianças e adolescentes.

"Você é um ladrão no jogo, e isso é algo que não recomendamos para crianças e adolescentes", acrescenta a psiquiatra Danielle Admoni, especialista em infância e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

GTA 6 acompanha uma dupla de criminosos, Jason Duval e Lucia Caminos, em uma aventura pelo mundo do crime no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, nos Estados Unidos.

Nesta franquia, que existe desde 1997, o jogador pode atacar e matar criminosos, policiais e civis usando armas de fogo, facas, explosivos e outros objetos. Os ataques provocam sangramentos e podem formar poças de sangue ao redor dos corpos. Armas mais potentes também podem provocar decapitações e desmembramentos.

O jogador também pode ter relações sexuais, frequentar boates de strip-tease e tocar os seios das dançarinas. Em relação às drogas, é possível fumar maconha e consumir cocaína — ações que neste novo jogo afetam negativamente os relacionamentos entre os personagens ao longo da história.

Na maior parte dos países europeus, o jogo recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos, a mesma faixa etária adotada no Brasil. Nos Estados Unidos e no Canadá, a recomendação é para maiores de 17 anos.

Nos dois casos, a classificação é atribuída por sistemas de autorregulação criados pela própria indústria de games: o Entertainment Software Rating Board (ESRB), nos EUA e no Canadá, e o Pan European Game Information (PEGI), na Europa.

A diferença se dá porque, nos EUA e no Canadá, a classificação de 17 anos já permite conteúdos como violência intensa, sangue, mutilações, conteúdo sexual e linguagem forte. A restrição a adultos é reservada a jogos que apresentam, em geral, cenas prolongadas de violência intensa ou sexo e apostas com dinheiro real.

Rockstar Games/Divulgação Grand Theft Auto 6 terá uma protagonista feminina pela primeira vez

Os dilemas dentro de casa

Em famílias nas quais pais ou irmãos mais velhos também queiram jogar, mas não tenham privacidade para isso, a psiquiatra defende que é preciso estabelecer um diálogo para que as individualidades e necessidades de todos sejam respeitadas.

"A gente não tem relação sexual com a porta aberta, por exemplo. Como a gente faz? A gente se organiza. Neste caso, é o caso de jogar mais tarde, quando a criança estiver dormindo, ou quando ela não estiver em casa", diz Admoni.

"As pessoas têm filhos e querem que os filhos se adaptem a elas, mas não é assim que funciona. É o contrário: somos nós que temos que nos adaptar às crianças", acrescenta a psiquiatra.

Já quando a pressão vem de fora de casa — porque os colegas da escola só falam do jogo, e outras famílias não seguem a classificação indicativa —, Admoni diz que é preciso explicar à criança por que o conteúdo é inadequado e deixar claro que a restrição tem como objetivo protegê-la.

"A partir disso, você já está ensinando algo muito maior: regras e limites. Não se pode fazer tudo o que se quer. É melhor ser um pai chato e cuidadoso do que, lá na frente, ter que correr atrás de questões mentais. Se todo mundo está jogando, está todo mundo errado, e nosso papel é ensinar o que é correto", afirma Admoni.

O psiquiatra Guilherme Polanczyk, coordenador do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, admite que impor limites às crianças e adolescentes pode ser desgastante, mas ressalta que isso faz parte da criação de um filho.

Ele pondera que, inevitavelmente, os filhos terão contato com o conteúdo do jogo, seja por meio de influenciadores digitais, seja por meio dos colegas da escola. Isso, porém, não é o mesmo que receber autorização dos pais para jogar, avalia.

"Muitos pais vão dizer que, de algum jeito, o filho já vai ser exposto ao conteúdo, então é melhor liberar. Mas tem uma diferença: se você não deixou, ele pode até estar vendo, mas sabe que é errado", afirma.

"Esses limites têm uma mensagem por trás: que a gente faz a coisa certa, que não tem espaço para o inadequado, que há coisas que são erradas e ponto final", acrescenta Polanczyk.

Admoni recorre a outro exemplo, bastante comum em muitas famílias, mas que, na avaliação dela, não deveria ser banalizado: crianças e adolescentes que fazem as refeições diante de aparelhos eletrônicos, como videogames portáteis, tablets e celulares, seja em casa, seja em restaurantes.

"Não é porque se tornou normal uma criança almoçar com iPad ou celular na frente que os seus filhos precisam fazer isso. Isso pode levar a uma série de problemas com alimentação no futuro", diz.

Os jogos influenciam crianças e adolescentes? O que diz a ciência

Os argumentos de quem defende uma postura menos restritiva por parte dos pais se apoiam em pesquisas que questionam a associação entre videogames violentos e comportamento agressivo na vida real.

Em 2019, pesquisadores das universidades de Oxford e Cardiff, na Inglaterra, publicaram na revista científica Royal Society Open Science um estudo com 1.004 adolescentes britânicos de 14 e 15 anos.

Os resultados não apontaram relação entre o envolvimento com jogos violentos e níveis mais elevados de comportamento agressivo.

Outra pesquisa, publicada em 2014 na revista BMC Psychiatry, baseada em entrevistas com crianças britânicas de 7 a 11 anos, identificou que a maioria era capaz de distinguir a violência retratada em videogames de situações reais.

Em linhas gerais, essas foram também as conclusões de Scienza ao estudar os possíveis efeitos dos jogos sobre crianças e adolescentes na UFSCar. Ela ressalta ainda que essa influência não se restringe aos videogames, podendo vir de qualquer outro tipo de mídia, como filmes, séries e desenhos animados.

"A literatura indica que crianças e adolescentes que já vivem em situação de vulnerabilidade são mais suscetíveis a esse tipo de influência. Quanto mais a criança vive em comunidades violentas, com exposição precoce ao sexo e às drogas, mais vulnerável ela é. Já aquelas que vivem em ambientes com mais diálogo e frequentam a escola são menos suscetíveis a esse tipo de influência", diz.

A psicóloga acrescenta que "o maior fator de proteção para crianças que jogam esse tipo de jogo é ter um responsável por perto, explicando que aquilo não é legal, que é fictício e que não deve ser feito na vida real".

"É importante também questionar por que a criança tomou determinada atitude naquela fase do jogo e, sempre que possível, jogar com ela", orienta Scienza.

Getty Images A expectativa em torno do jogo tomou conta de locais em todo o mundo, incluindo a loja de departamentos Selfridges, em Londres

Há também quem argumente que o problema não está necessariamente nos jogos, mas em plataformas digitais como o Discord, onde podem circular conteúdos nocivos e os jovens podem ser incentivados a praticar atos de violência que vão de maus-tratos a animais a estupros.

Para Admoni, porém, a preocupação não deve se limitar à possibilidade de a criança se tornar mais ou menos violenta, mas abranger outros possíveis impactos sobre a saúde mental.

Ela afirma que, embora existam pesquisas que busquem identificar os efeitos da exposição de crianças e adolescentes a conteúdos violentos ou sexuais, ainda há incertezas sobre suas possíveis consequências.

Admoni ressalta que cada caso é particular e que fatores como o histórico de vida da criança, a forma como ocorreu a exposição e sua duração podem levar a resultados diferentes.

Com base em sua experiência clínica, porém, ela cita alguns possíveis prejuízos. "A gente tem visto quadros psicóticos, de transtornos obsessivos ou de estresse pós-traumático. E a exposição a longo prazo tem alterações até nas características de relacionamento: elas vão se tornando mais frias."

Polanczyk, do Hospital das Clínicas, acrescenta que "ter exposição a esses conteúdos, principalmente por muitos dias, muitas horas, vai moldando a visão" das crianças e adolescentes.

"Eventualmente, eles reproduzem na vida real aqueles padrões de relacionamento que estão vivendo nos jogos. Muitas vezes, são adolescentes que já têm um componente de agressividade, irritabilidade, podem ter sintomas depressivos, e quando expostos a esse conteúdo o efeito pode ser muito danoso", ele avalia.

Rockstar Games/Divulgação GTA 6 terá dois protagonistas inéditos, Jason e Lucia — a primeira personagem feminina jogável de toda a série de jogos em 3D

Há ainda quem argumente que os jogos podem produzir efeitos positivos, ao mostrar que determinadas atitudes consideradas inadequadas têm consequências.

Existe, aliás, a expectativa de que GTA 6 siga uma tendência observada em outros títulos recentes e incentive o jogador a adotar comportamentos positivos.

Em Red Dead Redemption 2, outro sucesso da indústria, a maneira como o jogador interage com o ambiente e os personagens influencia um sistema de honra associado ao protagonista.

Segundo a desenvolvedora do título, a Rockstar Games, mesma empresa por trás de GTA, ajudar pessoas em perigo, poupar adversários e agir com generosidade aumentam a honra, ao mesmo tempo em que roubar ou prejudicar pessoas inocentes reduzem a honra.

Dependendo de suas escolhas, portanto, o jogador pode ser tratado de maneira diferente pelos demais personagens, que não podem ser controlados pelo jogador. Atitudes negativas, por exemplo, podem dificultar a resolução de conflitos ao longo da história.

"O crime é uma parte fundamental de GTA. Estamos tentando garantir que não punamos os jogadores por jogarem da maneira a que estão acostumados, mas suas ações terão algum efeito sobre o desenrolar do jogo", afirmou Rob Nelson, codiretor do estúdio Rockstar North, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Questionado se GTA 6 seria o primeiro título da franquia a tentar incentivar algum grau de empatia nos jogadores, Nelson respondeu afirmativamente. "Pela primeira vez, tentamos oferecer mecanismos que incentivem isso, para aqueles que quiserem."

De todo modo, avalia a psiquiatra, não é necessário expor uma criança a um jogo violento para ensiná-la o que não deve fazer na vida real. "Você não precisa expor a criança. Não precisa jogar ela no meio da rua para ensiná-la que ela precisa olhar para os dois lados antes de atravessar", afirma.