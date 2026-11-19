O espinafre precisa ser cozido em água, para facilitar a absorção do ferro pelo organismo - (crédito: Getty Images)

Quando era criança, eu acreditava que, se comesse bastante espinafre, iria crescer bem e ficar forte. Até hoje, costumo incluir a verdura em smoothies, macarrão e omeletes.

Gosto de espinafre não só porque é versátil, fácil de cozinhar e rico em fibras, mas também porque é uma boa fonte de ferro, certo?

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Bem, não estou totalmente errada, mas o fato é que o nosso organismo não consegue absorver tanto ferro do espinafre cru.

Cerca de uma a cada três pessoas apresenta deficiência de ferro. Por isso, vale a pena compreender que não é só o que comemos, mas a forma como ingerimos os alimentos e os preparamos, que nos oferece maior possibilidade de obter os níveis de ferro de que necessitamos.

A deficiência mais comum

A falta de ferro é a deficiência nutricional mais comum que existe. Ela ocorre especialmente entre mulheres em idade reprodutiva e crianças.

Cansaço, fraqueza ou respiração curta são sintomas de que os níveis de ferro podem estar baixos. O mineral é essencial e ajuda a produzir hemoglobina, a proteína que transporta o oxigênio para quase todas as partes do corpo humano.

"É melhor tentar evitar a anemia com a alimentação correta", explica a professora de metabolismo mineral Susan Fairweather-Tait, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido.

Mas, em relação à facilidade de absorção de ferro, nem todos os alimentos ricos em ferro são iguais.

Cuidados a mais nas dietas sem carne

Existem duas formas de ferro na alimentação. O ferro heme é encontrado na carne e nos frutos do mar e o ferro não heme vem dos alimentos de origem vegetal.

Nossa tendência é absorver o ferro heme com mais facilidade que o não heme.

O corpo humano absorve cerca de 15-30% do ferro heme e um percentual menor dos vários tipos de ferro não heme (cerca de 2% do ferro dos legumes secos e cerca de 7-9% das verduras, por exemplo).

Mas, com o aumento das preocupações com os preços e as consequências para a saúde humana e o meio ambiente, algumas pessoas estão comendo menos carne vermelha.

Com isso, pode surgir deficiência de ferro se não houver substituição por outras fontes, segundo a professora de ciências da nutrição Yemisi Latunde-Dada, do King's College de Londres.

Getty Images O espinafre precisa ser cozido em água, para facilitar a absorção do ferro pelo organismo

Felizmente, existem muitos alimentos de origem vegetal que podem nos oferecer a quantidade diária de ferro de que necessitamos.

E, embora o ferro não heme seja absorvido com menos eficiência, há também diversas formas de maximizar a absorção do mineral contido em alimentos de origem vegetal.

1. Cozinhe algumas verduras na água, outras no vapor

A forma de preparação dos alimentos pode alterar a quantidade de ferro disponível nas nossas refeições.

Minha fonte de ferro de confiança, o espinafre, contém compostos denominados oxalatos. Eles podem se ligar ao ferro e reduzir sua absorção.

Mas, quando cozinhamos o espinafre na água, esses compostos são liberados e é possível absorver maior quantidade de ferro.

Mas esta regra só se aplica a verduras ricas em oxalatos, como o espinafre, a acelga e as folhas de beterraba.

Outras verduras, como a alface, o repolho e a acelga chinesa (bok choy), não exigem a retirada dos seus oxalatos. Na verdade, o consumo de suas folhas cruas ou cozidas no vapor ajuda a reter mais vitamina C, o que aumenta a absorção do ferro.

2. Associe alimentos ricos em ferro à vitamina C

Pesquisas indicam que, quando acrescentamos vitamina C à nossa alimentação, conseguimos absorver maior quantidade de ferro.

"A vitamina C é um poderoso promotor da absorção de ferro de alimentos de origem vegetal", segundo Latunde-Dada.

Além dos alimentos que contêm ferro, você pode tentar espremer limão sobre a refeição ou tomar um pequeno copo de suco de laranja com sua torrada de fermentação natural no café da manhã.

Getty Images A vitamina C aumenta a absorção do ferro pelo nosso corpo, segundo pesquisas

3. Adote a fermentação

A fermentação também pode ajudar o corpo a absorver mais ferro.

Este processo decompõe o ácido fítico, um composto de ocorrência natural encontrado em cereais, nozes e sementes que dificulta a absorção de ferro dos alimentos pelo corpo humano.

Por isso, você pode substituir o pão comum pelo de fermentação natural.

4. Não dependa apenas dos alimentos fortificados

Muitos alimentos comuns, como pães e cereais matinais, são enriquecidos com ferro. Mas os fabricantes costumam usar formas de menor absorção que são "não reativas", evitando alterar o sabor, a cor ou a validade dos alimentos.

"Nós não absorvemos ferro muito bem da maioria dos alimentos fortificados", afirma Fairweather-Tait.

Um estudo avaliou a absorção de ferro dos alimentos enriquecidos. Os pesquisadores concluíram que a absorção de ferro dos cereais infantis era muito baixa, variando entre 0,6% e 2,2%.

Por outro lado, o mesmo estudo descobriu que a absorção de ferro é mais alta de pãezinhos produzidos com farinha branca refinada. E, em outra pesquisa, a absorção de ferro do pão produzido com farinha branca atingiu 13,6%.

5. Observe o que você bebe com a refeição

O que bebemos durante as refeições também pode alterar a quantidade de ferro que absorvemos da alimentação.

Da mesma forma que os oxalatos, compostos como polifenóis, taninos, fibras e fitatos podem reduzir a absorção de ferro, segundo Latunde-Dada.

O café e o chá contêm taninos e polifenóis. Ou seja, se consumirmos uma destas bebidas junto com cereal matinal rico em ferro, a absorção do mineral será reduzida.

Se você quiser uma xícara de chá, é melhor tomá-la pelo menos duas horas depois da refeição, segundo aconselha Fairweather-Tait.

O suficiente, mas não demais

A quantidade diária de ferro recomendada também considera que nós absorvemos quantidades relativamente pequenas.

Mesmo quando atingimos a quantidade diária, provavelmente iremos absorver um a dois miligramas de ferro por dia, explica Fairweather-Tait. Esta quantidade, segundo ela, equivale às nossas perdas diárias causadas, por exemplo, pelo suor ou pela menstruação.

Getty Images 100 g de tofu contêm 1,2 mg de ferro

Fairweather-Tait sugere o consumo regular de pequenas doses de alimentos ricos em ferro ao longo do dia, por meio de uma dieta equilibrada.

Paradoxalmente, o nosso corpo absorve menos ferro se ingerirmos grandes quantidades do mineral de cada vez, já que ele regula com muita eficiência a quantidade que absorve.

E, se você pretender fazer suplementação, os especialistas aconselham a buscar orientação médica em primeiro lugar.

"O corpo tenta manter o equilíbrio e não quer absorver demais", explica a professora.

De quanto ferro precisamos?

As quantidades diárias abaixo são as recomendadas pelo NHS, o serviço de saúde pública do Reino Unido:

Homens com 19 anos de idade ou mais: 8,7 mg.

Mulheres com 19 a 49 anos: 14,8 mg (fortes períodos menstruais, muitas vezes, exigem quantidades maiores).

Mulheres com 50 anos ou mais: 8,7 mg.

Quais alimentos contêm mais ferro?

Legumes, verduras de folhas escuras, frutas secas, nozes e sementes são boas fontes de ferro de origem vegetal. Estas são as quantidades contidas em alguns alimentos comuns, por 100 g:

Grão-de-bico: 2 mg.

Brócolis: 1 mg.

Sementes de girassol: 6,4 mg (uma porção de 30 g conteria cerca de 1,9 mg).

Tofu: 1,2 mg.

Carne (alcatra): 3,6 mg.

* Melissa Hogenboom é repórter de saúde da BBC e autora dos livros Breadwinners ("Provedoras", em tradução livre) e The Motherhood Complex ("O complexo da maternidade"). Sua conta no Instagram é melissa_hogenboom.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Health.