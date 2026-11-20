Numa quarta-feira, em dezembro de 2025, a quadrinista gaúcha Ana Luiza Koehler trabalhava com desânimo no roteiro de um novo projeto.

"Como tu deves imaginar, ser autora de gibis não é algo que me rende muito dinheiro", disse ela à BBC News Brasil. "A gente vive numa incerteza permanente, um estresse enorme".

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Naquela manhã, ela havia postado na internet um desabafo sobre os obstáculos que enfrenta em sua carreira.

"Vale a pena dedicar tanto tempo assim a quase uma centena de páginas, horas de desenho, pintura, planejamento, etc., sem quase nenhuma remuneração em vista?", questionava-se na rede social Bluesky. "Eu não tenho nenhuma dúvida de que vale, mas o sistema todo joga contra o tempo inteiro".

Pouco depois, recebeu uma notícia surpreendente: junto a obras como Esaú e Jacó (Machado de Assis), Memorial do convento (José Saramago) e Quarto de despejo (Carolina Maria de Jesus), seu livro de histórias em quadrinhos Beco do Rosário integraria a lista de leituras obrigatórias da Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

Trata-se da primeira HQ a cair no exame, e será cobrada entre 2030 e 2033.

Divulgação/Editora Veneta

Lembrando-se daquele dia, a quadrinista evoca uma célebre expressão latina, vinculada à salvação de personagens ficcionais por intermédio de surpresas mirabolantes.

"Tu tá na pior, daí chega um Deus ex-machina e te bota novamente para cima. Parece coisa de filme americano, sabe? Foi muito engraçado".

Ilustradora desde a adolescência, Koehler formou-se em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde realizaria também um mestrado em Planejamento Urbano.

Concebido durante a pós-graduação, Beco do Rosário é fruto de um laço indissolúvel entre seu trabalho acadêmico e a linguagem das HQs. Publicada de forma independente entre 2013 e 2015, a obra ganharia, em 2020, uma versão definitiva pela Editora Veneta. No ano seguinte, o livro obteve quatro troféus, incluindo Melhor Desenhista, no HQMix — a mais importante premiação de quadrinhos do Brasil.

Acervo pessoal A quadrinista e arquiteta Ana Luiza Koehler é autora da HQ Beco do Rosário

"Minha mãe sempre comprava gibis para mim, e isso mexia muito com minha imaginação", lembra. "Era o meu mundo, a minha pira. Da Mônica passei ao Tio Patinhas, e daí fui para os super-heróis. Então vieram os quadrinhos franco-belgas, e através deles descobri que essa mídia também serve para coisas adultas".

O gosto pela escola europeia, afirma Koehler, vem da ênfase que seus artistas dão à história local e às questões políticas — temas nos quais os cenários exercem papel preponderante.

"Aos poucos, fui imaginando como Porto Alegre teria sido há uns cem anos", diz. "Tu assiste aos filmes de Chaplin, por exemplo, e vê como Paris e Nova York foram nos anos 1920. Mas tu nunca vê a tua própria cidade".

A reconstituição da paisagem urbana atrelou seu mestrado ao desenvolvimento de uma narrativa ilustrada. Ambos os trabalhos se pautavam pela busca de memórias ocultas.

"Estou atrás do cotidiano, daquelas coisas que tu não encontra em livros sobre a política institucional. Não quero saber dos figurões. Meu interesse está nas anedotas, na vida da lavadeira que morou numa casinha", exemplifica.

'Cabarés', 'bodegas' e 'espeluncas'

Até então, a quadrinista não sabia que a década de 1920 marcara o início de grandes mudanças na capital gaúcha.

Como outras tantas cidades de formação colonial, Porto Alegre harmonizava seu traçado viário à topografia acidentada, exibindo heranças do urbanismo lusitano. Às ruas principais, abrigando residências abastadas e comércios de luxo, interligavam-se passagens mais estreitas, formando ângulos retos.

Precárias e tortuosas, essas vias secundárias eram conhecidas como becos. Já em 1839, uma planta indicava, só no Centro da cidade, a existência de pelo menos 19 logradouros do tipo. Neles, abrigavam-se casebres, pensões, terreiros, bordéis, restaurantes populares e espaços de jogatina, entre outros recintos estigmatizados pela opinião pública.

O jornal Gazetinha, por exemplo, lamentava-se: "Raro é o dia em que o cadastro da polícia não registra fatos vergonhosos que muito cooperam para o nosso descrédito".

O artigo, de 12 de maio de 1898, tinha como alvo o Beco do Poço — cujas "espeluncas", frequentadas por "homens de baixa esfera" e "mulheres depravadas, entregues ao vício da embriaguez", impediriam o livre trânsito das boas famílias.

Dali a três décadas, em 17 de janeiro de 1926, o Correio do Povo clamaria por uma intervenção policial no "famigerado Beco do Rosário", onde "quitandas asquerosas" e "bodegas ignóbeis" supostamente "empesteavam a atmosfera" com "desordens", "deboches" e "inconveniências revoltantes da ralé".

O nojo, contudo, não impedia que tais estabelecimentos recebessem a visita de uma elite sedenta por prazeres furtivos.

Assim, o Clube dos Caçadores, localizado na esquina da Rua Nova com o Beco do Leite, tinha seus atributos descritos pela revista A Máscara: "Esse magnífico cabaré, tendo uma excelente cozinha e um inexcedível serviço de bebidas, fez da velha, monótona e dorminhoca cidade, que era a Porto Alegre de antanho, uma city moderna".

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa O cabaré Clube dos Caçadores, na esquina da Rua Nova com o Beco do Leite, em fotografia veiculada pela revista A Máscara

Meio século depois, no soneto Imemorial, o poeta gaúcho Mario Quintana relembraria o fascínio ambivalente daqueles tempos:

"À noite pervaguei pelo Beco do Império

que há cinquenta anos não existe mais

e as horríveis mulheres, nos portais,

estavam belas de eu sonhar com elas.

Um bêbado me olhava, muito sério.

'Ó meu velho Condessa, como vais?'

Porém, agora — eu é que era o velho

e ele nem me conhecia mais…"

Como o bêbado e as mulheres, o poeta foi testemunha do embate que levara tantos becos à extinção — de um lado, o passado colonial; do outro, os clamores por um futuro pretensamente moderno.

Reconstituindo a cidade perdida

No início do século 20, a capital Porto Alegre tornou-se a mais agitada cidade do Rio Grande do Sul. Entre os anos de 1900 e 1910, sua população saltara de 73.674 para 130.227 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 1920, o município já abrigava 179.263 moradores. Nesse período, surgiram esforços para transformar o atual Centro Histórico em cartão de visitas, demolindo locais marcados pela pobreza — e substituindo-os por decalques dos bulevares parisienses.

"Grande parte dos imóveis que formavam aqueles becos eram casas térreas, coladas umas nas outras, sem nenhum recuo. Consequentemente, tinham péssima ventilação, e isso fomentou todo tipo de discurso higienista. Médicos e engenheiros alegavam que os becos corrompiam as pessoas, que sua existência favorecia a propagação da malária e da febre amarela", explica a artista.

Expulsos de suas moradias, os trabalhadores se deslocavam rumo aos subúrbios, amargando o desemprego e uma infraestrutura ainda mais escassa. Essa partida era celebrada pela imprensa, que não se furtava a publicar imagens dos imóveis já demolidos — os becos, agora transformados em ruínas, seriam um mero vestígio do atraso.

Para reconstituí-los visualmente, Koehler mobilizou fotografias, desenhos, plantas, cartas, obras literárias e recortes jornalísticos, entre outros materiais. A pesquisa, todavia, esbarrou em limitações.

"Nossa visualidade não é a mesma das pessoas que viveram há cem anos. Exceto algumas pinturas e capas de revista, todos os documentos estão em sépia ou preto e branco", conta a quadrinista.

Divulgação/Editora Veneta Com falta de imagens a cores da Porto Alegre do passado, Koehler teve liberdade na hora de desenhar

Frente à ausência de pistas cromáticas sobre o passado, a autora abraçou a liberdade.

"Não sei quais eram as cores que as coisas tinham na época", admite. "Então, fui pelo meu gosto, por aquilo que cada tom representa para mim. E usei aquarela, uma técnica que me parece muito interessante em quadrinhos".

Até pouco tempo, explica Koehler, as artes gráficas dependiam sobretudo do clichê — uma matriz de impressão em alto-relevo, semelhante a um carimbo, utilizada para aplicar tinta na superfície da página.

"Nesse processo, usava-se a linha preta", diz. "Ela tinha que ser muito bem desenhada com bico de pena, para facilitar a reprodução. Pinturas em guache ou acrílica acabam escondendo essa linha, que é belíssima — mas a aquarela, por ser transparente, deixa que ela apareça".

A paleta, assim, desponta como recurso narrativo. Encontros amorosos, blocos carnavalescos e espetáculos operísticos se unem pelo vermelho intenso. Memórias de infância são tingidas de verde e lilás; um hospital perdido em Berlim apresenta tonalidades acinzentadas. Às vésperas das grandes reformas, o Beco do Rosário se mostra amarelo; depois, é encoberto pelo azul-escuro.

"Nesses cenários, inseri personagens que exercem papeis emblemáticos, imaginando suas reações às circunstâncias. Quase como se fossem cobaias, né?".

Teo, jovem abastado que estuda na Europa, simboliza a classe dos engenheiros; regressando ao Brasil depois de se ferir na Primeira Guerra Mundial, ele adere à retórica modernizante que dominava as cidades. Frederica, sua irmã, é uma dona de casa dividida entre vocações artísticas e um casamento infeliz. Ambos são louros, de ascendência germânica — como a própria autora.

"Meus antepassados paternos vieram das colônias alemãs", declara Koehler. "Por isso, eles tinham um lance muito forte de cultivar a história familiar, além de acharem que essa origem os tornava melhores que o resto do povo. Desde criança, acho estranho esse senso de superioridade. O Rio Grande do Sul sempre se propagandeou como um Estado europeu, e exatamente por isso faço questão de mostrar que temos uma cultura negra fortíssima".

Vitória, a heroína da trama, assemelha-se ao romancista Lima Barreto — tal como ele, é afrobrasileira, filha de professora e segue carreira na imprensa, atuando como repórter do jornal O Exemplo, importante veículo negro porto-alegrense. O escultor Fabrício, seu noivo, trabalha na oficina de João Vicente Friederichs, artista de origem germânica que produzia adornos para a fachada de prédios na capital gaúcha.

Divulgação/Editora Veneta Vitória, a heroína da trama, é afrobrasileira, filha de professora e segue carreira na imprensa

Ao localizar uma foto desse ateliê, Koehler teve a atenção capturada pela discreta presença de um garoto negro, que observa um homem branco posando no topo de um andaime, junto a uma enorme estátua.

"A grande maioria dos escultores eram imigrantes alemães, espanhóis ou italianos", relata. "Mas eu pensei que, se havia por ali um menininho como aquele, talvez houvesse também algum artista negro. E assim foi surgindo a inspiração para os personagens".

O beco por onde eles transitam, e que batiza o gibi, tinha esse nome por dar acesso à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida pela comunidade africana em meados do século 19. Expulsos da Antiga Matriz por celebrarem a missa com tambores e danças, os escravizados, revezando-se nos raros momentos de folga, organizaram-se para edificar o próprio templo.

"Isso não é fantástico?", questiona-se a quadrinista. "Eu poderia desenhar um monte de trabalhadores na sarjeta, paralisados pelo alcoolismo, pela doença, pela miséria. Mas isso já foi feito inúmeras vezes, e não quero reproduzir as mesmas histórias que ouço desde pequena. Eu cresci nos anos 1980, e sempre que via algum personagem negro na televisão, eram bandidos, bêbados ou domésticas. Agora, acho necessário mostrar que entre eles houve também uma história de ascensão social, uma enorme vontade de fazer as coisas acontecerem".

Uma história que se repete

O Beco do Rosário seria demolido para dar espaço à Avenida Otávio Rocha, assim chamada em homenagem ao prefeito porto-alegrense morto no dia 27 de fevereiro de 1928, pouco antes da inauguração.

Suas três quadras, distribuídas ao longo de 260 metros, desembocam nos jardins da praça homônima, hoje cingida por grafites, prédios espelhados, uma igreja evangélica, uma agência da Caixa, uma unidade das lojas Renner e outra da Riachuelo. Para além do calçamento de pedra, dos canteiros arborizados e de alguns edifícios art déco, a vista atual conserva poucos vestígios dos primórdios.

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo Beco do Rosário não existe mais em Porto Alegre; hoje o local é a Avenida Otávio Rocha, no centro da cidade

"Ainda tenho dificuldade em encontrar histórias de pessoas que deixaram o beco para a construção da avenida", afirma Koehler. "É muito difícil tu achar matérias que não apelem ao pitoresco, ou a um certo paternalismo. O morador era retratado como um cara engraçado, cheio de tiques, ou então tinha sua voz usada a serviço dos jornais, para mostrar a suposta benevolência dos brancos. Ninguém se preocupou em investigar o destino dessas pessoas, e isso torna a escrita dos meus personagens um exercício imaginativo".

Em 2023, Vitória, Fabrício, Teo e Frederica protagonizaram uma segunda HQ, também publicada pela editora Veneta. Nas páginas de Viaduto, eles se cruzam em meio à edificação de um suntuoso elevado sobre a Avenida Borges de Medeiros, a oitocentos metros da Otávio Rocha.

Agora, Koehler finaliza o projeto no qual trabalhava ao receber a notícia da Fuvest — um terceiro álbum envolvendo os mesmos personagens, que experimentarão, em plena década de 1940, desejos e dilemas típicos da meia-idade.

"Se tu for ver, a grande maioria dos quadrinhos é sobre jovens", diz a autora, hoje com 49 anos. "Mas já que estou envelhecendo, vou fazer com que meus personagens envelheçam também. Quero que eles atravessem o tempo e a cidade, que tenham filhos e netos. Para nosso imaginário, é bom lembrar que existe vida depois dos trinta".

Koehler sustenta que essas narrativas produzem no público um efeito de identificação, fazendo com que ele se reconheça como agente de mudanças na paisagem urbana.

"Aqui no meu bairro, está brotando um monte de prédio com 12, 15, 18 andares", queixa-se ela. "Os tapumes sequer anunciam os imóveis como residências — dizem que é um investimento."

Irritado, o repórter havia exposto à quadrinista um problema pessoal. O terreno adjacente à sua casa, na Grande São Paulo, fora adquirido por uma construtora, que executa as obras de um gigantesco condomínio, ocupando toda a rua de trás. Em frente à escrivaninha, a janela era cruzada pela silhueta de uma perfuratriz, cujo barulho, somado a incessantes golpes de marreta, por vezes atrapalhava o andamento da videoconferência.

"Beco do Rosário tem muito a ver com isso", arremata Koehler. "No Brasil inteiro, a dinâmica é sempre a mesma — o aluguel sobe, os moradores são enxotados e as empresas ganham rios de dinheiro. São aves de rapina que chegam por aí, roubando o sol, o silêncio, o espaço verde, todo o valor da tua vizinhança. A especulação imobiliária permeia a história das cidades, e talvez por isso tenham selecionado meu gibi para o vestibular. É um processo que ainda não se encerrou."