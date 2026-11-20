O ex-vereador Philip Young dopava a mulher, Joanne, e, sem que ela soubesse, oferecia-a a homens pela internet para que abusassem sexualmente dela - (crédito: Swindon Advertiser)

Atenção: esta reportagem aborda violência e abuso sexual.

Quando Joanne Young acordou amarrada à cama, não fazia ideia do horror que havia acontecido enquanto estava inconsciente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao ouvir Philip Young, seu marido à época, mandar alguém "se abaixar", ela logo percebeu que havia outra pessoa no quarto.

Sem que Joanne soubesse, o marido havia publicado anúncios na internet convidando outros homens a abusar sexualmente da mulher. Ele a dopava e levava desconhecidos ao quarto do casal para que a estuprassem.

Os abusos aconteceram durante 13 anos.

Joanne se divorciou de Philip Young, de 50 anos, no ano passado, que já havia se declarado culpado de 56 acusações em uma audiência anterior, entre elas 14 de voyeurismo, 11 de estupro, 11 de administração de substâncias com intenção de cometer crimes, sete de agressão sexual com penetração, quatro de agressão sexual e uma de publicação de material obsceno envolvendo a mulher.

O então marido de Joanne ocupava um cargo equivalente ao de um vereador pelo Partido Conservador britânico entre 2007 e 2010, e usava sites e aplicativos como Craigslist, Grindr e Fab Swingers para convidar homens à casa do casal sem que sua mulher soubesse.

E na quinta-feira (19/11), outros envolvidos no caso foram julgados e condenados.

Norman Macksoni, de 48 anos, Richard Wilkins, de 62, Connor Sanderson-Doyle, de 32, e Mohammed Hassan, de 38, foram condenados por diversos crimes, incluindo estupro e agressão sexual contra Joanne, no primeiro julgamento desse tipo na Inglaterra. Wilkins e Macksoni também foram condenados, cada um, por um crime de estupro.

Os envolvidos tinham perfis bastante diferentes. Um deles trabalhava em projetos de defesa nuclear do Ministério da Defesa britânico, enquanto outro dirigia caminhões da Cruz Vermelha para a Romênia nos anos 1980.

Após a divulgação dos veredictos, Joanne afirmou, na saída do tribunal, que "ficar em silêncio não é uma opção se realmente queremos prevenir os abusos" e que "nunca mais se sentirá completamente segura".

Joanne, que abriu mão do direito de ter sua identidade preservada, acrescentou: "A pessoa em quem eu mais confiava no mundo me traiu da maneira mais horrível possível".

O caso tem semelhanças marcantes com os estupros sofridos repetidamente por Gisèle Pelicot, na França.

Swindon Advertiser O ex-vereador Philip Young dopava a mulher, Joanne, e, sem que ela soubesse, oferecia-a a homens pela internet para que abusassem sexualmente dela

Como ocorriam os crimes contra Joanne

Na internet, o então marido de Joanne, Young, apresentava os abusos como uma prática sexual consensual do casal, conhecida como cuckolding (fetiche em que uma pessoa sente prazer ao ver ou saber que seu parceiro mantém relações sexuais com outra pessoa). As fotos usadas nos anúncios publicados em sites como Craigslist e Grindr mostravam Joanne imóvel e amarrada à cama.

James Foster, promotor especializado do Serviço de Promotoria da Coroa Britânica, afirmou que Young "dopava a mulher para abusar sexualmente dela e filmar os crimes, além de combinar a ida de outros homens à casa do casal para que também abusassem dela".

Em declaração à imprensa na saída do tribunal, Foster disse: "Este é o primeiro caso na Inglaterra em que um júri condena homens por abusar sexualmente de uma mulher dopada pelo marido, que organizava os crimes."

A polícia e os promotores responsáveis pelo caso contra Philip Young recorreram à experiência de investigadores franceses para ajudar a levá-lo à Justiça.

Os investigadores descobriram que Young, cujo endereço mais recente ficava em Enfield, no norte de Londres, no Reino Unido, havia feito 480 fotos e vídeos íntimos da mulher em 200 ocasiões diferentes. Ele também publicou imagens dela na internet pelo menos 500 vezes. A grande maioria dos registros foi feita na casa da família.

Durante o julgamento dos quatro réus, foi revelado que a investigação contra Young começou em 2023, depois que a polícia recebeu informações de que ele havia publicado imagens pornográficas extremas na internet.

Um dos homens que responderam ao anúncio foi Dean Hamilton, de 46 anos, que admitiu ter estuprado e abusado sexualmente de Joanne em 2015.

Outro foi Hassan, o homem que Young mandou "se abaixar" quando Joanne acordou.

Wiltshire Police Em uma declaração lida no tribunal, um dos envolvidos nos abusos chamou Young de 'monstro'

Consentimento

Hassan, Macksoni, Wilkins e Sanderson-Doyle disseram ao tribunal que acreditavam ter o consentimento de Joanne e de seu marido. Eles afirmaram ainda ter sido informados de que ela estava fingindo dormir, quando, na verdade, estava fortemente sedada.

"Mas em nenhum momento, durante todos esses abusos, eles perguntaram a Joanne Young o que ela queria ou demonstraram qualquer interesse pela vontade dela", afirmou Foster, da Promotoria.

A lei britânica estabelece que o consentimento sexual só é válido quando a pessoa "concorda por vontade própria [...] e tem liberdade e capacidade para tomar essa decisão".

Os investigadores devem verificar "quais medidas, se é que houve alguma, o suspeito tomou para obter o consentimento da vítima".

Marianne Hester, professora emérita da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirmou que Joanne "claramente" não tinha condições de recusar os abusos. Ela acrescentou que "uma mulher não pode dar consentimento se estiver dormindo".

"O mesmo vale quando ela está completamente dopada. Nesse estado, não tem condições de decidir se quer ter relações sexuais", acrescentou Hester.

Hester, que pesquisa a violência de gênero há anos, afirmou que esses casos levantam questões mais amplas sobre a maneira como as mulheres e o sexo são vistos pela sociedade.

"Precisamos questionar os homens e por que eles acham aceitável agir assim durante o sexo. Eles continuam tratando essas práticas extremamente abusivas como normais, e nós, como sociedade, também acabamos normalizando esses comportamentos e isso é muito preocupante", afirmou Hester.

Hester acrescentou: "Sabemos que já foram abertas investigações sobre determinados sites e que pessoas envolvidas nesse mesmo tipo de prática foram identificadas em vários países."

"Por isso, acredito que muitos outros casos ainda possam vir à tona."

Manon Cruz/REUTERS Gisèle Pelicot esteve no centro do maior julgamento por estupro já realizado na França

O caso também reacendeu o debate sobre o papel dos sites usados para facilitar os abusos.

Lisa Sugiura, professora de crimes cibernéticos e gênero da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, defende que as plataformas digitais têm a responsabilidade de combater conteúdos que normalizam a violência contra as mulheres.

"Esses sites frequentemente também apresentam imagens de abusos, além de discursos e comentários extremamente violentos contra as mulheres", afirmou Sugiura. "Como é possível que esses fóruns funcionem impunemente, sem fiscalização e sem que ninguém seja responsabilizado?"

Sugiura acrescentou: "E isso antes mesmo de discutirmos se devemos simplesmente acreditar em um homem que afirma falar em seu próprio nome e no de sua mulher."

BBC Hester disse que este caso pode ser "o primeiro de muitos casos que estão por vir"

Dados mostram que centenas de possíveis crimes semelhantes estão sendo investigados atualmente em todo o Reino Unido.

A Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA, na sigla em inglês) afirmou que é "urgente" enfrentar o problema de forma coordenada entre os países.

Investigadores da NCA identificaram mais de 270 pessoas ligadas a um fórum na internet e a grupos que surgiram depois dele.

A Promotoria britânica considera esse tipo de crime um desafio crescente para os investigadores.

"Esse tipo específico de crime, em que um marido dopa e abusa sexualmente da mulher e organiza a participação de outros homens nos abusos, parece ser uma nova modalidade de crime", afirmou Foster, da Promotoria.

Um porta-voz da Polícia de Wiltshire explicou que não se sabe quantos estupros com uso de drogas realmente ocorrem, porque as vítimas podem nem saber que sofreram esse tipo de violência.

Wiltshire Police No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo: Richard Wilkins, de 62 anos, Mohammed Hassan, de 38, Connor Sanderson-Doyle, de 32, e Norman Macksoni, de 48, foram condenados por agredir sexualmente Joanne Young

"Embora os casos de agressão sexual organizada com uso de drogas ainda sejam relativamente raros em comparação com outras formas de violência sexual, informações obtidas pelas investigações e outros casos recentes indicam que esse tipo de crime pode ser muito mais frequente do que mostram as denúncias", afirmou o porta-voz. "As vítimas muitas vezes não sabem que foram dopadas, podem ter lembranças fragmentadas do que aconteceu ou, inicialmente, atribuir os sintomas ao consumo de álcool. Esses fatores dificultam muito a identificação e a denúncia dos crimes."

Sugiura, da Universidade de Portsmouth, discorda que esse tipo de crime seja novo. Ela afirma acreditar que a tecnologia facilitou a prática e a ocultação de abusos que podem ocorrer há anos.

"A tecnologia permite o anonimato, permite essa divisão de identidade, preservando uma imagem respeitável fora da internet enquanto cometem esses atos horríveis no ambiente virtual", afirmou.

Sugiura acrescentou que os agressores costumam participar de comunidades virtuais mais amplas, nas quais comportamentos misóginos são incentivados e conteúdos abusivos são compartilhados.

"Nem sempre são casos isolados", afirmou Sugiura. "Eles podem fazer parte de redes maiores, nas quais as pessoas trocam dicas, incentivam umas às outras e compartilham conteúdos extremamente abusivos contra as mulheres. [...] Acredito que ainda possam surgir muitos outros casos."

'Impacto devastador na minha vida e na dos meus filhos'

Joanne Young afirmou que os crimes cometidos contra ela tiveram um "impacto devastador na minha vida e na dos meus filhos".

Leia abaixo a íntegra de sua declaração:

O veredito de culpados de hoje é um alívio, não apenas para mim e minha família, mas também pelo que representa para outras mulheres no futuro.

Isso significa que pessoas que passarem pelo que eu passei terão mais chances de denunciar os abusos e de confiar no sistema de Justiça criminal.

De forma mais ampla, o resultado transmite uma mensagem às mulheres e meninas que sofreram abusos cometidos por homens: vocês podem ser ouvidas, levadas a sério e compreendidas.

Tem sido extremamente difícil lidar com a descoberta do que fizeram comigo sem meu conhecimento ou consentimento. Esses abusos destruíram a vida que eu conhecia.

A pessoa em quem eu mais confiava no mundo me traiu da maneira mais horrível possível. Isso teve consequências devastadoras para mim e meus filhos.

O que aconteceu comigo não foi obra de um único homem. Outros foram convidados a participar e escolheram fazer isso.

Ao tomarem essa decisão, eles se tornaram cúmplices dos abusos que sofri, e os vereditos de hoje reconhecem essa responsabilidade. Este caso também levanta questões sérias sobre como a legislação trata o consentimento sexual.

O consentimento deve ser dado pela própria pessoa. Ninguém deveria poder consentir em nome de outra pessoa, nem simplesmente aceitar a palavra de alguém que afirma que houve consentimento.

Em nenhum momento alguém me perguntou se eu consentia.

Peço ao governo que trate essa questão como prioridade, para que as mulheres estejam devidamente protegidas no futuro.

Convivo com uma dor difícil de descrever, e suas consequências afetarão nossas vidas para sempre. É assustador pensar que isso pode acontecer com qualquer pessoa.

Depois de tudo o que passei, nunca mais me sinto completamente segura. Hoje, até sair de casa pode ser difícil para mim. Mas esses abusos horríveis me mostraram que nem mesmo dentro de casa eu estava protegida, embora na época acreditasse estar segura.

O que aconteceu comigo destrói a confiança nas pessoas, e estou me esforçando para reconstruir minha vida.

Quero agradecer ao meu companheiro, à minha família e aos amigos que me apoiaram durante todo esse período. Agradeço também à Polícia de Wiltshire, ao Serviço de Promotoria da Coroa e a tantas outras pessoas que me ajudaram nos últimos dois anos e meio.

A quem acompanhou o julgamento e reconheceu na minha história algo que também viveu, quero dizer que vocês não estão sozinhas e que há pessoas que vão acreditar em vocês.

Há ajuda disponível para quem decide denunciar, além de abrigos que oferecem um lugar seguro. Vocês não têm culpa pelo que estão sofrendo.

Peço a todas as outras pessoas que denunciem a violência contra mulheres e meninas. Esses abusos continuam acontecendo porque são mantidos em segredo. Por isso, é importante que homens e mulheres reconheçam o problema e tomem medidas sempre que possível.

Se realmente queremos prevenir os abusos, ficar em silêncio não é uma opção.

Por fim, a Justiça mostrou hoje que quem decide cometer abusos terá de responder por seus atos. Estou determinada a não deixar que as escolhas dessas pessoas definam quem eu sou. Agora, quero usar minha experiência para tentar ajudar outras vítimas.

Também devo a mim mesma a oportunidade de viver da melhor forma possível ao lado dos meus filhos e das pessoas que amo, enquanto seguimos em frente. Obrigada.

Se você ou alguém que você conhece foi vítima de assédio ou abuso na internet ou na vida real, confira alguns lugares onde você pode encontrar ajuda:

O Fala.BR é uma plataforma da Controladoria-Geral da União (CGU) do Governo Federal, que permite o registro de manifestações. É possível utilizá-la para denunciar práticas como assédio, abuso e outras irregularidades;

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública oferecido pelo Ministério das Mulheres para fornecer informações sobre os direitos e garantias das mulheres em situação de violência e informar locais e contatos dos serviços mais próximos e apropriados para cada caso;

Outros pontos de contato podem ser o 190, no caso de uma emergência policial, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e o Disque 100, serviço voltado às denúncias de violações de direitos humanos.

More on this story