Como comprimido diário é a grande esperança contra um dos cânceres mais letais - (crédito: BBC Geral)

Especialistas afirmam estar diante do maior avanço no tratamento do câncer de pâncreas em décadas: um comprimido diário que parece reduzir e possivelmente até eliminar tumores em alguns pacientes com um dos tipos mais letais e difíceis de tratar da doença.

Trata-se do medicamento daraxonrasib. Nos primeiros ensaios clínicos, os exames de imagem de um dos 12 pacientes que receberam o remédio juntamente com quimioterapia apresentaram desaparecimento dos tumores detectáveis.

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E quase todos os 61 participantes da fase de testes que tinham sido recentemente diagnosticados com câncer pancreático avançado e disseminado para outras partes do corpo viram seus tumores pararem de crescer.

No entanto, os médicos enfatizam que não está claro por quanto tempo o medicamento é capaz de manter a doença sob controle. A pílula também não deve ser vista como uma cura, dizem.

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Incrivelmente emocionante

A Cancer Research UK, a maior organização independente de pesquisa sobre câncer do mundo, com sede no Reino Unido, classificou a descoberta como "o maior avanço em décadas" para pacientes com câncer de pâncreas.

Sam Godfrey, que integra a instituição de caridade, disse à BBC News que os resultados eram incrivelmente animadores: "O que este novo medicamento fez foi encontrar uma maneira de medicar o que antes era considerado intratável."

"Finalmente estamos vendo progressos no tratamento do câncer de pâncreas, algo que já deveria ter acontecido há muito tempo", disse.

O câncer de pâncreas é notoriamente difícil de tratar. No Reino Unido, tem a menor taxa de sobrevivência entre todos os tipos de câncer comuns.

O câncer de pâncreas também está entre os que apresentam menor taxa de sobrevivência em 5 anos e maior letalidade no Brasil, de acordo com um estudo de vigilância global de sobrevida ao câncer.

Embora a quimioterapia possa reduzir um pouco os tumores, esse câncer geralmente volta a crescer com o tempo.

A maioria dos pacientes com quadros avançados da doença sobrevive meses, não anos.

Os médicos esperam que o novo tratamento possa oferecer aos pacientes mais tempo, mesmo que não consiga impedir o câncer definitivamente.

O estudo acompanhou os pacientes por uma média de um ano e meio, e alguns não viram o câncer reaparecer durante esse período.

São necessários estudos mais longos para entender se algum desses tipos de câncer pode entrar em remissão e por quanto tempo.

No ensaio clínico de fase 1/2:

Em 90% dos pacientes, os tumores pararam de crescer.

Pouco mais de 60% dos pacientes viram seus tumores diminuírem ou desaparecerem.

Em cerca de 8% dos pacientes, ou seja, um em cada 12, os tumores tornaram-se indetectáveis em tomografias computadorizadas.

Sobrevivência mais longa

Wungki Park, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nos EUA, e que está envolvido no estudo, afirmou que os resultados são extremamente encorajadores até o momento.

"Estamos começando a ver não apenas uma porcentagem maior de taxas de resposta tumoral, mas também respostas mais profundas e uma quase duplicação na duração do controle da doença, o que pode eventualmente se traduzir em maior sobrevida", disse ele.

O daraxonrasib é um tratamento inibidor direcionado que já foi aprovado nos EUA. Ele age ligando-se e desativando certas mutações, chamadas RAS, encontradas na maioria dos cânceres pancreáticos e que impulsionam o crescimento tumoral.

Dezenas de outros tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão e de ovário, podem apresentar mutações semelhantes, o que significa que o medicamento também pode ajudar muitos outros pacientes.

"Espero que o sucesso inicial que estamos começando a ver no câncer de pâncreas possa ser replicado em outros tipos de câncer", disse Godfrey, do Cancer Research UK.

O médico afirma que testes mais longos e resultados mais precisos são vitais. "O câncer pode voltar e, mesmo que os exames não mostrem nenhum sinal dele, você não necessariamente sabe se está livre do câncer até que mais tempo tenha passado", diz.

A professora Elena Garralda, presidente da conferência europeia sobre câncer EORTC–NCI–AACR Symposium 2026, onde o trabalho está sendo apresentado a outros médicos, disse: "Esses resultados são animadores porque mostram que o tratamento combinado pode potencialmente melhorar significativamente a sobrevida geral dos pacientes, bem como o tempo até que os tumores comecem a crescer novamente."

No Brasil, foram registrados 14.379 óbitos por câncer de pâncreas em 2024 (6,8 mortes a cada 100 mil habitantes).

No Reino Unido, são diagnosticados 11.500 casos da doença por ano e ocorrem cerca de 10.200 mortes, de acordo com a Cancer Research UK.

O ator Alan Rickman, mais conhecido por interpretar Severus Snape na saga Harry Potter, morreu da doença em 2016, cinco meses após o diagnóstico.

Os sintomas podem incluir icterícia, coceira na pele, urina mais escura, fezes mais claras, perda de peso inexplicável, cansaço e febre alta.