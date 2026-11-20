Homem gritou de dor em execução que durou uma hora no Texas, nos Estados Unidos - (crédito: BBC Geral)

Um homem condenado à morte gritou, aparentemente de dor, durante sua execução, que durou uma hora, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

"Não está funcionando como deveria", exclamou Reinaldo Dennes, de 70 anos, enquanto recebia uma injeção de pentobarbital, droga que atua no sistema nervoso central, de acordo com testemunhas. Normalmente, esse tipo de execução dura apenas alguns minutos.

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Um porta-voz do Departamento de Justiça Criminal do Texas admitiu que houve tentativas frustradas de encontrar as veias de Dennes para aplicar a injeção, mas disse que ele reclamou de dores em partes do corpo que não tinham sido tocadas pelos agentes.

O caso de Dennes vem à tona semanas após o fracasso na execução de Christa Pike, que sobreviveu a duas doses letais de pentobarbital em setembro desse ano. Ela chegou a ficar internada em estado crítico, mas deixou o hospital no fim de outubro.

Pike é, provavelmente, a única pessoa a ter sobrevivido a uma tentativa de execução pelo método de injeção letal nos EUA.

Dennes foi sentenciado à morte pelo assassinato de um vendedor de diamantes, Janos Szucs, em 1996. Sua execução aconteceu no mesmo dia em que outro detento foi colocado no corredor da morte no estado da Florida.

Michael Graczyk, repórter da agência Associated Press que testemunhou várias execuções ao longo da carreira, explicou que os condenados costumam esperar longos períodos até serem levados à câmara, tanto porque eles resistem ao procedimento como porque, em alguns casos, os agentes têm dificuldades em encontrar as veias.

No caso de Dennes, quando as testemunhas foram autorizadas a assistir o processo, ele começou a gritar: "Que dor! Vão, vão!", conta Gracsyk. Depois, ainda disse um palavrão e clamou ao "pai" que o "livrasse da dor" para, então, reclamar de dores na perna direita. Antes de outro xingamento, ele ainda disse: "Não acho isso normal!".

Outra testemunha, o reverendo Jeff Hood, contou ao jornal norte-americano USA Today que a morte de Dennes foi a "pior, de longe, que ele já tinha visto".

"Ele [Dennes[ gritava: 'Minha perna, minha perna, minha perna'", disse. "Daí falou: 'Não está funcionando como deveria'".

O uso do pentobarbital, um barbitúrico de ação curta, voltou a ser criticado desde o caso de Pike, de 50 anos, em setembro. O fracasso nas duas tentativas de executá-la chocou o mundo. Desde que teve alta, ela voltou à prisão, onde está há três décadas pelo assassinato de Colleen Slemmer, em 1995.

Um potente sedativo que desacelera o organismo, incluindo o sistema nervoso, o pentobarbital também é utilizado no tratamento de certas doenças. Em altas doses, se transforma em uma injeção letal que leva à morte.

Seu uso para esse fim foi revisto no ano passado, após uma análise que havia começado ainda no governo de Joe Biden (2021-2024) apontar preocupações sobre o quanto a droga pode causar "dor e sofrimento desnecessários".

Biden, inclusive, proibiu o uso do pentobarbital em execuções federais. Ele segue sendo utilizado em alguns estados porque, pela lei dos EUA, eles podem escolher seus próprios métodos de execução.