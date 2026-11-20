O secretário de Defesa do Reino Unido visitou o local da operação Koalicja acompanhado por quatro outros lá colegas europeus. - (crédito: Omar Marques/Getty Images)

Em meio a um dos ataques aéreos mais violentos da Rússia na Ucrânia desde 2022, o governo da Polônia informou que pelo menos três artefatos russos — dois mísseis e um drone — violaram seu espaço aéreo durante a madrugada desta sexta-feira (20/11).

O primeiro-ministro do país, Donald Tusk, afirmou que não acredita que tenha se tratado de um acidente, porque exercícios militares tinham sido registrados na região.

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Embora ninguém tenha ficado ferido, e nenhum dano relatado, Varsóvia classificou o episódio como uma "provocação" de Moscou — que não se pronunciou até a tarde desta sexta.

Tusk também disse que pedirá apoio à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, disse que um dos mísseis, de cruzeiro, modelo Kh-101, atingiu uma área rural na cidade de Nowy Lipowiec, no sudeste da Polônia, a cerca de 50 kmda fronteira com a Ucrânia, por volta das 6h30 no horário local.

Natalie Szponar, uma moradora local, contou que estava arrumando seus filhos para a escola quando ouviu um "apito e um impacto abafado". O momento foi registrado pela câmera de segurança de uma fazenda.

As autoridades polonesas declararam que não há risco para os moradores.

Outro objeto suspeito de ser um míssil caiu perto da cidade de Rudnik nad Sanem, a oeste de Nowy Lipowiec, enquanto um drone foi encontrado perto de Mo?odycz, disse Kosiniak-Kamysz.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, condenou as "graves violações do espaço aéreo polonês" e afirmou que caças da organização foram acionados em resposta.

"Este incidente foi claramente perigoso —uma consequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia", disse ele, que tinha uma visita agendada a Varsóvia para este sábado (21).

Um exercício militar liderado pelo Reino Unido e pela França chamado Coalizão dos Dispostos está atualmente em andamento justamente no sudeste da Polônia.

"Não é coincidência que esses objetos tenham caído perto do local onde estão ocorrendo manobras militares de uma coalizão apoiada por tropas polonesas", disse Tusk nesta sexta-feira.

Horas depois, cinco ministros da Defesa da coalizão — do Reino Unido, França, Polónia, Estónia e Lituânia — visitaram o cam onde o exercício está ocorrendo.

O secretário de Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, disse que o episódio foi "mais um exemplo de provocação russa destinada a dividir a Europa e a dissuadir os aliados da Ucrânia de apoiarem sua luta pela liberdade e pela democracia".

Em Bruxelas, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, descreveu o caso do míssil como "totalmente inaceitável".

Omar Marques/Getty Images O secretário de Defesa do Reino Unido visitou o local da operação Koalicja acompanhado por quatro outros lá colegas europeus.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, por sua vez, expressou a sua "forte solidariedade" com o povo polonês, e afirmou que a Rússia deve se sentar à mesa de negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

As violações do espaço aéreo polonês ocorreram um dia depois de 40 países participarem da cúpula da Coalizão dos Dispostos em Berlim, onde os aliados prometeram apoio contínuo a Kiev, e o chanceler Friedrich Merz afirmou que as negociações de paz com a Rússia deveriam ocorrer em breve em território neutro.

Pelo menos oito pessoas morreram na sexta-feira (20) quando mísseis e drones russos atingiram três pontes de Kiev, capital ucraniana, e uma estação em Lviv, dias depois de Vladimir Putin, da Rússia, ter ameaçado com uma retaliação "dolorosa" pelos repetidos ataques à ponte russa sobre o Estreito de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada.

Esta não é a primeira vez que a guerra na Ucrânia se alastra para a Polônia.

Em julho, um míssil de cruzeiro também caiu na Polônia, deixando uma cratera de 10 metros de diâmetro. Esse incidente também ocorreu durante um ataque à cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

Na Polônia, as baixas são raras, enquanto a Ucrânia sofre ataques mortais diariamente. No entanto, dois agricultores poloneses foram mortos por um míssil em novembro de 2022, que se acredita ter sido um míssil de defesa aérea ucraniano em resposta a um ataque russo.

Autoridades moldavas afirmaram na sexta-feira que seu espaço aéreo também foi violado, quando um drone cruzou brevemente seu território durante os ataques da Rússia à Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Moldávia registrou 118 violações desse tipo desde o início da invasão em larga escala da Rússia, em fevereiro de 2022.