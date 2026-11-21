Como governos Lula e Trump pretendem acabar com a 'guerra fria dos vistos diplomáticos' - (crédito: BBC Geral)

Os governos dos Estados Unidos e do Brasil trabalham para dar um fim ao que vem sendo chamado de "guerra fria dos vistos diplomáticos". O assunto vem sendo debatido com discrição pelos dois países.

O termo vem sendo utilizado por oficiais brasileiros para descrever o impasse criado desde agosto, quando o governo de Donald Trump revogou o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luisa Viotti, alegando demora na concessão do aval do Brasil para que o indicado dos Estados Unidos para sua embaixada em Brasília, Daniel Perez, possa assumir o posto.

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Uma fonte familiarizada com as conversas, ouvida pela BBC News Brasil em caráter reservado, aponta que, nas últimas duas semanas, os dois governos passaram a dialogar sobre um plano para destravar essa situação.

Essa fonte disse que os países trabalham para que uma solução seja anunciada nas próximas semanas.

A saída desenhada passa pela concessão do agrément (autorização para atuar como embaixador) a Perez e pela regularização do visto de Maria Luisa Viotti.

O governo brasileiro tenta incluir na negociação a normalização de vistos de outras autoridades brasileiras como os do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não está claro se esse pedido seria atendido pelos Estados Unidos neste momento, segundo relatado pela fonte.

Um diplomata ouvido pela BBC News Brasil disse que o Brasil poderia, inclusive, fazer um gesto de confiança em relação aos americanos e conceder o agrément para o indicado de Trump à Embaixada dos EUA em Brasília, dando início a esse processo de normalização das relações entre os dois países.

No início de novembro, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que esperava que a situação fosse resolvida, sem dar detalhes sobre como isso aconteceria.

Diplomatas apontam à reportagem que a resolução do impasse é do interesse dos dois países e que as tentativas para encontrar um fim para essa crise teriam ganhado novo incentivo após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, ocorridas no início de novembro.

Procurados oficialmente, os governos do Brasil e dos Estados Unidos não se manifestaram.

O que está sendo negociado

As conversas que se intensificaram nas últimas duas semanas para resolver o impasse envolvem, do lado brasileiro, o gabinete do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, e auxiliares do presidente Lula. Do lado americano, o Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio.

Vieira e Rubio se encontraram em Marselha no início do mês, durante uma reunião de ministros de Relações Exteriores do G7, grupo que reúne sete das principais economias industrializadas do mundo.

Havia a expectativa de que os dois abordassem o assunto, mas a BBC News Brasil não conseguiu confirmar, no entanto, se os dois trataram do assunto. No evento, porém, Rubio falou sobre o impasse.

"Nós temos uma questão. Eles não permitiram a ida do nosso embaixador no país. Isso é um problema", disse o secretário.

"Dani Perez é nosso indicado e eles não deram o agrément. Isso tem que ser resolvido, e nós esperamos que eles resolvam isso, porque não achamos que seja de bom tom para o nosso relacionamento que eles não permitam nosso embaixador ir para o país", prosseguiu.

"Eles têm uma embaixadora nos Estados Unidos, mas, em algum ponto, esse desequilíbrio não pode continuar."

Uma nova conversa entre os dois é esperada até dezembro, quando acontecerá a cúpula do G20, grupo das maiores economias do mundo, em Miami, da qual Lula e Trump deverão participar. Ainda não há, contudo, confirmação sobre como e quando essa conversa acontecerá.

Segundo uma fonte próxima das negociações, brasileiros e americanos ainda trabalham nos detalhes sobre a resolução do impasse. A é de que as medidas para regularização das situações de Perez e Viotti sejam anunciadas pelos respectivos governos. Não está definido, porém, se eles farão os anúncios de forma coordenada.

Nas conversas, o que estaria previsto, em um primeiro momento, seria a concessão do agrément a Perez e o seu visto migratório para atuar no Brasil e a regularização do visto de Viotti.

Caso o impasse seja resolvido, Perez poderia vir ao Brasil e assumir a embaixada. Os EUA estão sem embaixador no Brasil desde janeiro de 2025.

Por outro lado, Viotti poderá fazer viagens para fora dos Estados Unidos sem ter que fazer novas solicitações de visto, o que é visto como prática normal na diplomacia.

A origem da crise

A crise diplomática começou em agosto deste ano, quando o governo americano revogou o visto de Viotti.

A decisão permitia que a embaixadora permanecesse nos Estados Unidos, mas a obrigaria a solicitar um novo visto de entrada caso ela deixasse o país, o que foi considerado ofensivo pela diplomacia brasileira.

Segundo autoridades dos Estados Unidos, a medida foi uma reação à suposta demora do governo brasileiro em conceder o aval para que Daniel Perez atuasse no Brasil como embaixador.

"O presidente Trump está formando, em toda a sua administração, uma equipe diplomática de primeira linha pautada pela política 'America First', sujeita ao aconselhamento e consentimento do Senado", disse um porta-voz do Departamento de Estado à reportagem.

"Rejeitamos qualquer tentativa de países estrangeiros de interferir em nossos processos internos."

Pelas normas diplomáticas internacionais, para que um indicado a embaixador possa atuar em um determinado país, ele precisa ter o agrément do governo local antes de iniciar suas atividades.

À época, o governo brasileiro reagiu. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o direito internacional não determina um prazo para que os países concedam ou não o agrément a um possível embaixador.

Disse ainda que os processos de consultas entre os países para a concessão do aval devem ser sigilosos e que o pedido de Daniel Perez estaria sob análise.

Afirmou, por fim, que a revogação do visto de Viotti estava vinculada à tentativa do país de interferir na disputa presidencial entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"A decisão de hoje não é um fato isolado. Faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo", disse o Ministério das Relações Exteriores em nota.

"Fica óbvio também o interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente."

Desde então, a posição do governo brasileiro foi a de vincular a concessão do agrément a Perez à resolução da situação de Viotti.

Uma fonte disse à BBC News Brasil que o governo Lula não daria a Perez condições de trabalho melhores que as dadas pelo governo americano a Viotti.

A vitória de Lula e a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, no entanto, teriam criado um cenário para uma tentativa dos dois países de normalizarem suas relações diplomáticas, marcadas por momentos de afastamento e reaproximação nos últimos dois anos.

Em julho de 2025, por exemplo, Trump anunciou um tarifaço contra produtos brasileiros e o vinculou ao processo judicial que acabou com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em setembro de 2025. Trump classificou o processo como "caça às bruxas".

Nos meses seguintes, os EUA revogaram vistos de oficiais do governo brasileiro e de ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Moraes, inclusive, foi alvo de sanções econômicas pela Lei Global Magnitsky, que foram posteriormente revogadas.

Do lado brasileiro, o governo Lula não concedeu vistos para diplomatas americanos próximos à família Bolsonaro ao longo de 2026, sob o argumento de que as visitas deles ao país representariam uma tentativa de interferência em assuntos internos.

O episódio mais recente de tensão nas relações entre os dois países aconteceu após a vitória de Lula nas eleições e a ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, mesmo impedido de deixar o país por uma decisão do STF.

O jornal The New York Times publicou reportagens afirmando que o avião no qual Flávio e sua família viajaram da Argentina aos Estados Unidos teria sido contratado por Jason Miller, um dos assessores mais próximos de Donald Trump e aliado da família Bolsonaro.

Rubio negou que o governo americano tenha auxiliado Flávio. Trump, por sua vez, fez críticas às eleições brasileiras.

"Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada", disse Trump, sem apresentar evidência.

Do lado brasileiro, o entendimento é que o país não precisaria do reconhecimento expresso do governo dos EUA sobre o resultado das eleições e de que a relação com o país vai representar o maior desafio de política externa do quarto mandato de Lula. Mesmo assim, a ordem é buscar a normalização dos laços.

A expectativa no governo brasileiro é de que a vitória de Lula e a derrota de Trump nas eleições de meio de mandato tenham criado uma janela de oportunidade para melhorar a relação entre os dois países.

O entendimento de um auxiliar do governo Lula é de que a ala do Departamento de Estado americano mais próxima da família Bolsonaro, especialmente do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e de Flávio, tenha perdido força junto ao núcleo duro da diplomacia do país.

A ideia é aproveitar essa janela para avançar temas de interesse do governo brasileiro, como a revogação de tarifas que continuam impostas a uma série de produtos brasileiros e que são alvo de negociações entre os dois países.