A Capadócia é conhecida por suas extraordinárias formações rochosas, entre elas as chamadas "chaminés de fada", que apresentam uma geologia singular. - (crédito: Getty Images)

Esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de milhões de anos, as emblemáticas formações rochosas da Capadócia se erguem sobre as planícies da Anatólia Central, na Turquia.

Seus enormes pináculos parecem brotar das entranhas da Terra.

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Antes que a ciência oferecesse uma explicação, os habitantes da região atribuíam essas formações, que parecem de outro mundo, a forças sobrenaturais.

Por isso, deram a elas o nome de "chaminés de fada".

Sob essa paisagem extraordinária, esconde-se algo igualmente surpreendente: uma antiga cidade subterrânea conhecida como Derinkuyu.

Ao entrar em seus túneis escuros, os sentidos ficam mais aguçados. Dá para sentir o ar fresco na pele, e as paredes de pedra parecem se fechar ao seu redor.

As passagens estreitas e pouco iluminadas parecem absorver todos os sons, exceto o eco inquietante dos seus passos.

Na superfície, talvez você tenha acabado de deixar para trás uma tempestade de neve. Ou talvez seja julho e a região esteja passando por mais uma onda de calor.

Você pode estar de luvas ou com o rosto coberto de suor. Mas, no interior de Derinkuyu, que significa "poço profundo" em turco, a temperatura se mantém entre agradáveis 15 °C e 17 °C o ano todo.

Construída originalmente como refúgio durante as incursões dos exércitos árabes que devastaram a região entre meados do século 7 e o início do século 11, Derinkuyu hoje oferece proteção contra uma ameaça bem diferente.

Grupos de pesquisadores do clima e urbanistas se perguntam se os segredos da arquitetura subterrânea da Capadócia poderiam ajudar a projetar abrigos para enfrentar um clima cada vez mais extremo.

Getty Images A Capadócia é conhecida por suas extraordinárias formações rochosas, entre elas as chamadas "chaminés de fada", que apresentam uma geologia singular.

Um refúgio das temperaturas extremas

O Grupo de Pesquisa de Cavernas Obruk reúne espeleólogos que, por iniciativa própria, mapearam algumas das estruturas subterrâneas mais importantes da Turquia, incluindo as que ficam sob Santa Sofia, que já foi a maior catedral do mundo.

Um dos fundadores do grupo, Ali Yamaç, estuda há 15 anos as cavernas e construções subterrâneas da Capadócia. O trabalho faz parte de uma colaboração entre o grupo de pesquisa e o município de Kayseri, onde ficam muitas dessas cavidades.

Poucas pessoas podem dizer que conhecem melhor do que ele o que se esconde sob a superfície.

Para a equipe de Yamaç, encontrar uma caverna é sempre um alívio por causa das temperaturas extremas do lado de fora.

"Em todas as cavernas, sejam naturais ou artificiais, a temperatura se mantém relativamente estável o ano todo. No verão faz fresco e, no inverno, faz mais calor, o que é uma grande vantagem", explica.

Yamaç lembra que, durante uma expedição particularmente exaustiva em pleno verão, sua equipe queria encontrar qualquer caverna ou abrigo subterrâneo onde pudesse escapar das altas temperaturas.

"Lembro que eu rezava: 'Deus, por favor, nos ajude a encontrar um assentamento em uma caverna, um abrigo subterrâneo, qualquer coisa onde possamos nos abrigar dentro de uma rocha'", conta.

Os efeitos do aumento das temperaturas

Getty Images Esta antiga cidade subterrânea tem vários níveis interligados por uma complexa rede de túneis e câmaras.

As temperaturas na Turquia já subiram 2,1 °C desde a era pré-industrial.

Isso intensificou as ondas de calor e tornou as secas mais frequentes.

Também alterou os padrões de chuva e aumentou o risco de inundações.

Segundo um estudo recente de modelagem, as mortes relacionadas ao calor extremo em Istambul podem se multiplicar por dez até o fim deste século.

Mas o frio também é um desafio durante os meses de inverno.

Na Capadócia, as temperaturas no inverno costumam ficar abaixo de zero, o que exige o uso de sistemas de aquecimento caros e com altas emissões de carbono.

Diante dos desafios crescentes das mudanças climáticas, o desejo que Yamaç expressou naquela expedição ganha um novo significado.

Uma cidade debaixo da terra

Em uma região repleta de cavernas subterrâneas extensas, o que distingue Derinkuyu é seu tamanho impressionante.

As estimativas sobre sua profundidade e seu número de níveis variam.

Algumas fontes falam em seis a 12 andares. Outras afirmam que a cidade pode ter até 18 níveis e chegar a 85 metros de profundidade.

Com cerca de 2,5 quilômetros de extensão, Derinkuyu podia abrigar cerca de 20 mil pessoas.

Também contava com cerca de 53 poços de água e dutos de ventilação.

A temperatura agradável que se mantém no interior da cidade o ano todo deve ter sido um dos poucos alívios para quem se refugiava ali durante os perigosos meses de verão, fugindo dos grupos invasores.

Hoje, os túneis de Derinkuyu não são usados como refúgio contra as mudanças climáticas. Em outras partes do mundo, porém, espaços subterrâneos poderiam se tornar locais ideais para esse fim.

7 mil estruturas identificadas em Roma

Getty Images Na Capadócia, as temperaturas no inverno costumam ficar abaixo de zero. Na cidade subterrânea de Derinkuyu, elas se mantêm amenas o ano todo.

"Em geral, estamos acostumados a ver as cidades crescerem para cima, expandindo-se acima da superfície. Mas acho que precisamos começar a ver o subsolo como um recurso. Para isso, provavelmente precisamos de uma mudança cultural", afirma Francesco La Vigna, pesquisador do Instituto Italiano de Proteção e Pesquisa Ambiental (ISPRA) e presidente do Grupo de Especialistas em Geologia Urbana da EuroGeoSurveys.

Alguns de seus colegas do ISPRA vêm mapeando os espaços subterrâneos da capital italiana, enquanto sua equipe trabalha com a prefeitura de Roma para identificar quais deles poderiam ser adaptados como abrigos climáticos.

A proposta passa por ampliar nossa ideia de quais espaços podem ser habitáveis, como fizeram há séculos os habitantes de Derinkuyu.

Francesco La Vigna considera essa cidade subterrânea um "marco" na história dos assentamentos subterrâneos.

Até agora, o trabalho de mapeamento permitiu identificar mais de 7 mil estruturas subterrâneas em Roma.

Entre elas há antigas pedreiras, catacumbas, túneis de água e hipogeus, distribuídos por uma área de cerca de 350 quilômetros quadrados sob a cidade.

"É importante ter um mapa preciso desses espaços vazios e incorporá-los aos planos urbanísticos da administração municipal", diz.

A cidade que prospera no subsolo da Finlândia

Helsinque foi pioneira no desenvolvimento de um plano desse tipo.

Na capital finlandesa, a vida urbana também se estende ao subsolo. Uma rede de cerca de 200 quilômetros de galerias abriga parques infantis, espaços de arte, piscinas, um museu e até uma igreja.

Assim como na Capadócia, muitos desses espaços foram construídos originalmente para fins de defesa durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes.

Eles mostram como a infraestrutura criada para enfrentar uma crise pode acabar sendo útil para lidar com a seguinte.

Mas nem sempre é preciso um plano urbanístico para descobrir as vantagens de viver debaixo da terra.

Em Coober Pedy, uma cidade mineradora da Austrália, os moradores encontraram uma solução bem mais espontânea. Escavaram suas casas na rocha macia do subsolo para se proteger das temperaturas extremas e reduzir consideravelmente o consumo de energia.

Getty Images Alguns corredores da cidade subterrânea de Derinkuyu são extremamente estreitos

Os riscos e desafios

Segundo La Vigna, transformar espaços subterrâneos em abrigos climáticos abertos ao público exigirá adaptações. Esses espaços variam de antigas pedreiras e catacumbas a bunkers construídos mais recentemente.

Nos bunkers, a adaptação costuma ser mais simples. Basta verificar se as estruturas de concreto são estáveis e se os sistemas de ventilação funcionam corretamente.

O trabalho é mais complexo em antigas pedreiras, catacumbas e espaços escavados diretamente na rocha, como os abrigos subterrâneos da Capadócia.

As cavernas e os túneis da região revelam dois dos principais desafios de usar grandes espaços subterrâneos como abrigos: o risco de desabamento e a necessidade de garantir uma boa ventilação.

A Capadócia fica sobre a Falha da Anatólia do Norte, que se estende por mais de 64 quilômetros.

Embora essa falha não tenha provocado terremotos nos últimos 17 mil anos, a Turquia tem intensa atividade sísmica, e o risco de desastres naturais é uma preocupação constante.

"A Capadócia existe graças aos vulcões e à erosão. E agora, aos poucos, esses mesmos processos também a estão desgastando", explica Yamaç, que alerta que o risco de desabamento é real e constante.

La Vigna compartilha dessa preocupação e ressalta que cada estrutura deve ser examinada por especialistas.

Só depois que qualquer sinal de instabilidade for descartado o espaço poderá ser certificado como seguro.

O outro grande desafio é a ventilação. Derinkuyu conta com um sofisticado sistema de circulação de ar, mas as tecnologias atuais permitem melhorar ainda mais as condições nesses espaços.

Com ventiladores, dutos e sensores que monitoram a qualidade do ar, esses sistemas podem retirar o ar viciado e trazer ar fresco do exterior.

É assim que funcionam os abrigos subterrâneos de Helsinque, cujos bunkers hoje podem abrigar com segurança até 6 mil pessoas, mesmo que precisem permanecer fechados durante uma emergência.

Casas escavadas na rocha são a moradia do futuro?

Yamaç afirma que hoje muitas das antigas moradias escavadas na rocha da Capadócia que permanecem desocupadas são usadas para armazenar batatas e limões.

Alugar essas estruturas naturais como câmaras de armazenamento refrigerado tornou-se uma fonte de renda para a região.

Em Ortahisar, por exemplo, que tem pouco mais de 3 mil habitantes, cerca de mil cavernas são alugadas e podem armazenar até 5 milhões de caixas de frutas cítricas.

Yamaç acredita, porém, que essas cavernas também poderiam servir como refúgio ideal para as pessoas diante de verões cada vez mais quentes.

"Em vez de comprar uma casa onde eu teria de ligar o ar-condicionado em todos os cômodos, eu preferiria viver confortavelmente em uma moradia escavada na rocha", afirma.

Pesquisadores como La Vigna querem incorporar essa mudança de perspectiva ao planejamento urbano, para que esses espaços deixem de ser vistos como relíquias do passado e passem a fazer parte da infraestrutura necessária para enfrentar as mudanças climáticas.

Como as antigas cidades subterrâneas da Capadócia demonstram há séculos, a engenharia necessária para isso já existe. O que falta é a disposição de olhar para baixo.

Leia a reportagem original na BBC Travel.