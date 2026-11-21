Outra filha da professora Hoicka, Juno, de três anos, também tenta enganá-la se escondendo embaixo de uma mesa para comer marshmallows - (crédito: Elena Hoicka)

Sempre que surgem desenhos na parede ou biscoitos desaparecem da lata, seu filho pode culpar o cachorro ou afirmar que foi um fantasma, mesmo que esteja coberto de farelos ou segurando os lápis de cera com as mãos.

A maioria das crianças conta mentiras, mas essa demonstração de desonestidade e astúcia é uma parte importante do seu desenvolvimento mental.

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"Na verdade, esta é uma técnica que elas estão desenvolvendo e irão praticar para melhorar", explicou à BBC a psicóloga clínica Jade Redfern.

Nesta reportagem, especialistas explicam por que aprender a mentir é um sinal de comportamento saudável e como incentivar a honestidade nas crianças.

Elena Hoicka Outra filha da professora Hoicka, Juno, de três anos, também tenta enganá-la se escondendo embaixo de uma mesa para comer marshmallows

As crianças não são sofisticadas o suficiente para mentir, segundo Redfern. Mas já são capazes de praticar artimanhas com menos de um ano de idade.

Um estudo da Universidade de Bristol, no Reino Unido, concluiu que cerca de 25% das crianças aparentemente compreendem algum tipo de fraude aos 10 meses de idade.

A professora Elena Hoicka, líder do estudo, afirma que ficou fascinada ao observar como crianças "surpreendentemente jovens" podem ser tão hábeis e astuciosas — incluindo seus próprios filhos.

"Como mãe de três filhos, certamente posso assegurar como eles podem ser astutos e ardilosos", ela conta. "Se esconder embaixo da mesa ou no banheiro para comer doces ou chocolate é uma manobra comum por parte deles."

Para Hoicka, o tipo de artifício empregado pelas crianças a partir de dois anos de idade é bastante básico, como fingir que não ouvem seus pais ou negar que tenham feito algo de errado.

"Isso poderá também se estender para atividades proibidas praticadas em segredo", ela conta.

"Observar o interior de uma bolsa para a qual foram instruídas a não olhar quando, aparentemente, ninguém está olhando, ou dar desculpas, como dizer que precisam ir ao banheiro quando pedimos para arrumar o quarto, por exemplo."

Aos três anos de idade, as crianças já são mais criativas e eficientes nas suas artimanhas. Elas demonstram entendimento mais profundo da linguagem e de como funciona a mente das outras pessoas.

Hoicka afirma que elas também começam a reter informações, como contar a verdade aos seus pais dizendo que seu irmão bateu nelas, mas omitir o fato de que elas bateram em primeiro lugar.

Estes artifícios são um sinal de que elas estão desenvolvendo algo que Redfern chama de "teoria da mente".

Elena Hoicka Ada, de dois anos, engana sua mãe se escondendo no banheiro para comer chocolate sem ser vista

"À medida que as crianças crescem, queremos que elas aprendam e desenvolvam a habilidade de se reconhecerem como seres humanos independentes, com mentes e intenções próprias", explica ela.

"É assim que elas desenvolvem as habilidades de empatia e conseguem imaginar pensamentos e sensações de outra pessoa que podem ser diferentes dos delas próprias."

Outro motivo que pode levar uma criança a mentir é a sua autopreservação, pois elas não desejam preocupar nem desapontar os pais.

"Todos os seres humanos são dirigidos pela conexão", segundo Redfern.

As crianças são "levadas pela capacidade de preservar seu relacionamento com seus cuidadores, já que elas dependem deles".

Desde cedo, elas aprendem o que as deixa mais próximas do seu cuidador e o que as afasta dele, segundo ela. Com isso em mente, Redfern acredita que podemos incentivar a honestidade criando um ambiente seguro para que a criança diga a verdade.

"Precisamos imaginar formas de ajudar as crianças a sentir segurança suficiente para nos contar a verdade quando cometerem um erro... e não quiserem nos decepcionar", explica a psicóloga.

Quem declarou estar vivendo este processo é Rachel Duffy, última vencedora da versão britânica do reality show The Traitors, produzida pela BBC.

Elena Hoicka A professora Hoicka com suas filhas Ada, hoje com seis anos, e Juno, que tem três anos de idade

Mãe de três filhos, Duffy relembra uma ocasião em que seu filho mais velho pegou emprestada a bicicleta do irmão e a quebrou ao bater em um carro. Inicialmente, ele tentou mentir sobre o ocorrido.

"Eu disse para ele: 'Você não irá ter grandes problemas se me contar a verdade'", contou ela. "Simplesmente saí e dei a ele um pouco de espaço."

"E ele disse: 'Sim, fui eu.' Ele sabia que o espaço era seguro. Tivemos, então, uma conversa, sem levantar a voz, sem brigar nem gritar."

Redfern afirma que este foi um bom exemplo de como lidar com a situação e mostrou que existem ocasiões em que uma mentira ou nuance pode ser apropriada, como quando eles recebem um presente que não desejam ou para descrever fisicamente outra pessoa.

"Recentemente, meus filhos me disseram encantadoramente que sou muito enrugada", ela conta. "Aqui também, tento ouvir com aberta curiosidade."

Para isso, Redfern conversa com eles sobre os motivos que os levam a achar que ela é enrugada.

"Acho que simplesmente poder estudar as crianças crescendo, mantendo conversas abertas e curiosas, realmente faz com que elas desenvolvam empatia pelos sentimentos das outras pessoas, quando recebem modelos de empatia repetidamente."

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