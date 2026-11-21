Manuel viveu em um 'limbo' antes de deixar a Nicarágua novamente - (crédito: AFP via Getty Images)

"Comecei a andar porque sentia que não conseguia respirar direito, porque estava desesperado e porque também não tinha mais nada a fazer."

Minutos antes, Manuel havia chegado ao aeroporto de Barajas, em Madri, para pegar um voo de volta à Nicarágua, após uma viagem de férias.

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No entanto, quando se aproximou do balcão da companhia aérea para despachar as malas, seus planos foram por água abaixo.

A funcionária que o atendeu disse: "Sinto muito, mas o governo do seu país não permite que você entre".

Em um pedaço de papel, ela anotou um endereço de e-mail do Ministério do Interior da Nicarágua para o qual ele poderia escrever. A BBC Mundo, serviço espanhol da BBC, teve acesso ao documento.

Manuel, nome fictício que usaremos por motivos de segurança, sentiu um frio percorrer o corpo. Viu sua pele se arrepiar, percebeu que o coração estava acelerado e sentiu um frio na barriga.

Por alguns segundos, ele teve a sensação de que o burburinho daquele aeroporto havia desaparecido.

Em um pedido inútil e sem sentido, respondeu à funcionária: "Não pode ser! Verifique novamente, por favor. Eu preciso ir embora, tenho que ir para o meu país. Não moro aqui, estou de férias. Onde vou ficar?"

Ele saiu da fila com as malas e começou a caminhar sem rumo.

"Fui para um canto e me sentei no chão para chorar. Lembro que ninguém se aproximou para me perguntar: 'Você está bem? O que aconteceu?'. É uma sensação horrível, de abandono. É algo que nunca senti na vida, nunca", conta.

Dias depois, prometeu a si mesmo que entraria na Nicarágua de qualquer jeito.

AFP via Getty Images Manuel viveu em um 'limbo' antes de deixar a Nicarágua novamente

E foi isso que ele fez. Entrou clandestinamente, por trilhas, atravessando a faixa de fronteira que separa a Nicarágua de Honduras.

"Viver ilegalmente no próprio país — porque não há outra maneira de descrever isso — gera uma enorme ansiedade", afirma ele, agora de volta a Madri, onde está dando entrada em um pedido de asilo.

O caso dele não é isolado na Nicarágua. O Grupo de Especialistas em Direitos Humanos da ONU (GHREN, na sigla em inglês) documentou ao menos 318 casos de pessoas impedidas de entrar no país entre junho de 2018 e agosto de 2025.

A maioria permanece fora da Nicarágua, no exílio, solicitando asilo. Mas há também quem retorne por pontos da fronteira sem fiscalização e passe a viver em silêncio e com muitos cuidados.

A BBC Mundo entrou em contato por e-mail com a copresidente da Nicarágua, Rosario Murillo, para obter sua versão da história. Ela limitou-se a responder: "Agradeço seu interesse".

Reforma legal para impedir a entrada

Em novembro de 2024, a Assembleia Nacional da Nicarágua, alinhada ao presidente Daniel Ortega e à esposa dele, Murillo, reformou a Lei de Migração e Estrangeiros para legalizar a negativa de entrada no país, as expulsões e a perda da nacionalidade.

A reforma concede à Direção-Geral de Migração e Estrangeiros poderes para "autorizar ou negar a entrada, revogar a permanência, cancelar a residência ou a nacionalidade nicaraguense adquirida".

Também inclui uma alteração ao Código Penal que prevê pena de dois a seis anos de prisão para os nicaraguenses que entrarem, saírem ou tentarem sair do território nacional de forma irregular com o objetivo de "prejudicar a integridade, a independência, a soberania e a autodeterminação da nação".

Oswaldo Rivas/AFP via Getty Images Em novembro de 2024, a Assembleia Nacional da Nicarágua reformou a Lei de Migração e Estrangeiros para legalizar a negativa de entrada no país

Em novembro de 2025, a ministra do Interior, María Amelia Coronel, defendeu a política de negar, de forma discricionária, a entrada de nicaraguenses e estrangeiros no país.

Ela afirmou que o governo continuaria adotando essa medida contra todas as pessoas que considerasse representar um risco à "segurança nacional".

"Nós e todos os países somos soberanos, e a Nicarágua reserva-se o direito de admissão ao país em diversos casos relacionados à segurança nacional, à ordem pública e à prevenção de crimes", disse Coronel a um veículo de comunicação alinhado ao governo.

"Fazemos isso, sobretudo, porque temos amparo legal para fazê-lo e, acima de tudo, para proteger a soberania nacional e a segurança dos nossos cidadãos, que são o mais importante para o Ministério do Interior e para toda a Nicarágua."

Esse cenário se soma à decisão do governo, em 2023, de revogar a cidadania de 316 nicaraguenses considerados opositores — medida que o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, classificou como "mais um retrocesso para o povo nicaraguense e mais um passo na consolidação de um regime autocrático".

Marvin Recinos/AFP via Getty Images O governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo revogou a cidadania de dezenas de nicaraguenses

A mesma medida também foi aplicada, em setembro de 2024, a 135 presos expulsos para a Guatemala.

Soma-se a isso a reforma constitucional aprovada pela Assembleia Nacional em janeiro de 2025, que elimina o direito à dupla nacionalidade.

Críticos denunciam que, ao longo dos anos, o governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo reprimiu a dissidência, recorrendo à violência contra manifestantes, enfraquecendo as instituições democráticas e realizando detenções em massa.

Uma viagem de férias

Manuel havia viajado à Espanha como turista. Estava sozinho e pretendia encontrar alguns amigos e familiares no país.

Ele admite que estava nervoso, mas não sentia nada diferente do que qualquer outro nicaraguense sente ao deixar o país atualmente, devido ao rigoroso controle migratório e à vigilância do governo.

"Todos nós que precisamos viajar para fora da Nicarágua em algum momento sentimos sempre aquele medinho. Por isso, na véspera da viagem, antes de chegar ao aeroporto de Manágua, entrei no meu Facebook e verifiquei se estava tudo limpo. Deletei minhas contas, uma coisa maluca, de alguém completamente perturbado. Bloqueei meu e-mail, apaguei tudo, para que não encontrassem alguma coisa, mesmo que não houvesse nada para encontrar. Eu já fazia anos que não participava de nada", conta.

Assim como centenas de milhares de nicaraguenses, Manuel participou das manifestações de 2018, iniciadas em abril em razão da insatisfação com as reformas no sistema de previdência social. Ao longo dos meses, os protestos evoluíram e passaram a exigir a renúncia de Ortega e Murillo.

Mas, após a repressão violenta às manifestações, que, segundo dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), deixou pelo menos 328 mortos, Manuel preferiu não se envolver mais.

Ele também não tem antecedentes criminais, conforme apurou a BBC Mundo.

"Fico pensando: por que eu estaria fichado? Talvez minhas experiências profissionais tenham sido em espaços que não são bem vistos por eles [o governo], mas não sinto que eu seja alguém importante nem uma peça-chave em nenhum sentido."

AFP via Getty Images A CIDH contabilizou 328 mortes no contexto dos protestos antigovernamentais de 2018 na Nicarágua

Ao sair da Nicarágua, não teve problemas. "Fui embora supertranquilo porque pensei: 'Se forem criar algum problema para mim, vão fazer isso aqui mesmo'. Então aproveitei muito a viagem, visitei nove cidades e correu tudo bem. Tinha me divertido bastante", conta.

No dia em que estava previsto seu voo de volta, no aeroporto de Madri, Manuel não sabia muito bem o que fazer.

Depois de tentar assimilar o que havia acontecido, pegou um trem e voltou para Múrcia, cidade no sudeste da Península Ibérica, onde estavam alguns familiares. Dias depois, decidiu que voltaria à Nicarágua.

"Hoje me arrependo de não ter ficado", confessa.

Alguns familiares e amigos, lembra ele, recomendaram que permanecesse na Espanha e pedisse asilo.

"Eu tinha razões pessoais. Estava tentando ir depois para os Estados Unidos. Também pensei nos meus cachorros. Para muita gente isso pode parecer ridículo, mas meus cachorros e minha gata são como meus filhos", conta.

"Depois pensava nos gastos, no medo de onde iria trabalhar aqui. Aí pensei: e daí se tivesse que limpar mesas? E daí se tivesse que reconstruir minha vida?", continua.

"Mas, naquele momento, senti o peso de já ter uma vida estabelecida na Nicarágua. Minha casa, meus familiares, meu círculo social. Os bens materiais também pesam. Investi tanto dinheiro na minha casa. Fazia pouco tempo que tinha comprado meu carro. Era horrível pensar em tudo o que teria de deixar para trás."

A travessia de volta à Nicaragua

Por meio de familiares na Nicarágua, conseguiu contatos de pessoas que o ajudariam a entrar irregularmente no país a partir de Honduras. Assim, comprou uma passagem.

Nos dias que antecederam o embarque, procurou falar o mínimo possível sobre o que havia acontecido.

Algumas semanas depois, Manuel voltou ao aeroporto de Madri.

"A ansiedade que senti durante toda aquela viagem foi, acho, pior do que a que senti no momento em que me disseram que eu não poderia entrar na Nicarágua", lembra.

"Eu me sentia paranoico. Achava que encontraria sandinistas até mesmo no aeroporto."

Ele desembarcou em Honduras, onde pessoas que o ajudariam a atravessar a fronteira rumo ao seu país o aguardavam.

"Cheguei de madrugada e viajamos durante algumas horas para estarmos na fronteira pela manhã", conta.

No posto fronteiriço, lembra, as pessoas que o acompanhavam organizaram tudo.

"Disse que havia entrado [no país] pelo aeroporto e que precisava que registrassem minha saída. Então, um homem me levou até seu contato na imigração hondurenha e disse: 'Aqui eles só vão carimbar sua saída e depois vamos embora'", relata.

Ele conta que, depois de passar pelo guichê e receber o carimbo que comprovava sua saída de Honduras, em vez de se dirigir ao local onde receberia o carimbo de entrada na Nicarágua, seguiu por um caminho em direção à mata.

Minutos depois, viu-se cercado por plantações de café e banana, avistando ao longe algumas casinhas de zinco.

Emilio Flores/Anadolu vía Getty Images Organizações registraram vários casos de nicaraguenses que entram no país a partir de Honduras por trechos desprotegidos da fronteira, seguindo a rota utilizada por muitos migrantes venezuelanos que querem voltar à Venezuela

Manuel havia se preparado para caminhar com conforto: vestia jeans, camiseta e tênis, e carregava uma bolsa com seus documentos.

Além do guia, era acompanhado por alguns rapazes contratados por seus contatos para ajudá-lo a carregar as malas.

"Na verdade, fui um irresponsável. Estava levando uma bolsa, uma mala de mão e duas malas grandes, como se estivesse viajando normalmente", reflete agora.

Ele não quis deixar para trás os vinhos, presuntos e alfajores que havia comprado para os amigos e familiares.

Disseram a ele que o percurso normalmente levava cerca de 20 minutos, mas que havia chovido muito na noite anterior.

"Tive azar. O lugar por onde eu ia atravessar é como os fundos de uma fazenda: estava com muita lama, meus pés afundavam, eu escorregava e precisava me agarrar aos galhos das árvores. Queimei as mãos com a seiva da bananeira", recorda.

Ele conta que o trajeto pareceu mais longo por causa do cansaço e da paranoia. Praticamente acabara de cruzar o Atlântico em um voo de dez horas, ao qual se somaram mais cinco horas de carro até chegar à fronteira.

Era dia, ele sentia que estava sendo perseguido e qualquer barulho fazia seu coração disparar.

"Eu estava em território estrangeiro. Honduras não é exatamente o país mais pacífico da América Central, e qualquer coisa poderia acontecer. Eu estava me expondo", recorda.

"Então voltei a pensar se tinha sido uma boa ideia retornar. Mas já havia gastado mais de mil dólares em outra passagem, então comecei a chorar e disse a mim mesmo: 'Bom, meu Deus, vou continuar'."

E continuou seguindo por entre as árvores, parando e se abaixando quando seus guias indicavam.

"'Como isso pode estar acontecendo comigo?', disse a mim mesmo, chorando, na primeira vez que me sentei. Nem sequer tenho multas de trânsito, nunca tive problemas com ninguém. Nunca na minha vida tive problemas com a polícia, nunca houve uma denúncia contra mim, uma queixa, nada, nem o menor problema", lembra.

"Isso dá a sensação de que estão tratando você como um criminoso. É tão humilhante. Você se sente como se não valesse nada", afirma, com a voz embargada.

Depois de cerca de meia hora, conseguiu avistar a estrada. Já estava na Nicarágua e, a poucos metros dali, um familiar o aguardava em uma caminhonete.

"Quando o vi, o abracei e comecei a chorar novamente. Disse a ele que jamais imaginei que ficaria tão feliz em vê-lo."

A vida transformada

Mas voltar à Nicarágua não significou recuperar a vida que tinha antes de partir.

Nas primeiras semanas, ele teve dificuldade para dormir. Acordava de madrugada, assustado, pensando que a polícia poderia aparecer e arrombar o portão de sua casa. Ficava observando as imagens das câmeras de segurança em busca de qualquer sinal estranho.

"Passei um mês trancado em casa", conta.

Depois, mudou de academia e passou a frequentar uma mais perto de casa. Começou a pedir comida por delivery para não sair a restaurantes e a evitar lugares muito movimentados. "Optei por uma vida mais isolada."

AFP via Getty Images Manuel voltou à Nicarágua, mas não à vida que tinha antes de partir

Yader Valdivia, coordenador de documentação do Coletivo de Direitos Humanos Nicaragua Nunca Más, prefere não revelar quantos casos de pessoas que entraram no país após terem tido a entrada negada a organização já contabilizou, mas afirma que foram identificadas duas modalidades.

Por um lado, "alguns empresários tiveram que escrever cartas ao governo liderado por Daniel Ortega e Rosario Murillo, pedindo desculpas e solicitando autorização para entrar no país. Posteriormente, tiveram que pagar quantias entre US$ 6 mil e US$ 9 mil. Depende do caso, não há um valor fixo, e sabemos que essas extorsões vêm de diferentes setores", relata.

"Também há pessoas que entraram irregularmente para viver clandestinamente na Nicarágua, porque o exílio também não é uma opção para elas", afirma.

Ele deixou o país novamente para pedir asilo

Depois de passar vários meses "em uma espécie de limbo", Manuel decidiu deixar a Nicarágua novamente, da mesma forma como havia entrado: de maneira irregular.

"Eu não podia estar legalmente no meu próprio país, e meu maior medo era ser detido. Não queria viver assim", admite.

Hoje, ele está novamente na Espanha, onde solicitou asilo político.

"Desta vez, vim com o plano de recomeçar minha vida. Dói ter deixado minha família e minhas coisas para vir em direção ao desconhecido. É uma tristeza", afirma.

"Mas aqui me sinto mais tranquilo, fora de perigo, embora me revolte não poder estar na Nicarágua."

Manuel queria permanecer em seu país, continuar com a vida que construiu e que conhece.

Embora, no fundo, quando ouviu naquele aeroporto que não poderia mais voltar, tenha percebido que aquela Nicarágua já havia ficado para trás.

Com reportagem adicional de Atahualpa Amerise e Leire Ventas