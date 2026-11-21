A jornalista Carmen Roberts aprecia o ritual de aplaudir quando um avião aterrissa, mas nem todos compartilham seu entusiasmo - (crédito: Carmen Roberts)

Nos meus 20 anos trabalhando como jornalista especializada em viagens, já fui julgada por muitas coisas. Mas nunca imaginei que despertaria tanto furor na internet por simplesmente admitir que gosto de aplaudir quando um avião aterrissa.

Confesso que sabia que estava mexendo em um vespeiro quando fiz a postagem.

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Aplaudir no avião é um daqueles hábitos peculiares que temos quando viajamos e que, aparentemente, dividem opiniões. Eu estava curiosa para descobrir o sentimento que isso despertava nas pessoas.

O resultado é que o sentimento é, realmente, muito forte.

Alguns dos meus seguidores acharam o ritual encantador. Outros ficaram horrorizados. Um deles ficou tão chocado com a minha confissão que anunciou em público (e de forma um tanto rude) que estava deixando de me seguir.

Na minha família, aplaudir no avião se tornou uma espécie de ritual.

Assim que aterrissamos, um dos meus gêmeos de 12 anos começa a aplaudir. O irmão dele o acompanha e, às vezes, o aplauso se espalha por toda a cabine.

A irmã mais velha, normalmente, revira os olhos, mas acaba participando. E eu, também.

Esta se tornou uma pequena e feliz tradição de férias, uma brincadeira interna com meus filhos. E, com os meninos se aproximando da adolescência, vou aproveitar todas as oportunidades para fazer com que eles sorriam.

Mas o que me intriga é por que este gesto aparentemente inofensivo provoca reações tão distintas.

As viagens aéreas são repletas de comportamentos que incomodam as pessoas,, como reclinar os assentos até o espaço pessoal do passageiro de trás ou bloquear a esteira de bagagem.

Comparativamente, os aplausos ao aterrissar normalmente causam apenas alguns segundos de ruído.

Então, por que isso provoca não apenas irritação, mas constrangimento, sensação de ridículo e até julgamentos sobre o nível de experiência em viagens dos outros passageiros?

Uma pesquisa da empresa aérea europeia de baixo custo Wizz Air, realizada em 2025, envolveu 4,5 mil passageiros e 150 comissários de bordo. Ela revelou uma interessante disparidade nos hábitos de aplaudir durante a aterrissagem.

Entre os passageiros que não voam mais de uma vez por ano, 70% declararam que aplaudem, contra cerca de 40% daqueles que voam anualmente mais de 10 vezes.

Carmen Roberts A jornalista Carmen Roberts aprecia o ritual de aplaudir quando um avião aterrissa, mas nem todos compartilham seu entusiasmo

As razões para aplaudir também variam.

A pesquisa indica que os passageiros da Europa central e oriental costumam associar o aplauso ao alívio por aterrissar em segurança. Já os da Europa ocidental são mais inclinados a descrever as palmas como reconhecimento pelo trabalho da tripulação.

O psicólogo Rob Stewart indica que uma possível explicação para os aplausos na aterrissagem seria a experiência emocional de voar.

As viagens aéreas fazem parte da rotina de milhões de pessoas, mas alguns passageiros ainda ficam ansiosos. Para eles, chegar ao solo com segurança pode trazer uma verdadeira sensação de alívio, que pode ser expressada batendo palmas.

Mas Stewart acredita que existe outro mecanismo psicológico que ajuda a explicar por que os aplausos se espalham pela cabine.

"Somos criaturas sociais e raramente queremos nos afastar dos padrões", explica ele. "É por isso que observamos outras pessoas participando."

Os psicólogos chamam este fenômeno de "prova social". Quando outros fazem alguma coisa, nós interpretamos seu comportamento como indicação de que devemos fazer o mesmo.

Na pesquisa da Wizz Air, um em cada cinco participantes declarou bater palmas simplesmente porque outras pessoas começaram.

Um dos meus seguidores no Instagram resumiu perfeitamente este ponto.

"Não começo os aplausos, mas sempre participo. Também acho fofo. Precisamos de mais momentos coletivos de gratidão."

Mas nem todos aplaudem por alívio ou conformidade.

Para alguns, a aterrissagem é sinônimo do início de um feriado aguardado há muito tempo ou de uma reunião com entes queridos. Outros, como meus filhos, simplesmente apreciam o momento, ou a reação que ele provoca.

A turma do antiaplauso

Mas, se as palmas podem congregar os passageiros, por que elas provocam tanta irritação?

O engenheiro de aviação e piloto particular William Pilsbury faz parte do grupo antiaplausos.

"Você aplaude quando é bem atendido pelo dentista, pelos médicos ou na balsa? Ou no supermercado? Ou na cafeteria? Pare com isso!!", escreveu ele, em resposta à minha postagem.

Sua objeção reflete um argumento comum: os pilotos são profissionais treinados e aterrissar uma aeronave com segurança é exatamente o que eles são pagos para fazer.

Nicola Jarratt viaja frequentemente ao exterior e tem uma visão similar e inflexível.

"Odeio completamente. Considero que o piloto é um profissional e acho incrivelmente paternalista."

Ela também associa a prática a certas nacionalidades e a passageiros com menos experiência em viagens.

Com isso, Jarratt traz outra dimensão para o debate: os aplausos ao aterrissar podem ter se tornado um indicador da percepção de experiência ou sofisticação de cada passageiro.

Getty Images Para alguns passageiros, aplaudir após a aterrissagem pode ser uma forma de aliviar a tensão da viagem aérea

Mas a professora de psicologia e cientista comportamental Martha Newson, da Universidade de Greenwich, no Reino Unido, indica que o desconforto pode ter menos relação com o gesto em si do que com a pressão que ele cria.

Em um avião, os passageiros ficam confinados e os aplausos podem parecer "grandiosos demais" para algumas pessoas. Já os que não participam parecem não demonstrar gratidão pela sua chegada ao destino em segurança.

Ela sugere que este desconforto pode ter menos relação com boas maneiras,e mais com "tabus, conformidade e constrangimento alheio".

A contradição é reveladora.

Para aqueles que aplaudem, o ritual pode criar um senso de comunidade a bordo. Mas, para os que desaprovam, se recusar a participar pode reforçar seu próprio entendimento de como um viajante experiente deve se comportar.

Ainda assim, Newson observa que "julgar em voz alta as pessoas que aplaudem pode ser uma quebra de etiqueta maior!"

A visão dos tripulantes

É claro que as pessoas que presenciam os aplausos na aterrissagem com mais frequência não são necessariamente os passageiros, mas a tripulação da cabine.

Na pesquisa da Wizz Air, cerca de dois terços dos comissários de bordo questionados acreditam que os aplausos estão se tornando menos comuns. Mas eles relatam ouvir palmas com mais frequência após voos turbulentos ou fora do padrão.

E nem todos os tripulantes se irritam com a prática.

Um comissário de bordo, que pede para permanecer anônimo, considera que esta é uma expressão simples de agradecimento aos pilotos por trazerem os passageiros com segurança ao seu destino.

"Não sei quando os aplausos após a aterrissagem perderam status", escreveu ele. "Para mim, é uma manifestação simpática quando a viagem exige um pouco mais de habilidade."

E ele fez uma confissão maravilhosa: "Às vezes, de um assento onde ninguém pode me ver, começo a aplaudir a mim mesmo."

O que mais me interessa é o quanto podemos analisar de um gesto que dura apenas alguns segundos.

Passei duas décadas da minha vida viajando profissionalmente e, ainda assim, meu entusiasmo por bater palmas no voo parece me rotular como alguém que causa constrangimento entre os demais.

Compreendo por que alguns passageiros podem achar isso irritante, mas não consigo deixar de sorrir quando um dos meus filhos começa a aplaudir, seu irmão o acompanha e o som se espalha pela cabine.

Minha filha provavelmente ainda irá revirar os olhos. Mas acho que ela irá aplaudir assim mesmo.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.