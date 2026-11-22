Os soldados se movem ao longo do túnel em carrinhos especiais, chamados de 'metrô de Kupyansk' - (crédito: Moose Campbell/BBC)

Surgiu uma nova frente de batalha na guerra na Ucrânia e ela fica embaixo da terra.

Nos últimos sete meses, forças ucranianas passaram a viver e combater tropas da Rússia em um antigo gasoduto da era soviética (1922-1991), na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

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Com pouco mais de um metro de diâmetro, o espaço só é suficiente para os soldados rastejarem. Mas o local é relativamente seguro contra os drones que, agora, invadem os céus acima da linha de frente e tornam praticamente impossível o avanço de qualquer um dos lados.

Ocupar o subterrâneo, agora, é a "única opção", segundo o soldado Zanuda. Ele ajudou a planejar a operação ucraniana no túnel, que ele chama de um novo mundo de combates.

Mas o soldado reconhece que é difícil.

"Na superfície, você sempre tem algum espaço de manobra", explica Zanuda. "Mas, aqui, você só pode enfrentar o inimigo frente a frente."

A viagem até chegar a este campo de batalha subterrâneo na região de Kharkiv só ressalta os perigos existentes na superfície.

Ela inclui o transporte por veículo em alta velocidade através de campos abertos, seguido por uma longa caminhada por terreno enlameado, com a companhia de soldados ucranianos com armas carregadas, prontas para derrubar drones russos.

Ao chegar à entrada do túnel, pode-se perceber de imediato o persistente cheiro de gás e ar fétido.

Os dois lados usam aberturas na tubulação para chegar à superfície, onde ocorre a maior parte dos combates. Eles fizeram aberturas no solo, usando ferramentas de solda para romper o grosso tubo de aço.

Os russos foram os primeiros a explorar o cano, para se infiltrar na cidade próxima de Kupyansk, em setembro de 2025. Eles já haviam usado tubulações subterrâneas anteriormente, durante a captura da cidade de Avdiivka, em 2024, e na sua tentativa de retomar parte da região russa de Kursk, no ano passado.

Mas as forças ucranianas, lentamente, viraram o jogo.

Moose Campbell/BBC Os soldados se movem ao longo do túnel em carrinhos especiais, chamados de 'metrô de Kupyansk'

Um carro elétrico especialmente projetado transporta soldados e suprimentos ao longo da tubulação. Eles o chamam de "metrô de Kupyansk". E, de vez em quando, ele quebra.

Nós viajamos no "metrô" por 40 minutos, com a cabeça abaixada e as pernas cruzadas.

Solavancos regulares marcam o trajeto, à medida que atravessamos as seções soldadas do cano. Parece um passeio austero no parque de diversões, mas nada divertido.

O nosso destino foi um ponto da tubulação onde os soldados ucranianos escavaram para armazenar munição e equipamentos. Ali, só há espaço suficiente para ficar em pé.

É naquele local que o homem que eles chamam de Músico conduz o movimento dos soldados e dos suprimentos. Ele mora ali como uma toupeira, com o rosto coberto por terra e poeira.

O Músico conta que passou naquele lugar os últimos três meses, com poucas visitas à superfície, para se limpar ou ir ao banheiro.

De vez em quando, podemos ouvir o ruído das rodadas de artilharia na superfície. O Músico conta que estamos perto da linha de combate.

"Mas, embaixo da terra, é seguro."

BBC

O carrinho prossegue em sua viagem rumo às entranhas da Terra.

Ele retorna cerca de meia hora depois, com novos soldados cobertos de poeira, que haviam lutado na superfície.

A expressão é de alívio nos seus rostos empoeirados.

"No cano, é mais confortável porque, aqui, os drones não voam, nem chegam os projéteis de artilharia, nem as bombas planadoras", explica Vovochka. Ele participa dos combates na superfície há três semanas.

Mas também houve combates na tubulação.

A chamada Operação Veles começou em abril. Seu nome vem do mítico deus eslavo do mundo subterrâneo. E, desde então, a Ucrânia avançou 15 km ao longo do gasoduto.

É um trabalho cansativo e meticuloso, desenvolvido sob o medo permanente de entrar em contato com o inimigo.

Na superfície, encontramos alguns dos soldados da 13ª Brigada Khartiia da Guarda Nacional da Ucrânia, que participaram da missão. Sua primeira tarefa foi limpar os detritos, retirando a água e as barricadas russas do interior da tubulação.

Os soldados ucranianos contam que algumas das barreiras tinham armadilhas ou corpos russos empilhados.

"Quando os retirávamos ou subíamos em cima deles, não tínhamos ideia do que havia embaixo", conta Chyzh.

O outro perigo, segundo ele, eram os ricochetes dos disparos, quando eles tentavam avançar. "Você nunca sabe para onde irá uma bala ou como ela irá ricochetear", segundo ele.

Seu companheiro Kort conta que "todos nós disparávamos, estávamos forçando os inimigos a recuar".

Ao longo da operação, a Ucrânia afirma ter matado mais de 100 soldados russos e capturado 30 prisioneiros.

"Sim, havia corpos", conta Kort. "Cheguei a precisar dormir ao lado deles."

Moose Campbell/BBC Os homens vivem e combatem em alojamentos muito pequenos, mas conseguiram limpar 15 km do gasoduto

A antiga vida do seu comandante como minerador ajudou os soldados a se prepararem para as dificuldades físicas e psicológicas da operação subterrânea.

De uma construção na superfície, Biashym mantém contato regular com seus homens que ainda estão no gasoduto. Atrás dele, fica um armário repleto de remédios.

Os soldados na tubulação passam grande parte do seu tempo de joelhos e sofrem escoriações. Biashym reconhece que alguns deles tiveram ataques de pânico por viverem em um espaço tão confinado. Outros têm dificuldade de respirar.

Centenas de voluntários colombianos também estão envolvidos na operação. Eles fazem parte do 23° Regimento de Assalto RUG.

Combatentes estrangeiros vêm ajudando a repor as esgotadas fileiras ucranianas. Um dos colombianos, conhecido como Gecko, conta que eles levaram 30 dias para liberar apenas 500 metros.

"Foi difícil, estava quente e tive medo dentro do cano", afirma ele. "Mas, em algum momento, simplesmente pensei 'OK, vamos enfrentar isso e avançar'."

A batalha do gasoduto ainda não acabou.

As forças russas construíram posições fortificadas dentro da tubulação, como fez a Ucrânia. Eles ainda tentam se infiltrar nas posições ucranianas, escavando caminhos para dentro e para fora do cano.

De uma sala de controle na superfície, observamos os drones ucranianos combatendo em mais uma tentativa russa de encurralá-los.

Moose Campbell/BBC 'As operações em terra, agora, são quase impossíveis... Todos sabem que a única forma de combater atualmente é embaixo da terra', segundo o soldado ucraniano Zanuda

Parte dos combates ocorrem embaixo da terra, mas ainda há batalhas no ar e na superfície, em uma operação combinada.

Zanuda é o chefe do setor de planejamento da 13ª Brigada Khartiia. Ele acredita que esta é a melhor forma de combate no futuro.

"As operações em terra, agora, são quase impossíveis", segundo ele. "Todos sabem que a única forma de combater atualmente é embaixo da terra."

Ele acredita que haverá novas missões como esta no futuro.

"As tubulações correm por toda parte", explica Zanuda. "É preciso lembrar que, nos tempos soviéticos, petróleo, gás e amônia eram transportados para a Europa e todo o trajeto corria através da Ucrânia."

Na verdade, é um trabalho brutal, extenuante e perigoso, na mais árdua das condições possíveis.

A Ucrânia levou sete meses para limpar 15 km de tubulação, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que a missão foi um sucesso.

A operação ajudou a retomar território perdido e tem servido de injeção de ânimo para os soldados. Mas, isoladamente, ela não mudou o curso da guerra.

Com colaboração de Moose Campbell, Volodymyr Lozhko e Rebecca Hartmann.