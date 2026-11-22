Cascas e sementes podem ser benéficas, dizem pesquisadores - (crédito: Getty Images)

O consumo de restos de frutas e vegetais, como cascas e talos, pode trazer benefícios à saúde que a maioria das pessoas está deixando de aproveitar, afirmam pesquisadores britânicos.

Eles dizem que essas partes dos alimentos são uma fonte de fibras alimentares pouco valorizada e incentivam as pessoas a adotar o aproveitamento integral dos vegetais, incluindo a casca da melancia, o miolo do abacaxi e as sementes da abóbora-manteiga.

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A maioria dos adultos não consome fibras em quantidade suficiente. Dados oficiais mostram que apenas 4% atingem a recomendação diária de 30 gramas, apesar dos benefícios amplamente conhecidos para a saúde intestinal.

As fibras ajudam na digestão, prolongam a sensação de saciedade e estão associadas a um menor risco de doenças cardíacas e câncer de intestino.

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Talos, sementes e cascas

Como regra geral, as cascas de frutas e vegetais contêm mais fibras do que suas partes internas.

Comer um kiwi com casca, por exemplo, fornece 50% mais fibras do que consumir a fruta descascada.

Para o estudo, cientistas do King's College, de Londres, analisaram 12 alimentos frescos, crus ou não cozidos: beterraba, pimentão, brócolis, abóbora-manteiga, couve-flor, aipo-rábano, couve crespa, erva-doce, kiwi, alho-poró, abacaxi e melancia.

Eles descobriram que muitas partes normalmente descartadas continham mais fibras do que as partes que as pessoas costumam consumir. Por exemplo:

A casca da melancia continha 2,10 g de fibras por 100 g — quantidade aproximadamente equivalente à encontrada em uma fatia de pão integral;

A casca e as sementes da abóbora-manteiga continham 9,25 g por 100 g — quase a mesma quantidade de fibras de uma tigela de cereal de farelo;

A casca e o miolo do abacaxi continham cinco vezes mais fibras do que a polpa;

Os talos do brócolis continham fibras, embora em quantidade um pouco menor do que os floretes.

As fibras são essenciais para o bom funcionamento do intestino e ajudam a prevenir a constipação.

A coordenadora do projeto, Rachel Gibson, afirmou que os resultados indicam que as pessoas estão jogando fora uma quantidade significativa de fibras.

"Isso não representa apenas uma perda nutricional, mas também financeira: na prática, você está jogando fora uma parte substancial daquilo pelo qual pagou."

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Curry de casca de banana?

O King's College vem realizando experiências em seu refeitório, oferecendo a funcionários e estudantes refeições que aproveitam integralmente os alimentos, como curry de casca de banana.

Em casa, os pesquisadores sugerem que as pessoas experimentem consumir kiwis com casca, usar talos de brócolis em refogados ou acrescentar sementes de pimentão aos pratos.

Embora o cozimento possa alterar o teor de fibras, geralmente não as elimina por completo. Cozinhar no vapor, no micro-ondas ou refogar rapidamente tende a preservar melhor os nutrientes.

"Não se trata de buscar a perfeição nem de obrigar as pessoas a comer alimentos pouco saborosos, mas de reconhecer o valor nutricional de partes dos alimentos que fomos condicionados a descartar", afirma Gibson.

Ela reconhece que algumas pessoas podem ficar relutantes em experimentar. Alguns frequentadores manifestaram preocupação durante o teste no refeitório.

Ao longo das nove semanas, os pratos que aproveitavam integralmente os alimentos representaram um terço do total diário de vendas de refeições quentes na universidade.

Aqueles que escolheram os novos pratos tinham menos probabilidade de terminar suas refeições do que os clientes que optaram pelo cardápio convencional.

Kirsten Jackson, nutricionista da Associação Britânica de Dietética especializada em síndrome do intestino irritável, diz que essas dicas culinárias são úteis, desde que os alimentos sejam bem lavados.

Ela sugere bater o miolo do abacaxi em vitaminas, mas diz que não recomendaria o consumo das cascas mais duras.

Alguns talos podem precisar ser cozidos ou picados bem fininho para se tornarem mais agradáveis ao paladar, acrescenta.

"O fato de um talo de brócolis não combinar com a refeição de hoje à noite não significa que ele precise ir para o lixo. Pique-o, congele-o e acrescente-o a uma sopa ou a um refogado em outro dia", afirmou.

Ela aconselha aumentar gradualmente o consumo de fibras para evitar o inchaço abdominal, observando que pessoas com síndrome do intestino irritável podem ter mais dificuldade para tolerá-las.

E há alguns alimentos que devem ser totalmente evitados, segundo a Fundação Britânica de Nutrição.

Batatas esverdeadas e folhas de ruibarbo contêm compostos tóxicos, enquanto talos e sementes muito duros podem não ser adequados para crianças pequenas.