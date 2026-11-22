Uma despedida foi organizada no Botanic Park para quem partia rumo ao Paraguai. Foto cedida pela Biblioteca Estadual da Austrália Meridional. - (crédito: Cortesia de State Library South Australia)

"É um caso muito curioso na história da Austrália, é insólito", diz Roy Boland, professor honorário de estudos latino-americanos da Universidade de Sydney.

"A Austrália é um país de imigrantes. Até onde sei, este é o único caso na história do país em que muitas pessoas se organizaram para ir embora", afirma à BBC News Mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Boland se refere a um grupo de australianos "desencantados" que, no fim do século 19, embarcou em uma travessia que os levaria a um lugar que, para eles, era muito remoto.

Entre eles estavam William e Lillian Wood.

"Devo agradecer aos meus avós, Billy e Lili, por terem vindo ao Paraguai atrás de um sonho muito difícil de entender", conta Rodrigo Wood à BBC News Mundo, de Assunção.

Já se passaram mais de 130 anos desde aquela travessia, e a BBC News Mundo relembra a história desses australianos que emigraram cheios de esperança para uma terra desconhecida.

O nascimento de um movimento

Rodrigo Wood se lembra das histórias que ouvia dos pais e dos tios e das que escutava nas inúmeras viagens que fez às duas colônias onde os australianos se instalaram no Paraguai, Nova Austrália e Cosme.

Cortesia de State Library South Australia Uma despedida foi organizada no Botanic Park para quem partia rumo ao Paraguai. Foto cedida pela Biblioteca Estadual da Austrália Meridional.

"Tudo começou em 1892, quando os trabalhadores da Austrália sonhavam com uma vida melhor, mas seus patrões não os ouviram", conta Boland.

No fim do século 19, a Austrália, que era um conjunto de colônias britânicas, enfrentava uma crise econômica, política e social.

Algumas regiões sofriam com secas, enquanto outras enfrentavam inundações. A taxa de desemprego era alta, e "o país estava à beira da falência", afirma o especialista.

Houve muitos protestos e greves de operários, sindicalistas, tosquiadores e trabalhadores rurais.

A resposta do governo "autoritário", diz Boland, foi reprimi-los com violência, sobretudo em Queensland.

Um dos trabalhadores que aderiram às greves foi Billy, avô de Rodrigo Wood e secretário do sindicato dos tosquiadores de ovelhas.

Um líder inglês

Nesse contexto, surgiu um movimento sindical que se tornou socialista e buscava um lugar fora da Austrália para fundar uma sociedade igualitária, sem governo, banqueiros ou Exército.

O grupo recebeu o nome de New Australian Movement (Movimento Nova Austrália).

Cortesia de State Library South Australia Em dezembro de 1893, estes emigrantes da Associação Nova Austrália (New Australia Association) estavam prontos para embarcar no navio Royal Tar rumo ao Paraguai. Eles foram fotografados no porto de Adelaide. Foto cedida pela Biblioteca Estadual da Austrália Meridional.

Seu líder era William Lane, um jornalista inglês que havia deixado seu país ainda muito jovem.

Depois de viver no Canadá e nos Estados Unidos, ele se estabeleceu na Austrália, onde testemunhou um período de grande agitação.

Lane percebeu que ali não conseguiria criar a sociedade comunitária que desejava, sem governo nem patrões que oprimissem os trabalhadores.

Mas soube entender as reivindicações dos trabalhadores. Ouviu o que tinham a dizer e os organizou para buscar "algo melhor" fora da Austrália.

"Eles decidiram partir sem levar em conta o idioma ou a distância. Simplesmente foram atrás de um sonho utópico", diz Rodrigo Wood.

"A determinação e a coragem deles foram admiráveis", acrescenta. Ele acredita que o grupo não tinha informações suficientes sobre o que encontraria no lugar escolhido por Lane para o projeto.

Por que o Paraguai?

Para entender por que Lane escolheu o Paraguai, é preciso voltar algumas décadas antes de sua chegada ao país sul-americano.

Entre 1864 e 1870, o Paraguai enfrentou uma coalizão formada por Uruguai, Argentina e Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, considerada o conflito mais sangrento da história da América Latina.

Cortesia de University of Sydney Integrantes da colônia Cosme, no Paraguai. Foto cedida pela Universidade de Sydney.

No Paraguai, que sofreu uma derrota devastadora, morreram cerca de 280 mil pessoas, o equivalente a mais da metade da população do país.

A grande maioria das vítimas era do sexo masculino. Boa parte da população masculina que restou era formada por idosos ou crianças.

Foi uma "tragédia demográfica", diz à BBC News Mundo o historiador paraguaio David Velázquez Seiferheld. "Houve um desequilíbrio muito grave entre os sexos."

"Até o ano de 1900, a população ainda era majoritariamente feminina, por uma margem enorme."

Diante desse cenário, o governo começou a abrir o país à imigração, sobretudo para atrair americanos e europeus.

"Havia um critério racial na seleção dos imigrantes", afirma o especialista.

"Havia o preconceito de que os trabalhadores brancos eram superiores aos trabalhadores locais, ou seja, principalmente aos camponeses mestiços do Paraguai."

Por meio de uma lei de 1881, o governo convidou estrangeiros e famílias a ajudar a formar colônias rurais.

Assim, chegaram suíços, alemães, franceses, italianos, ingleses e suecos, entre outras nacionalidades.

"Havia uma campanha muito agressiva para atrair imigrantes por parte das embaixadas paraguaias no exterior e também das embaixadas europeias no Paraguai, que queriam trazer seu excedente de mão de obra."

E a mensagem chegou longe

O convite foi divulgado em vários lugares do mundo. O Paraguai buscava imigrantes "de bons princípios, trabalhadores e dispostos a multiplicar a raça para ajudar a reconstruir o país", conta Boland.

A notícia chegou à Austrália, e Lane, que liderava um grupo de trabalhadores descontentes, viu nela uma grande oportunidade.

Cortesia de University of Sydney A colônia Cosme foi criada depois que surgiram problemas na colônia Nova Austrália. Foto cedida pela Universidade de Sydney.

Em seus textos nos jornais, Lane divulgou a ideia de emigrar para o Paraguai para fundar uma colônia socialista utópica.

Ele também tinha um "jeito hipnótico de falar", segundo um perfil publicado no Australian Dictionary of Biography.

Segundo Boland, Lane chegava a apresentar a proposta como se fosse "uma mensagem de Deus".

"Ele dizia a eles: 'Paraguai e paraíso são quase a mesma palavra'."

Já circulava pelo mundo uma imagem idealizada do Paraguai, lembra Velázquez.

O país ficou conhecido como a terra da utopia jesuítica depois que um padre do século 18 disse que era um lugar parecido com o que o inglês Thomas More havia imaginado em sua obra Utopia, de 1516.

Lane e seus seguidores entraram em contato com o governo paraguaio e, em 1893, as duas partes, a Associação Cooperativa Nova Austrália e o Estado paraguaio, assinaram um acordo.

"O compromisso era trazer 1.200 famílias para o Paraguai ao longo de seis anos", afirma Velázquez.

'A justiça como farol'

Em julho de 1893, 212 pessoas embarcaram no navio Royal Tar. Era o primeiro grupo de australianos que partia para o Paraguai.

A maioria era de homens solteiros. Poucas mulheres participaram dessa primeira viagem ou das seguintes.

Uma das que participaram da odisseia foi a escritora Mary Gilmore, defensora dos direitos das mulheres e dos trabalhadores e das greves sindicais.

Ela foi a primeira mulher a integrar o Sindicato dos Trabalhadores da Austrália.

Em 1895, decidiu deixar tudo e partir para o Paraguai por acreditar no movimento de ideais socialistas de Lane.

Frank Albert Charles Burke/Fairfax Media via Getty Images A escritora e poeta Mary Gilmore, que viveu e lecionou em Cosme, durante uma homenagem da Australasian Book Society em 1954.

Gilmore escreveu poemas para incentivar seus compatriotas a aderir ao projeto.

Boland diz que a mensagem de The Men of New Australia (Os homens da Nova Austrália) é poderosa e reflete o idealismo e a esperança com que eles partiram.

"Não sou poeta nem pretendo ser. Não tentei reproduzir a rima ou a métrica, mas quero dar uma ideia", diz o especialista antes de traduzir o poema durante a entrevista:

Oh, os homens da Nova Austrália se preparam para cruzar o mar

Formarão um grupo de lutadores em uma terra distante para mostrar que são homens de verdade

Esses homens da Nova Austrália deram as costas à luta inútil em seu país

E adotaram a justiça como o farol que os guiará a uma vida de nobreza

Cortesia de State Library South Australia O navio Royal Tar no porto de Adelaide. A embarcação levou imigrantes da Austrália ao Paraguai para formar uma colônia socialista utópica. Foto cedida pela Biblioteca Estadual da Austrália Meridional.

Eles navegaram pelo cabo Horn, no extremo sul do continente americano, onde os oceanos Pacífico e Atlântico se encontram.

"Imagine aquele mar revolto", diz Rodrigo Wood.

O primeiro grupo chegou em setembro de 1893. Desembarcou no Uruguai e, de lá, seguiu para Assunção.

"O governo paraguaio ficou muito contente e foi recebê-los. Como não havia muito espaço nos hotéis, colocou o teatro municipal à disposição para que descansassem antes da viagem de trem até a cidade de Villarrica."

"Quando chegaram lá, compraram cerca de 30 carroças puxadas por bois. Atravessaram matas, pântanos e áreas alagadas. À noite, ouviam o rugido das onças."

Por fim, chegaram ao destino, a colônia Nova Austrália.

Boland reconhece que costumamos associar a palavra colônia ao colonialismo. Nesse caso, a palavra se referia a um assentamento cujos integrantes chegaram a convite.

Em dezembro de 1893, o segundo grupo, formado por 198 pessoas, saiu da Austrália.

A inspiração

Lane e seus seguidores haviam partido com o ideal de formar uma comunidade sem tensões sociais, na qual os integrantes compartilhariam os bens da colônia e se tratariam como iguais.

Bettmann / Getty Images Edward Bellamy foi o autor de Looking Backward (Olhando para trás), publicado em 1888. Bettmann

"Lane era um homem muito culto, um intelectual, que havia lido muita teoria política", explica o especialista.

"Os clássicos, Marx, os socialistas utópicos da França e dos Estados Unidos, que não acreditavam na necessidade de uma revolução sangrenta. Eles acreditavam em uma revolução pacífica, que abriria caminho para uma boa relação entre os operários, os patrões e os latifundiários."

Segundo o acadêmico, sua grande inspiração foi o romance Looking Backward (Olhando para trás), publicado em 1888.

O protagonista da obra, escrita por Edward Bellamy, adormece nos Estados Unidos em 1887 e acorda 113 anos depois em um país sem divisões sociais, onde um sistema corporativista permitiu o surgimento de uma utopia socialista.

Lane queria estabelecer comunidades também em outras partes do mundo e, assim, criar uma federação de colônias.

Além das ideias políticas e sociais, "muitos problemas pessoais e psicológicos" influenciaram seu projeto.

Seu pai era alcoólatra, o que o marcaria profundamente.

"Lane passou a ter uma aversão absoluta ao álcool. Seu pai havia acabado na falência."

As regras e os problemas

Uma das regras que Lane impôs na colônia foi a proibição do consumo de álcool. Ele exigia abstinência total.

"Mas imagine pedir a tosquiadores de ovelhas que gostavam de beber cerveja que parassem de beber", diz Rodrigo Wood.

"O álcool sempre foi uma parte fundamental da nossa vida", diz Boland.

"Proibir aqueles australianos de beber depois de um dia de trabalho duro na mata, derrubando árvores para obter madeira e construir casas, arando a terra", mostrava que Lane "não havia entendido bem a cultura deles".

Cortesia de University of Sydney Uma das regras de convivência impostas por Lane nos assentamentos proibia seus integrantes de se casar com pessoas da população local. Esta foto é da colônia Cosme.

Outra regra que ele impôs foi "não se casar com pessoas daqui para preservar a pureza racial", lembra Velázquez.

A tensão na colônia aumentava. Além disso, eles haviam chegado a uma região de mata onde encontraram dificuldades.

"Os homens puseram mãos à obra, mas descobriram que era mais difícil do que esperavam", afirma Boland.

"E isso é difícil de imaginar, porque a vida na Austrália já era dura para eles."

"Quando chegaram ao Paraguai, perceberam que de paraíso não tinha nada. Diziam que precisavam trabalhar tanto quanto na Austrália ou até mais."

Velázquez também destaca como as doenças tropicais causavam estragos entre os recém-chegados, sobretudo diante da escassez de serviços de saúde.

O historiador relembra o relato de um menino publicado em uma revista australiana. O garoto contou que o que mais o impressionava no dia a dia era viver cercado de mosquitos, cobras e crocodilos.

Ele ficou impressionado ao entrar em uma moradia comunitária que funcionava como fábrica de tecidos de ñandutí e de charutos. Ali só trabalhavam mulheres, algumas com os filhos presos ao corpo por panos.

'Já nos acostumamos com o mate'

Com o tempo, Lane passou a ser chamado de "rei Billy" ou "czar Billy", lembra Boland.

O fato de tudo pertencer à colônia, sem propriedade privada, também provocou tensões.

"Muitos desses colonos sabiam pouco sobre socialismo. Queriam igualdade, mas não a ponto de suas mulheres não poderem ter as próprias galinhas."

Cortesia de State Library South Australia A colônia Cosme chegou a ter sua própria publicação mensal.

Alguns de seus compatriotas chegaram a qualificar Lane de autoritário e tirânico.

"Era um fundamentalista religioso", diz o acadêmico. "Foi um homem messiânico."

Em 1894, eclodiu um conflito interno depois que alguns colonos foram expulsos por terem sido flagrados violando a "lei da temperança".

Lane decidiu partir e, com um grupo de 50 seguidores leais, fundou uma nova colônia chamada Cosme.

Os que ficaram em Nova Austrália negociaram com o governo a distribuição de lotes de terra individuais e mantiveram apenas um pasto comunitário para o gado.

"Adota-se um modelo de propriedade privada", afirma Velázquez. "É o fim de Nova Austrália."

"A barreira racial é rompida, e os colonos começam a se casar com paraguaias."

O modelo de organização de Cosme teve sucesso no início.

"Eles tinham escola, biblioteca e depósitos. Haviam começado a produzir cana-de-açúcar, negociado crédito com o Banco Agrícola para comprar equipamentos para um engenho de açúcar, diversificado os cultivos e tinham uma revista mensal."

Nos relatos da época, afirma o historiador, os australianos diziam: "Já nos acostumamos com o mate."

A desilusão

Os avós de Rodrigo Wood chegaram à colônia Cosme em 12 de maio de 1895.

Os avós de Rodrigo Wood chegaram à colônia Cosme em 12 de maio de 1895.

Com o tempo, porém, muitos integrantes dos dois assentamentos decidiram partir. Em 1904, a maioria dos colonos já havia voltado para a Austrália.

Mary Gilmore, por exemplo, voltou com a família para Sydney em 1902, depois de fazer escalas na América do Sul e na Inglaterra.

Em Cosme, a poeta havia se casado e, em 1898, teve um filho. O estado de saúde dela e do filho foi o principal motivo da partida.

Cortesia da família Wood Rodrigo Wood agradece aos avós por terem viajado ao Paraguai atrás de "um sonho". Foto cedida pela família Wood.

Rodrigo Wood fala com emoção da história de sua família.

"Aos 79 anos, fico feliz por ser descendente daquela gente decidida, batalhadora, forte, com sentimentos nobres e esperanças sinceras."

"Sempre que vou ao cemitério em Cosme e vejo a lápide que colocamos para os meus avós, transmito a eles, em silêncio, a minha admiração."

William e Lillian Wood e seus oito filhos estavam entre os poucos que ficaram.

"Meu pai dizia que o problema sempre foi o dinheiro. Eles foram para um lugar muito distante dos mercados, com vias de comunicação muito rudimentares. O único trem chegava a uns 20 quilômetros dali. Era um trem a vapor."

"Houve uma espécie de desilusão e de tristeza, de perceber que tinham se enganado."

"Tiveram muitos filhos. Era difícil juntar algum dinheiro e comprar uma passagem. Li várias cartas do vovô Wood ao governo australiano pedindo ajuda para as pessoas voltarem, mas ele não recebeu uma resposta positiva."

"Sempre senti muita pena pelo que meus avós deixaram para trás para começar do zero. Enfrentaram dificuldades enormes. Você não imagina o que é derrubar mata com machado e facão, num lugar com tão poucas vias de comunicação."

Apesar disso, fizeram do Paraguai seu lar.

Rodrigo conta que o avô, de origem escocesa, adorava a música paraguaia e gostava de dançar a dança dos facões.

"Minha avó ajudava as mulheres nos partos. Inspirava muito respeito."

"Vovô Billy era um sonhador, muito trabalhador e muito comprometido com suas ideias socialistas."

Lane deixou o Paraguai em 1899, "debilitado pela doença e pelas adversidades", registra o Australian Dictionary of Biography.

Após uma breve passagem pela Austrália, foi para a Nova Zelândia, onde viveu até morrer.

'Isso me enche de orgulho'

Ao todo, entre 500 e 600 australianos foram ao Paraguai como parte dessa experiência migratória. A maioria voltou.

Na Austrália, essa história "quase não é contada", diz Boland.

"É um episódio único na história da Austrália. Se eu perguntasse a umas dez pessoas, a maioria não saberia nada sobre Nova Austrália ou Cosme."

Cortesia da família Wood Melody Wood, aqui ao lado dos pais, diz que a história de seus antepassados a "enche de orgulho". Foto cedida pela família Wood.

No Paraguai, diz Velázquez, a história também é "muito pouco conhecida", embora as pessoas se lembrem bem das famílias e de seus sobrenomes, como Birks, Jacks, Cadogan, Butterworth e Casey.

Para a embaixadora do Paraguai na Austrália, Inés Martínez Valinotti, não se pode classificar a experiência como um "fracasso".

"Talvez, como projeto político e social, não tenha atingido os objetivos de seus fundadores, mas eles deixaram um legado muito valioso: os descendentes, trabalhadores que se destacam em nossa sociedade", diz à BBC News Mundo.

Um dos exemplos é Robin Wood, que foi um dos quadrinistas mais prolíficos e reconhecidos do mundo graças aos milhares de quadrinhos que produziu.

Para Melody, filha de Rodrigo Wood, a história de seus antepassados "sempre foi como um conto".

"Meu pai sempre fez questão de nos contar as aventuras que eles viveram. É maravilhoso saber de onde viemos."

"Isso me enche de orgulho", diz ela, com um sorriso, do Paraguai.

Ela ainda não foi à Austrália.