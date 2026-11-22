Os icônicos baobás de Madagascar são uma das muitas espécies ameaçadas da ilha - (crédito: Getty Images)

Ninguém precisa dizer que você deve viajar para Nova York, ou para Veneza.

Mas você sabia que uma das ilhas mais remotas do mundo, agora, convida visitantes aventureiros a descobrir seu litoral? Que, em 2027, os viajantes que forem para o Japão poderão presenciar um antigo ritual que só acontece uma vez a cada geração?

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Ou que a Copa do Mundo da Fifa de Futebol Feminino do ano que vem irá atrair a atenção do mundo para o Brasil?

No nosso guia sobre os melhores lugares do planeta para visitar em 2027, estamos olhando além dos eternos favoritos, em busca de destinos que ofereçam algo de extraordinário no próximo ano.

Os editores da BBC Travel, jornalistas de confiança e especialistas em turismo sustentável de todo o mundo indicaram destinos que apresentam razões convincentes para merecer sua visita em 2027.

Examinamos particularmente locais que usam o turismo em benefício das comunidades locais, protegendo o meio ambiente, preservando seu patrimônio cultural e incentivando formas mais conscientes de viajar.

Os 20 destinos escolhidos são apresentados sem ordem específica. Cada um deles oferece experiências inesquecíveis — e oportunidades para você fazer a diferença para as pessoas e as paisagens que os tornam tão especiais.

Madagascar

Getty Images Os icônicos baobás de Madagascar são uma das muitas espécies ameaçadas da ilha

Motivos para visitar: observar sua vida selvagem única e ameaçada de extinção, ajudando a protegê-la.

Madagascar oferece encontros extraordinários com a vida selvagem. Afinal, 92% dos mamíferos que vivem na ilha não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta.

O camaleão-pantera e o lêmure "dançarino" sifaca-de-verraux são algumas das espécies exclusivas da ilha que habitam suas florestas tropicais, cânions de calcário e outros cenários extraordinários.

O país pretende triplicar seu número de visitantes nos próximos dois anos. Com isso, viajar de forma responsável pode ajudar a proteger os espaços selvagens remanescentes e cerca de 10 mil plantas e animais endêmicos.

Em 2027, serão plantadas as últimas árvores do tão esperado corredor de reflorestamento de 150 hectares da Reserva de Mitsinjo, restaurando o habitat de lêmures, répteis e fossas, o maior mamífero carnívoro da ilha.

Além disso, a Reserva Comunitária Anja usa os valores pagos pelas entradas para financiar iniciativas de educação e assistência médica.

"Ela mantém a mais alta concentração de lêmures-de-cauda-anelada do mundo", segundo Sarah Faith, da agência Responsible Travel. "Eles são facilmente observados na reserva."

Você pode se hospedar na Pousada da Reserva Anja para usufruir das suas suítes de luxo e refeições preparadas com produtos locais, frente ao extraordinário cenário do maciço Três Irmãs.

No oeste da ilha, aproveite para provar a culinária franco-malgaxe no restaurante Le Mad Zebu. Ele fica a caminho dos pináculos de calcário de Tsingy de Bemahara, reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco (Geena Truman).

Destaque: a espetacular viagem de carro pela lendária rodovia RN7, visitando parques nacionais como Ranomafana, os maciços de granito de Anja, o ensolarado litoral sul da ilha e seus abundantes avistamentos da vida silvestre.

Cidade de Quebec, Canadá

Alamy A Cidade de Quebec foi a primeira do mundo a ser integralmente denominada Reserva da Biosfera da Unesco em 2026

Motivos para visitar: explorar a primeira cidade do mundo a ser integralmente designada Reserva da Biosfera da Unesco.

Com suas ruas de pedregulhos, a capital do Canadá de fala francesa fica no ponto em que o rio São Lourenço se abre para o mar, com os picos laurentianos ao norte, além dos limites da cidade.

O charme do Velho Mundo da Cidade de Quebec pode atrair os que a visitam pela primeira vez, mas seu ambiente os incentiva a explorar além das ruas históricas, seja praticando esqui cross-country pelas planícies de Abraão (um parque de 103 hectares e campo de batalha do século 18), ou visitando sua nova e movimentada orla marítima.

Seus espaços ao ar livre acessíveis e avanços sustentáveis, recentemente, fizeram da Cidade de Quebec a primeira do mundo a ser integralmente designada Reserva da Biosfera da Unesco.

A revitalização da sua orla atrai os banhistas para o Oásis do porto de Quebec, o primeiro local de nado em porto urbano da América do Norte. E um complexo de sauna flutuante a ser inaugurado em dezembro deste ano oferecerá aos mergulhadores do gelo uma elegante forma de se aquecer.

Paralelamente, a história da cidade se estende para além dos monumentos da era colonial.

Na comunidade indígena Huron-Wendat próxima de Wendake, os visitantes podem conhecer histórias ancestrais ao percorrer Onhwa' Lumina, um caminho de 1,2 km na floresta, repleto de projeções em vídeo (Jen Rose Smith).

Destaque: aulas de canoagem no gelo são oferecidas na Cidade de Quebec entre dezembro e março. O esporte é característico da região e suas equipes alternam entre o remo e a corrida pelo rio São Lourenço, parcialmente congelado.

Península de Ise-Shima, Japão

Getty Images As sagradas rochas de Meoto Iwa formam um dos marcos espirituais da península japonesa de Ise-Shima

Motivos para visitar: presenciar um antigo ritual que só ocorre uma vez a cada geração, no coração xintoísta do Japão.

Longe da "rota dourada" entre as cidades de Tóquio, Kyoto e Osaka, a península japonesa de Ise-Shima oferece imersão em uma comunidade rural do litoral japonês, imersa em 2 mil anos de espiritualidade xintoísta.

Seu litoral acidentado inclui baías naturais, densas florestas e o santuário de Ise Jingu, o mais sagrado do xintoísmo japonês. E, no verão do hemisfério norte de 2027, os visitantes terão a rara oportunidade de vivenciar uma antiga tradição que já dura 1,3 mil anos: o okihiki.

Este ritual acontece uma vez a cada 20 anos. Os moradores locais transportam enormes troncos de cipreste para reconstruir manualmente os santuários da cidade.

Em 2027, ele terá lugar nos fins de semana de 8 de maio a 12 de junho e de 24 de julho a 1° de agosto.

Garanta um lugar privilegiado ao longo do rio Isuzu para apreciar o alegre burburinho e observar milhares de participantes cantando em tradicionais casacos happi brancos pelas ruas da cidade de Ise, celebrando a sustentabilidade e os trabalhos manuais.

Deixe sua oração no santuário de Ise Jingu ou visite o Parque Nacional de Ise-Shima. De lá, você poderá também visitar a ilha das Pérolas de Mikimoto, o local de origem da moderna indústria japonesa de pérolas cultivadas (Michelle Gross).

Destaque: visite a Cabana Ama de Osatsu para conhecer a maior comunidade de mergulhadoras ama do Japão. Enquanto grelham frutos do mar frescos, elas contam histórias da sua vida embaixo d'água e explicam a prática preservada há gerações, que sustenta sua comunidade até hoje.

Santa Helena

Getty Images O litoral vulcânico da ilha de Santa Helena se eleva sobre o Atlântico Sul de forma espetacular

Motivos para visitar: conhecer uma das ilhas mais remotas do mundo, que vem se abrindo cuidadosamente para novos visitantes.

Localizada no Atlântico Sul, a meio caminho entre a África e a América do Sul, a ilha de Santa Helena, com 122 km², permanece surpreendentemente pouco urbanizada, sem redes hoteleiras internacionais, nem marcas globais de fast food.

Até 2017, quase todos os visitantes chegavam à ilha de navio.

Atualmente, Santa Helena vem se abrindo lentamente para o turismo, com regras próprias.

Um voo semanal com 98 lugares conecta a ilha a Joanesburgo, na África do Sul, trazendo visitantes aventureiros para os seus cenários vulcânicos, comunidades coesas e sua história napoleônica.

Sua capital, Jamestown, é diferente de qualquer outro lugar do mundo, com construções da era georgiana (1714-1830) espremidas em um espetacular vale vulcânico que se abre para o oceano.

Em 2027, a Semana da Aventura de Santa Helena atrairá visitantes para praticar caminhadas, passeios de caiaque e nadar em mar aberto. Ela irá culminar com a primeira edição da Maratona Mais Remota do Mundo, em 28 de fevereiro.

Para Santa Helena, atrair visitantes é uma questão de sobrevivência.

Com cerca de 4 mil habitantes e muitos jovens deixando a ilha em busca de trabalho, Santa Helena está desenvolvendo o turismo em apoio à subsistência local, protegendo as frágeis paisagens e comunidades da ilha (Ellie Cobb).

Destaque: a Escada de Jacó em Jamestown, com 699 degraus. Ela se eleva quase verticalmente a partir da capital para oferecer vistas arrebatadoras do vale vulcânico e do Atlântico Sul.

Salvador, Brasil

Getty Images O Pelourinho é um vibrante centro da cultura afro-brasileira

Motivos para visitar: Salvador irá ocupar o cenário mundial ao receber a Copa do Mundo da Fifa de Futebol Feminino de 2027.

Encravada entre as águas de cor verde-esmeralda da Baía de Todos os Santos e o oceano Atlântico, a capital da Bahia conquista imediatamente seus visitantes com as vistas do mar e a calorosa recepção dos moradores locais.

Mas sua rica cultura requer um olhar mais atento.

A primeira capital do Brasil foi, no passado, um centro do brutal comércio transatlântico de pessoas escravizadas. E, hoje, as tradições e religiões da diáspora africana são onipresentes.

Elas variam do gingado hipnótico da capoeira até as frigideiras de óleo escaldante repletas de acarajés, a tradicional comida de rua originada dos rituais religiosos do candomblé.

Salvador será um polo das atenções globais em 2027, como uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Feminino, que terá lugar pela primeira vez em um país sul-americano.

Além da Arena Fonte Nova, os visitantes podem visitar a rica herança afro-brasileira de Salvador no Largo do Pelourinho, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas ruas de pedregulhos, casas coloniais e igrejas barrocas. Isso sem falar no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), que abriga uma das melhores coleções de arte negra do país (Catherine Balston).

Destaque: passeio de barco pela Baía de Todos os Santos até a ilha dos Frades, um local minúsculo somente para pedestres, com morros cobertos de árvores e águas cristalinas. Uma escada de 130 degraus leva à igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, do século 17, que oferece belas vistas da baía. Aproveite para se refrescar com um banho de mar e comer frutos do mar da Bahia na praia.

Getty Images Uma escada de 130 degraus leva à igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na ilha dos Frades, em Salvador

Pântano de Okefenokee, Estados Unidos

Getty Images O Okefenokee é o maior pântano de águas negras da América do Norte

Motivos para visitar: seu status de proteção histórico oferece mais uma razão para conhecer este cenário imortal e extraordinário.

Remar pelo Okefenokee, o maior pântano de águas negras da América do Norte, é como viajar no tempo. Afinal, este paraíso primordial de 1.771 km² mudou muito pouco nos últimos 6,5 mil anos.

Localizado na fronteira entre os Estados americanos da Geórgia e da Flórida, seus 193 km de caminhos aquáticos serpenteiam em meio aos bosques de ciprestes cobertos de musgo, ilhas repletas de palmeiras e canais salpicados de lírios, tingidos de preto pelos depósitos de turfa.

Aqui, os jacarés se reúnem às centenas e as cegonhas, que mais parecem pterodáctilos, se empoleiram nas árvores.

Em 2026, a Unesco declarou parte do pântano como Patrimônio Mundial. Foi o primeiro local natural dos Estados Unidos inscrito em mais de 30 anos. A decisão fortaleceu sua proteção contra as propostas de mineração que poderiam destruir este frágil ecossistema.

Os visitantes podem conhecer o local com um tour guiado por naturalistas ou desvendar seus caminhos por si próprios.

Passarelas elevadas convidam os observadores de pássaros e os amantes da vida ao ar livre a saltar de uma canoa, caiaque ou de um pequeno barco a motor (disponíveis para aluguel) e explorar o local a pé (Alexandra Marvar).

Destaque: com uma licença para acampar em território selvagem, é possível remar até uma plataforma de acampamento sobre a água no Parque Estadual de Okefenokee em noites de lua nova. Lá, é possível observar as estrelas em um ambiente de céu escuro certificado como padrão-ouro, ao som do canto dos sapos.

Borgonha, França

Getty Images Os vinhedos dourados da Borgonha são apenas um dos motivos para visitar aquela região da França em 2027

Motivos para visitar: até setembro de 2027, a França comemora o bicentenário da fotografia e a comuna de Chalon-sur-Saône, na Borgonha, é o centro das celebrações.

Com seus renomados vinhedos, aldeias construídas com pedra calcária e a mostarda mais famosa do mundo, a Borgonha dificilmente requer mais uma razão para visitá-la.

Mas, em 2027, uma das regiões mais clássicas da França poderá ser observada de uma nova maneira: ela é o local de nascimento da fotografia.

No Museu Nicéphore Niépce, em Chalon-sur-Saône, a mais antiga fotografia tirada com câmera existente no mundo irá retornar para uma exposição especial, entre o final de abril e o final de junho de 2027.

Dali, é possível seguir para a cidade próxima de Saint-Loup-de-Varennes, onde Niépce (1765-1833) criou aquela mesma imagem, 200 anos atrás.

Depois de explorar as ruas medievais e os movimentados mercados de Dijon, siga para o sul pela Rota dos Grandes Vinhos, com 60 km de extensão. Você irá observar os vinhedos da Côte d'Or, Patrimônio Mundial da Unesco, até Beaune e Volnay, onde ocorre o famoso festival do vinho de Saint-Vincent Tournante (30-31 de janeiro de 2027).

Pelo caminho, você encontrará igrejas românicas, bistrôs e produtores familiares. Seu trabalho mantém vivas as tradições do vinho e da culinária local.

E não deixe de terminar o dia com uma taça de vinho da Borgonha, em uma das centenárias aldeias da região (Ellie Cobb).

Destaque: visite La Moutarderie Fallot em Beaune, o histórico moinho de mostarda da Borgonha, para descobrir a história e a produção do condimento símbolo da região e provar o produto no local.

Meghalaya, Índia

Getty Images O povo khasi orienta as raízes de árvores vivas para formar pontes há várias gerações

Motivos para visitar: descobrir pontes feitas de árvores vivas, florestas sagradas e comunidades nas montanhas, hospedando-se na residência de moradores locais

O Estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, abriga pontes centenárias feitas de raízes vivas. Elas atravessam profundas gargantas e rios nas montanhas verdejantes de Khasi e Jaintia, onde comunidades nativas vivem em harmonia com a natureza há várias gerações.

Em 2027, o local deve se tornar um dos destinos mais apaixonantes da Índia para o turismo comunitário.

Em preparação para a 39ª edição dos Jogos Nacionais, programada para março de 2027, Meghalaya vem apoiando a criação ou ampliação de 1 mil hospedagens domésticas. Elas irão oferecer aos visitantes a experiência de observar o patrimônio natural e cultural do Estado, garantindo que o turismo beneficie as comunidades locais.

"Os visitantes podem fazer caminhadas guiadas na natureza, aprender sobre a tecelagem e o artesanato tradicional e fazer turismo gastronômico, baseado nas plantas tradicionais e nos produtos agrícolas locais, como a cúrcuma de Lakadong", explica Kaitlyn Brajcich da empresa Sustainable Travel International.

Para explorar a região, os visitantes podem caminhar pela Reserva da Biosfera de Nokrek, reconhecida pela Unesco, conhecer os bosques sagrados de Mawphlang e visitar a cidade de Shillong no auge da floração, durante o Festival das Flores de Cerejeira, em novembro.

Pelo caminho, saboreie a cozinha das montanhas, rica em plantas alimentícias não convencionais (PANCs), conheça o famoso cenário do rock de Meghalaya e visite os artesãos, que mantêm viva a arte da milenar cerâmica preta de Lyrnai (Soumya Gayatri).

Destaque: a extraordinária ponte de raízes duplas de dois andares de Nongriat, onde o povo khasi orientou por gerações as raízes aéreas de árvores-da-borracha asiáticas para formar caminhos resistentes que atravessam uma das regiões mais úmidas do mundo.

Gana, África

Getty Images O rico patrimônio cultural de Gana ocupará posição central no cenário mundial em 2027

Motivos para visitar: comemorar os 70 anos da independência de uma nação que ajudou a definir o continente africano.

Gana foi a primeira nação da África subsaariana a conquistar a independência do domínio colonial europeu, em 1957. Na época, o país inspirou movimentos de libertação em todo o continente.

Setenta anos depois, o aniversário da independência do país coincide com a iniciativa de longo prazo chamada Além do Retorno, que incentiva a diáspora africana a se reconectar por meio do seu patrimônio, cultura e intercâmbio. Ela oferece a todos os visitantes uma razão oportuna para explorar o complexo passado e o criativo presente de Gana.

Comece pelo litoral, nos castelos da Costa do Cabo e de Elmina. É lá que retorna, em 2027, o festival pan-africano bianual de artes e cultura de Gana, conhecido como Panafest. O evento incluirá cerimônias e apresentações que abordam o legado do comércio transatlântico de pessoas escravizadas.

Dali, siga para a capital, Acra, para conhecer suas galerias contemporâneas, estúdios de moda, a música Afrobeats e um criativo cenário gastronômico.

Mais a leste, na costa do rio Volta, a pousada ecológica Meet Me There oferece acomodações modestas ao lado de uma lagoa de água salgada. As estadias financiam projetos sanitários e educacionais em duas aldeias vizinhas.

"Para os visitantes, é algo mágico", segundo um dos fundadores da empresa Responsible Travel, Justin Francis.

"Os visitantes conseguem tudo o que um feriado de luxo na praia deve oferecer e também uma visão autêntica da vida rural nas aldeias de Gana" (Ellie Cobb).

Destaque: a passarela de canópias do Parque Nacional de Kakum, onde sete pontes suspensas levam os visitantes acima da floresta tropical.

Daintree, Austrália

Getty Images A antiga floresta tropical de Daintree abriga extraordinária vida selvagem e é rica em patrimônio cultural dos povos aborígenes

Motivos para visitar: novas aberturas na floresta tropical mais antiga do mundo.

No ponto de encontro entre a floresta tropical mais antiga do mundo e a Grande Barreira de Corais, a região de Daintree reúne florestas antigas, praias de areia branca e vida selvagem extraordinária, que inclui desde casuares com aparência pré-histórica até evasivos cangurus-arborícolas, formando um dos cenários mais extraordinários da Austrália.

Em 2027, novas experiências lideradas pelos povos nativos oferecerão aos visitantes ideias mais profundas da cultura que definiu este local por dezenas de milhares de anos.

Kulki/Cape Tribulation é um novo centro de visitantes de propriedade dos povos aborígenes. Ele apresenta aos visitantes histórias do povo Kuku Yalanji do leste, com exposições interpretativas e obras de arte.

Outras experiências guiadas levam o visitante para dentro do país Kuku Yalanji. Elas combinam caminhadas na floresta tropical, narração de histórias, cerimônias e acesso a locais culturais sagrados.

Kaitlyn Brajcich, da Sustainable Travel International, sugere aos visitantes que explorem a região pela Trilha Gastronômica de Daintree. Ela passa por montanhas cobertas pela floresta tropical e praias do mar de Coral, até chegar a pequenas fazendas e produtores que servem de tudo, de frutas tropicais e sorvete até peixes barramundi e chocolate.

"Muitas delas usam ingredientes nativos dos trópicos que detêm grande significado para o conhecimento ecológico dos Kuku Yalanji", ela conta.

Com inauguração prevista para dezembro de 2026, a pousada ecológica de ultraluxo Ever Bloomfield irá oferecer uma nova base exclusiva para explorar a floresta tropical e os recifes (Sarah Reid).

Destaque: a Caminhada dos Sonhos no Centro Mossman Gorge, guiada por membros dos povos originários. Ela começa com uma cerimônia tradicional de fumo e explora locais culturalmente significativos, ensinando sobre os alimentos da mata, a importância dos animais e o uso das plantas tradicionais.

Bohinj, Eslovênia

Getty Images Bohinj usa o turismo sustentável para proteger seus cenários diversos e deslumbrantes

Motivos para visitar: uma nova ciclovia leva os visitantes para explorar picos, cânions, lagos e o modelo único de sustentabilidade da Eslovênia.

Cobrindo um vale entre as montanhas nos Alpes Julianos, no noroeste da Eslovênia, a municipalidade de Bohinj consiste de 24 aldeias em volta do lago glacial do mesmo nome.

Inaugurada em meados de 2026, uma nova ciclovia liga a cidade de Bled ao lago Bohinj. O caminho de 28 km convida os visitantes a explorar esta região deslumbrante e, muitas vezes, esquecida.

Seguindo a partir do Parque Nacional de Triglav ao longo do rio Sava Bohinjka, é possível atravessar florestas, cachoeiras, igrejas do século 17 e assentamentos da Idade do Ferro.

A trilha "permite, pela primeira vez, que os visitantes pedalem com segurança através dos Alpes, entre dois dos lagos mais icônicos da Eslovênia", segundo Kaitlyn Brajcich, da Sustainable Travel International.

A ciclovia é apenas mais um exemplo de como Bohinj utiliza o turismo para proteger ambientes frágeis.

Em Camp Danica, é possível provar linguiças e queijos com certificação local e se hospedar em uma das suas cinco novas cabines de acampamento de luxo ecoconscientes, feitas de madeira e inauguradas em 2026.

Nelas, você poderá vivenciar o modelo de sustentabilidade de Bohinj em grande estilo (Alex Crevar).

Destaque: caminhada pelo espetacular Vale dos Sete Lagos, no Parque Nacional de Triglav, onde uma cadeia de lagos glaciais repousa ao lado dos imensos picos dos Alpes Julianos.

Unst, Escócia

Getty Images Unst é a ilha habitada mais ao norte das ilhas britânicas

Motivos para visitar: assistir à chegada da corrida espacial a uma remota ilha escocesa.

A ilha de Unst, no arquipélago escocês de Shetland, é o ponto mais ao norte das ilhas britânicas. E também é uma das ilhotas mais carregadas de história da Europa.

Sua notável herança viking inclui os restos de mais de 60 casas comunitárias. Ela abriga a maior densidade de sítios vikings rurais do planeta, superando até a Escandinávia.

Mas, em 2027, Unst irá se destacar por um tipo muito diferente de viagem: foguetes espaciais.

A ilha remota foi escolhida para ser a sede do SaxaVord, o primeiro espaçoporto licenciado do Reino Unido para o lançamento de foguetes verticais.

Os primeiros lançamentos orbitais estão planejados para 2027. Para observá-los, basta reservar uma das cerca de 600 entradas para o local de observação da plataforma de lançamento.

Outra opção é acampar nas areias douradas da praia de Burrafirth. De lá, também é possível observar baleias, além dos foguetes sendo disparados para o espaço.

Entre um lançamento e outro, visite o castelo de Muness, a fortificação mais ao norte do Reino Unido, ou os museus artesanais imersivos de Unst.

E não deixe de fazer um brinde no pub britânico localizado mais ao norte do país, o Balta Light. Ele oferece cervejas locais e comida típica de Shetland, ao som de bandas locais (Norman Miller).

Destaque: o patrimônio marítimo de Unst no Paraíso dos Barcos, que abriga embarcações tradicionais de Shetland, como o Far Haaf, um barco aberto de seis remos, utilizado no passado pelos corajosos pescadores em alto-mar.

Província de Gangwon, Coreia do Sul

Getty Images A província sul-coreana de Gangwon possibilita uma fuga tranquila do burburinho de Seul

Motivos para visitar: aventurar-se além das movimentadas cidades coreanas e explorar o interior montanhoso e espiritual do país.

A cintilante capital sul-coreana, Seul, vem batendo recordes de visitantes internacionais.

Mas a província montanhosa de Gangwon oferece cenários intocados e uma amostra de um outro lado do país, que inclui templos budistas, espíritos das montanhas e tradições xamânicas interligadas à vida rural da Coreia.

Um trem intercidades pode levar você até Chuncheon, a bela capital de Gangwon, localizada ao lado de um lago. Ali, é possível provar seu prato típico, o dak galbi (frango refogado apimentado).

Dali, pegue um ônibus para Seorak Interior, a parte interna isolada do Parque Nacional de Seoraksan. Os visitantes podem caminhar por trilhas cobertas pela névoa que serpenteiam por vales profundos, passando por cachoeiras, serenos templos budistas e ermidas.

Dirija-se para leste até a cidade litorânea de Sokcho, onde você poderá comer jogae-gui (mariscos frescos grelhados sobre carvão).

Siga, então, para o sul até outra cidade litorânea, Gangneung, onde as noites de junho ganham vida com os rituais xamânicos, danças com máscaras e a música hipnótica do Festival Danoje de Gangneung (Ben McKechnie).

Destaque: o programa Nimui Chimmuk ("Silêncio dos Entes Queridos"), no templo histórico de Baekdamsa. Ali, a meditação, caminhadas pelas montanhas pelo tranquilo vale de Okryu e cerimônias budistas convidam os participantes a relaxar e se reconectar com a natureza.

Alberta, Canadá

Getty Images Muitos locais no Parque Nacional de Jasper têm significado espiritual para as comunidades dos povos originários, como a ilha dos Espíritos

Motivos para visitar: acompanhar um novo capítulo de um conhecido parque nacional e mergulhar na história dos povos originários.

Poucos lugares no Canadá possuem um senso de identidade mais forte do que Alberta, como vêm mostrando os recentes debates sobre a independência da província.

Em 2027, o 150° aniversário do Tratado 7 (o histórico acordo entre a Coroa britânica e os povos originários da região) oferece a oportunidade de explorar uma história muito mais longa de soberania e pertencimento.

Os eventos no local da assinatura do tratado, o Cruzamento de Blackfoot, e na Confluência de Calgary, a maior cidade da província, convidam os visitantes a aprender sobre as histórias dos povos nativos da região, muito anteriores ao tratado.

Calgary também comemora a reabertura do Museu Glenbow, no outono do hemisfério norte de 2027. Novas galerias destacam a história do povo Blackfoot e a arte indígena contemporânea.

Além do museu, os visitantes podem também conhecer o novo palco de esportes e entretenimento chamado Scotia Place, inspirado pela cultura dos povos nativos e pelas paisagens de Alberta. Os dois locais são cobertos pelo sistema de trilhas da cidade, recentemente ampliado, com 1 mil quilômetros de extensão.

Seguindo para o oeste, o Parque Nacional de Jasper está ressurgindo, após o incêndio florestal devastador ocorrido em 2024.

Conectando lagos glaciais azuis brilhantes, foi recentemente reaberta a Trilha do Vale dos Cinco Lagos. E o novo Caminho no Gelo do Cânion de Pleckaitis leva os visitantes até um dos cânions acessíveis mais profundos de Jasper.

A popular Pousada Tekarra, The Robson e a Pousada Maligne (agora, o primeiro hotel boutique de bem-estar de Jasper, com uma sauna hidrotermal) estão reabrindo no verão canadense de 2027 (Diane Selkirk).

Destaque: conheça as Mulheres Guerreiras de Jasper para vivenciar a cultura dos povos originários, aprender sobre as plantas, a cultura e a arte local e se reunir em torno da fogueira para ouvir histórias, tambores e cânticos.

Sardenha, Itália

Getty Images As ruínas históricas da Sardenha revelam o rico e diversificado passado da ilha

Motivos para visitar: com cerca de duas ovelhas por habitante, a Sardenha é a Itália sem as multidões.

Segunda maior ilha do mar Mediterrâneo, a Sardenha é conhecida há muito tempo como um refúgio no litoral.

Mas, além dos reluzentes resorts da Costa Esmeralda, o pouco explorado interior da ilha abriga um dos últimos locais preservados da Itália.

Aqui, penhascos íngremes e vales tortuosos revelam um mundo digno das histórias de J.R.R. Tolkien (1892-1973), marcado por 800 "túmulos de gigantes", 3,5 mil "casas de fadas" inscritas recentemente como Patrimônio Mundial da Unesco e 7 mil torres de pedra de uma das civilizações mais misteriosas da Idade do Bronze.

O lançamento dos dois primeiros voos diretos dos Estados Unidos para a Sardenha, em 2026 e 2027, aproximou os americanos da ilha, que está incentivando os visitantes a se aventurarem além do seu famoso litoral.

A Rota de Mineração de Santa Bárbara, eleita recentemente a melhor trilha de turismo lento pelos usuários do aplicativo Komoot, leva os visitantes para um dos locais menos explorados da Sardenha.

Paralelamente, a ilha está investindo 38 milhões de euros (cerca de US$ 42 milhões, ou R$ 249 milhões) em comunidades rurais para desenvolver o turismo local, preservando a identidade da Sardenha. Conhecida como sarditá, ela é celebrada todos os anos, no outono local, durante o festival Outono na Barbagia (Eliot Stein).

Destaque: Su Gologone é um hotel familiar exótico na região escarpada da Barbagia, repleto de artesanato da Sardenha, tecidos e homenagens ao seu passado rural. O local também abriga o que talvez seja o melhor restaurante da ilha. Nele, os hóspedes podem apreciar pratos típicos como o leitão defumado com junípero, pão carasau e licor de murta.

Christchurch, Nova Zelândia

Getty Images Christchurch revitalizou o rio ?t?karo Avon, como ponto central da renovação urbana da cidade

Motivos para visitar: notável recuperação urbana e cenário gastronômico recém-reconhecido.

Principalmente considerada há muito tempo um portal para a ilha do sul da Nova Zelândia, Christchurch se reinventou, mais de 15 anos depois dos terremotos que devastaram a cidade.

O Circuito do Rio ?t?karo Avon foi revitalizado. Agora, a rede expandida de calçadas e ciclovias, ao lado de construções novas como o estádio One New Zealand, oferecem aos visitantes novas razões para conhecer a cidade.

Os Ng?i Tahu, o povo m?ori local, ajudaram a moldar a reconstrução, com suas histórias e valores culturais incluídos no planejamento urbano.

A chegada da Michelin à Nova Zelândia também fortaleceu o setor gastronômico de Christchurch. São dois restaurantes com estrelas Michelin, 10 prêmios Bib Gourmand e chefs que aproveitam ao máximo os produtos cultivados em Canterbury, os frutos do mar da península de Banks e os vinhos da região vizinha de North Canterbury.

Novos voos sazonais da Air New Zealand de Singapura, Tóquio e Perth, na Austrália, facilitaram o acesso à cidade, que fica próxima de praias de surfe, vinhedos e das montanhas dos Alpes do Sul (Ellie Cobb).

Destaque: passeio de canoa a remos waka tradicional do povo m?ori ao longo do rio ?t?karo Avon com guias locais. Você irá aprender como o rio serve, há muito tempo, de fonte de alimento, cultura e conexão e como ele está sendo restaurado hoje em dia.

Condado de Harghita, Romênia

Alamy Os morros verdejantes da Transilvânia estão repletos de igrejas fortificadas, construídas séculos atrás

Motivos para visitar: parte menos conhecida da Transilvânia, que passou a ser Região Europeia da Gastronomia.

Graças, em parte, a um certo vampiro literário, a Transilvânia (terra "além da florestas") paira em algum ponto entre a realidade e a ficção.

Na verdade, esta bucólica região da Romênia central é um mosaico de aldeias rodeadas por bosques povoados por ursos e ocultas em uma serenidade meditativa.

No leste da Transilvânia, o condado de Harghita fica no coração da comunidade de fala húngara Székely. Suas tradições culinárias se baseiam em alimentos defumados, em conserva, assados, plantas não convencionais, na fabricação de queijos e na preservação de alimentos para longos invernos.

Aqui, o feno ainda é manuseado com foices.

Em 2027, este canto pouco conhecido da Transilvânia se tornará Região Europeia da Gastronomia, oferecendo aos visitantes um motivo para esquecer os clichês do conde Drácula e conhecer suas cozinhas, fazendas e pensões.

Um novo programa de pratos típicos exibirá 50 iguarias locais representativas, como o pão de batata, queijos da montanha, cogumelos da floresta e geleias de frutas vermelhas (Andrew Eames).

Destaque: para provar o verdadeiro sabor de Harghita, solicite à sua pensão que prepare o jantar. Pense em sopa de batata, leitão assado, queijo de leite de ovelha e zacusc?, uma pasta de pimenta vermelha torrada. Tudo isso, talvez, com uma garrafa do forte conhaque pálinka de destilação local.

Cordilheira Branca, Peru

Getty Images A Cordilheira Branca abriga mais de 500 geleiras e dezenas de passagens em grande altitude nas montanhas

Motivos para visitar: caminhadas de nível mundial, vistas panorâmicas e civilizações antigas.

Uma massa acidentada de picos cobertos de gelo, a 400 km a nordeste da capital peruana, Lima. Esta é a Cordilheira Branca, uma região de brilhantes lagos de cor azul-turquesa, aldeias andinas tradicionais e trilhas de caminhada abertas por antigas civilizações.

Aqui, mais de 500 geleiras e dezenas de passagens na montanha a até 4,5 mil metros de altitude fazem os Alpes parecerem miniaturas.

As trilhas da região são conectadas pelo Caminho de Santa Cruz, conhecido como "Trilha Inca do Norte". Seu percurso dura quatro dias e é marcado por ruínas, como a fortaleza de Chavín de Huántar, restos de uma sociedade sofisticada que floresceu muito antes da ascensão do Império Inca (1438-1533).

Em uma tentativa governamental de promover as regiões menos visitadas do país, foram recentemente criados novos voos entre Lima e a cidade de Huaraz.

Outras medidas incluem o asfaltamento da espetacular autoestrada que corta a Cordilheira de leste para oeste, recentes melhorias da caminhada mais icônica da região até Laguna 69 e a esperada abertura da nova catedral neoclássica de Huaraz, 57 anos depois que um terremoto destruiu a original (Brendan Sainsbury).

Destaque: caminhada pela trilha de 14 km em grande altitude até Laguna 69, rodeada pelas várzeas dos rios, cachoeiras e vistas abertas de algumas das montanhas mais altas da América do Sul.

Almaty, Cazaquistão

Getty Images Almaty é uma deslumbrante cidade da Rota da Seda, situada no sopé das montanhas Tian Shan

Motivos para visitar: panorama artístico em expansão em um cenário espetacular, coberto de neve.

Localizada no sopé das montanhas nevadas Tian Shan e ofuscada pelas cidades de Bukhara e Samarkand, na Rota da Seda, Almaty (antiga Alma-Ata, ex-capital do Cazaquistão) costuma passar despercebida pelo radar dos viajantes.

Mas a culinária, a arte e o design desta cosmopolita cidade cazaque, nos limites entre a Europa e a Ásia, vem atraindo cada vez mais a atenção internacional.

Em 2027, novos voos diretos devem conectar Almaty a Nova York (EUA), Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e Hong Kong.

O primeiro grande museu de arte contemporânea da Ásia Central (o Museu de Arte de Almaty) e o Centro Tselinny de Cultura Contemporânea, projetado pelo arquiteto britânico Asif Khan, abriram suas portas em Almaty no ano passado.

Ambos exibem a identidade nômade da região, originária do Tengri, uma visão do mundo anterior ao Islamismo que reverencia a estepe e o mundo natural.

Os artesãos de Almaty estão reformulando o artesanato cazaque em galerias espalhadas pela cidade. No próximo verão do hemisfério norte, o festival de música Espírito de Tengri irá apresentar centenas de artistas cazaques, globais e regionais em palcos ao ar livre de toda a cidade (Yulia Denisyuk).

Destaque: o restaurante experimental Auyl oferece pratos das estepes da Ásia central reinterpretados, como filé tártaro de carne de cavalo ou tutano com pão árabe. Ele fica em um monumento modernista inspirado nos yurts (as tendas circulares típicas da Ásia central), com vista para a cadeia de montanhas Tian Shan.

Nagato Yumoto Onsen, Japão

Getty Images Em 2027, Nagato Yumoto Onsen comemora 600 anos

Motivos para visitar: vivencie o renascimento moderno de uma antiga estância termal japonesa.

Seiscentos anos atrás, uma divindade xintoísta teria supostamente deixado uma fonte termal para os monges do templo Tainei-ji, em Yamaguchi, no oeste do Japão. Com isso, surgiu o resort de Nagato Yumoto.

Atualmente, após a reforma da fonte termal e uma restauração liderada pela comunidade que durou uma década, a cidade vem atraindo visitantes para uma das províncias menos visitadas do Japão.

Em 2027, Nagato Yumoto comemora 600 anos da lendária descoberta da fonte. Seu aniversário será comemorado com um Kento-shiki (cerimônia de dedicação à fonte termal), no dia 4 de janeiro, no Templo Tainei-ji.

Entre 15 de janeiro e 7 de março de 2027, é possível admirar as iluminações noturnas anuais Otozuregawa Utaakari, em torno do Parque do Rio Otozure.

Durante todo o ano, você pode se hospedar no Hotel Soil. Com seu design avançado, ele oferece passeios de bicicleta elétrica para os penhascos marítimos próximos, fábricas históricas de molho de soja e os fornos nas encostas utilizados há 350 anos para queimar cerâmica Hagi-yaki, que é fabricada até hoje.

Por fim, recupere as energias com kawara soba (prato típico de macarrão de chá verde com carne) à moda de Yamaguchi, cozido sobre telhas pretas no restaurante rústico Yanagiya (Paul Bloomfield).

Destaque: não deixe de se banhar na histórica fonte termal restaurada e reaberta na casa de banhos Onto Onsen. Acredita-se que mergulhar nas águas ricas em metais alcalinos restaure o corpo e a alma.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.