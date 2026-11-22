Uma captura de tela mostra Khristina em uma chamada com a garota, que lhe mostrou a faca que o homem acusado de mantê-la em cativeiro guardava debaixo do travesseiro - (crédito: Khristina Tresp)

Landon Tresp, de 16 anos, estava no quarto da casa de sua família nas montanhas do Colorado. Ele jogava online depois de terminar suas tarefas do dia quando começou a conversar pelo notebook com outra jogadora.

Ela também era adolescente, e os dois "meio que se deram bem de cara", conta ele à BBC.

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Ele disse que gostava do nome dela, e ela confessou que usava um nome falso. Disse que havia fugido de casa e que estava sendo mantida contra a própria vontade, a centenas de quilômetros de casa, embora não soubesse exatamente onde. A garota, de 17 anos, estava desaparecida havia mais de um ano.

Atônito, Landon diz que se sentiu "impotente". Depois de saber mais detalhes ao longo de duas semanas de conversa, decidiu contar à mãe, Khristina, em 31 de outubro deste ano. A enfermeira de 41 anos, mãe de cinco filhos, estava maquiando os mais novos para saírem em busca de doces no Halloween quando ele contou o que havia acontecido.

A partir daí, mãe e filho localizaram a amiga de Landon, entraram em contato com a mãe dela, cooperaram com o FBI e, por fim, testemunharam o resgate da adolescente, apenas 24 horas depois de Landon contar a Khristina sobre a situação.

"Ela teve uma chance de estender a mão e pedir ajuda, e me escolheu", diz Khristina sobre a garota, que tinha 15 anos quando desapareceu.

Khristina Tresp Uma captura de tela mostra Khristina em uma chamada com a garota, que lhe mostrou a faca que o homem acusado de mantê-la em cativeiro guardava debaixo do travesseiro

Os Tresp compartilharam com a BBC capturas de tela das conversas com a garota e uma foto que corresponde à descrição na denúncia criminal para corroborar seu relato.

Landon falou pela primeira vez com a mãe sobre "Jenny", cuja identidade a BBC está protegendo, em meados de outubro, algumas semanas antes do resgate.

"Depois de mais ou menos uma semana conversando com ela, ele comentou que tinha conhecido uma garota online e que ela era muito querida", diz Khristina, que o alertou de que "nem sempre dá para saber quem está do outro lado da tela".

"Ela só está passando por um momento muito difícil e procurando um amigo", ele respondeu.

Mas Landon foi ficando cada vez mais preocupado à medida que Jenny lhe contava mais sobre a situação.

Eles se conheceram jogando Among Us, que Landon descreve como "uma espécie de Detetive online no espaço".

Depois de contar a Landon que havia fugido de casa, "Jenny" disse que um homem mais velho a havia levado para outro Estado e não a deixava sair. Havia uma investigação sobre seu desaparecimento, e ela enviou a Landon links de reportagens sobre o caso. Mas acreditava que a polícia já não a procurava.

Jenny estava assustada e desesperada, e foi por isso que Landon procurou a mãe.

Com o instinto materno em alerta, Khristina entrou em contato com Jenny pelo Discord, uma plataforma criptografada.

Segundo Khristina, a adolescente contou durante a conversa que havia passado por "anos de abuso na vida e muitos, muitos problemas".

Em poucas horas, Jenny começou a chamar Khristina de "mamãe".

Innersloth LCC Among Us permite que de quatro a 15 pessoas joguem juntas online em diferentes dispositivos.

Khristina percebeu a gravidade da situação quando leu as reportagens sobre o desaparecimento. Jenny sabia que estava no Oregon e deu o nome de uma cidade, mas não sabia o endereço exato de onde era mantida. Khristina sabia que precisava de mais informações. Pediu a Jenny que encontrasse uma correspondência ou outro documento na casa que tivesse um nome completo. A garota encontrou.

"Foi aí que comecei a trabalhar", diz Khristina, que passou a consultar registros fiscais e imobiliários.

Khristina reduziu a lista de possíveis endereços e depois os pesquisou em um site imobiliário para encontrar fotos. Mostrou as imagens a Jenny, que confirmou que a segunda era do lugar onde estava sendo mantida.

"A primeira coisa que ela me pediu depois disso foi que, por favor, não contasse a ninguém até que [o homem que a mantinha em cativeiro] saísse. Ela disse que ele tinha armas na casa e que estava com muito medo", diz Khristina.

Jenny prometeu ligar de volta para Khristina pela plataforma do jogo quando ele saísse, na manhã seguinte. Enquanto isso, Khristina começou a procurar o órgão policial responsável pelo caso. Entrou em contato com a mãe de Jenny pelas redes sociais, falou brevemente com ela por telefone e depois recebeu uma ligação de uma agente do FBI.

"Você a viu viva?", perguntou a agente a Khristina.

"E eu disse: 'Vi. Falei com ela por vídeo, eu a vi'. E ela respondeu: 'Meu Deus, não consigo acreditar nisso tudo'", lembra Khristina.

Quando Jenny voltou a ligar para Khristina, depois que o homem acusado de mantê-la em cativeiro saiu de casa, o FBI monitorou a conversa. Segundo o relato da conversa na denúncia criminal, Jenny explicou que havia conhecido Adam Hunter Harmel nas redes sociais em maio de 2025.

Ele havia dito que tinha uma deficiência e que seus quadris estavam "ruins". Ofereceu dinheiro a Jenny se ela o ajudasse a chegar ao Oregon.

Depois de buscá-la em Utah, porém, Harmel jogou o celular dela em um rio, levou-a de carro para o Oregon e a manteve no porão. Para impedi-la de fugir, obrigava a adolescente a dormir encostada na parede, na cama dele, e mantinha uma faca debaixo do travesseiro. Ele deu a Jenny um celular que não fazia ligações, mas que se conectava ao wi-fi. Foi assim que ela conseguiu jogar online.

O homem de 39 anos "ficava violento e agressivo", diz o documento, e chegou a bater nela e a agredi-la sexualmente.

Ele também teria obrigado Jenny a tirar o aparelho ortodôntico com um alicate para que ela não pudesse ser identificada.

FBI

Enquanto Khristina e o FBI ouviam o relato, as autoridades, já informadas sobre o paradeiro de Jenny, se preparavam para levá-la a um lugar seguro.

Com Harmel fora de casa, policiais foram enviados à rua e ao endereço, e Khristina preparava Jenny para sair correndo.

Ela já havia tentado escapar antes, sem sucesso, contou a Khristina.

"A polícia foi fenomenal. Ia me atualizando, sabe? 'Estamos a nove minutos daí, estamos a sete minutos'", conta Khristina, que ficou o tempo todo ao telefone com Jenny, com Landon ao seu lado acompanhando tudo.

Khristina ouvia outras pessoas na casa e temia que alguém percebesse o que estava acontecendo e machucasse a garota.

Mas guardou seus temores para si.

"Quero que você respire fundo três vezes comigo", disse à adolescente. "Quando um policial me disser que é hora de sair e eu passar esse recado para você, quero que suba correndo essa escada o mais rápido que puder… Abra a porta do porão."

"Quero que continue pelo corredor e abra a porta da frente… Não pare."

Mãe e filho acompanharam, com a respiração suspensa, o momento em que Jenny correu para os braços de um policial estadual.

Harmel está sob custódia federal e foi acusado, em uma denúncia criminal, de transportar uma pessoa com a intenção de praticar atividade sexual criminosa. Veículos de imprensa locais do Oregon também noticiaram que ele havia sido acusado de abusar sexualmente de uma criança de seis anos nos meses anteriores ao desaparecimento de Jenny. Uma ordem de proteção por abuso sexual foi expedida contra ele em março de 2025.

Ele continua preso à espera do julgamento.

Um advogado do acusado não respondeu a um pedido de comentário da BBC.

Jenny, por sua vez, mantém contato diário com Khristina e Landon, que continua gostando de jogar online com ela.

"Às vezes, a gente só fica ali na chamada de vídeo, para ela saber que tem alguém que se importa", diz Khristina. "Ela ficou na chamada ontem à noite enquanto eu fazia o jantar… É bom saber que, quando ela tiver um dia ruim ou passar por um momento difícil, pode me ligar na hora ou ligar para o Landon."

"Ela está muito bem, considerando tudo o que passou."

Eles ainda não se encontraram pessoalmente, mas estão tentando fazer isso acontecer.

"Espero poder abraçá-la logo", diz Khristina.