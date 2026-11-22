Em 2024, o Japão lançou uma nova nota de 1 mil ienes, com a Grande Onda de Kanagawa ilustrada no verso - (crédito: LightRocket via Getty Images)

As garras retorcidas na crista de A Grande Onda de Kanagawa são o que mais chama a atenção na xilogravura repleta de suspense do mestre japonês Katsushika Hokusai (1760-1849), hoje mais conhecida simplesmente como A Grande Onda (1831).

Foram exatamente essas garras ameaçadoras que chamaram a atenção de Vincent van Gogh (1853-1890) e seu irmão Theo (1857-1891), quando discutiram a obra em uma troca de cartas, nos anos 1880.

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"Estas ondas são garras", repetiram os irmãos Van Gogh um ao outro em setembro de 1888. "O navio está preso nelas; é possível sentir isso."

Por cerca de dois séculos, o mundo continuou sentindo mais do que se pode ver naquela imagem extraordinária criada por Hokusai, relativamente pequena, isolada e dominada pelo azul da Prússia.

Ao lado da Mona Lisa de Leonardo da Vinci (1452-1519), da Moça com Brinco de Pérola de Vermeer (1632-1675) e de A Noite Estrelada, de Van Gogh, A Grande Onda de Kanagawa é uma das obras mais instantaneamente reconhecíveis da história da cultura humana.

E, na reação comum dos irmãos Van Gogh sobre a imagem, sobressai a lembrança imprecisa de ambos sobre a imagem realmente ilustrada em A Grande Onda.

Se olharmos novamente a imagem, veremos que não existe, na verdade, apenas um navio capturado nas garras das ondas, mas sim três.

Estas barcas de carga compridas e hidrodinâmicas (oshiokuri-bune, em japonês) não são pequenos detalhes que precisamos procurar com atenção para encontrar.

Sua presença e as dificuldades que enfrentam são fundamentais para a história por trás de A Grande Onda. E sua estranha invisibilidade indica o poder peculiar da obra de confundir até mesmo os observadores mais atentos.

A Grande Onda, surpreendentemente, é composta de poucos elementos: os três barcos, as ondas crescendo, o céu sombrio e, ao longe, uma pequena representação do Monte Fuji, coberto de neve.

Ainda assim, compreender o que a famosa xilogravura retrata permanece um mistério quase inatingível até hoje.

Seria uma imagem do poder sublime da natureza e da pequenez das buscas humanas? Ou um retrato da irreprimível coragem da humanidade frente ao desastre iminente?

A Grande Onda seria um estudo que contrasta a fugacidade da vida (simbolizada pela onda) com a tenacidade da alma (representada pela montanha)? Ou seria uma alegoria da visão divina, com o Monte Fuji protetor nos observando inabalável através da abertura rodopiante da onda frente ao perigo iminente?

LightRocket via Getty Images Em 2024, o Japão lançou uma nova nota de 1 mil ienes, com a Grande Onda de Kanagawa ilustrada no verso

Hoje em dia, podemos encontrar A Grande Onda ilustrando tudo o que se possa imaginar, desde emojis, memes e jogos de Lego até a nota japonesa de 1 mil ienes.

Talvez antecipando sua notável repercussão, o artista criou uma série de xilogravuras que acompanham a obra. Esta série nos ajuda a desvendar os significados por trás da Grande Onda original — e a explicar o seu poder universal.

As 36 Vistas do Monte Fuji estão em exibição na Dulwich Picture Gallery, a galeria de arte pública mais antiga da Inglaterra, no sul de Londres. Esta é a primeira vez em que a série completa (incluindo as 10 imagens acrescentadas posteriormente, totalizando 46) é exibida no Reino Unido.

Quando Hokusai criou a série, ele passava por uma notável reinvenção da sua identidade.

Ele sobreviveu a um grave AVC pouco antes de completar 70 anos e ficou obcecado pelo Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, associada há muito tempo à imortalidade. Ele se dedicou a capturar de muitos ângulos os traços inconstantes da montanha, objeto de adoração e peregrinação.

Nenhuma das outras 45 imagens criadas por Hokusai se fixou com tanta força na consciência cultural quanto A Grande Onda. Mas cada uma das imagens traz novos esclarecimentos sobre a obra mais famosa, chamando nossa atenção para detalhes curiosos e temas que, sem elas, poderíamos acabar não observando.

A fragilidade do pescador

Um exemplo é a gravura Kajikazawa na Província de Kai. Ela mostra, no centro, uma pessoa precariamente empoleirada sobre um rochedo, lançando linhas de pesca sobre o turbulento rio Fuji.

Na sua série de gravuras, Hokusai pretendia mostrar o eterno contido no efêmero. Aqui, ele volta sua atenção para as dificuldades de um pescador isolado, para identificar algo de eterno e arquétipo na sua tarefa.

As linhas de pesca quase subliminares lançadas pelo pescador no fluxo violento do rio, amarradas aos cormorões, o colocam em um conjunto delicado de tangentes que reflete o formato triangular da poderosa montanha atrás dele.

Coleção Iuchi/Museu Nacional de Arte Ocidental, Tóquio/Norihiro Ueno O pescador isolado se equilibra de forma precária no centro da gravura Kajikazawa na Província de Kai

Subitamente, as dezenas de tripulantes anônimos que remam nas barcas de A Grande Onda, cujas presenças individuais são apenas indicadas por Hokusai naquela gravura, se tornam mais íntimas e recebem maior peso emocional.

Colocando as gravuras lado a lado, a ilustração espectral traçada pelas linhas de pesca em Kajikazawa na Província de Kai que convergem sobre o pulso do pescador, sugere o formato desaparecido de uma das barcas compridas de A Grande Onda. Ela parece estar prenunciando um infortúnio que está próximo ou relembrando misteriosamente uma tragédia que já ocorreu.

O mundo interno e externo

Fujimigahara na Província de Owari, é uma gravura ilusoriamente simples.

À primeira vista, sua ensolarada serenidade pode parecer remotamente afastada da tempestuosidade de A Grande Onda.

Obra-prima da composição artística, esta gravura reduz o Monte Fuji (reverenciado há muito tempo como símbolo de imortalidade) a um fragmento quase imperceptível de madeira raspada pelo artesão, que está ocupado modelando um grande barril em primeiro plano na gravura.

Ainda sem fundo nem tampa, o barril inacabado passa a ser uma espécie de lente superdimensionada que, ao mesmo tempo, mostra e oculta o Monte Fuji, simultaneamente enquadrado e esquecido.

Coleção Iuchi/Museu Nacional de Arte Ocidental, Tóquio/Norihiro Ueno A gravura Fujimigahara na Província de Owari é uma obra-prima da composição artística

Se permitirmos que o barril role para trás, até o início da série, e seja colocado ao lado de A Grande Onda, poderemos ver a poderosa, mas momentânea onda de água em torno da montanha ao fundo.

Ele é, ao mesmo tempo, um apoio que dirige o nosso olhar para a presença distante do Monte Fuji e uma distração dominadora que oblitera completamente a montanha.

A onda é, ao mesmo tempo, mais formidável que a montanha e um contraponto à sua infinitude. O resultado é um trabalho que orienta e afasta incessantemente os nossos olhos do que vemos e como o observamos, em uma fronteira fluida entre o mundo interno e o externo.

Tudo está no fluxo

O efeito cumulativo dessas visões inconstantes do Monte Fuji oferece uma sensação da natureza ilusória da existência. Este tema ficou associado às gravuras japonesas em blocos de madeira ukiyo-e ("mundo flutuante") do período Edo (1603-1868).

Talvez nenhuma obra da série amplifique este aspecto de A Grande Onda de forma mais fascinante do que Reflexo no Lago em Misaka, na Província de Kai. A obra retrata um pescador isolado deitado no seu barco, rodeado de água suave e cristalina, observado pelo Monte Fuji, árido e imponente.

Coleção Iuchi/Museu Nacional de Arte Ocidental, Tóquio/Norihiro Ueno Reflexo no Lago em Misaka, na Província de Kai destaca a natureza ilusória da existência

A cena estática traz uma serenidade irreal, rodeada por montanhas verdes e árvores folhosas.

Mas a imagem é estranhamente desestabilizada pela súbita percepção de que o reflexo invertido da montanha no lago (que domina a metade inferior da gravura) imagina o Fuji não no seu esplendor da primavera ou no início do verão, mas sim coberto de neve, no seu inverno mais rigoroso.

Voltando para A Grande Onda, encontramos artifícios similares de Hokusai, usando a altura estática da montanha em enganosa mutação.

Não fosse pelo título geral da série (As 36 Vistas do Monte Fuji), poderíamos perder completamente a montanha diminuta e confundir seu manto nevado com um pico menor de espuma na água agitada.

Na versão de Hokusai, tudo está no fluxo.

O Monte Fuji nunca é uma ou outra coisa, mas uma força mutante em cada momento. Seu poder elástico reside na sua capacidade de ser espelhado em tudo o que sentimos — e de ser sentido em tudo o que observamos.

A exposição Hokusai: As 36 Vistas do Monte Fuji, da Coleção Iuchi, fica em cartaz na Dulwich Picture Gallery, em Londres, até 17 de janeiro de 2027.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.