Você já ouviu falar do Nervo, a dupla australiana de música eletrônica? O nome vem do sobrenome das gêmeas Olivia e Miriam — ou Liv e Mim, como são chamadas por seus fãs. E elas têm muitos: são duas das DJs mulheres de maior sucesso no planeta, além de produtoras e compositoras que alcançaram o topo das paradas, foram atrações principais em festivais e ganharam um Grammy.

Mas, há 10 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Liv conheceu alguém. Alguém especial, alguém diferente... sua cara-metade, o amor da sua vida.

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Esta é a história de como uma mulher foi enganada em grande escala — não pela força ou por meio de ameaças, mas de uma maneira muito mais sutil.

A experiência dela levanta questões desconfortáveis sobre sexo e consentimento.

A história dela não é um caso isolado e, justamente por isso, está agora no centro de uma campanha para mudar a lei na Inglaterra — uma iniciativa que repercutiu internacionalmente, gerando reações em vários países latino-americanos.

"É muito importante, pelo bem público, que a história de Olivia Nervo seja ouvida", declarou a deputada britânica Natalie Fleet.

Foi assim que Liv contou à BBC o que aconteceu.

Do 'olá' ao 'para sempre'

Liv e Mim cresceram em Melbourne, na Austrália, e se mudaram para o Reino Unido quando completaram 19 anos.

Durante muito tempo, as coisas não iam bem na música, mas Liv conta: "Tudo mudou quando escrevemos uma música para David Guetta: 'When Love Takes Over' ('Quando o amor toma conta de tudo')... Éramos tão românticas!"

A partir de então, passaram a viver em plena efervescência: compunham, faziam turnês pelo mundo e aproveitavam cada oportunidade.

Em 2016, foram convidadas para se apresentar na ilha particular do magnata britânico Richard Branson, no Caribe, durante um evento beneficente no qual milionários pagam fortunas para jogar em quadra com estrelas do tênis e jantar ao pôr do sol, à beira-mar.

Getty Images A dupla de sucesso viajava o mundo se apresentando

Foi lá que Liv conheceu Matthew Pringle, um empresário, membro de uma das famílias mais ricas da Nova Zelândia e diretor de um negócio bem-sucedido de mel de Manuka.

"Achei ele encantador. Conversamos por uns 40 minutos e, de repente, ele me disse: 'Acho que estou apaixonado'. Pensei: 'Que bobo!'. Mas, ao mesmo tempo, achei tão carinhoso..."

A conexão foi imediata.

"Começamos a conversar todos os dias. Com a Mim, fazíamos entre 120 e 150 apresentações por ano. Vivíamos viajando, e ele viajava por 24 ou 48 horas só para me ver onde quer que eu estivesse", conta ela.

"Quando eu sugeria ir visitá-lo, ele dizia: 'Não se preocupe, você está superocupada. Tenho muito orgulho de você; veja só tudo o que você está conquistando!'. Ele sempre me fazia sentir bem, me incentivava muito. Eu me sentia muito sortuda."

Liv conta que o relacionamento avançou muito rápido, mas de uma forma bem natural, e logo começaram a falar sobre o futuro.

"Perguntei a ele: 'O que você quer para a sua vida? Quer ter filhos?'. Ele respondeu: 'Fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto! Quero constituir uma família e tudo o que isso envolve'."

Duas linhas vermelhas

Como costumam ser os romances avassaladores, o deles foi inebriante.

Matthew deixava bilhetes de amor na mala dela e enviava mensagens como: "Quero construir nosso futuro juntos" ou "Quero você para sempre, para a vida toda".

Além disso, ele demonstrava ser um homem de princípios muito firmes, que detestava a infidelidade, pois, segundo ela conta, já havia sofrido com traições.

Tudo era muito intenso, mas Liv estava perdidamente apaixonada e se deixou levar pelo romance. E não era a única: as pessoas ao seu redor também tinham se rendido a Matthew.

"Meus amigos e minha família adoravam ele. Quando eu estava em turnê, ele ia visitar minha avó de 87 anos", diz Liv.

"Era como viver permanentemente nas nuvens. Nunca antes um homem tinha sido tão atencioso e ficado tão fascinado por ela", conta Mim, que foi testemunha privilegiada do romance.

Getty Images Liv e Matthew decidiram tentar ter um bebê cerca de um ano e meio após o início do relacionamento

Matthew tinha conquistado a família de Liv, mas ela mal tinha contato com a família dele.

Ele dizia ter uma relação complicada com a mãe e chegava a enviar a ela capturas de tela de discussões acaloradas por mensagem. Eles tentaram encontrá-la algumas vezes, mas isso nunca aconteceu.

Liv visitou a casa de Matthew várias vezes, mas, depois, ele decidiu alugá-la.

"Fazia sentido: por que manter a casa vazia se ele passava o tempo todo comigo? Conversamos sobre isso com riqueza de detalhes: quem eram os inquilinos, por que tinha sido tão difícil alugá-la..."

Cerca de um ano e meio após o início do relacionamento, decidiram tentar ter um bebê.

"Você vai ser a melhor mãe do mundo, querida", escrevia Matthew. "Quero que você engravide. Quero que você faça parte da minha vida."

No verão de 2018, começaram a usar um aplicativo de fertilidade para aumentar as chances. Matthew pegava um avião para estar com ela durante seus dias mais férteis.

Depois de vários meses, finalmente apareceram as duas linhas vermelhas no teste de gravidez.

"Foi um momento maravilhoso... Estávamos tão felizes que pulávamos de alegria", lembra Liv.

Naquele momento, ninguém suspeitava que a imagem que Matthew havia construído de si mesmo pudesse não ser totalmente verdadeira.

Ele começa a mudar

Logo, Matthew não estava mais tão presente.

"Fiquei com tanta raiva que Liv não o denunciou pelo que ele fez. Se ela o fizesse, ele pararia de falar com ela. Então Liv ficaria com raiva de mim por estar com raiva dela. Foi um ciclo horrível", diz Mim.

A situação chegou ao auge em dezembro de 2018, quando Liv estava grávida de quatro meses. Eles fizeram um ultrassom em Melbourne e planejavam revelar o sexo do bebê à família no Natal. Mas, no último minuto, Matthew disse que não iria.

"Ele disse: 'Não consigo. Você está me deixando muito ansioso'. Eu implorei e ele parou de atender minhas ligações. Isso me devastou. Passei o Natal inteiro chorando e comecei a pensar em fazer um aborto, porque pensei: 'não quero fazer isso sozinha'".

Era o segundo Natal para o qual ele era convidado e ele simplesmente não apareceu.

Depois do Ano Novo, Matthew e Liv se encontraram em um parque.

"Foi a primeira vez que chorei na frente dele. Sugeri: 'Vamos fazer um aborto e deixar tudo de lado. Se você está com medo, está tudo bem, sério.' Mas ele respondeu: 'Não, sinto muito. Você não vai ser mãe solteira. Não fale bobagem. Você provavelmente está muito sensível em relação à gravidez. É tudo culpa minha. E eu acreditei nele."

Getty Images "Foi o maior choque de nossas vidas."

Mim conta que a situação estava afetando profundamente sua irmã: "Ela tinha menos confiança em si mesma e vivia com medo. Ela ia se encolhendo cada vez mais, e eu conseguia ver isso".

A mãe de Liv também estava preocupada. O pai do bebê era totalmente ausente, e ela começou a imaginar os piores cenários: drogas? Um caso extraconjugal? Decidiu, então, contratar um investigador particular.

Enquanto isso, Liv e Matthew reataram o relacionamento e chegaram até a começar a procurar uma casa em Londres.

Em fevereiro de 2019, com mais de seis meses de gravidez, Liv recebeu uma ligação de sua mãe. Ela tinha informações obtidas pelo detetive e pediu que Liv ligasse para Matthew para perguntar onde ele estava. Ele respondeu que estava buscando uma encomenda.

"Liguei para minha mãe e disse: 'Ele está na DHL'. Ela me mandou uma foto e disse: 'Ele não está na DHL. Está neste endereço'. Também me enviou várias fotos dele saindo da casa que, supostamente, ele tinha alugado. Eu disse: 'Mãe, você está completamente louca!"

"Mas minha mãe não estava louca."

'Quem diabos é você?'

Liv, perturbada e confusa, viajou para a Nova Zelândia.

"Ele me disse que estava hospedado com o avô, mas quando cheguei, ele disse que estava em um hotel."

No telefone de Matthew, ela encontrou ligações perdidas de diferentes mulheres tarde da noite. Ele disse que eram questões de trabalho.

"As contradições foram se acumulando rapidamente. Pela primeira vez comecei a ficar alerta. E a ficar com medo: não dormi a noite toda."

Na manhã seguinte, ela fez questão de acompanhá-lo ao trabalho. Ali, encontrou a irmã de uma mulher que naquele momento estava em um hospital dando à luz seu filho.

Ela havia sido enviada para procurar Matthew porque ele não havia voltado para casa na noite anterior.

Liv diz: "Eu disse a ela: 'Estou grávida de seis meses e meio' e mostrei minha barriga. Nunca esquecerei sua expressão, seus olhos... ela ficou realmente chocada."

Matthew negou tudo e chamou um táxi. "Ele me disse que voltaria logo. Mas eu disse: 'Nem pense em me deixar aqui! Preciso saber o que diabos está acontecendo. Quem diabos é você?'"

Liv entrou no táxi com ele, indo para o hospital, e compartilhou sua localização em tempo real com a irmã, que estava em Londres.

"Ela estava completamente fora de si", lembra Mim. "Eu disse a ela para respirar, manter a localização, tirar fotos e registrar tudo."

Enquanto isso, Matthew pediu que ela confiasse nele, que ele poderia explicar tudo para ela. Ao chegar, ele ligou para sua mãe.

"Ele disse: 'Mãe, eu estraguei tudo'. Peguei o telefone dele e disse para a mãe: 'É a Liv'. E ela disse: 'Quem?'

"Todas aquelas mensagens em que ele dizia: 'Mãe, Liv é alguém muito especial para mim', e, na verdade, ela não tinha ideia de quem eu era!" ela diz.

Getty Images Aos poucos ela percebeu que estava presa em uma teia de mentiras

A caminho da casa da mãe de Matthew, Liv, em pânico, gravou a conversa:

MATTHEW: Eu tinha medo de que, se contasse, você fosse embora.

LIV: E o que você pretendia fazer?

MATTHEW: Eu ia te contar.

LIV: Quando?

MATTHEW: Depois que o bebê nascesse.

LIV: Você me armou uma cilada.

MATTHEW: Não foi minha intenção.

LIV: Eu cheguei a perguntar se deveríamos abortar. E você disse que não.

MATTHEW: Não quero que você faça isso.

LIV: Então, o quê? O que isso significa? (...) Tenho uma família maravilhosa. Tenho uma vida maravilhosa. E caí nas mãos de um maldito golpista.

O verdadeiro amor da sua vida

Quando chegaram à casa da mãe de Matthew, ele insistiu para que ela ficasse no táxi.

Enquanto esperava, Liv encontrou na carteira de Matthew uma foto dele ao lado de outra mulher, que apoiava carinhosamente a mão sobre o peito dele.

Na porta da casa da mãe, ele confessou que toda a suposta comunicação com a mãe tinha sido escrita por ele, a partir de outro telefone. Ele se passou por ela e simulou discussões entre os dois, com desentendimentos telefônicos bruscos. Tudo com um nível de detalhes tão grande que parecia muito convincente.

"E ele continuava me dizendo: 'Não é o que parece. Eu te amo'."

Sobre a pessoa que aparecia na foto da carteira, ela descobriu que era uma terceira mulher: Liv não era a única a quem Matthew mantivera escondida durante anos.

Ela voltou para Londres.

"Cheguei a ter pensamentos suicidas. Nunca tinha tido antes, mas foi algo tão devastador que eu queria dar um fim a tudo. Meus amigos me apoiaram muito, mas eu passava o dia inteiro chorando", conta.

"Aos poucos, fui aceitando que seria mãe solteira."

Getty Images "Me destruiu", disse Liv.

A menina nasceu e, desde o primeiro instante, se tornou a adoração de Liv.

"Ela é maravilhosa, divertidíssima, muito carinhosa e muito sincera. Adoro suas grandes ideias. Você descobre uma forma de amar que jamais imaginou ser possível. Sinto-me imensamente afortunada por ser mãe", afirma.

Ainda assim, é difícil para ela aceitar as circunstâncias em que a filha foi concebida.

"Tudo isso traz uma carga de vergonha e estigma", diz ela. "Ao contar isso, uma parte de mim sente que há algo de errado — pois não quero que pensem, por engano, que eu não desejava ter a minha filha: eu a queria e a quero. Ela é o grande amor da minha vida."

Mesmo assim, é uma lembrança de um período em que ela estava sendo "absolutamente manipulada".

Entramos em contato com Matthew Pringle para lhe oferecer a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Ele não respondeu, embora anteriormente tivesse reconhecido que não fora sincero e pedido desculpas por ter enganado Liv.

'Queria me silenciar'

Matthew não foi conhecer a menina depois que ela nasceu. Por telefone, disse que queria contribuir com o sustento dela e participar de sua vida. Embora Liv não confiasse nele, não queria que a filha crescesse se sentindo abandonada.

O tom mudou quando Liv começou a falar publicamente sobre o ocorrido no Instagram. Foi então que os advogados entraram em cena.

Em troca de quase um milhão de dólares, Matthew pediu que ela assinasse um acordo de confidencialidade, o qual a impediria de revelar que tiveram um relacionamento, que ele era o pai de sua filha, ou de entrar em contato com a família dele sem autorização por escrito.

"Achei repugnante", diz Liv.

Nos anos seguintes, Liv recebeu várias cartas de advogados que a acusavam de difamação ou a ameaçavam com medidas judiciais por violação de privacidade.

Embora as ameaças não tenham se concretizado, ela afirma: "Sempre tive medo, porque sentia que ele queria me silenciar a qualquer custo".

Finalmente, em 2022, Matthew iniciou um processo nos tribunais de Londres, restringindo, durante o trâmite, o que ela podia dizer em público.

No início deste ano, no entanto, a situação mudou, e ela já pode contar sua história como parte de sua luta para dar visibilidade a esse problema.

Getty Images Liv planeja aproveitar a visibilidade que sua música lhe proporciona para lançar luz a uma forma de abuso ainda não reconhecida como tal

Sem consentimento

No início, ela não entendia bem o que havia acontecido.

Mas, certa noite, encontrou um episódio do programa da BBC File on 4 Investigates sobre uma forma pouco conhecida de abuso em relacionamentos: a coerção reprodutiva.

Não existe uma definição única, mas o British Medical Journal descreveu como "qualquer tentativa deliberada de ditar as decisões reprodutivas de uma mulher ou interferir em sua autonomia reprodutiva".

Especialistas explicam que isso pode assumir muitas formas: desde pressionar para que a mulher não use anticoncepcionais até coagí-la a interromper ou continuar uma gravidez.

Liv acredita que o que vivenciou foi coerção reprodutiva, "porque fui coagida a ter um filho com aquele homem".

"Tudo gira em torno do controle e de manter você em uma situação de vulnerabilidade", explica ela.

"Ele mesmo me disse que sabia que, se eu descobrisse a verdade, terminaria com ele. Me manter ao seu lado — mesmo que por meio de coerção e engano — era, para ele, mais importante do que as consequências. A única maneira de me segurar era com toda aquela trama de mentiras e a gravidez."

Embora a coerção reprodutiva seja legalmente reconhecida como uma forma de comportamento controlador ou coercitivo, Liv defende a tipificação como crime específico.

Ela trabalha com a organização de defesa jurídica The Good Law Project, uma organização jurídica sem fins lucrativos que utiliza litígios e campanhas públicas para contestar decisões governamentais, o poder corporativo e questões relacionadas aos direitos humanos.

Em março deste ano, foi convidada ao Parlamento britânico para acompanhar um debate promovido pela deputada Natalie Fleet.

"Liv não teve a oportunidade de dar um consentimento informado para a gravidez, porque, durante anos, mentiram para ela e a enganaram. Isso é coerção reprodutiva", declarou Fleet na Câmara dos Comuns.

"Existem casos como o de Liv, nos quais há provas do que aconteceu e, ainda assim, ninguém dá um nome a isso. Isso precisa mudar."

Getty Images A parlamentar britânica Natalie Fleet ilustrou o problema da coerção reprodutiva ao contar a história de Liv na Câmara dos Comuns

O governo informou que pretende reconhecer, de maneira mais explícita, a coerção reprodutiva.

Mas Liv considera que seu caso levanta também outra questão.

"Como você pode dar o seu consentimento se tudo aquilo em que você baseia esse consentimento é falso?", questiona ela.

"Eu jamais teria consentido em ter uma relação sexual com ele — e muito menos em uma gravidez planejada — se soubesse a verdade. Não dei o meu consentimento. Não dei um consentimento informado."

Criminalizando a infidelidade?

Junto com vários especialistas jurídicos, Liv defende agora a criação de um novo tipo penal, denominado "sex by deception" ("relações sexuais mediante engano"), que criminalizaria a obtenção de consentimento sexual de outra pessoa por meio de mentiras deliberadas.

"É fundamental que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre o que fazer com o próprio corpo e com quem fazê-lo", explica Paul Jarvis, advogado criminalista do grupo Criminal Law Reform Now Network.

"Existem muitas outras situações em que a lei considera o engano e a mentira como crimes, como ocorre no roubo ou na fraude. No entanto, quando se trata de decisões sobre o nosso próprio corpo, o direito penal pouco se manifestou. Na minha opinião, as leis atuais deixam as vítimas desprotegidas."

A campanha está em uma fase inicial. Entre as condutas que poderiam ser incluídas — e que, previsivelmente, suscitarão controvérsia — estariam mentir sobre o estado civil ou sobre a própria identidade.

O ponto central seria determinar se a pessoa que mente sabe que, se a verdade fosse conhecida, a outra parte não teria mantido relações sexuais com ela.

"Não estamos falando de cantadas em um bar ou de pequenas mentiras. Também não pretendemos criminalizar a infidelidade. Para que seja considerado crime, é preciso que haja um engano deliberado", diz Jarvis.

"Se alguém mantém, por um período prolongado, um segundo relacionamento às escondidas do parceiro ou parceira, estamos diante de uma conduta capaz de minar significativamente a autonomia dessa pessoa e sua decisão de continuar ou não o relacionamento. E, se dessa situação resultar uma gravidez, as consequências para a mulher são muito reais", acrescenta.

Entramos em contato com Matthew Pringle para que ele respondesse à alegação de Liv de que ela teria sido vítima de coerção reprodutiva e de relações sexuais sob engano. Ele não respondeu.

Matthew conheceu a filha quase quatro anos após o nascimento dela e contribui para o seu sustento com um valor mensal. O último encontro entre os dois ocorreu há dois anos. Liv planeja continuar aproveitando sua visibilidade pública para dar voz a quem não a tem e ressalta que sua filha é sua principal motivação.

"Quero que o que aconteceu comigo e com minha filha deixe de estar associado a qualquer sentimento de vergonha. Não temos absolutamente nada de que nos envergonhar", diz ela.

"Espero que, um dia, quando minha filha olhar para trás, ela possa dizer: 'Tenho orgulho de que minha mãe tenha chamado as coisas pelo nome e de que tenha levantado a voz'."