A granita siciliana moderna teve origem quando os árabes misturaram neve do Monte Etna com sabores naturais - (crédito: Alamy)

A cada verão, dezenas de milhões de viajantes internacionais chegam à Itália, e muitos deles pedem pelo menos um sorvete durante sua estadia.

Mas é provável que pouquíssimos desses visitantes — e até mesmo muitos italianos — saibam que uma das sobremesas mais emblemáticas da Itália talvez nunca tivesse se popularizado se não fosse pela tecnologia norte-americana.

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Para entender como aquele pistache cremoso de um verde intenso ou aquele creme amarelo-sol foram parar na sua casquinha, é preciso voltar a uma modesta leiteria toscana e a um par de refrigeradores militares norte-americanos abandonados.

A era glacial italiana

Muito antes dos italianos modernos pedirem sorvete nos balneários, seus ancestrais romanos já resfriavam vinhos adoçados com mel e xaropes de frutas usando neve das montanhas, criando sobremesas geladas semelhantes ao sorbet.

No século IX, na Sicília, os governantes árabes da ilha misturavam neve do Etna com frutas cítricas adoçadas, jasmim e água de rosas para preparar o sorbet — uma tradição que perdura na atual granita siciliana.

Alamy A granita siciliana moderna teve origem quando os árabes misturaram neve do Monte Etna com sabores naturais

Durante o Renascimento, os cozinheiros do norte da Itália experimentaram purês de frutas e cremes condimentados resfriados com neve alpina, abrindo caminho para a descoberta de Bernardo Buontalenti em Florença no século XVI.

O arquiteto enriqueceu a mistura com ovos e leite, criando uma base semelhante a um creme que, quando congelada, ficava muito mais sedosa do que os cremes de neve que existiam até então, lançando assim as bases para os sorvetes modernos.

Logo depois, artesãos de Florença, Veneza e Sicília começaram a produzir sorvetes em pequenas quantidades, usando máquinas de sorvete manuais e gelo natural extraído de pedreiras de neve.

Esses primeiros protótipos de sorvete eram densos, com sabor predominante de creme e instáveis. Eles derretiam rapidamente e exigiam atenção constante.

Como o congelamento dependia da neve, do sal e do trabalho manual, fazer sorvete era um ofício local, específico de cada bairro.

Mesmo quando a refrigeração elétrica chegou, no final da década de 1920, a produção permaneceu limitada devido ao seu alto custo.

O sorvete simplesmente não podia viajar; tinha que ser feito e consumido perto de casa.

Até que a criatividade toscana conheceu a engenharia americana.

A chave americana

Empoli, uma cidade toscana a oeste de Florença, precisou ser reconstruída após os combates brutais que levaram à sua libertação durante a Segunda Guerra Mundial.

Na calmaria que se seguiu, Romeo Bagnoli, guarda de passagem de nível ferroviária, assumiu uma modesta leiteria na Via del Giglio.

Por volta de 1946, seu filho mais velho, Renzo, transformou o local em um bar chamado Sammontana, que servia café, doces e, no verão, pequenas quantidades de sorvete — utilizando seu único refrigerador, que não era muito confiável.

Arquivo da Sammontana A Sammontana começou como uma humilde loja de laticínios em Empoli que servia sorvetes e tinha apenas uma geladeira

Após a guerra, o maquinário aliado abandonado ficou disponível para compra pelos italianos.

Renzo e seus irmãos, Sergio e Loriano, adquiriram dois refrigeradores militares norte-americanos de uso industrial e, posteriormente, recuperaram equipamentos comerciais para sorvete em um ferro-velho, modificando as peças até conseguirem produzir lotes contínuos. Isso permitiu, pela primeira vez, congelar o sorvete de maneira constante, em vez de pequenas levas intermitentes.

Essa incorporação de tecnologia norte-americana teve implicações enormes: diferentemente do sorvete mais gorduroso — que já era popular nos EUA há quase um século e tolerava ciclos de congelamento mais longos —, o gelato italiano exige um congelamento rápido e uniforme para manter sua textura densa.

Os Bagnoli passaram, então, a produzir um sorvete macio e estável, sem cristais de gelo, em lotes grandes o suficiente para serem vendidos além de seu bairro, preservando, ao mesmo tempo, o caráter artesanal que definia a sobremesa toscana.

Com seus equipamentos de congelamento operando a plena capacidade nos fundos da leiteria, os irmãos Bagnoli começaram a experimentar sua receita original de sorvete para criar uma mistura que permanecesse cremosa após o congelamento — um desafio considerável antes da década de 1940.

Eles ajustaram as proporções de gordura, utilizaram ingredientes como gelatina para manter a textura macia e bateram os ingredientes lentamente, de modo que a mistura resultante ficasse aerada, e não densa.

Suas fórmulas reproduzíveis marcaram o início de um modelo consistente e escalável para a produção de sorvete, que, mais tarde, tornou-se uma prática comum em toda a Itália.

Arquivo da Sammontana Após adquirirem duas geladeiras norte-americanas abandonadas, os irmãos Bagnoli experimentaram e testaram suas novas receitas de sorvete

Como ainda não dispunham de caminhões isotérmicos, os irmãos também criaram sua própria cadeia de suprimentos com temperatura controlada: enchiam recipientes metálicos com gelo e sal, forravam caixas de madeira com palha e adaptavam caixas de suprimentos militares para transformá-las em recipientes isotérmicos improvisados.

Por volta de 1948, eles distribuíam seu sorvete Sammontana de bicicleta por Empoli e, usando um pequeno caminhão, levavam a sobremesa por toda a Toscana.

"(Os irmãos Bagnoli) idealizaram um recipiente de seis litros que se encaixava perfeitamente em sua cadeia de suprimentos improvisada. Bares e cafeterias podiam servir diretamente do recipiente", explicou o historiador gastronômico italiano Luca Cesari.

"Quando começaram a ceder gratuitamente seus freezers aos donos de bares, o modelo estava completo", acrescentou.

Esse foi o modelo para a distribuição moderna de sorvete italiano: um produto consistente, embalagens padronizadas e uma rede de bares para servi-lo; nada disso teria sido possível sem as peças que sobraram da Segunda Guerra Mundial.

"Quando (minha família) encontrou os equipamentos que restaram dos anos de guerra, eles foram rápidos e inteligentes o suficiente para enxergar potencial onde todos os outros viam sucata", disse Leonardo Bagnoli, representante da terceira geração da família à frente da Sammontana.

"Essas peças se tornaram a espinha dorsal de um sorvete que pôde ir além de uma única loja ou cidade, chegando a toda a Itália e, de lá, hoje, ao mundo inteiro", explicou.

Essas inovações surgiram no início do "milagre econômico" do pós-guerra na Itália, que transformou a vida dos habitantes do país.

Entre 1950 e 1963, os salários aumentaram, as famílias rurais migraram para as cidades e a renda cresceu.

Arquivo da Sammontana Logo, os irmãos começaram a distribuir seu novo e aprimorado sorvete por toda a Toscana

A expansão da cultura dos balneários e o auge do passeio vespertino ("passeggiata") criaram um novo ritmo de lazer ao ar livre.

Portátil, econômico e sinônimo de prazer, o sorvete — agora servido em práticos cones e copinhos para levar — se encaixava perfeitamente na nova imagem do país.

O que começou como um negócio local de distribuição por bicicleta logo se transformou em uma frota nacional de caminhões com temperatura controlada, que levavam o novo sorvete Bagnoli, pronto para servir, a lojas desde a Sicília até os Alpes.

Como a Sammontana definiu o sorvete italiano

Hoje em dia, quer você esteja desembrulhando um sorvete de casquinha da Sammontana em uma praia da Ligúria, pedindo uma bola em uma sorveteria artesanal na Puglia ou visitando uma das milhares de sorveterias que surgiram fora da Itália, você estará saboreando o legado dessa fusão entre a arte italiana e a tecnologia norte-americana.

Outras empresas de sorvete, como Algida, Motta, Spica e outras, não demoraram a adotar esse novo modelo de refrigeração.

No entanto, "o sorvete em escala industrial não acabou com o sorvete artesanal", afirmou Eduardo Zucchini, porta-voz do Museu do Sorvete Carpigiani, em Bolonha — o único museu do mundo dedicado ao sorvete artesanal.

"O sorvete industrial obrigou o artesanal a evoluir e, no fim das contas, a Itália desenvolveu tanto um setor industrial sólido quanto uma ampla rede de sorveterias artesanais independentes. A concorrência dos produtores industriais (como a Sammontana) impulsionou as sorveterias artesanais a melhorar a higiene, a tecnologia e a organização profissional", assegurou.

Nesse processo, a Sammontana — e o sorvete, de modo geral — se tornaram sinônimos dos verões italianos.

Alamy Hoje em dia, o sorvete é servido praticamente em todas as cidades italianas

"Para muitos italianos, a Sammontana evoca um ritual: olhar para dentro do freezer de um quiosque na praia, escolher um sorvete pela embalagem, comer um sorvete de casquinha depois de nadar ou parar em uma unidade da Autogrill (rede de restaurantes de beira de estrada) durante uma longa viagem em família", explicou Katie Parla, autora de livros de culinária que vive em Roma.

"Existe tanto apego emocional à embalagem, ao local e ao momento quanto ao próprio sorvete", afirmou.

Atualmente, a Sammontana é a maior empresa de sorvetes e sobremesas congeladas da Itália. E, embora a sorveteria original já não exista, a empresa continua sendo um negócio familiar, administrado pela terceira geração da família Bagnoli, em Empoli.

Desde 1957, a empresa utiliza o slogan "Gelati all'italiana" (Sorvete ao estilo italiano) — uma referência sutil às origens norte-americanas de seu produto.

"Esse slogan é, na minha opinião, um dos mais importantes na história da gastronomia italiana do século XX", disse Cesari.

"(Ele distingue) o seu sorvete daquele que foi introduzido pelos soldados norte-americanos durante e após a guerra. Define a identidade italiana por negação e, simplesmente, significa 'não norte-americano'. E funciona, porque a diferença é real e perceptível", concluiu.