O número de partos por cesariana vem aumentando em todo o mundo - (crédito: Halfpoint Images via Getty Images)

Importante: Esta reportagem contém detalhes sobre experiências médicas traumáticas que podem ser perturbadores para alguns leitores.

O ano é 2024 e estou novamente no hospital. Senti dores que nem mesmo a morfina conseguiu aliviar por cerca de 36 horas.

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Como descobrirão os cirurgiões quando me abrirem, parte do meu intestino se protuberou para uma abertura no meu revestimento estomacal, causando uma perfuração que levou pus para todo o meu abdômen, resultando em uma perigosa infecção.

Enquanto aguardo a cirurgia, envio uma mensagem de texto para meu marido com todos os meus dados bancários, caso eu não sobreviva.

As dores são insuportáveis. Sigo vomitando regularmente, mesmo não tendo comido nada há dois dias.

A cirurgia leva cinco horas. Acordo à meia-noite, atordoada, no centro de terapia intensiva, com uma incisão de 15 cm do umbigo à minha pélvis e um grande tubo de drenagem no meu abdômen.

Como cheguei até aqui? E qual a relação com o parto?

Já é sabido que o parto pode ser perigoso, mas pouco se fala sobre os problemas físicos que podem durar além daqueles primeiros anos e prejudicar as mulheres décadas depois.

Minha situação específica é rara, mas as complicações do parto que surgem posteriormente ao longo da vida são alarmantemente comuns.

Estima-se que, em todo o mundo, cerca de 40 milhões de mulheres sejam atingidas anualmente por complicações que duram meses ou anos. Elas podem variar de incontinência fecal ou urinária até dores crônicas, ou cicatrizes que podem causar problemas intestinais potencialmente fatais ou prejudicar a fertilidade futura.

Algumas dessas questões, como a minha, só aparecem anos depois e podem persistir por toda a vida.

Conversei com diversas mulheres e especialistas para ter um quadro completo das complicações físicas e mentais duradouras que podem ser causadas pelo parto. Fiquei sabendo como as mulheres, muitas vezes, não se sentem ouvidas ou, pior, percebem que não encontraram uma forma de terem acesso ao tratamento.

Não tive a intenção de rever minha própria experiência para esta reportagem porque odeio me sentir vulnerável.

Mas, ao falar sobre as complicações e ampliar a consciência sobre os riscos do parto e como conseguir assistência, espero que outras mulheres possam se sentir mais empoderadas para defender a si próprias.

Intervenções que salvam vidas, mas deixam efeitos permanentes

A história é tão antiga quanto nós, seres humanos. O parto traz riscos e pode gerar complicações ou até a morte, para a parturiente e para a criança.

Felizmente, a morte da mãe no parto passou a ser mais rara em muitas partes do mundo. Entre 2000 e 2023, o percentual de mortes da parturiente em relação aos nascimentos vivos caiu globalmente em 40%.

Mas o foco em reduzir a morte fez com que os efeitos de longo prazo do trabalho de parto passassem a receber muito pouca atenção, segundo uma importante análise global realizada em 2024 por uma equipe de pesquisadores internacionais.

O epidemiologista perinatal Joshua Vogel, do Instituto Burnet, na Austrália, é o principal autor desta análise.

Ele declarou que o número de mulheres incapazes de garantir assistência para si próprias é preocupante, especialmente por não saberem ao certo o que é normal e o que precisa ser examinado.

"Fiquei surpreso ao ver como essas complicações são incrivelmente diversificadas", disse ele.

Aderências

No meu caso, tudo começou com uma cesariana de emergência.

Quatro dias depois que a minha filha nasceu, eu voltei ao hospital para outra cirurgia de urgência. Meus pontos haviam se rompido totalmente e sofri uma séria complicação intestinal.

O evento foi traumático e classificado como "único" pelos médicos, de tão raro.

Mas fiquei feliz por ver que minha pequena filha recém-nascida estava bem. Por isso, deixei aquilo para trás e me concentrei na sorte que tivemos por termos ficado bem.

Sete anos se passaram, incluindo outra gravidez, e tudo parecia ter voltado ao normal. Até que, em uma tarde de quarta-feira, tive uma súbita dor abdominal que se agravou gradualmente.

Eu estava trabalhando e me lembro de ter entrado em uma chamada de vídeo deitada na cama com a câmera desligada, esperando que ela passasse logo.

Às 16h30, enviei uma mensagem de texto para o meu marido dizendo que estava "muito mal, posso ver meu estômago se movendo".

Eu ainda achava que tinha apenas uma virose estomacal. Mas, hoje, percebo que não estava mais pensando racionalmente.

Talvez seja por isso que, de alguma forma, tive forças para pegar as crianças na escola e até colocar a bicicleta da minha filha no carro. Mas a dor só aumentava.

Chegou um momento em que meu marido entrou em contato com a irmã dele, que é médica. Ela disse que poderiam ser aderências (cicatrizes) da cesariana, causando obstrução intestinal.

Quando comecei a vomitar, ela me orientou a chamar uma ambulância. Não havia nenhuma disponível e, por isso, peguei um táxi. Naquele momento, eu mal conseguia ficar em pé.

Halfpoint Images via Getty Images O número de partos por cesariana vem aumentando em todo o mundo

No hospital, foi confirmada a obstrução intestinal. A cesariana original, seguida pelo erro médico que me levou à segunda cirurgia, havia deixado muitas cicatrizes no meu abdômen que, agora, restringiam o fluxo de sangue para o intestino.

Às vezes, as obstruções desaparecem sozinhas. Por isso, passei 36 horas insuportáveis aguardando para saber se precisaria de cirurgia.

No segundo dia, minha temperatura disparou e o exame de sangue mostrou que meus níveis de proteína C-reativa, marcadora de inflamações, haviam aumentado perigosamente de 1 para 311 (o nível normal é abaixo de 5).

Os médicos decidiram me operar o mais rápido possível — o que, no hospital lotado, significou mais cinco horas cheias de dores...

Após a cirurgia, o cirurgião me informou que tudo correu bem, embora fosse algo mais complexo do que eles haviam previsto.

Os médicos cortaram 60 cm da parte do meu intestino que havia ficado privada de sangue e oxigênio, mas a cirurgia salvou minha vida.

Mais uma vez, eu me recuperei bem e, com o tempo, voltou em mim aquele pensamento estoico: "Poderia ter sido pior."

Mas as complicações médicas não pararam por aí.

Cirurgia abdominal de grande porte

O número de cesarianas vem aumentando em todo o mundo. Elas representam cerca de 21% de todos os partos.

Em alguns países, este número atinge 58%, como na República Dominicana. Nos Estados Unidos, são mais de 32% e, no Brasil, o índice de cesarianas foi de 57% em 2021.

As cesarianas podem ser fundamentais para proteger a saúde da mãe e da criança, mas podem aumentar o risco de complicações, segundo a professora de obstetrícia Soo Downe, da Universidade de Lancashire, no Reino Unido.

As complicações, quando ocorrem, podem não se materializar imediatamente.

Um estudo realizado nos Estados Unidos acompanhou 43.646 mães por 50 anos e concluiu que as que tiveram parto por cesariana apresentaram risco 16% maior de morrer durante aquele período do que as que passaram por parto normal.

Elas também apresentaram maior risco de morrer de doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, infecções e doenças renais.

A epidemiologista perinatal Stefanie Hinkle, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é uma das autoras do estudo.

Ela explica que as mulheres que passam por cesarianas costumam ter mais idade, IMC mais alto, fumar ou ter diabetes ou outras condições pré-existentes. Mas a relação permanece depois que os pesquisadores consideram esses fatores.

Uma possibilidade é que a cesariana seja um marcador de más condições de saúde em geral.

"Outra é que a cirurgia em si afete a saúde a longo prazo, por exemplo, por complicações como infecções, coágulos sanguíneos ou eventos cardiovasculares, ou por meio de cicatrizes e complicações em gestações posteriores", segundo Hinkle.

O certo é que existem diversos riscos de longo prazo associados à cesariana. A cirurgia pode aumentar o risco de gravidez ectópica, que ocorre quando um óvulo fertilizado cresce fora do útero.

As cicatrizes da cesariana podem também aumentar o risco de placenta acreta, verificada quando a placenta se adere muito profundamente à parede do útero.

Eu e muitas mulheres que conheço não nos preocupamos muito com os riscos porque as cesarianas ficaram muito normalizadas. Com isso, fica fácil esquecer que se trata de uma cirurgia abdominal de grande porte.

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Falta de acompanhamento

Uma ironia cruel é que o tratamento cirúrgico de que precisei após a primeira obstrução intestinal criou mais uma cicatriz dentro do meu abdômen.

Por isso, quatro meses depois, ocorreu novamente o mesmo problema e precisei retornar ao centro cirúrgico para mais uma operação de emergência.

Por sorte, não houve infecção nem perfuração desta vez, pois a equipe me abriu no mesmo dia.

Eles me disseram que poderia acontecer novamente no dia seguinte, décadas depois ou não ocorrer nunca mais. Agora, meu risco de ocorrências futuras é para toda a vida.

Qualquer pessoa que passa por uma cirurgia abdominal pode desenvolver cicatrizes, como comprova o meu caso.

Um estudo realizado na Suécia em 2017 concluiu que 37% das mulheres que passaram por cesariana tinham aderências abdominais, em comparação com 10% das mulheres que nunca foram submetidas ao procedimento.

Como as aderências podem unir os órgãos internos entre si, elas podem causar dores abdominais e obstruções intestinais, além de um leve aumento do risco de morte da mãe e do bebê em gestações futuras. Este risco é mais alto nos casos de parto de emergência.

As aderências também dificultam cesarianas futuras, aumentando o risco de laceração do intestino e da bexiga. E o aumento das cesarianas significa que mais mulheres poderão correr o risco de complicações, segundo Downe.

O parto natural pode causar lesões físicas permanentes

O parto normal também pode causar diversas complicações.

Heather Barnes, agora, está na casa dos 70 anos. Ela sofreu laceração de quarto grau quando sua filha nasceu, mais de 40 anos atrás. Com isso, o esfíncter anal (o músculo que retém gases e fezes) se rompeu, bem como o revestimento do ânus ou do reto.

Barnes vive com dores crônicas e complicações até hoje.

Foram utilizados fórceps (instrumentos metálicos curvos parecidos com grandes pinças) para ajudar sua filha a sair quando ficou presa. Isso fez com que a mãe tivesse incontinência fecal, dores no períneo e lesões do nervo pudendo.

"Tenho dores todos os dias", ela conta. "Realmente não tenho um dia de descanso."

A experiência de Barnes está longe de ser um caso isolado. Incontinência urinária e fecal são extremamente comuns nas décadas que se seguem ao nascimento dos filhos, especialmente entre mulheres que têm parto normal.

Um estudo examinou mulheres de 20 a 26 anos depois do parto e concluiu que 61% delas sofrem de incontinência urinária, 22% de incontinência fecal e 17% apresentam sintomas de prolapso de órgão pélvico.

A professora de pesquisa em serviços de saúde Suzanne Hagen, da Universidade Caledoniana de Glasgow, no Reino Unido, é a principal autora deste estudo.

Ela conta que essas estatísticas não mostram os efeitos devastadores destes problemas na vida das mulheres, nos seus relacionamentos e na sua capacidade de trabalho.

Barnes, por exemplo, se sentiu traumatizada demais para ter outro filho e não conseguiu voltar ao trabalho.

"O estresse de sempre saber que, a qualquer momento, eu poderia ter um acidente é simplesmente horrível", conta ela.

Naquela época, ninguém falava em incontinência ou dores. "Você não contava nem mesmo à sua melhor amiga", segundo Barnes.

Fairfax Media via Getty Images Os grupos de apoio permitem que as parturientes encontrem outras mulheres que passaram pela mesma situação, reduzindo o isolamento

Calcula-se que até 90% das mulheres passem por pelo menos algum tipo de laceração, escoriação ou episiotomia (corte entre a vagina e o ânus, para criar uma abertura maior para passagem da cabeça do bebê) durante o parto normal.

Os partos que exigem instrumentos, como fórceps ou ventosa (um dispositivo de sucção que é fixado à cabeça do bebê), são associados a índices de lacerações significativamente maiores. Os rasgos mais profundos aumentam o risco de incontinência fecal ou urinária, dores durante o sexo ou necessidade de cirurgia de reconstrução.

As mulheres com origem no sul da Ásia apresentam maior risco de laceração vaginal. Kajal da Silva, mãe de um filho, não sabia disso até sofrer laceração de quarto grau.

"É como se toda a sua vida girasse em torno da sua lesão", conta Silva, seis anos depois da sua lesão durante o parto.

"Eu não consigo fazer planos sem imaginar o que irei comer, o que vou fazer no dia seguinte, sem planejar minha viagem para ter certeza de que haverá um banheiro no trajeto."

Silva ainda sofre dores pélvicas crônicas, não consegue se sentar ou ficar de pé por muito tempo e não tem planos de ter mais filhos.

"Não consigo me permitir mentalmente nem mesmo pensar em ter outro filho", ela conta.

Dores crônicas

Seja o parto normal ou por cesárea, as dores são comuns nos anos seguintes.

Elas podem ser causadas por lesões do nervo pudendo, que corre através da pelve e controla os movimentos e sensações naquela região, que inclui os genitais, o ânus e a uretra.

Já foi bem documentado que as dores das mulheres nem sempre são levadas a sério pelos profissionais de saúde.

Um relatório britânico de 2024 sobre traumas no parto, por exemplo, menciona um incidente em que um obstetra teria dito a uma parteira que "as mulheres não têm nervos na vagina", ao dar pontos em uma paciente que não havia recebido anestesia adequada.

Barnes conta que só ficou sabendo sobre as dores do nervo pudendo por uma reportagem no jornal. "Ninguém acreditava que eu realmente sentia dores", ela conta.

Saúde mental

Algumas consequências permanentes do parto não são físicas, mas psicológicas. E se sabe que elas são relacionadas.

Na verdade, a experiência negativa no parto é reconhecida como importante fator de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde mental após o nascimento do bebê, além do medo permanente da gravidez.

Dimple Mistry é mãe de duas crianças e ainda tem flashbacks e gatilhos que a fazem relembrar o trauma da sua dilaceração de quarto grau, ocorrida seis anos atrás.

Ela recebeu um estoma (uma abertura do abdômen que permite o desvio de gases e fezes através dele) porque seus pontos se abriram e infeccionaram.

"Eu estava expelindo fezes pela vagina e sabia que algo não estava certo", relembra Mistry.

Como resultado da sua experiência, Mistry conta que, quando ficou grávida pela segunda vez, um dos seus maiores medos era dar entrada no hospital e morrer durante o parto. E este temor trouxe grandes repercussões para ela.

O estroma de Mistry foi revertido. Mas, agora, ela sofre de urgência intestinal, dores abdominais crônicas e dores pélvicas, devido às aderências no local da cirurgia.

"Basicamente, acho que meu intestino está grudado na minha parede estomacal. Por isso, quando o alimento passa, não consegue se movimentar livremente", causando as dores abdominais contínuas, descreve ela.

Getty Images A depressão é a condição de saúde mental pós-parto mais comum

Atualmente, existe maior consciência sobre a saúde mental pós-natal, no ano que se segue ao parto. O que é menos compreendido é que muitas mulheres continuam a sofrer problemas de saúde mental anos mais tarde.

Uma análise concluiu que cerca de 4,5% das mulheres continuaram a apresentar sintomas depressivos ao longo do período de acompanhamento de três anos.

Calcula-se que cerca de 10% a 15% das novas mães sofram de depressão, que é a condição de saúde mental pós-parto mais comum. Outras condições incluem ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e psicose pós-parto.

Neya Joshi também é mãe de duas crianças. Ela desenvolveu TEPT após seu tratamento na ala pós-natal depois de uma cesariana de emergência, em 2020. Ela se sentiu abandonada e mal atendida.

"Fiquei fisicamente incapaz de cuidar de mim, que dirá do meu bebê recém-nascido", ela conta. "Ainda assim, precisei administrar tudo sozinha."

Com o apoio de um psicólogo perinatal, ela se recuperou do TEPT um ano após o parto, mas desenvolveu transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), que causa intensa sensação de depressão e desespero, uma ou duas semanas antes da menstruação.

Estas duas condições costumam estar relacionadas, segundo as pesquisas.

Os sintomas de saúde mental de Joshi se agravaram após o nascimento do seu segundo filho, afetando seu dia a dia.

"Costumo sofrer de fadiga, intensa irritabilidade, mau humor, ansiedade, insônia e pesadelos", ela conta. "Viver esta meia-vida criando dois filhos pequenos é um desafio."

Joshi também teve dificuldade para conseguir o diagnóstico correto e apoio, como ocorreu com as outras mães com quem conversei. Desde então, ela se formou como doula pós-natal e está determinada a ajudar outras mulheres atingidas por problemas pós-parto.

A luta para serem ouvidas

O certo é que não há uma solução rápida para muitas das complicações que surgem após o parto. Mas saber que existe apoio disponível pode ser importante como primeiro passo.

Um estudo de 2019 no Reino Unido examinou as experiências das mulheres em relação à assistência após sofrerem prolapso de órgão pélvico. A equipe de pesquisadores concluiu que muitas delas demoravam para buscar ajuda.

Isso se deveu, em parte, ao constrangimento ou por sentirem que seus sintomas eram menosprezados. Uma das mulheres chegou a ficar sofrendo por 30 anos e só procurou o médico quando seus sintomas se agravaram.

Um dos principais motivos que levam muitas mulheres a sofrerem por anos é porque é comum que os cuidados se concentrem no bebê, não na mãe. Com isso, as mulheres, muitas vezes, se sentem sozinhas ou não recebem informações e apoio.

A professora de obstetrícia Alison Stuebe, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, escreveu em um relatório que "é como se o bebê fosse o doce e a mãe, o papel de embrulho. Depois que o doce acaba, nós jogamos o papel de embrulho fora."

Parte do problema é que as mulheres, normalmente, recebem poucos check-ups após o parto, segundo Vogel, embora esta política varie conforme o país. Com isso, questões que persistem posteriormente podem passar despercebidas.

Por tudo isso, não se sabe ao certo por quanto tempo muitas mulheres continuam sofrendo até buscar apoio, se é que o fazem.

"Não sabemos ao certo nem o que acontece com todas as mães após o parto", afirma ele.

Uma pesquisa recente concluiu que a grande maioria das mulheres sente "necessidade de acompanhamento por mais tempo", um ano após o parto.

É claro que muitos novos pais e mães simplesmente não têm tempo de pensar em si próprios quando estão cuidando de um bebê. E some-se a isso que existem conceitos errados sobre o período que se segue ao parto.

"Um elemento importante é a expectativa de que algum desconforto ou comprometimento de funções é normal", segundo Vogel.

Ele explica que é comum que as mulheres simplesmente esperem complicações, pensando: "Bem, comigo, agora, é assim... vou urinar quando tossir, ou não posso correr..."

AFP via Getty Images Para a professora de obstetrícia Alison Stuebe, 'é como se o bebê fosse o doce e a mãe, o papel de embrulho. Depois que o doce acaba, nós jogamos o papel de embrulho fora'

Entre as mulheres com quem conversei, Kajal da Silva percebeu que a fisioterapia foi útil para reduzir alguns dos seus sintomas, mas ela precisou pagar por tratamento particular. E poder acompanhar o progresso da sua recuperação física também a ajudou com a saúde mental.

"Quando você consegue observar fisicamente, por si própria, que está melhorando, tudo muda", ela conta.

Silva também se beneficiou dos grupos de apoio. Agora, ela mesma administra um deles.

"Você consegue encontrar mulheres na sua região que passaram pelas mesmas lesões que você e deixa de ficar isolada", segundo ela.

Heather Barnes também descreve como a validação e a importância de que as pessoas acreditassem nela a ajudaram a lidar com a situação, ainda mais porque a sua dor foi menosprezada por anos.

"Ter ouvido do médico, anos atrás, que eu era uma mulher um tanto boba e neurótica permanecerá comigo para sempre", lamenta ela.

Seu conselho para outras mulheres é que elas nunca deixem de lutar para serem ouvidas.

"Estas lesões são como um ladrão cruel que rouba sua vida. Não deixem que elas tomem conta de todo o seu ser."

As complicações de longo prazo mais comuns das cesarianas

Outras condições menos comuns incluem: prolapso do órgão pélvico, transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios da tireoide, lesões nervosas, cardiomiopatia periparto e fístula obstétrica.

No meu caso, eu inicialmente não sabia o que eram aderências. Nunca ninguém havia mencionado que eu tinha risco mais alto, devido às minhas cirurgias anteriores.

Apesar de tudo o que aconteceu, ainda me sinto com sorte porque, depois de cada complicação, eu me recuperava bem e não sinto dores diariamente. E também aprendi por experiência própria como é importante lutar para receber o auxílio médico necessário.

No meu dia a dia, raramente revisito o trauma ou o risco que enfrentei. Mas, quando tenho uma dor de estômago ocasional, acabo pensando no que pode envolver uma nova ida ao hospital e no que devo dizer para receber atendimento de urgência.

Muitos especialistas me disseram que o conhecimento pode ser poderoso. Por isso, espero que, compartilhando estas impressões, outras pessoas possam saber o que devem procurar e quando é preciso procurar ajuda.

Importante: todo o conteúdo desta reportagem é fornecido apenas como informação geral e não deverá ser tratado como substituto ao aconselhamento de um médico ou outro profissional de saúde.

* Melissa Hogenboom é repórter de saúde da BBC e autora dos livros Breadwinners ("Provedores", em tradução livre) e The Motherhood Complex ("O complexo de maternidade"). Ela pode ser encontrada no Instagram como melissa_hogenboom.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Health.