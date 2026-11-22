Cerca de 40 municípios no Rio Grande do Sul foram afetados por um forte temporal na madrugada desta sexta-feira (20/11), que causou óbitos, ferimentos e danos a casas e estabelecimentos.

A cidade de Tupanciretã, na região central do Estado, foi a mais afetada em número de vítimas, com cinco óbitos e 265 pessoas feridas. Lá, mais de 7 mil casas foram destelhadas em decorrência do vendaval e do granizo.

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A maior parte da cidade está sem fornecimento de energia elétrica, com os serviços de telefonia e internet comprometidos. Segundo informações da distribuidora CPFL RGE divulgadas às 20h de sexta-feira, dos 9.367 clientes em Tupanciretã, 9.038 estão sem energia. Ainda não há previsão de normalização.

"A cidade acabou", disse o prefeito Gustavo Herter Terra em uma entrevista ao jornal Manchete Digital durante a manhã desta sexta. "A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. A cidade foi destruída entre as 3h e as 3h40 da manhã."

No sábado (21/11), o governo federal reconheceu o estado de calamidade do município. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou uma mobilização federal para atender a população atingida. As primeiras prioridades, segundo o governo, são ajuda humanitária, limpeza da cidade, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura atingida.

Fotos compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram ruas cobertas de granizo e destroços de prédios, árvores e postes.

Segundo a Defesa Civil, o evento afetou todo o município, provocando a queda de aproximadamente 100 árvores e bloqueios em diversas vias.

Outras 37 cidades no Rio Grande do Sul tiveram danos humanos ou materiais, segundo o órgão. Os municípios com mais pessoas afetadas são, na ordem de maior para menor gravidade: São Domingos do Sul; Lagoa Vermelha; Bom Princípio; Lindolfo Collor; Júlio de Castilhos; Charrua; Nicolau Vergueiro; Caseiros; Bossoroca; e São Sebastião do Caí.

O último boletim da Defesa Civil, divulgado no início da noite de sábado, apontava 25.123 pessoas afetadas e 19.854 desalojadas no Estado.

Tupanciretã concentra a maior parte dos desalojados (19.780), além de todos os feridos, mortos. Na cidade também há 40 pessoas desabrigadas (para as autoridades, desalojados são aqueles que precisaram deixar suas casas e que não necessariamente precisam de abrigo; já os desabrigados são aqueles que precisam desse tipo de assistência).

Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h durante o temporal.

Segundo a MetSul Meteorologia, não está descartada a possibilidade de ter ocorrido um tornado, o que precisará ser investigado. Mas a consultoria aponta com mais certeza para a probabilidade de ter havido na região uma corrente descendente de vento úmida (wet downburst, em inglês), o que pode acontecer em tempestades com fortes chuvas e granizo.

Quando esse ar desce e atinge a superfície, espalha-se de forma violenta em todas as direções — uma "explosão de vento", explica a MetSul.

Também pode ter ocorrido uma supercélula de alta precipitação (high precipitation supercell). A supercélula é o tipo mais intenso de tempestade e se diferencia das outras por durar várias horas. Ela é formada por uma corrente ascendente em rotação. Sua ocorrência está associada a eventos extremos.

REUTERS/Diego Vara 'A cidade acabou', disse prefeito de Tupanciretã

O prefeito Gustavo Herter Terra disse que as rodovias que dão acesso a Tupanciretã foram obstruídas por árvores caídas, assim como a entrada do hospital local, que ficou temporariamente sem acesso para ambulâncias.

"Tivemos óbito, muitos feridos. Estamos transportando nossos feridos para Santa Maria e para Júlio de Castilhos [cidades vizinhas]. Nosso hospital também foi destelhado, não temos mais raio-X, nem ultrassom. A situação é bem complicada", afirmou.

Informações preliminares da 9ª Coordenadoria Regional de Obras Pública (Crop) indicam que os telhados das quatro escolas e da sede da Polícia Militar no município estão comprometidos. Também há grandes avarias nas instalações elétricas e vidraças.

Na madrugada de sexta, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã.

O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento. Segundo o órgão, a forte chuva avançou sobre Tupanciretã e municípios próximos por volta das 3h19.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Tupanciretã na tarde desta sexta-feira e anunciou a verba de R$ 7 milhões para a assistência no município — com liberação imediata de R$ 2 milhões por meio da Defesa Civil para custear a contratação de máquinas e equipamentos e R$ 5 milhões atráves do Programa Volta por Cima, que dá auxílio financeiro a famílias de baixa renda impactadas por eventos climáticos extremos.