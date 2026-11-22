O silêncio dos empresários russos diante de Putin em 2022 pode revelar o medo que sentem dele - (crédito: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Poucas horas depois de iniciar a invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu os homens mais ricos do país no imenso Salão Yekaterininsky, no Kremlin, sede do governo russo.

Mais de 36 empresários estavam sentados próximos uns dos outros, junto a uma das paredes, usando máscaras de proteção por causa da pandemia de Covid-19. Um repórter de um jornal russo os descreveu como "pálidos e com aparência de quem não havia dormido".

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Ao entrar, Putin se sentou do outro lado do salão, mantendo uma grande distância dos empresários. Como de costume, não usava máscara.

Em seu habitual discurso indireto, Putin disse que esperava o apoio deles à guerra.

"Gostaria de pedir que vocês compreendam o que está acontecendo", disse Putin, "e trabalhem em conjunto com o governo para encontrar formas de apoiar a produção, a economia e os empregos".

No vídeo da reunião divulgado pelo Kremlin, nenhum dos bilionários convidados disse uma palavra.

Esse silêncio se tornou uma característica dos super-ricos da Rússia. Ao longo das décadas com Putin no poder, eles aprenderam que criticá-lo publicamente pode custar caro.

Em 2003, o magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky, então o homem mais rico da Rússia e financiador de vários grupos de oposição, acusou Putin de permitir a corrupção generalizada no país.

Khodorkovsky passou os dez anos seguintes na prisão, condenado por sonegação fiscal, fraude e desvio de recursos, em um episódio que serviu de alerta a outros possíveis críticos do presidente russo. Ele nega ter cometido esses crimes.

ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images O silêncio dos empresários russos diante de Putin em 2022 pode revelar o medo que sentem dele

E, mesmo que alguns desses super-ricos sejam contrários à guerra, eles costumam guardar suas opiniões para si.

Mas, apesar do silêncio, há sinais de mudança: alguns integrantes da elite empresarial russa, que já foi tão poderosa, parecem começar a imaginar como seria o país depois de Putin. Eles se perguntam se, quando o presidente deixar o poder ou morrer, a Rússia poderá voltar a ser como nos anos 1990, quando os oligarcas desfrutavam dos privilégios do poder, ou até se poderá surgir um ambiente político mais saudável.

O jornalista Arkady Ostrovsky, especialista em política russa da revista britânica The Economist, que recentemente passou horas entrevistando um dos homens mais ricos da Rússia, afirma perceber uma "mudança política histórica" na maneira como os super-ricos enxergam o futuro do país.

Magnatas insatisfeitos

O colapso da União Soviética, em 1991, deu origem a uma nova força política na Rússia: empresários que aproveitaram o fim do comunismo para acumular fortunas extraordinárias e depois passaram a tentar influenciar os políticos em benefício próprio. Eles ficaram conhecidos como "oligarcas", em referência ao termo oligarquia, de origem grega, que significa "governo de poucos". Naquela época, dinheiro era sinônimo de poder.

Foi nesse período, conhecido como os "turbulentos anos 1990", que surgiram os chamados "novos russos". Grandes empresas estatais foram colocadas à venda, e homens com os contatos certos se tornaram milionários, e até bilionários, praticamente da noite para o dia. A corrupção era generalizada, o favorecimento de aliados estava por toda parte e os assassinatos por encomenda eram frequentes.

Mas, pouco depois de ser eleito presidente pela primeira vez, em 2000, Putin submeteu os oligarcas ao seu controle. Ele não tinha interesse em dividir o poder com ninguém. O presidente pôde enfrentar os bilionários porque a economia russa estava se recuperando e o governo central ganhava força.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images Nos anos 1990, alguns oligarcas adotaram um estilo de se vestir característico, que mais tarde foi satirizado pelo artista russo Stas Baretsky

Bill Browder, investidor que já foi o maior investidor estrangeiro na Rússia e foi proibido de entrar no país em 2005 após fazer campanha contra a corrupção, afirma que os super-ricos russos se intimidavam e se mostravam submissos diante de Putin. Isso acontecia, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nos anos anteriores à guerra, quando eles ainda eram bem-vindos ao evento.

"Lembro de ver os oligarcas circulando como se fossem donos do lugar, extremamente arrogantes e confiantes. Mas, quando Putin aparecia, era impressionante ver como aqueles homens que supostamente eram machões alfa superpoderosos se transformavam em crianças completamente submissas, quase desesperadas", disse Browder à BBC.

Desde o início da guerra, em 2022, a Rússia tem mantido os empresários mais ricos do país sob controle com uma política implacável de recompensas e punições (uma espécie de morde e assopra). Críticos da guerra tiveram seus bens confiscados, enquanto aliados do governo foram beneficiados com contratos lucrativos relacionados ao conflito. Hoje, a Rússia tem mais bilionários do que nunca: são 155, segundo a revista Forbes. A fortuna conjunta deles atingiu um recorde de quase US$ 700 bilhões (cerca de R$ 4 trilhões).

Mas, mesmo entre os magnatas que permaneceram leais a Putin e foram recompensados, todo esse dinheiro parece não ser suficiente para garantir a satisfação. Alguns estão cada vez mais inquietos.

Autocracia, oligarquia ou democracia?

Os bilhões que os magnatas russos acumularam já não têm o mesmo peso de antes. Na Rússia, o dinheiro já não lhes compra tanta influência política.

"Eles não têm cartas na manga nem poder de negociação", afirma Dmitry Nekrasov, ex-assessor do Kremlin, ex-político da oposição e analista exilado. "Eles são ricos porque têm alguma ligação com Putin, e não o contrário."

Fora da Rússia, os magnatas também enfrentam o isolamento provocado pelas sanções impostas pelo Ocidente após a invasão em larga escala da Ucrânia.

"Eles são tratados como criminosos de baixo escalão. Não podem viajar em seus jatos particulares. Seus iates não podem atracar nos melhores portos da Europa. Deve ser uma situação terrível e humilhante para eles", afirma Browder, crítico declarado de Putin.

Por isso, alguns desses empresários começaram a pensar, discretamente, no que acontecerá quando Putin deixar o poder. É o que me dizem analistas bem informados, que acompanham de perto o universo desses magnatas.

Não há sinais de que o presidente esteja prestes a deixar o cargo, nem motivos para acreditar que esteja com problemas de saúde. Mas Putin, que completou 74 anos no mês passado, está no poder há um quarto de século. Em Moscou, todos sabem que um dia ele deixará o Kremlin.

Questionado pela agência Reuters, no ano passado, se pretendia permanecer no cargo até 2036, quando termina o mandato previsto pela Constituição, Putin respondeu: "Só Deus sabe se teremos saúde suficiente."

CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images Boris Berezovsky foi um dos principais oligarcas russos dos anos 1990. Depois de romper com o Kremlin, passou seus últimos anos de vida no Reino Unido

Se Putin renunciasse ou morresse no cargo, o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, assumiria o poder. Mas Mishustin não demonstrou ambições presidenciais, o que provavelmente foi um dos principais motivos para sua nomeação. Isso criaria uma espécie de vácuo de poder.

Nesse cenário, especialistas em assuntos ligados à Rússia com quem conversei apontam algumas possibilidades.

Alguns no Ocidente, e certamente também na Rússia, esperam que a democracia possa prosperar no país após a saída de Putin, com um governo exercido pelo povo, em vez de um novo grupo de oligarcas ou de um único líder autoritário. Mas, segundo analistas, esse parece ser o cenário menos provável. Instituições democráticas importantes foram enfraquecidas ou destruídas durante o governo Putin.

"A Rússia está tão acostumada à violência que perdeu o hábito de seguir os procedimentos democráticos tradicionais", afirma Alexandra Prokopenko, jornalista e analista russa exilada.

Outra possibilidade é a continuidade do autoritarismo. Um novo líder poderia substituir Putin e manter sua política de repressão.

Mas Prokopenko acredita que isso não resultaria em outra ditadura comandada por um líder forte, pelo menos não imediatamente. Segundo a jornalista, esse tipo de regime leva tempo para se consolidar. No início, o sucessor de Putin teria menos poder e menos recursos do que ele.

Há ainda uma terceira possibilidade: os magnatas recuperarem seu poder e a Rússia voltar a um sistema semelhante à oligarquia dos anos 1990. Nekrasov, ex-assessor do Kremlin e ex-político da oposição que hoje vive no exílio, afirma que, nesse cenário, o país seria governado por um pequeno grupo de clãs poderosos da elite, aliados a interesses empresariais.

Essa última opção, é claro, é a preferida de muitos magnatas. "Eles gostariam de voltar à época em que eram ouvidos, em que não tinham seus bens confiscados e em que conheciam as regras do jogo", afirma a jornalista Prokopenko, que passou muito tempo conversando com os empresários mais ricos da Rússia.

Embora o poder desses magnatas tenha sido bastante reduzido desde os anos 1990, ainda vale a pena prestar atenção ao que dizem. Diante de suas imensas fortunas, parece provável que, mais cedo ou mais tarde, eles tentem recuperar sua influência política.

Alguns já estão "tentando se aproximar das pessoas certas nos serviços de segurança ou entre os ministros", afirma Nekrasov, o político exilado. Mas, segundo ele, qualquer iniciativa além disso seria "perigosa demais".

Vladimir Smirnov SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA/Shutterstock Desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, Putin mantém os magnatas do país sob controle com uma política implacável de recompensas e punições

Segundo Nekrasov, o comportamento dos magnatas nos próximos anos dependerá, em parte, de sua situação financeira. Aqueles que têm muito dinheiro disponível terão mais confiança para "entrar no jogo político" e disputar posições de poder, preparando-se para uma Rússia sem Putin. Já os que dependem de contratos públicos ou da boa vontade do governo terão medo de agir, pelo risco de perder tudo, afirma.

Prokopenko diz que já houve uma mudança na maneira como os empresários se referem a Putin. Antes, eles o chamavam de "Nachalnik" ("chefe", em tradução livre), "Perviy" ("primeiro") ou simplesmente pelas iniciais "VV", apelidos que demonstravam certo respeito. Agora, passaram a chamá-lo de "Ded", o que Prokopenko descreve como "uma pitada de desprezo". O termo pode ser traduzido como "velhote" ou "vovô", uma forma muito menos respeitosa de se referir ao presidente.

Alguns russos ricos desejam que "a política volte a fazer parte da vida das pessoas", afirma a jornalista, com menos repressão, mais liberdade de expressão e uma concorrência mais saudável entre partidos e políticos.

Mas, segundo Prokopenko, o clima de repressão na Rússia faz com que, por enquanto, esses empresários tenham medo demais para tentar promover mudanças. Prokopenko entrevistou um magnata que passou toda a conversa sentado sobre o próprio celular, por acreditar que isso dificultaria uma possível espionagem digital pela polícia secreta.

"Achei que era um medo tipicamente stalinista. Completamente irracional", afirma.

Uma entrevista surpreendente

Uma pista importante sobre o que os magnatas russos esperam de um futuro sem Putin veio de Andrey Melnichenko, conhecido como o rei mundial dos fertilizantes e atualmente o oitavo homem mais rico da Rússia.

No início deste ano, ele gerou surpresa ao conceder uma entrevista à revista britânica The Economist, algo raro entre os empresários ricos da Rússia, especialmente quando se trata de uma publicação de um país considerado hostil pelo Kremlin. O jornal também publicou um artigo de opinião escrito por ele.

Em alguns trechos da entrevista, Melnichenko repetiu argumentos do Kremlin. Afirmou que a Ucrânia é palco de um confronto entre a Rússia e o Ocidente e que, em sua opinião, os países ocidentais ignoraram as preocupações russas com a segurança e ameaçam a soberania do país.

Mas a entrevista ficou mais interessante a partir daí. Melnichenko não defendeu a saída de Putin do poder, mas fez uma ressalva importante: argumentou a favor de uma mudança que acabasse com a concentração do poder nas mãos de uma única pessoa na Rússia. Também afirmou que o país precisa ampliar suas relações com o restante do mundo.

Prokopenko acredita que o magnata tentou estimular um debate público. Segundo ela, foi um "apelo para que pessoas ricas como ele comecem a se manifestar".

O jornalista que o entrevistou, Arkady Ostrovsky, contou à BBC que os dois tiveram "discussões intensas e acaloradas" em "hotéis e cafés, tomando café, muito café, e às vezes fumando".

Segundo Ostrovsky, o empresário parecia "refletir de verdade" sobre suas respostas, em vez de recorrer ao discurso calculado típico dos políticos.

Nada é simples na Rússia, e a maioria daqueles que acompanha a situação da Rússia acredita que a entrevista provavelmente ocorreu com algum tipo de autorização do Kremlin, explícita ou tácita. Não se sabe por que as autoridades teriam concordado com um pedido tão incomum de mudanças. Uma possibilidade é que quisessem demonstrar que ainda existe algum grau de pluralismo político no país.

Nenhum outro magnata se manifestou em apoio a Melnichenko. Ainda assim, Ostrovsky acredita que o empresário não falava apenas por si, mas também em nome de outros integrantes da elite empresarial russa.

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images Alguns magnatas russos se sentem isolados pelas sanções ocidentais, que os impedem de usar jatos particulares e visitar destinos de luxo como Saint-Jean-Cap-Ferrat, no sul da França, antes muito frequentado por russos ricos

Alguns deles esperam que, após a saída de Putin, a Rússia se transforme em uma "república oligárquica", como define o jornalista Ostrovsky, semelhante ao que existia nos anos 1990, quando a elite empresarial exercia grande influência sobre o poder.

Com base em seus anos de cobertura jornalística da Rússia, Ostrovsky afirma que muitos dos super-ricos do país têm hoje uma "sensação de estar em um beco sem saída, ao qual esta guerra levou a Rússia... [uma] ausência de futuro".

Mas, embora os magnatas estejam pensando no futuro, parece pouco provável que tomem alguma iniciativa tão cedo.

Browder, crítico de Putin, afirma que, apesar da insatisfação de muitos deles, dificilmente os empresários conspirariam contra o presidente enquanto ele estiver vivo. "Eles sabem que, se fizerem qualquer coisa que desafie Putin, ele os matará. E Putin é um sujeito muito paranoico."

O investidor americano Mike Calvey, que já foi um dos principais investidores na Rússia, concorda. "O que eles podem fazer, além de acabar diretamente na prisão e perder seus bens? É fácil para quem está em Londres dizer: 'Por que vocês não se unem, enfrentam o governo e vão direto para a prisão?' Porque é exatamente isso que aconteceria."

Os homens mais ricos da Rússia já foram capazes de influenciar decisões nos escalões mais altos do poder. Quando Putin deixar o governo, não há dúvida de que tentarão recuperar a influência que tiveram no passado.

A questão é: os integrantes do atual regime que permanecerem no poder permitirão isso?