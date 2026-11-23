Ministro Bruno Moretti, do Planejamento, ao centro, é o autor da primeira proposta de ajuste fiscal do governo Lula após a eleição. Texto foi apresentado no Senado por Jacques Wagner, senador pelo PT-BA - (crédito: Agência Senado)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, escrito pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. O plano de ajuste fiscal pode ter um impacto de até R$ 56 bilhões — a expectativa é que ele seja votado nesta segunda-feira (23/11) na Câmara dos Deputados, após ser aprovado pelos senadores na semana passada.

Na leitura da economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), a possibilidade de fazer novos ajustes fiscais no futuro deve estar no horizonte do governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Laura Carvalho, isso será necessário, de alguma forma, para incluir nos próximos orçamentos todas as promessas que o presidente fez ao longo da campanha eleitoral desse ano. Nesta lista estão a extensão do programa Pé de Meia a universitários, os possíveis redesenhos do Desenrola 3.0 — que negocia dívidas de Pessoas Físicas — ou a implementação da isenção no transporte público aos fins de semana, além dos novos reajustes de programas sociais.

"Pode incluir novas medidas arrecadatórias ou cortes de despesas, ou ambas, para gerar os espaços à agenda estrutural que o presidente Lula prometeu", observa a economista em entrevista à BBC News Brasil.

Para Laura, o projeto de Moretti é apenas um "primeiro passo" com dois objetivos claros: ancorar as expectativas do país, permitindo a Lula "começar o governo", e pavimentar o caminho para que o presidente cumpra a previsão orçamentária do ano que vem, de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Brasil não registra superávit nas contas públicas desde 2022, quando contabilizou um saldo positivo primário — que não inclui pagamento de juros — de 1,25% do PIB. No ano passado, o déficit primário foi de 0,43% do PIB, enquanto o nominal (com a adição dos juros) foi de 8,34%.

No fim de agosto, o governo enviou ao Congresso a previsão de ter um superávit de R$ 18,6 bilhões, ou 0,5% do PIB, em 2027. Para cumprir a meta, entrou na conta uma redução das despesas obrigatórias de 92,4% do orçamento para 91,7%.

No entanto, dias depois de entregar a proposta ao parlamento, Lula anunciou um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, principal programa social do governo federal que, hoje, atende aproximadamente 19,3 milhões de famílias. Com isso, o orçamento ganhou uma adição de R$ 22,7 bilhões — montante superior ao que prometera economizar.

Isso sem contar que, antes do segundo turno, o presidente aprovou, com a ajuda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), medidas como o perdão das dívidas de um contingente de Microempreendedores Individuais (MEIs), por exemplo, que também afetarão as contas dos próximos anos.

"[A previsão orçamentária de 2027] exigiria, por si só, algum esforço de desaceleração no crescimento das despesas, mas, diante das novas promessas feitas nas eleições, o plano se tornou ainda mais necessário", analisa Carvalho, que também é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre).

Se a conjuntura já não era a ideal, por conta da pressão que Lula vem sofrendo para fazer um ajuste fiscal mais robusto desde sua reeleição, o plano de Bruno Moretti teve dificuldades de ser compreendido, embora bem desenhado, avalia ela.

O projeto prevê, entre outras coisas, a limitação do uso de créditos tributários por empresas, uma maior margem de contingenciamento de despesas e uma revisão de parte dos incentivos fiscais que, segundo dados da Receita Federal, somaram R$ 490 bilhões (4,5% do PIB) em 2024. A promessa é que, se aprovado, ele levará o governo a reduzir entre R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões de despesas em 2027.

"Mas é um pacote de difícil compreensão até mesmo para economistas. Tem que ser acompanhado de uma [estratégia de] comunicação, de uma história. Está feito só agora, mas poderia ter sido feito de maneira conjunta, mais imediata", aponta a economista.

A seguir, trechos da conversa que ela teve com a BBC News Brasil.

Agência Senado Ministro Bruno Moretti, do Planejamento, ao centro, é o autor da primeira proposta de ajuste fiscal do governo Lula após a eleição. Texto foi apresentado no Senado por Jacques Wagner, senador pelo PT-BA

BBC News Brasil — Como a senhora avalia o ajuste fiscal que o governo está tentando aprovar no Congresso?

Laura Carvalho — Ele garante que o governo conseguirá entregar as metas de resultado primário enviadas ao Congresso em agosto, que previam a passagem de um pequeno déficit primário — da ordem de 0,5% do PIB [em 2026] — para um superávit primário de 0,5% do PIB no ano que vem, além de aumentos de superávit pelos próximos dois anos. Isso já exigiria, por si só, algum esforço de desaceleração no crescimento das despesas, mas, diante das novas promessas feitas nas eleições, o plano se tornou ainda mais necessário: o Pé de Meia universitário, o reajuste do Bolsa Família, o perdão das dívidas do MEI, etc. Não é o plano que a Faria Lima ou o Flávio Bolsonaro queriam, de desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo ou [a mudança] da regra que o reajusta acima da inflação. Não é uma mudança estrutural. É só um primeiro passo.

BBC News Brasil — Mas dá conta do problema fiscal atual, cuja existência é um consenso, ou trata-se apenas de um esforço paliativo?

Carvalho — As pessoas estão comparando [o projeto] a um conjunto de medidas que necessitaria de uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição], porque alteraria os direitos sociais garantidos na Constituição. Ele não é isso. É um plano para resolver o problema do resultado primário. Daí vem uma outra pergunta embutida na sua: colocar o país em superávit primário é suficiente para estabilizar a dívida pública, de um lado, e melhorar a situação do mercado — de prêmio de risco, de juros longos, de dólar, de outro lado? Temos que separar essas coisas.

Para estabilizar a dívida no curto prazo, nem esse pacote nem nenhum outro seriam suficientes diante desse contexto de taxa de juros muito elevada. E ela responde por uma parte muito maior da dinâmica de crescimento da dívida pública do que o resultado primário do governo. Para que a gente estabilizasse a dívida em relação ao PIB, precisaríamos de um resultado primário da ordem de 3% do PIB ou até maior, assumindo essa taxa de juros atual. Não é viável politicamente.

Mas isso também não é viável economicamente, como estratégia, porque quando se faz um ajuste dessa magnitude de uma só vez só, há uma recessão profunda. A arrecadação não sobe, o que é contraproducente para a própria estabilização da dívida em relação ao PIB, porque o PIB cai. Ele é o denominador. Isso é uma calibragem. O plano [do governo] coloca o país em uma trajetória menos explosiva de dívida pública, mas para estabilizá-la, é outro pacote...

BBC News Brasil — Era o que ia perguntar: serão necessários outros ajustes nos próximos anos, então?

Carvalho — Não afasto a possibilidade de que outros ajustes e outras medidas [sejam adotadas], inclusive por meio de PECs. Esse plano é um primeiro passo para ancorar as expectativas e começar um governo. Pode incluir novas medidas arrecadatórias ou cortes de despesas, ou ambas, para gerar os espaços à agenda estrutural que o presidente Lula prometeu. Ele disse que dará um salto de qualidade no país, e isso demanda o orçamento público. A própria PEC da Segurança Pública, que está aí [aprovada em 3 de novembro], tem uma previsão orçamentária. Então, sim, podemos ter outras medidas e, inclusive, imagino que esse seja o cenário mais provável.

Só não devemos cair na ilusão de que algum pacote vai resolver a situação da dívida, assim como não acho que basta fazer ajustes fiscais para que os juros caiam e a gente entre em uma trajetória de crescimento econômico. O cenário é muito delicado.

BBC News Brasil — Uma das críticas à esquerda apontou que o ministro Bruno Moretti desenhou o plano sem dialogar com ninguém. Como a senhora vê isso? A senhora participou do processo de alguma forma?

Carvalho — Não [participei].

As políticas econômicas, sobretudo quando envolvem a gestão orçamentária, não são facilmente compreendidas pela população. Ao ler o projeto, não se tem uma exata dimensão do que vai ser cortado ou de quem vai pagar pelo ajuste. Demanda uma comunicação. O que significa uma base contingenciável maior? Significa que as despesas do orçamento que hoje não podem ser bloqueadas mesmo após serem aprovadas [pelo Congresso] passam a poder ser bloqueadas.

Para saber se isso acontecerá, de fato, é preciso acompanhar a execução do orçamento e ver se significará cortar menos da educação e mais das emendas parlamentares impositivas, por exemplo.

Até por isso, a proposta do governo tem potencial de uma consolidação fiscal. Na prática, já temos a possibilidade de bloquear uma série de despesas importantes em políticas públicas. Se não seguirmos com esse pacote, penalizaremos ainda mais as políticas fundamentais de redução da pobreza e da desigualdade no país.

Mas é um pacote de difícil compreensão até mesmo para economistas. Tem que ser acompanhado de uma [estratégia de] comunicação, de uma história. Está feito só agora, mas poderia ter sido feito de maneira conjunta, mais imediata. A gente teria apagado muitos incêndios, [evitado] as acusações infundadas de estelionato eleitoral, as comparações com o "tesouraço" que o Flávio prometeu na campanha ou mesmo ao ajuste fiscal do segundo governo Dilma, em 2015.

Reprodução pessoal Laura Carvalho defende proposta de ajuste fiscal do governo, mas critica dificuldades de comunicação

BBC News Brasil — Essa dificuldade de compreensão do projeto prejudica o debate sobre a necessidade real de algum ajuste?

Carvalho — Poderia ter sido evitado [o desgaste público] com uma comunicação mais imediata do projeto. Mas também entendo que a decisão de não esmiuçá-lo logo de cara foi no sentido de evitar o lobby dos grandes setores empresariais — que estão atuando no Congresso Nacional para prejudicar a tramitação. É um dilema. De um lado, comunicar à sociedade até para que ela se mobilize em favor do pacote e, de outro, quanto mais comunica, mais sinais de alerta se acendem nos setores que fazem esse lobby de maneira eficaz e, muitas vezes, desproporcionalmente ao que a população consegue se mobilizar [no parlamento].

Nós acabamos ficando com o pior cenário nesse caso: a esquerda se mobilizou muito contrariamente até entender a relevância do plano e atuar para neutralizar, informar e esclarecer [as críticas]. Isso tirou um pouco da capacidade do governo em aprová-lo rapidamente e deu margem para o lobby desidratar o projeto.

No final, prejudicou até o mercado [financeiro], que até pode ter achado [o projeto] insuficiente, mas veria ali um esforço do presidente na questão fiscal. Foi minando a capacidade de ancorar expectativas, que era o objetivo principal.

Mas, se não for aprovado, a situação pode ficar muito complicada. Quem paga o preço, no final das contas, é a sociedade.

BBC News Brasil — A senhora sinalizou que apresentará uma proposta de ajuste fiscal ao lado do economista Guilherme Klein, da UFRJ. O que ele terá de diferente do projeto do governo e que objetivo a senhora almeja com ele?

Carvalho — Nós já vínhamos trabalhando nesse conjunto de possibilidades de ajuste fiscal que persegue metas de resultado primário antes do pacote [do ministro]. Era uma contribuição acadêmica a um debate que sabíamos que viria: um cenário de desancoragem de expectativas que tinha potencial de inviabilizar o Lula 4. Queríamos evitar qualquer coisa que fosse estelionato eleitoral, porque víamos propostas de pessoas muito técnicas, que tenho certeza que não querem ver um aumento da desigualdade, mas que envolvem mudanças na regra de salário mínimo, na vinculação da Previdência, nos pisos da saúde e da educação, etc. A campanha mudou o debate. Existe o pré e o pós-eleição.

A partir disso, começamos a pensar sobre medidas que também entregariam o resultado primário positivo [que o governo persegue], uma desaceleração no crescimento das despesas e medidas, pelo lado da receita, que ajudassem a controlar um cenário de possível desvalorização cambial e de desancoragem de expectativas. Coincidentemente, algumas das nossas ideias apareceram no pacote agora. Logo, decidimos inicialmente não publicar o nosso [projeto] e apoiar o pacote. A ideia é, desde sempre, apoiar o pacote.

Porém, começamos a ver um debate na bancada do PT olhando para a tributação — taxação de grandes fortunas, impostos sobre os lucros e dividendos, fim da isenção para [os títulos de renda fixa] LCI e LCA. São ideias que dialogam com nosso plano. Existem algumas discordâncias, mas, no geral, tinha um diálogo. Então, decidimos que vamos publicar nosso conjunto de medidas, mas de forma alguma querendo interferir na tramitação do pacote fiscal do governo. Queremos apenas subsidiar o debate de possibilidades futuras.

BBC News Brasil — A senhora já apontou alguns elementos da proposta ao presidente?

Carvalho — Não. A reunião [na qual Carvalho participou com Lula e outros economistas no dia 5 de novembro, em Brasília] não tratou de medidas específicas para a situação fiscal. O ministro [da Fazenda, Dario] Durigan falou a verdade sobre isso. Foi muito mais sobre os desafios macroeconômicos do país. Nós fomos chamados ali para falar sobre esses desafios. Cada um tem uma visão sobre eles. A responsabilidade do pacote fiscal é da equipe econômica.

BBC News Brasil — Um dos pontos que a senhora já indicou são as fraudes do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ao longo da campanha ficou evidente que o Bolsa Família também tem problemas de desenho — sobretudo pelo modelo unipessoal que vigora desde o governo de Jair Bolsonaro. Nesse contexto de ajuste fiscal, a senhora entende que esses programas precisarão passar por algum tipo de reforma?

Carvalho — Esse debate faz sentido olhando para os programas sociais em conjunto, porque cada um deles cumpre uma função. Todos reduzem desigualdade e pobreza, mas não sou a favor de pensar o sistema de proteção social do país inteiramente focalizado, em que só importa o mais pobre.

Os programas oferecem coberturas distintas de proteção, e nunca foram pensados enquanto um sistema. Eles funcionam mais como uma agregação de benefícios criados em momentos distintos da história e que, hoje, somam uma parcela significativa do orçamento. Um debate estrutural, para pensar nesse sistema, seria muito bem-vindo.

Mas isso é parte da trajetória do ajuste fiscal? Me parece que não. Essa integração [dos programas] não seria necessariamente para economizar com política social. Isso seria estelionato eleitoral. Porém, fraude é diferente.

O que a gente propõe para os debates futuros se baseia em evidências. Existem relatórios do Tribunal de Contas da União mostrando que uma reforma administrativa do Benefício de Prestação Continuada [BPC] e da Previdência Rural permitiria economizar ao rever a forma como o benefício é concedido. Há pessoas que moram na cidade e mantém o domicílio no campo só para acessar o recurso, por exemplo. O próprio sistema judicial concede benefícios a quem não tem direito. É uma máquina de reprodução das fraudes. Olhar para isso em conjunto vale a pena.

BBC News Brasil — A senhora também defendeu uma redução do teto do Simples Nacional, que hoje reúne 7,3 milhões de empresas. Como isso seria feito?

Carvalho — Esse é um consenso. Todo mundo concorda que precisa ser ajustado. O Simples se tornou uma forma de brasileiros muito ricos — médicos, advogados, gente de renda muito alta — não pagarem alíquotas comparáveis ao que um trabalhador no regime CLT com um salário dez vezes menor paga. É um mecanismo para não pagar imposto.

Para mim, isso é comparável ao que o [ex-ministro Fernando] Haddad fez no caso da reforma do Imposto de Renda. É esse tipo de injustiça tributária que não foi corrigido completamente por uma série de motivos, e o Simples é uma delas. Não significa penalizar as empresas, mas de estabelecer um teto diferente que permita diferenciar quem é, de fato, um pequeno empresário, e quem é um grande disfarçado.

Por que um PJ [Pessoa Jurídica] tem tantos benefícios em relação a quem é Pessoa Física a ponto de valer tão mais a pena que profissionais liberais de alta renda tenham um CNPJ ao invés de pagarem seus impostos em dia? Esse debate não é necessariamente para ajustar as contas públicas, embora muito se fale que, corrigindo isso, daria para reduzir impostos sobre o consumo para os mais pobres. Se a prioridade for essa, tudo bem. O que não pode é continuar com esse tipo de injustiça do sistema tributário.

BBC News Brasil — Essa avaliação se estende ao modelo do Microempreendedor individual (MEI)?

Carvalho — É delicado. Há distorções na maneira como o MEI tem sido utilizado. Isso não entrou na nossa proposta pela premissa do que poderia ser estelionato eleitoral. Não queríamos propor nada que tocasse nos elementos presentes na campanha eleitoral, nas promessas do presidente. O momento pós-eleição inviabiliza uma discussão de redução do teto do MEI.

BBC News Brasil — Mas precisa ser revisto?

Carvalho — Sim. Precisa ser discutido. Pessoas muito ricas não pagam impostos por terem esse tratamento diferente. Precisamos entender se estamos ou não reproduzindo desigualdades com esse benefício. Uma coisa é ajudar um microempreendedor a ser bem sucedido, outra é criar um sistema tributário em que duas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa paguem, uma um imposto muito alto e, outra, muito baixo. É uma distorção.

BBC News Brasil — O governo Lula contratou muitas mudanças orçamentárias no futuro. O ajuste no Bolsa Família, por exemplo, vai custar R$ 22 bilhões a mais em relação ao que já estava previsto. Houve ainda o Desenrola 3.0, o perdão às dívidas do MEI e o fim da arrecadação com as plataformas de apostas. A previsão do plano, agora, é cortar R$ 60 bilhões. Esse valor dará conta dos aumentos desses gastos?

Carvalho — A questão é olhar para a meta de resultado primário aprovada pelo Congresso e o que fazer com ela. A previsão é que o pacote fiscal seja suficiente para atingir a meta levando em conta todas as promessas de campanha. É claro que se trata de um gasto adicional, mas havia uma série de outras previsões no orçamento. A arrecadação também aumenta a cada ano. Levando tudo em consideração — os gastos adicionais da campanha, os outros compromissos, as despesas obrigatórias e o espaço necessário ao funcionamento da máquina pública e ao investimento público — o pacote ainda garante o centro do resultado primário no ano que vem. O [economista] Felipe Salto fez essas contas, inclusive.

BBC News Brasil — O volume de incentivos fiscais chegou a R$ 490 bilhões em 2024. Foi uma das estratégias econômicas dos governos de Dilma Rousseff. O próprio Salto calcula que esse valor já chega a R$ 620 bilhões agora. O que dá para fazer nesse sentido?

Carvalho — Precisamos de uma grande revisão dos incentivos que não estão gerando impactos econômicos e empregos, mas que acrescentam distorções e tratamentos diferenciados injustos. Até mapeamos alguns deles. Uma primeira parte desse processo, mais técnica, é simples. A parte política que geraria resistências gigantescas. Até o ministro Paulo Guedes [do governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022] tentou se livrar de parte desses incentivos e não conseguiu, porque o lobby atuou muito forte no Congresso. Nos governos [de Michel] Temer [entre 2016 e 2018] ou da própria Dilma também houve tentativas fracassadas, e o próprio Fernando Haddad tentou mexer nisso.

E, claro, não significa que qualquer incentivo é ruim. Há uma série de subsídios justificados como políticas estratégicas para setores específicos da indústria, do agronegócio, segmentos dos serviços que consideramos estratégicos ou por objetivos de emprego, ou de exportação, ou de industrialização e desenvolvimento tecnológico.

O [governo] Lula 4 precisa ter mais clareza sobre essas escolhas estratégicas e esses objetivos. Talvez ter menos deles, até, porque nosso sistema de incentivos reflete uma política de desenvolvimento muito dispersa, que dá a muitos setores ao mesmo tempo. Em um cenário tão restrito do ponto de vista fiscal, é necessário ter uma definição mais clara dos setores estratégicos que podem fazer o Brasil se posicionar nas cadeias globais do século 21.

Uma coisa que poderia ser feita, por exemplo, é criar contrapartidas. Quando o governo concede um incentivo, tem o direito de atrelá-lo a algum resultado que reflete o objetivo do benefício. Se o objetivo é gerar empregos, a contrapartida é... gerar empregos. Não pode ser embolsado como lucro. Se a gente realocar os incentivos em função de setores estratégicos e pensar nas contrapartidas corretas, talvez o impacto deles seja maior.

BBC News Brasil — Como a senhora avalia a proposta do economista André Lara Resende?

Carvalho — Não estamos diante de uma crise fiscal iminente. Temos o problema dos juros muito elevados que levam à dinâmica insustentável da dívida [pública]. Há muitos fatores por trás disso. A questão fiscal não é predominante na explicação dos juros altos. Há outras coisas, como a volatilidade do real em relação a outras moedas, as características do nosso spread bancário, fora o juro internacional, que também está alto. São fatores estruturais e de difícil resolução.

Nós não temos uma bala de prata para reduzir a taxa de juros. Todos os países estão lidando com esse problema de dinâmica insustentável da dívida por conta de juros altos. Pelo menos uma parte do diagnóstico do André Lara Resende — sobre a impossibilidade de fazer um esforço primário suficiente para resolver o problema da dinâmica da dívida por causa da taxa de juros muito alta — é correta. Daí a solução é simplesmente reduzir a taxa de juros? Esse é o contexto ideal para isso? O ajuste fiscal em si é suficiente? Eu sou um pouco mais cética.

BBC News Brasil — Qual é o patamar de insustentabilidade da conjuntura atual?

Carvalho — A gente vive um cenário internacional muito adverso. Há a pressão da alta do dólar. Por conta da guerra no Irã e do câmbio, além dos alimentos, a inflação tende a [ficar em] 5,5% ou até 6% no ano que vem. Esse cenário não é benigno o suficiente para reduzir a taxa de juros de maneira expressiva. Essa variável é importante, mas há fatores estruturais que devemos olhar para não cair no mesmo risco no futuro.

Sou um pouco mais conservadora sobre a nossa capacidade, sendo um país periférico, com um grau de financeirização gigantesco, com capitais especulativos que entram e saem rapidamente por qualquer mudança de cenário, de juros ou desvalorização da moeda.

Tentar reduzir os juros como fizemos em 2012 [no governo de Dilma e de Alexandre Tombini na presidência do Banco Central], em um cenário adverso, levaria o dólar para R$ 6, R$ 7. Daí, segurar o câmbio com as reservas internacionais não daria conta, porque, embora nosso volume de reservas pareça alto, quando se entra em uma espiral de desvalorização, dado o tamanho do nosso mercado de câmbio, ele não conseguiria segurar.

Acabaríamos em uma situação de mais vulnerabilidade, tendo que subir ainda mais os juros, perdendo o instrumento das reservas para reduzir a volatilidade e ficando em um cenário de inflação de dois dígitos, o que, politicamente, poderia significar o fim de um governo eleito mesmo com tanta mobilização. Às vezes, é melhor esperar um pouco.

Minha esperança é que o Lula tenha sorte outra vez no cenário internacional. Que essa guerra no Irã se encerre antes do previsto e que encerre o choque [de preços] sobre combustíveis, que afeta tantos preços da economia.

Entraríamos, então, em um cenário internacional de juros mais baixos que permitiria reduzir nossa taxa de maneira gradual e, então, olhar novamente para nossos fatores estruturais — evitando se encontrar em uma situação como essa novamente.