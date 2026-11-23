Um trecho do acordo de 1826; ingleses tinham justificativas morais, mas principalmente objetivos econômicos ao pressionar países como o Brasil - (crédito: Arquivo Histórico do Itamaraty/ Reprodução)

Dizemos que é só "para inglês ver" algo feito apenas para as aparências, sem efetividade prática. A versão mais aceita acerca da origem dessa expressão diz respeito às medidas tomadas em virtude de pressões do Reino Unido sobre o Império do Brasil para que o regime escravocrata fosse extinto.

Parte importante dessa história perpetuada em forma de expressão popular ocorreu há 200 anos. Em 23 de novembro de 1826, os governos britânico e brasileiro assinaram um acordo que estipulava o fim do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil até 1830 — a partir de quando tal prática passaria a ser considerada ilegal. Com ressalvas, o tratado é considerado um marco.

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"Foi o primeiro compromisso do Brasil independente com data final para o tráfico", contextualiza o jurista Flávio de Leão Barros Pereira, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A partir de 1830, esse comércio transatlântico de escravizados seria considerado pirataria.

O texto do tratado dava um prazo de três anos para que o previsto entrasse em vigor. E, na esteira dele, em 1831, foi aprovada a Lei Feijó, que declarou livres todos os escravizados vindos de fora do país após aquela data e previu penas aos traficantes.

Essa foi a primeira lei nacional promulgada para dar cumprimento ao compromisso assumido em 1826, explica o escritor e cientista social Fernando Maia, que se debruçou sobre o contexto da escravidão no Brasil para escrever seu livro Jicamaranga.

Na prática, contudo, houve vista grossa e nada mudou naquele momento. Tratado e lei existiram apenas "para inglês ver". Do lado brasileiro, as medidas adotadas não passaram de fachada.

Consolidada no livro A Língua Nacional, do filólogo João Ribeiro (1860-1934), esta é considerada a explicação mais plausível para a expressão.

Segundo o historiador Petrônio Domingues, professor na Universidade Federal de Sergipe e autor do livro A Nova Abolição, diante da pressão econômica da elite agrária brasileira, houve conivência e omissão do Estado.

"Podemos afirmar categoricamente que o acordo não foi cumprido pelo Brasil", diz Domingues.

Além da vista grossa das autoridades, o Brasil não demonstrou uma adesão real aos planos ingleses quando cedeu na proibição ao tráfico, e não avançou na discussão da abolição da escravidão — que só viria a se concretizar em 1888.

Pressão inglesa

Arquivo Histórico do Itamaraty/ Reprodução Um trecho do acordo de 1826; ingleses tinham justificativas morais, mas principalmente objetivos econômicos ao pressionar países como o Brasil

Na Inglaterra, a principal potência mundial daquela época, o movimento abolicionista era "muito forte", pontua o pesquisador Paulo Rezzutti, autor de diversos livros sobre o Brasil Império.

Mas o que norteava os ingleses nessa cruzada de pressionar governos do continente americano a abolir a escravidão não era apenas a preocupação humanitária.

A economia pesava contra a escravidão. Domingues aponta que, primeiro, a Inglaterra queria expandir seu mercado consumidor. Só em segundo plano é que vinham "as razões humanitárias que condenavam a escravidão".

Fernando Maia cita, por exemplo, o objetivo de nivelar a concorrência com os britânicos que exploravam a agricultura nas Índias Ocidentais, privados de novos escravizados desde 1807, enquanto Brasil e Cuba seguiam traficando. Naquele ano, os ingleses aprovaram uma lei proibindo a chegada de novos escravizados em qualquer parte do seu império.

Também buscava-se firmar um comércio legítimo com a África, além de "projetar hegemonia imperial, usando tratados antiescravistas como instrumento de influência e interferência", acrescenta o cientista social.

Paulo Rezzutti menciona outra motivação.

"Manter a população africana dentro da África também era importante para que os ingleses pudessem explorar matérias-primas africanas. Esvaziar o continente, mandando os africanos para a América, não interessava aos negócios britânicos", comenta o pesquisador.

Dom Pedro 1º pressionado pelo Congresso — e por seus ideais

A pressão inglesa sobre o tema existia desde os tempos do Brasil sob a coroa portuguesa de João 6º (1767-1826). Dom Pedro 1º (1798-1834) acabou cedendo, porque esta tinha sido uma condição posta para que os ingleses reconhecessem a Independência do Brasil, declarada em 1822.

"Aí começaram todos os problemas de Dom Pedro, quando o tema caiu no parlamento. A questão arrastou-se até 1831, quando ele abdicou [do trono, em favor de seu filho, retornando a Portugal] e saiu a Lei Feijó", diz Rezzutti, que escreveu a biografia D. Pedro I: A História Não Contada.

Segundo o biógrafo, o imperador "passou por cima do Congresso" e, como chefe do Executivo, costurou o acordo. Mas os anos seguintes acabariam sendo de muita resistência, já que boa parte dos senadores e deputados eram escravocratas e aliados.

O documento oficializando o acordo foi assinado, do lado brasileiro, pelos ministros Antônio Luís Pereira da Cunha (1760-1837) e José Egídio Álvares de Almeida (1767-1832). Do lado inglês, o signatário foi o ministro Robert Gordon (1791-1847).

"Gordon relatou ao chanceler [britânico] que o governo brasileiro havia assinado contra a própria vontade", ressalta Pereira. "O governo [brasileiro] cedeu no essencial por necessidade diplomática: precisava do reconhecimento e do apoio britânicos."

O imperador assumiu uma postura — se não prática, ideológica — contrária ao regime escravista. Chegou a escrever que a escravidão era "um cancro que roía o Brasil".

"Em vários momentos, ele deu a entender que não acreditava na suposta inferioridade dos negros. E defendia a extinção gradual da escravidão. Nesse ponto, parar de trazer os escravizados já era um passo", afirma Rezzutti.

Em 20 de junho de 1831, o jornal Gazeta de Lisboa publicou um artigo argumentando que Dom Pedro 1º havia abdicado por ter enfrentado a posição escravocrata que queria manter o regime de trabalho forçado no império.

"Na verdade, foram várias outras questões [que o fizeram abdicar], mas claro que o descontentamento da elite pela questão do fim do tráfico ajudou muito", explica o pesquisador.

Arquivo Nacional Navio negreiro representado em gravura de Robert Walsh; 'tráfico negreiro' só seria extinto de fato em 1850

Para Domingues, na teoria, Dom Pedro 1º condenava moralmente a escravidão por considerá-la uma espécie de atentado à dignidade humana. Mas, na prática, entendia que não era possível eliminar o modelo escravocrata porque o império dependia "política e economicamente do meio agrário que sustentava o regime".

Sem efetiva fiscalização, o acordo virou letra morta.

Segundo Pereira, o descumprimento aconteceu em "larga medida".

"Houve aumento brutal de entradas a partir de 1826, como antecipação do prazo [para que o tráfico transatlântico se tornasse ilegal], e cerca de 20% de todos os africanos trazidos em 300 anos chegaram entre 1831 e 1855", aponta o jurista.

Domingues explica que os milhares de escravizados — calcula-se 750 mil pessoas — que desembarcaram no Brasil após a entrada em vigor da Lei Feijó eram legalmente livres, mas foram mantidos no cativeiro de forma ilegal.

O famigerado tráfico negreiro só seria extinto de fato com a Lei Eusébio de Queirós, de 1850 — costurada também com pressão inglesa, ainda mais intensa.

"Entre o acordo com a Inglaterra e a Lei Eusébio de Queirós, o Estado brasileiro foi conivente como tráfico [de escravizados], que já era considerado um comércio ilegal", aponta o historiador.

"Isso mostra o caráter do Estado brasileiro, em seu nascedouro conivente com o crime do tráfico transatlântico de escravizados."